Un juez anula cuatro medallas de plata que Marlaska concedió a comisarios jubilados

Varapalo judicial a Fernando Grande-Marlaska. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 11 ha estimado el recurso que presentó un sindicato de la Policía Nacional contra las órdenes por las que se concedió a cuatro comisarios principales jubilados la medalla de plata del cuerpo.

La Confederación Española de Policía denunció los hechos ante la justicia. Denunció que el ministerio había omitido el trámite de consulta a las organizaciones sindicales, que la normativa contempla en el proceso de concesión de condecoraciones.

El sindicato CEP criticó que Interior había omitido ese trámite para que esta y otra organización denunciaran que “ese premio de final de carrera”, la medalla de plata para comisarios principales jubilados, concesión que según este sindicato “ofende a miles de compañeros que se juegan la vida a diario y que no se van a casa, al cumplir los 65 años, con una paga adicional todos los meses y con la condecoración de mayor nivel del cuerpo a un funcionario en vida”.

La sentencia del juzgado anula las órdenes de concesión del Ministerio del Interior. Desde CEP, que llevaron este asunto ante la justicia en octubre de 2021, criticaron la práctica del departamento de Grande-Marlaska de conceder la máxima condecoración, con la pensión económica que conlleva, a mandos jubilados cuando esas medallas “requieren protagonizar servicios de máximo riesgo personal, que supongan incluso lesiones”.

La Confederación Española de Policía reclama que se acabe con las “prácticas de concesión de medallas que no sean objetivas, transparentes y justas”.

ECD ya contó en julio de 2021 que el Juzgado Central Contencioso-Administrativo 6 de la Audiencia Nacional había anulado tres medallas de plata. al director de seguridad de El Corte Inglés, Eloy Quirós, así como al que fuera jefe superior de la Policía de Navarra Francisco López Canedo y el ex comisario de la Brigada de Extranjería Manuel Páez.

En ese caso, el recurso lo había presentado otro sindicato, la Unión Federal de Policía (UFP). La Audiencia Nacional consideró que el ministro no había justificado la concesión de esas tres medallas.

Pese a ello, meses después Grande-Marlaska volvió a conceder medallas a comisarios jubilados: el ex jefe superior de Policía de Canarias, José María Moreno, y el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Francisco Javier Miguelañez. Además, condecoró al ex jefe superior de Policía de Melilla, Francisco Rodríguez López, y el ex jefe superior de la Policía de Cantabria Héctor Moreno.