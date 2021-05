Seguridad Policías de Extranjería consiguen que Interior les pague un complemento por ser enviados a Cataluña en el 1-O La Dirección General se lo denegó por considerar que no participaron en la ‘Operación Copérnico’ y que por tanto no tenían derecho a recibir el plus de productividad

photo_camera Dos agentes de la Policía Nacional en El Prat.