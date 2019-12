Prosegur no ha resuelto en 6 días el ciberataque que ha afectado al sistema de alarmas

La empresa Prosegur todavía no se ha recuperado del ciberataque que sufrió el pasado miércoles, 27 de noviembre. Tal como aseguran fuentes de la compañía a ECD, los informáticos continúan trabajando en resolverlo.

La firma especializada en seguridad fue invadida por el ransomware Ryuk, el virus que también atacó a la Cadena Ser a principio de mes y que afectó a todos los sistemas informáticos de la cadena de radio.

Debido a la intromisión de este virus en el sistema de Prosegur, la compañía restringió las comunicaciones como medida de “prevención”. El objetivo era “evitar la propagación tanto interna como externa del virus”.

96 horas sin servicios

Clientes de Prosegur se han puesto en contacto con Confidencial Digital para relatar cómo les ha afectado este ‘hackeo’.

-- “En mi caso, no puedo conectar la alarma. La aplicación no funciona: no puedo ver si la alarma está armada, y tampoco puedo montarla desde la App y la página de Clientes”, explica un usuario.

-- “Llevo 96 horas sin servicio. Estoy desesperada y muy asustada por si por la noche entran en mi casa y me asaltan. Además, llamo al teléfono de Clientes y me dicen que la portada está saturada y que no pueden hacer nada por ayudarme. Es muy preocupante”, lamenta una clienta.

Un aviso ralentizado

Los clientes de Prosegur se muestran preocupados por el problema que representa el fallo en el sistema de alarmas la compañía.

El sistema de seguridad que tenían los usuarios instalados en sus hogares no funciona con la eficacia a la que están acostumbrados.

Ante un caso de robo, por ejemplo, el dispositivo manda a la centralita las imágenes que graba, pero “con retraso”.

“Las fotografías van llegando al sistema pero se quedan en cola, una tras otra. Y tardan horas en ser despachadas, cuando antes se mandaban de forma inmediata”, aseguran clientes que han sido informados por el servicio de Atención al Cliente de Prosegur.

Desde el servicio de asistencia se indica a los usuarios que, “si una persona entra en su casa y salta la alarma, la policía estaría informada y acudiría, pero tarde”.

Ni confirman ni desmienten

ECD se ha puesto en contacto con Prosegur y desde el Gabinete de Comunicación no han podido ni confirmar ni desmentir estos testimonios.

“El tema del desfase, no lo sé. No sé tantos detalles… A lo mejor a algún cliente en concreto le ha pasado”, reconocen desde Prosegur.

Clientes de Prosegur que se han puesto en contacto con este diario han recalcado su preocupación ante la posibilidad de que, con la noticia de los fallos en la seguridad, aumenten los intentos de robo.

“Desde Atención al Cliente me aseguraron que el 27 de noviembre no hubo robos pero que el 28 sí. Y que les iban llegando los avisos poco a poco”, revelan usuarios que tienen contratados los servicios de alarmas de Prosegur.

“Todo con normalidad”

Sin embargo, la compañía de seguridad se muestra tranquila. Fuentes de Prosegur han asegurado a ECD que “el servicio de alarmas lo seguimos dando”, y que “a día de hoy todo funciona con normalidad”.

Cuando apareció el virus, cortaron la comunicación e identificaron la incidencia. “Y una vez que comprobaron que todo estaba controlado”, Prosegur comenzó a restablecer los servicios.

“Solucionarlo todo es un proceso gradual, y es más complejo de lo que parece. Los informáticos están chequeando y trabajando en el asunto. Lo importante es que se ha restablecido el servicio principal”, añaden las fuentes de Prosegur.

Sin embargo, hay usuarios que aseguran a este diario que el servicio de alarmas todavía no funciona en sus hogares.

“Yo no sé el resto, pero mi alarma sigue sin funcionar”, sostienen algunos clientes.

“No tengo acceso al directorio”

Confidencial Digital ha podido constatar también los problemas informáticos. Cuando ha tratado de ponerse en contacto con Prosegur, la propia centralita de la empresa aseguraba ser incapaz de conectar con un portavoz.

“Hay un fallo informático y no puedo acceder al directorio. Lo siento pero no tengo acceso a la aplicación”, reconocían ante la petición de este diario.