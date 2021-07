5 años del Brexit, ¿ha sido tan malo para España?

David Cameron, primer ministro del Reino Unido en 2017, decidió dar luz verde a un referéndum de salida de la Unión Europea, convencido de que lo ganaría. Si el anterior referéndum, el órdago de Escocia, le había salido bien, con esta nueva votación podría acallar a los euroescépticos de su propio partido, el conservador. Además, aunque los británicos no habían formado parte del núcleo inicial, que era más una cuestión del eje francoalemán y del Benelux, luego habían insistido con fuerza para entrar en la Unión. La opción exit sonaba descabellada. No había nada que temer. Y la propia configuración de la UE permitía -y permite- que un país abandone el proyecto comunitario, por lo que no se estaba haciendo nada del todo extraño. Así que se fue a las urnas.

Cameron no quería la salida del Reino Unido; convocó el referéndum pensando que la opción remain sería la ganadora. De ahí su inmediata dimisión tras el sorpresivo resultado. Luego Teresa May fue la encargada de negociar con la UE una salida con la que ella íntimamente tampoco estaba de acuerdo. Solo con la llegada de Boris Johnson el proceso encontró un abanderado a la altura de la causa.

Sea como fuera, la Historia de Gran Bretaña y de la Unión Europea dio un giro radical. Pero ¿cómo ha afectado el Brexit a las relaciones del Reino Unido con España?

Francisco Joaquín Cortes, profesor en la Facultad de Empresa y Comunicación de la UNIR, contesta que “realmente ha sido en enero de 2021 cuando la decisión del Brexit ha comenzado a resultar efectiva, tras toda la negociación de salida, que ha supuesto un cambio espectacular. En principio, los datos que ofrece tanto el Reino Unido como la Unión Europea es que la balanza comercial sale desfavorecida para los británicos”.

El profesor Cortés ilustra la baja de las relaciones comerciales con un dato: en el primer trimestre de 2021 los intercambios comerciales entre los Reino Unido y la Unión han bajado en algo más de un 40%. En el caso concreto de España, el académico considera que nuestro país resulta especialmente afectado, dado que esta ruptura de vínculos toca a sectores como el farmacéutico, el de producción de automóviles o el agroalimentario, donde nuestro país es especialmente fuerte. “En el caso de los mercados financieros, prosigue Cortes, desde luego que se ha notado, tanto en los índices Eurostoxx 50 como en el FTSE100. En este sentido los ingleses sufrirán más, debido a la inevitable depreciación de la Libra”.

El profesor de la UNIR, para comprender todos los factores en juego, señala el efecto de la pandemia, que por su propia excepcionalidad ha distorsionado todos los indicadores económicos. “En cualquier caso, las balanzas comerciales y las balanzas de pagos han notado el retroceso de los intercambios que señalaba antes”, indica Cortés.

Por volver al caso concreto de España, el turismo es un sector donde resulta evidente que el Brexit impactará con fuerza. “Pero aquí, de nuevo, reflexiona Cortés, la pandemia ha alterado todo el mercado de turismo a nivel mundial. Hasta 2022-2023, cuando la normalidad en sentido pleno haya regresado, no podremos hacer las mediciones precisas. Ahora bien, el efecto Brexit no será en cualquier caso positivo. La cuestión es que hay que esperar para hacer el balance de daños al turismo”.

Solo cuando las relaciones bilaterales hayan sido reconstruidas, y el continente haya regresado a la normalidad sanitaria, podrá realizarse un cálculo definitivo. Ahora bien, el profesor Cortés no duda que la Unión Europea será la ganadora de este proceso, entre otros factores porque el plan de recuperación post pandemia tiene mucho más recorrido. Ya se están reconfigurando las relaciones entre los dos bloques, pero a corto- medio plazo ya sabemos que el plan de recuperación de la UE va a funcionar mucho mejor; tiene más cohesión y solvencia económica. Si de todo este proceso hubiera que señalar un ganador y un perdedor, el ganador sería la Unión Europea, y el perdedor, el Reino Unido”.