La Policía, obligada a rectificar la adjudicación de un contrato de uniformes

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

La Dirección General de la Policía se vio obligada a rectificar una adjudicación que había decidido en una de las licitaciones públicas más importantes de su actividad: la de adquisición de prendas de uniformidad para la plantilla de la Policía Nacional, por 20 millones de euros, para dos años.

La División Económica y Técnica lanzó a finales de 2023 la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El objeto de la licitación era la “Adquisición de prendas de uniformidad para la reposición ordinaria de prendas de trabajo de la uniformidad reglamentaria con destino al personal de la Policía Nacional para los años 2024 y 2025”.

La licitación se lanzó dividida en cinco lotes:

-- Lote I Camisa polo de trabajo (configuración masculina y femenina).

-- Lote II Jersey de trabajo.

-- Lote III Pantalón de trabajo (configuración masculina y femenina).

-- Lote IV Cinturón doble de uniformidad.

-- Lote V Cazadora de trabajo.

Seis ofertas para suministrar pantalones

Al Lote III, para suministrar pantalones de trabajo destinados a los agentes de la Policía Nacional, presentaron ofertas seis empresas textiles y del sector del suministro de uniformes: OC Cancela, Sagres SL, Textil Santanderina, Alsico Iberia SL, Iturri y FECSA.

La mesa de contratación y el Servicio de Vestuario y Equipamiento Policial de la Dirección General fueron cumpliendo trámites para analizar y valorar las ofertas, a la búsqueda de la empresa elegida.

En la reunión de la mesa de contratación del 29 de febrero de 2024 se determinó que pasaran a la siguiente fase dos empresas: Sagres SL y Alsico Iberia SL.

Entre esas dos finalistas, finalmente la mesa de contratación acordó el 14 de marzo proponer la adjudicación del ‘Lote III Pantalones de trabajo’ a Alsico Iberia.

Recurso de la empresa finalista

Sagres, la empresa que finalmente no recibió la adjudicación, interpuso el 30 de abril un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Impugnó de esta forma el acuerdo de adjudicación de ese ‘Lote III Pantalones de trabajo’.

Argumentó que Alsico Iberia había presentado al concurso unas muestras de pantalones masculinos que acumulaban cuatro “defectos mayores”, según lo establecido en los pliegos de la licitación.

Además, a su juicio los pantalones femeninos presentados por Alsico también sufrían tres defectos mayores.

Por todo ello, ambos modelos “deberían de haberse declarados no aptos según el pliego de prescripciones técnicas (PPT) y haberse excluido a dicha entidad”, a Alsico, “del procedimiento de licitación”, según Sagres.

La costura no cumplía el pliego

La empresa que impugnó la licitación señaló, entre otras infracciones, que Alsico no había cumplido las exigencias sobre perneras, en el punto en el que se exigía que “la costura de la entrepierna se realizará con puntada de cadeneta y abierta mientras que las costuras laterales serán remalladas y con cordón de seguridad”.

El informe del servicio técnico de la Dirección General de la Policía que analizó las muestras admitió que “las muestras de concurso de Alsico Iberia, S.L., no presentan la puntada indicada en el anexo”, si bien consideró que “esto no ha sido valorado como defecto mayor, puesto que no existen motivos suficientes para considerar que la costura aplicada sea inadecuada para satisfacer los requerimientos técnicos y funcionales”.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales entendió que, “apoyándonos precisamente en lo que ha afirmado tanto el órgano de contratación, como el recurrente y el adjudicatario en sus alegaciones, hay pleno consenso entre todos en que la adjudicataria no ha empleado en la muestra del pantalón masculino y femenino la costura en “puntada de cadeneta”, empleando otro tipo distinto (el recurrente alude a la “puntada cerrada” o “costura plana”, que no desmienten la adjudicataria ni el órgano de contratación)”.

Por ello, “no podemos llegar a otra conclusión distinta que las muestras de pantalón ofrecidas por la adjudicataria no se ajustan a lo exigido en el apartado 1.2 “perneras” del anexo técnico” del pliego de prescripciones técnicas.

Anulada la adjudicación

El órgano de contratación de la Policía Nacional alegó que la costura de la prenda de la adjudicataria no resulta inadecuada “para satisfacer los requerimientos técnicos y funcionales”, pero para el tribunal “no se trata de dictaminar si existe un incumplimiento de un extremo del PPT que, por su gravedad e incidencia en la correcta ejecución del contrato, pueda hacer la prenda inviable y pueda provocar la exclusión del licitador (lo que no ha sucedido aquí), pues eso es lo que define el PPT como “defecto crítico”, sino determinar las consecuencias del evidente incumplimiento de uno de los extremos en la puntuación que debía habérsele asignado al adjudicatario”.

Su conclusión fue que “dado que a la oferta de la adjudicataria se le otorgaron 40 puntos, que era la máxima otorgada cuando no existía ningún defecto”, debía estimar el recurso por este motivo y procederse a una nueva valoración con respecto a este extremo.

Es decir, anuló el acuerdo de adjudicación del suministro de pantalones para los uniformes de la Policía Nacional y ordenó retrotraer el procedimiento para que se valoraran correctamente las dos ofertas.

La ganadora queda por debajo

Confidencial Digital ha consultado el informe de ejecución de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía en relación a la resolución del tribunal.

“En cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, se procede a retrotraer las actuaciones del proceso de adjudicación del Lote III del expediente Z24VE005/E10 al momento de la valoración técnica y, de este modo, realizar nuevamente aquella incluyendo el defecto mayor detectado a la muestra presentada por la empresa Alsico Iberia S.L. y que indica la sentencia nº739/2004 del TACRC (costuras inadecuadas) y consecuentemente realizar una nueva valoración con el total de los puntos obtenidos en la fase de valoración técnica y de valoración económica de las ofertas presentadas por las licitadoras”.

En esa nueva valoración, Sagres SL obtuvo 91,02 puntos, y Alsico Iberia se quedó en 90.

Así que la Policía consideró que la oferta de Sagres era la más ventajosa. Adjudicó a esta empresa el ‘Lote III Pantalones de trabajo’, por un total de 6.969.554,63 euros.

La nueva ganadora del lote deberá suministrar 142.750 pantalones de trabajo, a 40,35 euros (más IVA) la unidad, a la Policía Nacional.