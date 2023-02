Rusos anti Putin rastrean en España la actividad de posibles agentes del Kremlin

Una bandera de Rusia.

Se hacen llamar ‘Rusos Libres’ y se definen como una asociación de ciudadanos rusos residentes en España “que no apoyan el régimen dictatorial de Putin, así como la guerra desatada por él en Ucrania”.

Esta entidad de rusos contrarios a Vladimir Putin despliega en España varias actividades para presionar en contra del actual gobierno ruso: actos de protesta, cartas a autoridades españolas, proyectos solidarios para los refugiados que han huido de Ucrania, pero también desde Rusia y Bielorrusia...

En esta campaña contra Putin en España, la asociación ‘Rusos Libres’ prepara una nueva vía para tratar de minar la posición del gobierno ruso en nuestro país.

Dossier para la inteligencia española

Según confirman a Confidencial Digital desde la asociación, están recopilando material sobre personas que, a su juicio, están vinculadas al gobierno ruso, trabajan para él, e incluso son agentes de los servicios de inteligencia de Rusia.

Su idea es elaborar un documento con mucho material, para hacérselo llegar a las Fuerzas de Seguridad y a los servicios de inteligencia españoles.

Una supuesta agente del FSB

Esta asociación ‘Rusos Libres’ ya ha apuntado directamente a una persona como supuesto miembro del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia, el servicio de inteligencia interior ruso conocido con las siglas FSB y heredero del Comité para la Seguridad del Estado o KGB de la Unión Soviética.

Esta entidad lanzó a principios de febrero un hilo en Twitter contra Inna Afinogenova, periodista que estuvo trabajando varios años en Russia Today y que dejó este medio (ahora vetado en la Unión Europea, que le considera parte del aparato de propaganda del Kremlin) al comenzar hace un año la invasión rusa de Ucrania a gran escala.

Desde junio de 2022, Afinogenova participa en ‘La Base’, el programa de Pablo Iglesias en la web de Público y sobre el que se va a levantar la televisión ‘Canal Red’.

En ese hilo, la asociación ‘Rusos Libres’ se refirió a esta periodista como “la agente del FSB Inna Afinogenova”, y aseguró que “ha realizado un excelente trabajo de infiltración en el ámbito informativo español y ahora está causando confusión activamente presionando en los puntos delicados de España”. Este grupo puso un ejemplo de la supuesta actividad de Inna Afinogenova para presionar “en los puntos delicados de España”.

La agente del FSB Inna Afinogenova ha realizado un excelente trabajo de infiltración en el ámbito informativo español y ahora está causando confusión activamente presionando en los puntos delicados de España.

👇 — La Asociación de Rusos Libres (@RusosLibres) February 3, 2023

Se refirió a la campaña que lanzó esta periodista, desde ‘La Base’ y Público.es, contra Mercadona: Afinogenova, en línea con Podemos, acusó a la cadena de supermercados de ser “tan solo una versión vegana y descafeinada de un modelo” de “capitalismo despiadado” que “lleva décadas prosperando a base de violaciones, abusos, discriminación, competencia desleal y lobbys”: “Ese modelo se llama grupo Walmart”, una cadena estadounidense de grandes supermercados que tiene decenas de miles de almacenes por todo el mundo.

La diatriba de Inna Afinogenova contra Mercadona coincidió temporalmente con la campaña de Podemos, con Ione Belarra al frente, para acusar a la empresa de Juan Roig, principalmente, y a otros supermercados, de lucrarse con la escalada del precio de los alimentos.

Según ‘Rusos Libres’, el discurso de Afinogenova estaba calculado: “Por supuesto, la retórica es simple, el capitalismo es malo, EE.UU. es malo. Inna es muy buena promoviendo el odio español a EEUU, la OTAN y la UE, que es para lo que la han infiltrado en los medios españoles.”

Están recopilando material

La acusación a Afinogenova de ser “agente del FSB” no quedó sin respuesta. La ex de Russia Today respondió en Twitter:

-- “Hay algo casi poético en el hecho de que aquellos que se llaman a sí mismos ‘rusos libres’ actúen con el mismo nivel de cinismo, revanchismo mentiroso y formas mafiosas que el régimen contra el que dicen luchar. Espero que podáis sostener eso que decís delante de un juez”.

