El SUP reclama al Gobierno más plantilla para atender casos de violencia de género

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha reunido con la delegada de Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, el pasado 28 de enero, cuando le trasladaron la necesidad de ampliar agentes especializados en las denuncias de las víctimas de violencia de género o agentes de la plantilla de la Unidad Familiar y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Aunque las denuncias deberían llegar a la UFAM, son recogidas en las comisarías con el resto de delitos en las cuales son tramitadas por policías no especializados en este tipo de casos. Tras las conversaciones con el Gobierno de Zaragoza, el SUP ha afirmado que la propuesta ha sido bien acogida: “Es insostenible atender el gran aumento de las denuncias por violencia de género y agresiones sexuales con el actual número de funcionarios”. Únicamente son 22 los agentes que forman el grupo de la UFAM en Zaragoza y aseguran no ser suficientes para atender a tal cantidad de mujeres con órdenes de protección en vigor, 120 mujeres bajo la tutela de cada policía.

La policía reivindica: “El Pacto Nacional sobre la Violencia de Género tiene una cantidad ingente de presupuesto entre otras cosas para personal, medios e instalaciones. Ha llegado la hora de que parte de esos recursos lleguen a la UFAM porque las víctimas se merecen todo nuestro esfuerzo y recursos desde el instante que deciden dar el paso de presentar una denuncia”. También aseguran la necesidad de requerir unas instalaciones apropiadas de atención a la víctima contando con psicólogos, servicios sociales y policía.