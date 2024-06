Policías nacionales piden a Interior expulsar a la Cruz Roja del aeropuerto de Barajas

Policías nacionales en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Foto: Ricardo Rubio / Europa Press).

Choque entre policías nacionales y la ONG Cruz Roja en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El motivo del mismo es la atención de los solicitantes de asilo que permanecen largo tiempo en salas del aeropuerto hasta que se resuelve su petición de asilo.

La Confederación Española de Policía (CEP) reclama que el Ministerio del Interior y el de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social “pongan fin, de manera inmediata y en términos contundentes, a la intolerable actitud que Cruz Roja está mostrando hacia los solicitantes de asilo que llegan al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas”.

Este sindicato de agentes de la Policía Nacional denuncia que la organización no gubernamental se desentiende “de toda labor asistencial o humanitaria” hacia esos extranjeros, y eso obliga “a que los policías nacionales destinados allí deban asumir cometidos como la entrega de alimentos, medicinas o productos de higiene”.

Cruz Roja, sólo asistencia psicosocial

Según CEP, Cruz Roja se retiró el 23 de enero de este año del aeropuerto en plena crisis migratoria por la llegada inédita de un elevado número de solicitantes de protección internacional, que colapsaron las instalaciones destinadas a acoger a esos ciudadanos extranjeros hasta que se resuelva su petición.

El mismo sindicato cuenta que Cruz Roja “sólo ha aceptado regresar a Barajas para asumir labores de asistencia psicosocial”.

“Con esa decisión, se ha provocado que sean los policías nacionales destinados en el puesto fronterizo de esa infraestructura aeroportuaria los que deban hacerse cargo de tareas humanitarias que no les corresponden, básicamente de reparto de productos básicos para la subsistencia”, critica el sindicato policial.

Por eso califica la actitud de Cruz de “bochornoso ejemplo de ‘trabajo humanitario a la carta’ en el que prima la comodidad y no la ayuda al más necesitado”, y reclaman a los ministerios de Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz que no la toleren “ni un minuto más”, “sobre todo cuando Cruz Roja percibe subvenciones millonarias de los fondos públicos para asumir una labor asistencial que en Barajas, en un acto de clara insumisión, se niega a ejercer”.

Cifra esas subvenciones en 1,23 millones de euros procedentes del Ministerio de Interior, y en 22,93 millones de euros la ayuda del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, sólo en 2023.

Los policías sólo custodian las salas

“Los policías nacionales destinados en el aeropuerto de Barajas no pueden continuar ni un solo día más asumiendo funciones asistenciales”, reclaman desde CEP, “en primer lugar, porque no les corresponden. En segundo lugar, porque si en su momento se iniciaron fue partiendo de la base de que Cruz Roja retomaría esos cometidos en el muy corto plazo, cosa que no ocurrió cuando anunció, en febrero de este año, que volvía al aeropuerto pero que en lo relativo a las personas custodiadas en las salas de asilo no iba a retomar el reparto de medicinas, alimentos o productos de higiene”.

Añaden que “los policías destinados en el puesto fronterizo de Barajas deben ejercer, única y exclusivamente, competencias de custodia de esas salas en las que se acoge a los solicitantes de protección internacional. Cualquier otra función de índole asistencial debe cesar de inmediato, haciéndose cargo de ella los servicios sociales que correspondan”.

Los policías son profesionales de la seguridad pública cuyas funciones y cometidos prioritarios y principales están tasados en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: “Y la excepcionalidad de una ayuda asistencial -que jamás se deniega, por supuesto- ni puede ni debe convertirse en una nueva función, sobre todo si quienes deben asumirla, en un acto censurable de dejación de responsabilidades, se desentienden de ella porque les incomoda o molesta”.

Ultimátum a Migraciones

Habiendo transcurrido ya cinco meses, la Confederación Española de Policía urge al Ministerio del Interior a que se ponga fin “a una situación que claramente no es competencia de la Policía Nacional”.

En este momento las salas de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acogen a poco más de setenta solicitantes de asilo -llegó a haber más de 420, en plena crisis migratoria en el mes de enero- que han llegado a España mayoritariamente desde Mauritania y Marruecos, explica el sindicato, que lamenta que en este contexto “Cruz Roja alega que no va a asumir labores asistenciales y que esa decisión la conocen desde hace meses ambos ministerios”.

Así que exigen que al menos su ministerio, el de Interior, presente “un ultimátum al de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social y a la propia Cruz Roja para que asuman la asistencia y atención que les corresponde sin esperar ni un minuto más”.