Hay algo casi poético en el hecho de que aquellos que se llaman a sí mismos “rusos libres” actúen con el mismo nivel de cinismo, revanchismo mentiroso y formas mafiosas que el régimen contra el que dicen luchar.



Espero que podáis sostener eso que decís delante de un juez. https://t.co/0YeKOTEhcJ — Inna Afinogenova (@inafinogenova) February 4, 2023

ECD ha tratado de recabar el parecer de Inna Afinogenova, a través del correo electrónico de contacto que aparece en su canal de YouTube. Entre otras cuestiones, se le ha preguntado si ya ha presentado una demanda de tutela del derecho al honor, o una querella por un delito de injurias, por esa acusación de ser agente del servicio de inteligencia ruso FSB. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta de Inna Afinogenova.

Por su parte, desde la asociación de ‘Rusos Libres’ en España aseguran que no han recibido notificación alguna de ningún juzgado sobre una demanda de tutela del derecho al honor, o una querella por un delito de injurias. Añaden que Inna Afinogenova no les ha requerido formalmente para que la asociación se retracte, elimine ese tuit y pida disculpas por las acusaciones lanzadas contra ella.

ECD también preguntó si tienen alguna prueba de que Inna Afinogenova sea agente del FSB, o colabore con el espionaje ruso, y si han trasladado alguna información al respecto a las Fuerzas de Seguridad o a los servicios de inteligencia españoles.

La asociación ‘Rusos Libres’ ha respondido que por el momento no pueden facilitar ninguna información, “ya que el material aún está en fase de elaboración”. Añadió que “en cuanto hayamos completado el material, nos aseguraremos de pasarlo a las Fuerzas de Seguridad y a los servicios de inteligencia”.

En Alemania

La periodista ex de RT y ahora en ‘La Base’ es la primera señalada directamente por este colectivo de rusos residentes en España y contrarios a Putin. En su ataque contra Inna Afinogenova, se ha citado el caso de Marina Ovsyannikova.

Esta periodista del canal ruso Piervy Kanal (Channel One Russia) se hizo famosa por aparecer en medio del telediario con un cartel pidiendo el fin de la guerra en Ucrania. Le impusieron en Rusia una multa de 30.000 euros.

Después de ese gesto de rebeldía individual contra el gobierno de Putin fue fichada por el canal de televisión del diario alemán Die Welt, propiedad del grupo Axel Springer. La presentaron como un ejemplo de coraje. Pero grupos de ucranianos en Alemania no quedaron convencidos del gesto, y presionaron con manifestaciones contra Marina Ovsyannikova ante la sede de Die Welt, hasta que la periodista acabó abandonando este medio alemán.

En el caso de Inna Afinogenova, antes del 24 de febrero de 2022, la entonces periodista de Russia Today especializada en América Latina se burlaba de quienes alertaban de los planes rusos para lanzar un ataque militar generalizado contra Ucrania. Cuando este ataque se produjo, Afinogenova se desmarcó públicamente del gobierno de Putin y abandonó Russia Today, que como Sputnik, fue vetada en todo el territorio de la Unión Europea.

Entidades culturales

En el punto de mira de la asociación ‘Rusos Libres’ hay también algunas entidades “vinculadas al gobierno ruso”, y que continúan operando en España. Apuntan a Rossotrudnichestvo, la Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes, Compatriotas en el Extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional.

Se trata de una entidad autónoma del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso que se dedica a la cooperación para el desarrollo, que ayuda a los ciudadanos rusos en el extranjero, y que también impulsa la difusión de la cultura y el idioma ruso en Asia Central, América Latina, África y Europa.

En 2011 se abrió una delegación de Rossotrudnichestvo en Madrid que, según algunos medios, seguía abierta al inicio de la guerra de Ucrania, si bien había bajado su nivel de actividad. La agencia Rossotrudnichestvo está en la lista de organismos rusos sancionados por la Unión Europea por la guerra de Ucrania. El diario británico Daily Mirror apuntó a esta agencia como posible impulsora en la sombra de manifestaciones pro Putin en ciudades europeas como Berlín, Dublín, Hanover, Atenas...

