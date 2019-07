Mil coches camuflados para la Guardia Civil por 15 millones de euros

La Dirección General de Guardia Civil va a comprar un millar de vehículos, pero no para utilizarlos como coches patrulla, con sus logotipos y colores identificativos. En este caso, va a incorporar a su parque móvil automóviles en colores comerciales para destinarlos a unidades no uniformadas: es decir, serán coches camuflados.

El pasado 16 de julio, la Jefatura de Asuntos Económicos abrió una licitación pública que tenía por objeto el “suministro en régimen de arrendamiento de mil vehículos turismo nuevos en color comercial, con dotación específica policial camuflada, para unidades no uniformadas” del Instituto Armado.

Se trata de un anuncio previo, que sirve para que las empresas interesadas vayan posicionándose, si les interesa, y estén pendientes de los siguientes pasos, como la publicación de los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas, la documentación que ya describe los detalles de qué busca comprar, alquilar o contratar ese organismo.

Es la primera fase del proceso de licitación, que incluye el objeto de la mismo, una descripción muy general, las fechas próximas a tener en cuenta y el presupuesto base, el máximo al que se puede comprometer el órgano de contratación.

Problemas en el proceso de licitación

Sólo seis días después de abrirse, el 22 de julio se actualizó esa licitación: el anuncio previo había sido anulado . Aunque no se aporta mucha información, sí se indicaba sucintamente que el motivo de la anulación era la “falta de dotación presupuestaria”.

El valor estimado del contrato era de 16.512.000 euros, lo que parece indicar que el arrendamiento de los vehículos se extendería a lo largo de varios años.

ECD consultó con la Dirección General de la Guardia Civil el motivo y las repercusiones de esta anulación. Un portavoz explicó que se trataba de una rectificación interna, debido a que en la información de la licitación inicial se había fijado un importe incorrecto, esos 16,5 millones de euros.

Debido a este error, la solución pasa por anular dicho anuncio previo, pero desde la Dirección General precisan que en breve se publicará de nuevo la licitación, ya con el presupuesto real de que dispone para gastar en el arrendamiento de estos mil coches camuflados, aunque la cifra no se alejará demasiado del entorno de los 15 millones.

Funciones de los coches camuflados

Al no haberse llegado a publicar los pliegos, no es posible determinar a qué unidades o usos iba a destinar la Guardia Civil estos mil vehículos. Al ser “turismos nuevos en color comercial, con dotación específica policial camuflada, para unidades no uniformadas”, caben numerosas posibilidades.

Por ejemplo, que se vayan a utilizar para vigilancias discretas u otras funciones en las que se requiere no llevar coches patrulla, bien por unidades de Seguridad Ciudadana (que patrullan en las zonas de competencia de la Guardia Civil), bien el Servicio de Información (la unidad que persigue el terrorismo, que vigila amenazas como el independentismo radical...) u otras unidades similares.

La Agrupación de Tráfico utiliza igualmente vehículos sin distintivos del Cuerpo en las carreteras españoles, incluso con radares de velocidad, además de cámaras fotográficas.

También usan coches camuflados los agentes de Policía Judicial que realizan registros y detenciones, las unidades que prestan escolta a autoridades...

La Policía anuló una compra de chalecos

Desde la Dirección General de la Guardia Civil aseguran que en esta rectificación no ha tenido nada que ver con la situación de Gobierno en funciones y con las limitaciones que eso impone en la autorización de determinados gastos.

Sí que tuvo efecto esa circunstancia cuando, hace unos meses, la Policía Nacional hubo de anular un contrato que había abierto a licitación pública para adquirir 4.200 chalecos antibala, antipunzón y anticuchillada. En ese caso, hubo problemas burocráticos en la tramitación que llevaron a su anulación y al desistimiento de la compra.