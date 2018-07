¿Qué no conocen los españoles de la princesa Leonor?

Para explicar la situación de la princesa Leonor respecto a su formación y la preparación para un día ocupar el trono, Confidencial Digital ha recopilado los compromisos cubiertos hasta ahora, y los que faltan por cumplir, comparándolos con los pasos que se dieron con Felipe de Borbón cuando era príncipe de Asturias.

Leonor se convirtió en princesa de Asturias el día que Felipe VI fue proclamado rey de España, el 19 de junio de 2014, heredando así el título que hasta ese momento ostentaba su padre.

Con ese motivo, los hasta entonces Premios Príncipe de Asturias cambiaron de nombre, para denominarse Premios Princesa de Asturias. En las semanas previas a la entrega de los galardones, que suele celebrarse en el mes de octubre, se especuló con la posibilidad de que Leonor acompañara a los reyes Felipe y Letizia, y también a su abuela Sofía, en los actos de Oviedo.

La princesa no llegó a asistir y tampoco lo hizo en los años siguientes, hasta hoy. Hubo opiniones echando de menos su presencia en los premios, y atribuyendo la ausencia a una supuesta "sobreprotección" por parte de los reyes, sus padres.

Gala de los Premios Princesa de Asturias

Don Felipe pronunció en 1981 su primer discurso público, en la primera entrega de los Premios Princesa de Asturias, ante los reyes Juan Carlos y Sofía. Tenía entonces trece años. Si se compara con su hija, Leonor le queda un de año para dar el paso.

En efecto, la princesa de Asturias cumplirá trece años el próximo 31 de octubre, y en ese mes se celebrará, una vez más, la ceremonia de entrega de galardones. Puede ser una año distinto, al haber alcanzado la edad que tenía su padre cuando acudió por primer vez.

Se especula, y esta vez con más fundamento, que la primogénita de los reyes pueda asistir a la entrega de los premios. Otra cosa distinta es que llegue a pronunciar su primer discurso como princesa de Asturias.

Leonor lleva retraso respecto a otros actos que para su padre supusieron distintos pasos en la presentación ante España como heredero de la Corona.

La princesa de Asturias aún no ha cumplido dos compromisos que su padre vivió cuando tenía nueve años: el acto de ingreso en el Ejército, y la presentación ante de la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias.

Felipe VI, soldado con nueve años

Al entonces príncipe Felipe, en mayo de 1977, le vistieron de uniforme coincidiendo con el día de las Fuerzas Armadas, para asistir en el Cuartel Infante don Juan, en Madrid, al acto de afiliación como soldado de honor del Regimiento Inmemorial del Rey nº1.

Felipe de Borbón recibió así su "bautismo militar", muchos años antes de ingresar en las academias militares de los tres ejércitos para formarse como oficial. Desde entonces fue ascendiendo a la vez que los integrantes de sus promociones en Tierra, Armada y Aire, hasta que, cuando fue proclamado rey de España, se convirtió en capitán general de las Fuerzas Armadas.

Leonor no ha pasado por este acto simbólico de integración en el Ejército. El único acercamiento militar que ha tenido la princesa de Asturias ha sido la asistencia a distintos eventos castrenses. Por ejemplo una celebración de la graduación de Felipe VI en la Academia General del Aire en San Javier (Murcia).

Además, desde 2014 tanto ella como su hermana, la infanta Sofía, han asistido a los desfiles de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, acompañando a sus padres.

La primera fotografía oficial

La hija mayor de los reyes nació en Madrid, el 31 de octubre de 2005, siendo sus padres todavía príncipes. Desde muy pequeña se convirtió en objetivo de los fotógrafos, pero pronto dejaría de aparecer en los medios.

Años después, y con motivo de su 12º cumpleaños, el 31 de octubre de 2017, la Casa del Rey hizo pública la primera fotografía oficial de la princesa de Asturias. El posado se realizó el día de la Fiesta Nacional (12 de octubre) de ese año.

La fotografía fue tomada en el Palacio Real. La princesa de Asturias aparecía sonriente con un vestido rojo carmesí, color del estandarte y guion heráldico de Felipe VI.

Imposición del Toisón de Oro

Los reyes tratan de que sus hijas Leonor y Sofía lleven una vida lo más normal posible para su edad, sin que se vean muy afectadas por su condición de princesa y de infanta.

Hasta ahora no había existido un acto en el que el protagonismo principal correspondiera a Leonor, en su condición de heredera.

Pero, en octubre de 2015, días antes de que la primogénita de los reyes cumpliera diez años, se le otorgó el collar de la Orden del Toisón de Oro, la condecoración más importante que concede el rey. Y se creó el escudo heráldico de la princesa de Asturias, distinto al de su padre como rey pero muy parecido al que tenía cuando era príncipe.

La princesa de Asturias recibió la concesión del Toisón de Oro y el escudo de armas con casi diez años. Por contra, Felipe VI no fue distinguido con esa condecoración hasta los trece años, aunque hasta que no cumplió 33 no contó con un estandarte y un guion heráldico propios.

El real decreto por el que se le otorgaba la Orden del Toisón de Oro se firmó en 2015, pero no fue hasta principios de 2018 cuando se celebró la imposición.

Felipe VI eligió una fecha muy especial para entregar a su hija la distinción: el día de su 50 cumpleaños. El 30 de enero se desarrolló en el Palacio Real la ceremonia de imposición. Leonor ya era titular de la distinción que perteneció a su abuelo, Juan de Borbón, pero en la ceremonia no se le impuso el collar, sino un lazo con una miniatura del vellocino, símbolo de la Orden. Tras recibir el lazo, la princesa de Asturias hizo una reverencia a su padre.

Una moneda oficial junto a Felipe VI

La princesa de Asturias parece que empieza a asumir poco a poco funciones como heredera de la Corona. Este mes de julio ha ido, junto a su hermana, la infanta Sofía, a un campamento de verano en Estados Unidos, pero a partir del próximo curso se irá incorporando a más tareas institucionales.

Una de las primeras señales de ello es el lanzamiento de una moneda con motivo del 1.300 aniversario de la creación del Reino de Asturias, ya sido anunciada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Se trata de una tirada especial de un millón de monedas, que costarán 30 euros y no podrán ser usadas como método de pago, y saldrán a la venta el 22 de octubre.

Aunque queden meses para el lanzamiento oficial, ya se ha desvelado que la imagen de la heredera irá el reverso de la moneda, mientras en el anverso figurará la de su padre. Se incluirá esta inscripción "Felipe VI y Leonor Princesa de Asturias". Abajo, "España 2018".

Presentación ante la Virgen de Covadonga

Otro de las citas pendientes para la princesa de Asturias es su presentación ante la Virgen de Covadonga. Una visita de gran contenido simbólico para la monarquía.

El año que Felipe VI fue "bautizado" como soldado, también protagonizó la visita a la Basílica de Covadonga. Era 1977, hacía dos años que Juan Carlos I ocupaba el trono de España, pero aún no se había promulgado la Constitución.

En enero de ese año se publicó el decreto que le nombraba príncipe de Asturias. Y en noviembre la Familia Real se desplazó hasta Covadonga para una ceremonia en la que el abad entregó a Felipe príncipe un pergamino que recogía su nombramiento como príncipe de Asturias. El presidente de la Diputación de Oviedo le impuso la Cruz de la Victoria, y el llamado tributo de mantillas, cien monedas con la efigie del rey Juan Carlos. Don Felipe tenía tan solo nueve años.

En el caso de la heredera de la Corona, está habiendo un atraso respecto a su padre, a pesar de que, en su momento, en la Casa del Rey se replantearon realizar este acto en Covadonga, para visualizar que Leonor asumía ese título de princesa de Asturias.

Después de varios años planteando una visita de Leonor a Asturias, ha llegado el momento: el próximo 8 de septiembre acompañará a los reyes, junto a su hermana Sofía, a los actos del tercer centenario de Covadonga. Las hijas de Felipe y Letizia estará presentes en los actos emblemáticos que se celebran en el Principado ese día. Será la primera visita oficial a la comunidad de la heredera de la Corona.

Hay algunas dudas sobre lo que sucederá este día. ¿Recibirá Leonor alguna insignia? ¿Habrá una presentación como princesa de Asturias ante la Virgen de Covadonga? ¿Pronunciará su primer discurso en esta ceremonia de especial importancia para la Corona? Todo esto se aclarará el próximo 8 de septiembre.