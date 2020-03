Estos son los bulos sobre el coronavirus más frecuentes que circulan por WhatsApp

Los VOST son equipos de voluntarios digitales en emergencias. Estos equipos de operaciones virtuales, activos en España desde 2012, se encargan de apoyar a los servicios oficiales de emergencias en la Protección Civil por medio de las redes sociales.

Para reforzar la labor de los equipos oficiales de emergencias, los VOST se dedican a monitorizar las redes sociales para detectar y frenar a tiempo bulos de alta viralización. Según ha podido saber Confidencial Digital, los equipos de voluntarios digitales se están empleando a fondo para detener las noticias falsas que se están propagando en redes a raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Parar bulos en situaciones de emergencia

Los voluntarios que integran los VOST son profesionales del mundo de las emergencias, como expertos sanitarios, bomberos o periodistas. Su trabajo consiste en detectar y neutralizar noticias falsas que circulan en situaciones de emergencia, así como amplificar los mensajes de los canales oficiales para la gestión de las crisis.

Los VOST se han enfrentado a otras situaciones límite, como grandes incendios forestales o atentados terroristas. La portavoz de VOST España explica a ECD que, si bien cada caso de emergencia "tiene sus propias especificaciones", en el caso de la pandemia del coronavirus están siguiendo el protocolo habitual, para el que "ya están muy entrenados en el día a día".

Para cualquier situación de crisis, su forma de trabajar "viene pautada". Mantienen una monitorización intensiva de las redes sociales, y cuando advierten una información que no procede de fuentes oficiales, se apresuran a contrastarla con los organismos competentes correspondientes.

Desde VOST España explican que, una vez "cruzado horizontalmente" y desmentido el bulo o el rumor, lo anuncian en sus propias redes sociales bajo el hastag "#StopBulos". Emplazan al autor de la noticia falsa a rectificar y borrarla, y se hacen eco del comunicado oficial de la fuente gubernamental desmintiendo las informaciones.

Coordinación especial para la crisis del coronavirus

Consultado por este periódico, el portavoz de VOST Madrid ha aclarado que desde las unidades de operaciones regionales se está llevando a cabo una coordinación estrecha con el Ministerio de Interior y la Consejería de Sanidad para verificar los bulos.

Cuentan que están en comunicación también con la Unidad Militar de Emergencias. Además, desde VOST España reconocen que su labor se ha "intensificado" con la alarma sanitaria por el covid-19, y que están en colaboración "minuto a minuto" con el Gobierno de España y las distintas comunidades autónomas.

Puesto que las competencias en materia de Emergencias se encuentran transferidas a las comunidades autónomas, los equipos de VOST se encuentran distribuidos regionalmente. Explican que esta es la única forma de que los equipos digitales de emergencias sean operativos. De lo contrario, la organización nacional tendría que ponerse en contacto con cada uno de los teléfonos de emergencias autonómicos.

VOST España se encarga de coordinar a nivel estatal a los distintos equipos, pasando por la primera toda la información de los grupos regionales. Se encuentran además coordinados con el 112, para "beber de toda la información oficial que les faciliten".

Los VOST reconocen que el caso del coronavirus es singular, pues es una situación de emergencia que afecta al conjunto del país e incluso a nivel global. Por ello, cuentan que los contactos con el Gobierno de España son continuos, para retransmitir y amplificar todos los mensajes que procedan de sus portavoces oficiales.

"La mayor emergencia desde el 11M"

La portavoz de VOST España ha recordado a ECD que la alarma por coronavirus tiene la particularidad que es "una crisis muy incierta, y no se sabe cuándo va a terminar". Por ello, aseguran que están trabajando "las 24 horas".

Sostiene, además, que esta es "la mayor emergencia desde el 11M", y que por ello su labor es especialmente importante para reforzar las actuaciones de los servicios de emergencia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Cuentan también que la comunicación es bidireccional. Desde VOST no sólo reciben información actualizada de los portavoces oficiales, sino que también suministran a las autoridades de emergencias datos sobre "lo que la gente está hablando acerca del covid-19".

