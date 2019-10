Interior deniega el pago de un plus salarial a policías y guardias civiles por estar destinados en Cataluña

Los policías y guardias civiles destinados en Cataluña no cobrarán un plus salarial. El Senado instó al Gobierno a establecer un complemento salarial de “territorialidad” para estos agentes que compense la situación de “acoso” y “presión” a la que se ven sometidos por el independentismo. Pero Interior rechaza la medida.

La moción, presentada por el Partido Popular, fue aprobada con 145 votos a favor del PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro (UPN). En aquel momento, en octubre del año pasado, los populares contaban con mayoría absoluta en la Cámara Alta.

El plus lleva un año bloqueado

Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de la situación de la propuesta, el plus salarial para policías y guardias civiles en Cataluña lleva desde entonces, a punto de cumplirse ya un año, encima de la mesa del Ministerio del Interior.

En el PSOE se interpreta que PP y Ciudadanos solo pretenden con esta medida “alimentar el conflicto territorial en Cataluña por enésima vez”, ya que no se puede apoyar a unos agentes más que a otros solo por su lugar de destino.

Critican también que la propuesta haya entrado en campaña, y en vísperas de conocerse la sentencia del 1-O que aumentará la tensión en las calles de Cataluña, sin venir acompañado ese complemento de “territorialidad” del coste económico que supondría.

Albert Rivera ha vuelto a proponerlo

Albert Rivera propuso hace unos días que los policías nacionales y guardias civiles que presten servicio en Cataluña cobren un complemento específico por ello, para reforzar la presencia en esta comunidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En un acto de homenaje a la Guardia Civil en Vic (Barcelona) organizado por Ciudadanos, donde se produjo un terrible atentado de ETA en 1991, Rivera prometió que si C’s entra en el Gobierno tras las elecciones del 10 de noviembre, aprobará “un plus por trabajar y por defender las libertades en Cataluña”.

Podemos y los nacionalistas, en contra

En cambio, en Podemos se muestran en contra de establecer el plus salarial para los agentes, puesto que dicho asunto se debería decidir en una junta de seguridad en función de “criterios profesionales” y “necesidades reales” y no de “intereses partidistas” como en el caso de PP y Ciudadanos.

Además, recuerdan que en la actualidad estos cuerpos tienen necesidades más importantes que resolver como la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos, mayores políticas de conciliación o una mejor equipación de materiales.

Desde los partidos catalanes de PDeCAT y ERC coinciden en que la propuesta solo quiere incidir en “la crispación y el odio” y reprochan al Partido Popular y C’s “buscar un enfrentamiento con Cataluña que no existe”.

En el PNV también expresan que esta medida “no se ajusta a la realidad” y plantea “soluciones que no se basan en criterios técnicos, sino en criterios políticos y sectarios”.

Guardias civiles de la ‘España vacía’

Por si esto fuera poco, Interior tiene también sobre la mesa una propuesta para solucionar la cobertura de plazas en cuarteles de la Guardia Civil de pueblos pequeños donde ningún agente quiere ir destinado de forma voluntaria y contribuir de paso a frenar el avance de la ‘España vacía’. Sería también un incentivo económico por territorialidad.

Ésta es una de las medidas de eficiencia que plantea en su informe la consultora externa (Ernst&Young Abogados) a la que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska encargó el análisis de las retribuciones y tareas de policías nacionales, guardias civiles y mossos para que la equiparación salarial fuera “total y absoluta”.

Por el momento, el trabajo se ha limitado también en la práctica a establecer el reparto de los 807 millones de euros comprometidos en el acuerdo firmado en marzo de 2018.