¿Hay alguna forma de protegerse del 5G?

“El 5G transformará nuestras vidas”. Es una frase que llevamos escuchando desde hace un tiempo. La realidad es que el 5G está cada vez más presente en cualquier entorno que tenga que ver con la tecnología. Mucho se oye hablar ya de los móviles con 5G y las muchas dudas entre todos aquellos que todavía no saben muy qué es y qué implicará su llegada.

El 5G es un acrónimo para referirse a la red móvil de quinta generación. Una nueva generación de las tecnologías estándares de la comunicación inalámbrica, que es la que utilizan nuestros dispositivos móviles para permitirnos estar conectados en cualquier sitio. Es la evolución del actual 4G.

Muchos temen las consecuencias que pueda tener el 5G. Sin embargo, los expertos consideran que se trata de un salto generacional con el que se espera una mejora en términos de velocidad, latencia y consumo que, según estamos viendo ya, podría cambiar por completo el uso que le damos al teléfono móvil y a otros dispositivos.

“Un salto cualitativo y cuantitativo”

Para conocer más sobre el futuro del mundo con el 5G, Confidencial Digital se ha puesto en contacto con el responsable de innovación y tecnología de la Fundación i2Cat, Sergi Figuerola. Este experto explica que el 5G nos abrirá el camino a una innovación disruptiva en cuanto al servicio y las aplicaciones que se van a desarrollar.

“Vamos a dar un salto cualitativo y cuantitativo en el tipo de servicio que los usuarios van a tener. Sin ir más lejos, el 5G va a tener un gran impacto en el ámbito de la salud y, por tanto, en cómo recibimos tratamiento médico durante operaciones quirúrgicas” explica.

Figuerola señala que con el 5G se podrán ver operaciones remotas y recibir soporte especialista en tiempo real. Por otro lado, las ‘Smart Cities’ van a disponer de la mezcla de soluciones IoT con 5G, por lo que “vamos a tener ciudades con capacidad de responder de forma proactiva a eventos futuros”.

A la vez, también va a ser de gran utilidad para situaciones de emergencia, donde habrá funcionalidad que permitirán que los cuerpos de emergencia puedan disponer de forma ininterrumpida, continuidad y garantía de servicio a internet en cualquier entorno de emergencia. Este experto pone de ejemplo las manifestaciones, donde miles de personas estarán conectadas para acudir a ellas.

Lo que está detrás del 5G

El 5G ya está aquí. Vodafone ya lo ofrece como servicio comercial. Sergi Fuigerola explica que las tres funcionalidades que incluye el 5G. La funcionalidad de eMBB (para la descarga de grandes volúmenes de datos) ya está estandarizada y disponible de forma comercial. A pesar de que el Standard para uLLC y MtC no estará listo hasta mediados/finales del año que viene, ya se dispone de prestaciones que minimizan la latencia.

¿Quién está detrás del 5G? Fabricantes y operadores en su mayor medida, y una gran composición de centros de investigación alrededor del mundo. La Comisión Europea creó un programa de inversión de I+D en 5G de 700M€ el cual está en su fase final. A día de hoy los líderes son Huawey, Nokia, Ericson y ZTE.

Los expertos no ven la necesidad de tener que protegerse del 5G. Si no todo lo contrario. Ven una gran mejoría en la tecnología y ya no de tener más capacidad y velocidad, sino de tener baja latencia y poder disponer de unas prestaciones que a día de hoy eran ni imaginables.

Insisten, además, en que es una tecnología que ha venido para quedarse, por lo que lo mejor que podemos hacer es “adaptarnos al cambio y ser creadores de ello”.

El Observatorio Nacional del 5G

España dispone de muchos centros con gran conocimiento del 5G y de un Observatorio Nacional del 5G gestionado por la Mobile World Capital Barcelona. Sin ir más lejos Sergi Figuerola explica a ECD que, desde i2CAT, en Catalunya, están coordinando varios proyectos 5G de la Comisión Europea dentro del programa 5GPPP. Han creado la iniciativa 5GBarcelona para convertir la zona de Barcelona y Catalunya en un entorno real de pruebas del 5G.

Y es que justo hace un año, en noviembre de 2018, se puso en marcha el Observatorio Nacional de 5G a través de un convenio entre el Ministerio de Economía y Empresa, la Secretaría de Estado para el Avance Digital, Red.es y la Fundación Mobile World Capital Barcelona.

Gestionado por Federico Ruiz, que fue nombrado para liderar el proyecto, el Observatorio elabora estrategias y comparte conocimientos en torno a la tecnología móvil 5G en todo el país. Su actividad, asimismo, estará estructurada en torno a tres grandes bloques de actuación: capacitación y formación, emprendimiento y ecosistema.

Desde hace unos meses el ente produce estudios e informes relacionados con la tecnología 5G, sus nuevos usos y su impacto potencial en la sociedad y la economía, e incentivará la colaboración público-privada y del sector investigador.

Además, desde este Observatorio se impulsará la formación y la capacitación en las tecnologías 5G a través de jornadas, cursos online y talleres.

Diferencias con el 4G

La velocidad del nuevo estándar será muchísimo más rápido, por lo que podrás descargarte contenidos casi sin darte cuenta. Estos son datos teóricos, por lo que dependiendo de la operadora podrías ver velocidades más bajas o más altas.

Pero más importante todavía es la disminución de la latencia. La latencia es el tiempo que tarda en transferirse un paquete de datos dentro de la red, el tiempo que dura en llegar una acción desde que la realizas hasta que se consuma. Actualmente existen latencias ya de por sí reducidísimas, pero el 5G promete bajarlas a entre 1 y 2 milisegundos.

Esto quiere decir que las interacciones con Internet o la nube serán casi instantáneas. Sumado a las velocidades de descarga, esto hará que si pulsas en una foto que tienes en la nube tardaría lo mismo en abrirse en el móvil que si la tuvieras ya dentro de su memoria. Una experiencia instantánea de interacción que podría revolucionar también las aplicaciones móviles.

Para los expertos el 4G sirvió para conectar personas entre ellas, y el 5G es un nuevo salto que permitirá "conectar personas con todo lo que nos rodea", impulsando ya no sólo las comunicaciones, sino otros sectores como la automoción, la medicina, la salud o los hogares.