Los policías locales de Algeciras que detuvieron a Yassine Khanja serán condecorados en secreto por la Junta de Andalucía

Velas y estampas por el sacristán asesinado en Algeciras.

Los dos policías locales de Algeciras que detuvieron a Yassine Khanja el 25 de enero, cuando acababa de asesinar a Diego Valencia, sacristán de la Iglesia de la Palma, y herir de gravedad a Antonio Rodríguez, párroco de San Isidro, han sido premiados con el ingreso en la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, con la categoría de Medalla de Plata.

Así lo acaba de aprobar la Junta de Andalucía, y lo ha publicado en su boletín, pero la identidad de los dos agentes se mantendrá en secreto, tal como ha ordenado el juez Joaquín Gadea, de la Audiencia Nacional. Por ese motivo sólo los familiares más directos asistirán al acto privado de reconocimiento.

Al acto de condecoración no tiene todavía fecha, y ni el lugar ni la hora se harán públicos, para evitar que puedan trascender imágenes de los policías. No habrá prensa, y tampoco se desvelarán las iniciales de los agentes condecorados, como tampoco su edad, que en ambos casos está por encima de los cuarenta años.

Protocolo de ataques violentos

Así pues, todavía habrá que esperar para conocer la identidad de quienes realizaban su ronda por el centro de Algeciras el pasado 25 de enero, en el momento en que se dio el aviso por radio de que un hombre armado sembraba el pánico en la Plaza Alta.

Los policías que ahora van a ser condecorados habían recibido instrucción sobre el protocolo confidencial AMOK, el previsto ante una situación como la vivida en el centro de Algeciras: “ataques violentos sobre la población de manera indiscriminada o sobre un colectivo por motivos terroristas, raciales o de carácter psiquiátrico”.

La prioridad de AMOK establece que la primera actuación es neutralizar al posible terrorista en el menor tiempo posible, para que no siga causando víctimas. Ha de intervenirse, por tanto, con muy poca información.

Un reguero de sangre

Los dos policías de Algeciras sabían ya del reguero de sangre que el asesino había dejado entre San Isidro y Plaza Alta. La Sala del 092 había informado por radio a sus patrulleros. Varios testigos de los ataques habían descrito al sospechoso.

Cuando los agentes llegaron al lugar señalado, la Plaza de Nuestra Señora de las Lágrimas, encontraron a un hombre en posición de rodillas planas orientado hacia el Este, en un balcón que asoma a la Bahía.

No podían ver sus manos cuando se acercaron sigilosamente por detrás. En el suelo, casi rozando su rodilla derecha, estaba el machete ensangrentado con el que había cometido sus crímenes.

Sin desenfundar

Los agentes iban armados con sus reglamentarias Walther P-99, aunque decidieron no desenfundarlas. Se arrojaron sobre el sospechoso por detrás. Uno de ellos agarró el cuello del individuo, practicando una palanca de estrangulamiento con la defensa que lo derribó hacia detrás, haciéndole caer sobre su espalda. El otro se ocupó de que no pudiera alcanzar el machete y agarró las manos del presunto asesino para anular cualquier posibilidad de defensa. Eran conscientes, no solo de que podía portar otras armas, sino, incluso, llevar un chaleco de explosivos.

El sospechoso no ofreció resistencia: “Lo he hecho por mi dios”, fue lo único que dijo cuando otros policías llegaron al lugar de la detención y estaba siendo conducido a un vehículo policial.

En el lugar donde fue detenido Khanja en actitud orante quedó el arma de sus crímenes, un machete de 45 centímetros cuyo precio en el mercado es de 34 euros, y una misbaha con 99 cuentas correspondientes a los 99 atributos de Dios en el islam, que estaba desgranando cuando lo atraparon.