Los miembros de la asociación ‘Rusos Libres’ también están recopilando información sobre las Casas de Rusia, que existen en distintas ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Alicante...

Todos estos organismos se dedican principalmente a difundir la cultura y el idioma rusos en el extranjero, así como a asistir a los rusos en España, y a apoyar iniciativas solidarias.

Son una forma de ‘soft power’, de diplomacia cultural como la que practican otros países con sus respectivos organismos culturales en el extranjero: el Instituto Cervantes, de España; el British Council, de Reino Unido; el Goethe Institut, de Alemania; el Institut Français, de Francia...

La asociación ‘Rusos Libres’ incluso se ha fijado en la Iglesia Ortodoxa Rusa, que está presente en España con varios templos importantes. El patriarca de Moscú, Cirilo, es un fiel aliado de Putin.

Sin embargo, en Rusia han surgido voces de sacerdotes que piden que acabe la guerra. Y en Madrid el deán de la catedral ortodoxa rusa de Santa María Magdalena se ha pronunciado públicamente contra Putin, a quien acusa de ser “un peligro para su propio pueblo”.

Expulsiones diplomáticas

Hay que señalar que la actividad diplomática y cultural del gobierno de Rusia en España se ha visto seriamente limitada con motivo de la invasión de Ucrania. Organismos oficiales y entidades empresariales y sociales dejaron de invitar al embajador y a diplomáticos rusos acreditados en España a sus eventos, ya en las semanas previas a la invasión, cuando la tensión internacional iba subiendo.

Cuando se denunciaron supuestas matanzas de civiles ucranianos en ciudades ocupadas por las tropas rusas, gobiernos de países de la UE y de la OTAN comenzaron a tomar represalias diplomáticas. Empezaron a expulsar a cierto número de personas con acreditación diplomática rusa, alegando que estaban realizando actividades “contrarias a la seguridad”, o directamente, sin eufemismos, por “participar en actividades de espionaje que son adversas para nuestra seguridad nacional”.

El Gobierno de España se sumó a estas iniciativas. Aunque barajó expulsar al embajador, finalmente evitó romper todos los puentes. Expulsó a unas 25 personas con acreditación diplomática de Rusia en España, de nuevo con el eufemismo de que llevaban a cabo “actividades incompatibles con su estatus diplomático”, es decir, que trabajaban para los servicios de inteligencia rusos en nuestro país.

En reciprocidad, Rusia expulsó a 27 españoles de la embajada en Moscú y el consulado en San Petersburgo. Eso no impidió el relevo del embajador ruso. España aceptó a Yuri Klimenko como nuevo embajador, en sustitución de Yuri Korchagin. Klimenko lleva ya dos meses en España, pero según contó The Objective, aún no ha sido convocado para la ceremonia de entrega de cartas credenciales con el rey Felipe VI.

La ex mujer de Putin y Marbella

La asociación ‘Rusos Libres’ trata de minar las conexiones que aún mantienen España y Rusia. En ese contexto, hace un mes varios de sus miembros viajaron a Marbella para dejar en los buzones de una urbanización unos escritos denunciando a los dueños que tenían como vecina al actual marido de la ex mujer de Vladimir Putin.

También enviaron una carta a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio del Interior, para pedirles que tomaran medidas e iniciaran el embargo de dos viviendas de lujo de este ruso.

Pasadas unas semanas, desde ‘Rusos Libres’ celebraron que al menos uno de estos pisos había sido puesto a la venta en la web de Idealista.

El 22 de enero fuimos a Marbella y dejamos avisos a los vecinos.(https://t.co/2HGQJH2p7x)

El 24 de enero, Ludmila (Putina) puso el piso en venta!



Alquien quiere comprar el piso de la familia Putin valorado en 1.700.000 euros? (https://t.co/atzD0HWqCx) — La Asociación de Rusos Libres (@RusosLibres) February 16, 2023