La Policía sigue de cerca el documental de Amazon sobre los GEO tras la polémica con ‘Antidisturbios’

“Muy alejada de la realidad: no son drogadictos, no son agresivos, son personas normales, son defensores del orden constitucional” (Sindicato Unificado de Policía, SUP); “una auténtica basura, una ofensa para las Unidades de Intervención Policial” (Justicia Policial, Jupol); “una serie que ofende a 2.500 compañeros con mentiras y clichés” (Confederación Española de Policía, CEP).

Son algunos de los posicionamientos oficiales de sindicatos de la Policía Nacional, recogiendo el sentir de antidisturbios de las UIP que han visto la serie de Movistar + ‘Antidisturbios’. Otros la tachan de “bulo”, en el sentido de que la serie de ficción no refleja ni de lejos la realidad dentro de esta unidad de la Policía dedicada a mantener el orden público, y sobre todo se quejan de que se presente a algunos de los personajes agentes como adictos a las drogas, o violentos.

También hay otros que esperan que los espectadores se lo tomen como una mera serie de entretenimiento, y que no cale esa imagen de delitos y corrupción en el seno de una unidad que ya de por sí suele estar en el centro de muchas polémicas por su intervención en incidentes callejeros, huelgas generales, en Cataluña por el referéndum ilegal del 1-O...

Uno de los sindicatos que se ha quejado de la serie, la Confederación Española de Policía, ha enviado una carta al director general de la Policía trasladándole sus inquietudes y quejas en torno a esta polémica con ‘Antidisturbios’.

En la carta, CEP asegura no entender “cómo la ORPRI”, la oficina de relaciones con la prensa y de relaciones públicas de la Dirección General de Policía, “antes de gestionar las autorizaciones para la grabación en instalaciones oficiales o la cesión de medios (uniformidad y vehículos), no ha revisado el guión de la serie para concluir si la colaboración oficial debía prestarse en atención a la imagen que se iba a dar de las UIP”.

“Si no se hizo o si se hizo y se acabó dando los permisos fue un error muy grave”, aseguran en este sindicato, y en cuanto a la Jefatura de las Unidades de Intervención Policial, “creemos inconcebible que su asesoramiento pudiera darse conociendo el guion de la serie y suponemos que se hizo sin ser conscientes de ello y por orden de la superioridad”.

Desde la Confederación Española de Policía ponen un ejemplo de cómo la Dirección General de Policía sí hace un seguimiento real y más exhaustivo de contenidos audiovisuales que tienen a los policías como protagonismo.

“En el caso de otras series que se están preparando, como la que, según parece, ultima Atresmedia para cubrir el proceso de selección y preparación de los aspirantes a ingreso en el Grupo Especial de Operaciones (GEO) sí se van a tomar precauciones”, señalan.

Se trata de la serie documental que Atresmedia y Amazon Prime han estado rodando en instalaciones como la Escuela Nacional de Policía, en Ávila, y la propia base del GEO en Guadalajara, tal y como reveló ECD el pasado mes de febrero.

“Bien es cierto que en este caso no se trata de una ficción”, apuntan desde la Confederación Española de Policía, “pero nos consta que la Dirección General de Policía planifica la firma de una completa autorización con la productora que regula cómo, cuándo y de qué forma se establece esa colaboración, el acceso a instalaciones y el conocimiento del contenido de cada uno de los capítulos que se vayan a emitir”.

Este mayor seguimiento implica que miembros del GEO supervisan y acompañan al equipo de grabación, de forma que siguen muy de cerca el proceso. Apuntan que quizás se ha tenido especial cuidado con esta serie, por afectar a una unidad especialmente sensible como el Grupo Especial de Operaciones, o también tenga que ver que no es una ficción sino un documental.

Pero en todo caso consideran que es un modelo a seguir para evitar que surjan polémicas como la de ‘Antidisturbios’, que ha suscitado enfado y reacciones contrarias en buena parte de los agentes de esas mismas unidades.

Por cierto, que una de las preguntas que plantean policías y sindicatos del cuerpo es qué grado de colaboración material tuvieron la Dirección General y la Jefatura de las Unidades de Intervención Policial con la producción de la serie. Algunas fuentes consultadas por ECD aseguran que se habría tratado de una cesión de medios, por lo que en principio la productora no habría tenido que pagar por ello. ECD trató de recabar una respuesta de la Dirección General. Al cierre de esta edición no había recibido contestación.