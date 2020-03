Los presos separatistas tendrán el doble de llamadas semanales tras la cancelación de las salidas de la cárcel

El coronavirus aísla en la cárcel a los presos separatistas: ni visitas ni salidas hasta nuevo aviso. Los líderes independentistas no podrán salir de los centros penitenciarios en los que están cumpliendo condena por sedición.

El objetivo de esta medida es tratar de evitar más contagios por el COVID-19.

Los presos del 1-O no podrán salir de la cárcel ni para cuidar de sus familiares mayores ni para trabajar como voluntarios.

El lunes no había ninguna orden expresa que impidiera a los independentistas beneficiarse con el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Un artículo que beneficia a unas 400 personas en toda Cataluña.

Sin embargo, tras un anuncio del lunes a las 10 de la noche por parte de Armand Calderón, secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a las Víctimas, “se minimizan todos los movimientos de los internos”, aseguran a Confidencial Digital fuentes penitenciarias.

“Ya no sólo no van a poder salir de la cárcel, sino que, además, se les han negado las comunicaciones orales. Ya no habrá visitas”, explica el personal de las cárceles catalanas.

Para compensar estas restricciones, la Generalitat ha ampliado la duración de las llamadas telefónicas. Si antes un interno podía utilizar el teléfono hasta en 10 ocasiones, ahora podrá hacerlo hasta 20 en una misma semana.

En un primer momento, se ampliaron de 10 llamadas a 15, pero finalmente serán 20 a la semana. El tiempo seguirá siendo inamovible: 8 minutos por llamada.

Primer preso catalán con coronavirus

Estas medidas llegan dos días después de que un preso de la cárcel de Brians 2, en Cataluña, diera positivo en coronavirus.

Es el primer infectado en una cárcel catalana después de que un funcionario de otro centro se infectara con el virus de Wuhan.

Según informa la Consejería de Justicia, hay 14 casos más bajo sospecha además de los dos confirmados. Un total de ocho internos y seis trabajadores podrían haber contraído el coronavirus.

De momento, la Consejería de Justicia ha aislado el módulo en el que se encontraba el interno afectado por el COVID-19.

Los presos no podrán acceder al resto de zonas comunes como las aulas, los talleres o las zonas deportivas para evitar la expansión del virus.