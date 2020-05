Seguridad Los mossos no han podido cobrar toda su nómina por culpa del teletrabajo en la Generalitat El salario de abril no incluye las horas extra ni el plus de nocturnidad de febrero. Los administrativos del Departamento de Interior no pueden acceder desde sus casas a una aplicación que calcula estas partidas

photo_cameraAgentes de los Mossos d'Esquadra.