Revuelo en la Policía por el “evento familiar” de la líder del SUP en dependencias del cuerpo

Las cámaras de seguridad de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional recogieron la entrada inusual de unos cinco vehículos que ingresaron el pasado sábado 29 de junio alrededor de las 10 de la noche en el complejo policial, según varias fuentes del cuerpo. La secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica García, entró con parte de su familia y esto ha generado cierto revuelo entre los sindicatos.

Esta sede de la Policía es un gran complejo ubicado en la Plaza de Carabanchel de Madrid compuesto por lo que se conocía como Finca de Vista Alegre, un parque público en el que se encuentran un palacio del siglo XIX, el Real Conservatorio de Danza (donde antes estuvo el Orfanato Nacional del Pardo) y varios edificios históricos de la Policía.

Ahora en el complejo se ubican el Centro de Altos Estudios Policiales y la Fundación Huérfanos del Cuerpo Nacional de la Policía, y también allí tienen sus oficinas centrales, en un espacio cedido por el Ministerio del Interior, la mayoría de los sindicatos con representación en el Consejo de la Policía: JUPOL -mayoritario-, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de la Policía (UFP).

Según el relato recabado de varias fuentes internas, la entrada de esos vehículos al edificio se explica porque esa noche del sábado 29 de junio la secretaria general del SUP, Mónica García, ingresó con parte de su familia para terminar de celebrar un “evento familiar” en este recinto de la División de Formación y Perfeccionamiento.

Al día siguiente de la “celebración” comenzó a correr la información de que la secretaria general del SUP había trasladado allí a varias personas de su entorno, que alargaron su estancia en el interior hasta cerca de las dos de la mañana como registraron las cámaras de acceso. Los hechos llegaron a conocimiento de personas de distintos ámbitos dentro de la Policía Nacional, donde ha causado estupor que una representante sindical entrara en dependencias oficiales, con familiares, para realizar una actividad privada.

Varias fuentes consultadas también se muestran extrañadas de que se permitiera acceder al complejo policial de Carabanchel a los acompañantes de García ya que no son policías ni tienen relación con el cuerpo. Señalan que para entrar en las instalaciones hace falta acreditarse en la puerta. Sin embargo, en este caso y según el relato de estas fuentes, ninguna de las personas que acompañaban a la líder del SUP se tuvo que acreditar individualmente.

Las explicaciones del SUP

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con la secretaria general del sindicato que reconoce que acudió con varios familiares ese día al complejo policial, aunque niega que se tratara de una celebración de un evento familiar.

García indica que fue con un “número reducido de personas”, sin especificar cuántas, y añade que solamente entró para enseñarles el recinto donde tiene sus oficinas el sindicato y que “se alargó un poco hablando”. García afirma que no se movió de las dependencias que ocupa el SUP e indica que no sabe especificar a qué hora ella y sus acompañantes se marcharon del complejo de Carabanchel.

Interior evita responsabilidades

Lo que ha generado más indignación dentro del cuerpo es la utilización de un espacio público para un evento privado. En este sentido, ECD también ha tratado de preguntar tanto al comisario principal de la División de Formación y Perfeccionamiento y responsable del complejo, Cirilo Durán, como al Ministerio del Interior, propietario del mismo, si este tipo de actividades está permitido o si había algún permiso específico.

La única respuesta ofrecida por Interior al respecto es que el espacio está "cedido al sindicato" y que, por tanto, la responsabilidad la tiene éste.