Multado un sargento de la Guardia Civil por protestar ante el chalet de Pablo Iglesias

1.202 euros de sanción: es una de las últimas multas impuestas por la Guardia Civil a personas que acuden a protestar cerca de la vivienda de Pablo Iglesias y de Irene Montero en Galapagar. La peculiaridad es que el multado, al igual que los agentes desplegados que le sancionaron, es guardia civil.

Confidencial Digital ha tenido conocimiento de este hecho, que tuvo lugar la semana pasada en la calle en la que viven el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos y la ministra de Igualdad junto a sus tres hijos.

La Guardia Civil mantiene desde hace meses un dispositivo reforzado ante las caceroladas y protestas que se han convocado en las cercanías del chalet de Iglesias y Montero en la urbanización La Navata, en Galapagar, a 37 kilómetros al noroeste de la ciudad de Madrid.

En este tiempo, los agentes desplegados han interpuesto distintas sanciones y denuncias, al considerar que las personas identificadas estaban realizando una concentración no comunicada, o por desobedecerles al ir a identificarles, o por cruzar el perímetro de seguridad fijado con vallas...

Guardias civiles fuera de servicio

Hace unos días, quienes acudieron a protestar a unas decenas de metros del chalet de Pablo Iglesias eran guardias civiles vestidos de paisano y fuera de servicio.

Fuentes internas de la Guardia Civil explican que eran en su mayoría sargentos, mandos jóvenes y algunos guardias alumnos (los recién salidos de la academia, que realizan prácticas en unidades) de la Guardia Civil.

En un momento dado, a uno de los sargentos le llamaron los agentes del dispositivo para que se acercara. ¿El motivo? Le iban a imponer una multa, según explican dichas fuentes. Una sanción que ascendió a 1.202 euros.

“Por tener el himno de España en el coche”

La causa que en este caso habría llevado a los agentes a sancionar al sargento que protestaba era que había puesto desde su coche, aparcado fuera del perímetro de seguridad, el himno de España a todo volumen. También llevaba una bandera de España desplegada en el vehículo.

Tal y como se puede ver en el vídeo al que ha tenido acceso ECD, al ser requerido este sargento para que le notificaran la multa sus acompañantes se indignaron y aumentaron las protestas.

“Vamos a ver, van a identificar a un compañero [en referencia a que también era guardia civil] por tener el himno de España puesto en el coche”, denuncia quien lleva la voz cantante en el vídeo, justo detrás de las vallas azules colocadas por la Guardia Civil para impedir el paso de vehículos y viandantes hacia la casa de Pablo Iglesias.

De nuevo insiste en que el multado es agente del mismo cuerpo que quien le sanciona: “Han llamado a un compañero guardia civil y le han dado órdenes de que no puede tener el himno de España, claro, ¡el himno de España frente a la casa del bolivariano no se puede!”, termina gritando.

A partir de ahí lanza una diatriba contra el líder de Podemos: “No, ¡porque él es comunista! ¡Él es comunista! ¡El que nunca cobraría más del triple del salario mínimo! ¡Noooo! ¡El que se queja de que los políticos viven en palacios de cristal! Claro...”.

En ese momento, según se ve en el vídeo, el capitán que está tramitando la propuesta de sanción para el manifestante (un sargento) hace un gesto con la mano para que los agentes de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia) alejen más a los manifestantes, pese a estar ya detrás de las vallas.

Eso provoca más comentarios irónicos (“Estoy fuera de la valla, ¿no?”, “¿Cuánto? ¿Un poquitito? Venga, un poquito”, “La valla no es el límite, ahora es un poco más”), y que quien graba empiece a lanzar vivas a España -que el resto corea- y a decir “venga, a ver si ahora nos multan por tener el himno de España en el coche... el mundo al revés”, todo ello mientras ondean sobre las vallas una bandera de España.

No supondría un expediente disciplinario

ECD ha consultado con la Dirección General de la Guardia Civil para saber si este episodio podría suponer algún tipo de expediente disciplinario con sanción tanto para el sargento que fue multado como para los otros guardias civiles que participaron en esa protesta ante el cordón de seguridad que proteger la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero.

Desde la Dirección General señalaron, ante esta consulta, que sin conocer el nombre del multado o más detalles del suceso, no podían aportar más información sobre estos hechos.

Eso sí, fuentes internas explican que el sargento multado no cometió ninguna falta del régimen disciplinario de la Guardia Civil, ya que acudió a protestar a Galapagar en su tiempo libre, es decir, no estando de servicio, y vestido de paisano y no de uniforme. Por tanto, en principio no hay posibilidad alguna de incoarle un expediente por estos hechos.

Lo mismo pasa con el resto de guardias civiles que acompañaban al sargento multado. Además, en su caso ni siquiera llegaron a ser identificados por sus compañeros del Instituto Armado que formaban parte del dispositivo especial que vigila la vivienda del líder de Podemos.

Vea el vídeo del suceso: