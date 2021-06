¿El avance de la variante india del Covid en España amenaza la vuelta a la normalidad?

La vacunación parece estar a un paso de dar la puntilla a la pandemia. España ha administrado 38,3 millones de dosis de las diferentes vacunas y ya hay 15,6 millones de compatriotas con la pauta completa, un 33,2% de la población. Con estas cifras, la ansiada inmunidad de rebaño que se obtiene con un 70% de la población inmunizada contra el virus está al alcance de la mano. Los datos epidemiológicos corroboran el esfuerzo de la vacunación, la incidencia acumulada en España se sitúa en 93,19 casos y las muertes rondan las 20 diarias, muy lejos de los picos de las anteriores olas. Sin embargo, en países con un porcentaje de vacunación superior al español como Reino Unido, con un 47,9% inmunizado con pauta completa, o Israel, con un 56,9%, están experimentando nuevos brotes de covid y un aumento de casos.

"En Reino Unido estaban hace un mes diciendo que a mitad de junio se acabarían las restricciones para siempre y los casos estaban casi a cero. Ahora, estamos viendo una ola: están creciendo los contagios de una manera descontrolada y se ha parado la desescalada", indica Salvador Macip Maresma, profesor de Estudios de Salud de la UOC e investigador de la Universidad de Leicester.

La culpable de esos contagios es la variante Delta o india. Esta cepa fue la que puso contra las cuerdas a la sanidad de la India en abril, debido a un aumento exponencial de casos (13 millones en apenas dos meses).

Delta ya está en España. José Antonio López Guerrero, Profesor Titular de Microbiología en la UAM y autor del libro Coronavirus: anatomía de una pandemia, señala que la variante "se está detectando en aguas residuales de varias comunidades, incluso en las que no se han registrado casos".

Es imposible saber las infecciones por variante india en España a tiempo real. Juan González del Castillo, coordinador del Grupo de Enfermedades Infecciosas de SEMES, se lamenta de que "hay un problema en el diagnóstico" porque no se secuencia todas las muestras, sólo una parte de ellas. Con los últimos datos, fechados a 22 de junio, González señala que un 1% de los contagios en el país son por variante delta y un 70% por la alpha (británica); y no es optimista porque las previsiones son que la cepa india "suponga el 90% de todos los casos en Europa para finales de agosto".

Transmisibilidad

Adolfo García-Sastre, jefe de patógenos emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, resume el porqué la variante delta se ha disparado en Reino Unido: "parece que es más transmisible", y reseña que el coronavirus está variando para volverse más contagioso. El aumento de la infectividad ha sido lo que ha dado alas a las variantes exitosas, fue así con las diversas cepas que surgieron en meses anteriores (20A.EU1 o española y alpha o británica).

Como recuerda García-Sastre, aún no hay suficientes datos para saber cuánto más contagiosa es esta cepa; sin embargo, "allí donde entra se hace dominante". Los primeros estudios, como señala López, hablan de que delta "está demostrando ser bastante transmisible, 3 o 4 veces más que el virus de Wuhan y hasta un 60% más que la variante británica que ya era un 70% más contagiosa que la anterior".

Otro punto que preocupa a los médicos es que la cepa india es más patógena. López explica que el virus "parece ser algo más virulento, los primeros estudios dicen que desde que se tienen los primeros síntomas hasta que se acaba en el hospital transcurre menos tiempo", pero las cifras de muertes son menores. González compara el 0,3% de fallecidos de la variante delta con el 2% de la alpha. Aunque como señala Macip, la diferencia podría deberse a la edad de los contagiados (más jóvenes), ya que "en Reino Unido los grupos de riesgo ya están vacunados con pauta completa".

Vacunas

Sin embargo, la efectividad de las vacunas contra la cepa india está en entredicho porque estas parecen ser menos eficaces. De ser así, la variante daría al traste con la estrategia de inmunizar a la población. Sin embargo, los expertos indican que no es así. Rafael Herruzo Cabrera, catedrático de medicina preventiva y salud pública de la UAM, señala que las vacunas son efectivas contra la mutación, sobre todo cuando se tienen las dos dosis puestas". Mas hay supuestos en los que la vacuna pierde eficacia. La variante india hace que la inmunidad caiga drásticamente con sólo una dosis, "si antes ofrecía una protección del 50%, esta se ha reducido a un 30%", recalca González.

"En ReinoUunido la mayoría de casos se están dando entre gente no vacunada o con sólo la primera dosis" advierte Macip, y revela que debido a ello, el Gobierno de Johnson ha aumentado el ritmo de inoculación de segundas dosis.

También, los expertos apuntan a que hay vacunas que funcionan mejor contra delta que otras. López aclara que las vacunas de ARN (Moderna y Pfizer) son las más eficaces, pero todas las vacunas aprobadas lo son. Aunque se den casos de hospitalización o muertes en vacunados con las dos dosis, "la efectividad de la vacuna no es del 100%" subraya José Ramón Banegas, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología de la UAM.

Hay que resaltar que "cualquier vacuna con una efectividad por encima del 50% ayuda a parar la pandemia", asegura García-Sastre, y explica que la variante no es una amenaza para que la vacunación no dé lugar a que se acabe con la pandemia. Pero una cosa es la pandemia y otra la enfermedad.

La nueva gripe

El covid se va a asentar como una enfermedad estacional, y la fuerza con la que se quede el virus dependerá de las variantes que se desarrollen y de la población que se vacune.

Para García-Sastre, cuando la pandemia se convierta en epidemia habrá tres escenarios posibles si las nuevas mutaciones o la duración de la inmunidad requirieran de una revacunación. El primer escenario se dará si descienden los niveles de anticuerpos de los inmunizados; en ese supuesto serán necesarias dosis de refuerzo. El segundo se daría en el caso de que el virus mutara a una cepa que en gran medida escapara de los anticuerpos, habría que aplicar una nueva vacuna. Por último, podría ocurrir que la proliferación de mutaciones haga necesaria una vacuna multivalente, como la de la gripe.

Aun con esto, García-Sastre marca diferencias muy claras entre el covid y el virus de la influenza. El coronavirus tiene capacidad para mutar, pero esta es menor que la gripe, ya que tiene mecanismos que reparan las mutaciones, cosa que otros virus de ARN no. Sin embargo, es un virus muy grande, tiene mucha superficie para mutar. Con todo, no se sabe su "flexibilidad para aceptar mutaciones". Solo hay un punto seguro: sus cambios son graduales y "hacen que no sea capaz de evadir completamente la inmunidad, se vuelve un poco mejor", sentencia el doctor.

"Ser más transmisible no quiere decir que sea más patógeno. Lo normal es que un virus tienda a hacerse más transmisible y cada vez menos patógeno. Muchos de los resfriados son coronavirus adaptados a los humanos", resume Herruzo y añade que "a los gérmenes les interesa que el huésped sobreviva y haga una vida normal".