Los guardias civiles tendrán un día de permiso adicional al caer en sábado el 15 de agosto

Los agentes de la Guardia Civil no perderán el festivo del 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, pese a que este año cae en sábado y por tanto es, según el calendario laboral, un festivo nacional de carácter retribuido, no recuperable y no sustituible por las comunidades autónomas.

Confidencial Digital ya contó a principios de enero que el Gobierno de España había decidido tener un gesto para compensar a los funcionarios por el retraso en la subida de sueldo del 2% pactada y que por el bloqueo en la formación de Gobierno se retrasó.

La Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública aprobó una resolución que se incrementara en un día el crédito de permisos por asuntos particulares para el personal de la Administración General del Estado, debido a que el 15 de agosto se perdía como festivo al caer en sábado.

Ahora, ECD ha podido saber por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que la Guardia Civil va a aplicar esta misma decisión.

Este viernes 21 de febrero la directora general, María Gámez -nombrada por el ministro Grande-Marlaska en enero-, ha firmado un oficio para incrementar en uno los días de permiso en 2020.

Tras citar la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, Gámez indica que el Mando de Personal de la Dirección General de la Guardia Civil propone que el personal incluido en su ámbito de aplicación tenga derecho al disfrute de un día más de permiso por asuntos particulares.

De nuevo, la justificación es “que el 15 de agosto de 2020 es festivo nacional y coincide con sábado”. Así que el día de permiso adicional que se aprueba “incrementará el crédito personal de los guardias civiles desde la fecha del presente escrito [21 de febrero] para que pueda ser disfrutado a lo largo del período anual vigente”.

Además, se establece que “este incremento, respecto a la citada festividad, será compatible con el derecho al descanso correspondiente a dicho festivo con carácter de día deducible, salvo para el personal incluido en el régimen específico de prestación del servicio”.