Las informaciones falsas dificultan la labor de los servicios de emergencias

Por su parte, el portavoz de VOST Madrid recuerda que contrastar información durante una situación de crisis es esencial. Argumenta que "las noticias falsas en situaciones de emergencia son un peligro, porque ponen en riesgo la vida de los ciudadanos". Y añade: "Los bulos crean una alarma social innecesaria y desacreditan las fuentes oficiales".

En esta misma línea se expresa la portavoz de VOST España, quien recuerda la importancia de detener los bulos que dificultan la actuación de los servicios de emergencia. Alerta de que los recursos para hacer frente a las crisis son limitados, y que si se "crea pánico" por una emergencia que no es real, se destinan los recursos erróneamente.

WhatsApp, el mayor foco de bulos

Desde los equipos VOST hacen un llamamiento a no creer "nada" que venga por WhatsApp. La portavoz nacional es tajante: "para cualquier mensaje que nos llegue reenviado sin que se especifique la fuente de la que procede, debe prevalecer la presunción de falsedad".

Desde la coordinadora nacional de los equipos digitales de emergencias reconocen que la mayoría de gente que difunde noticias falsas lo hace "de buena fe". Pero emplazan a los ciudadanos a que no ejerzan de "buenos samaritanos".

Y concluyen: "No hay que difundir nada que no esté contrastado. En estos casos, la mejor labor que puede hacerse es no hacer nada". Insisten en que los ciudadanos "no deben sucumbir a las teorías de la conspiración" y confiar en la veracidad de la información de los canales oficiales.

Las "fake news" más extendidas

Los portavoces madrileño y nacional de VOST han hecho llegar a ECD un listado de los bulos más frecuentes sobre el coronavirus. Sitúan, en primer lugar, las pseudoinformaciones referentes al número de muertos. Han encontrado que desde el principio de la epidemia los datos de fallecimientos tendían a exagerarse por los usuarios de las redes sociales, creando así una alarma social.

Desde los VOST cuentan que otro de los bulos más extendidos ha sido el referente a las indicaciones gubernamentales bajo el estado de alarma. Se difundió una noticia falsa según la cual los ciudadanos sólo podían abandonar sus domicilios en un horario determinado, lo cual es incorrecto.

De los más destacables ha sido el bulo de que el ibuprofeno agravaba los síntomas del coronavirus. Los equipos VOST contrastaron la información la Agencia Española del Medicamento. Esta Agencia emitió un comunicado aclarando que, si bien se recomienda como primera alternativa para el tratamiento de la fiebre el paracetamol, el uso del ibuprofeno no está contraindicado.

Y así con una larga lista de "fake news". Entre las más habituales se encuentran los audios y mensajes reenviados por grupos de WhatsApp, supuestamente atribuidos a expertos epidemiólogos o jefes de investigación de hospitales. Desde VOST España recuerdan una vez más que las únicas fuentes autorizadas para suministrar información sobre el coronavirus son los Ministerios de Sanidad, Interior, Defensa y Transporte, así como los servicios oficiales de Emergencias y las Consejerías de las comunidades autónomas.

El portavoz de VOST Madrid ha concluido recordando que difundir información falsa puede tener consecuencias legales. Si un ciudadano propaga un bulo que ponga en riesgo la salud pública o que dificulte la actuación de los servicios de emergencias, podrá ser sancionado, tal y como se recoge en el Código Penal.

Y pone como ejemplo el caso de Sevilla, donde la Policía Local identificó al autor de una publicación falsa sobre el covid-19 en redes sociales, e instruyeron diligencias al Juzgado. El Código Penal recoge en su artículo 557-561 el Delito de Desórdenes Públicos, que sanciona el simulacro de situaciones de peligro público.