El PP no sabe ahora dónde colocar al CNI

Cuando el PSOE asumió el Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy, la recién nombrada ministra de Defensa, Margarita Robles, asumió la responsabilidad sobre el Centro Nacional de Inteligencia.

Esto significó un cambio respecto la decisión que tomó Mariano Rajoy en 2011 de trasladar el CNI de Defensa a Presidencia. El servicio de inteligencia quedó durante los años de Gobierno del PP bajo la batuta de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Este cambio no se vio con buenos ojos desde el Partido Popular. Abogaban por un CNI que continuara bajo el control del Ministerio de Presidencia, el modelo que regía –explicaban entonces- en la mayoría de países de nuestro entorno y aliados en temas de seguridad y defensa. Sin embargo, ahora la posición del PP sobre este asunto está menos clara.

No hay una decisión tomada

A un día de comenzar oficialmente la campaña electoral, tuvo lugar un debate en el Casino de Madrid sobre las propuestas electorales en materia de Defensa que incluyen los principales partidos políticos. Se ausentó el representante de Unidas Podemos que había sido invitado.

A la pregunta de bajo qué ministerio se debía colocar al CNI, las respuestas fueron diversas. Por un lado, el PSOE defendió la decisión de Pedro Sánchez de adscribirlo al Ministerio de Defensa. El representante de Vox quitó importancia a este debate, ya que aseguró que al fin y al cabo siempre es el presidente del Gobierno quien de una forma u otra controla el Centro Nacional de Inteligencia.

El representante y portavoz del Partido Popular en materia de Defensa, Ricardo Tarno, fue preguntado, como el resto de los participantes, sobre a qué ministerio debería estar supeditado el CNI.

Todos los ponentes respondieron con claridad y de forma muy concreta, pero , tal y como pudo comprobar ECD, Tarno adujo que “todavía no tenían una postura al respecto” y que en el PP no tenían “nada decidido” sobre este asunto. No sabía explicar, en definitiva, si el equipo de Pablo Casado prefiere que un ministerio u otro dirija el servicio nacional de inteligencia.

Un mensaje que contrasta con lo dicho

La respuesta supone una novedad importante. Confidencial Digital contó hace unos meses que la decisión de Margarita Robles de mover el CNI a Defensa no se había recibido bien dentro del PP.

De hecho, fuentes bien situadas en el equipo de Pablo Casado aseguraron a este diario que si el Partido Popular conseguía llegar a La Moncloa reverterían esta situación y devolverían el servicio de inteligencia a Presidencia, según la estructura que se aplicó en la época de Mariano Rajoy, con Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta.

Los argumentos esgrimidos por los populares señalaban entonces como “decisión personal” e “imposición política” el movimiento adoptado por el Gobierno socialista. No se correspondía, a juicio del PP, con la tradición del resto de países aliados de mantener un servicio de inteligencia civil, claramente separado de las estructuras militares.

Ahora, en el inicio del la campaña electoral, el discurso del PP parece haber virado hacia la indefinición.