Covid, gripe o resfriado. Los expertos explican cómo diferenciarlos y prevenirlos

Fatiga, dolor de cabeza, congestión nasal, estornudos u otros síntomas son los más típicos de esta temporada. Cuando los padecemos a todos nos cuesta distinguir si se trata de un resfriado común, una gripe o, algo más serio, el COVID. Con la salud pública abarrotada y la constante creciente de casos de enfermedades respiratorias, es importante diferenciar qué tenemos para saber cómo actuar.

La gripe comparte síntomas con el resfriado común, no obstante, se presenta de forma más abrupta y con mayor intensidad. Factores claves de esta enfermedad incluyen fiebre alta, dolores musculares y articulares generalizados, fatiga extrema y malestar general. En contraste, el resfriado común comparte síntomas generales con la gripe, pero su origen radica en diversas familias de virus, siendo los rinovirus los más frecuentes.

No es necesario acudir al Centro Sanitario si tienes estos síntomas (siempre que la fiebre no dure más de cinco días). Basta con que hagas reposo y bebas muchos líquidos. Para el dolor de cabeza o la fiebre puedes tomar algún medicamento. Es importante que recuerdes que los antibióticos no mejoran los síntomas ni aceleran la curación, ya que no hacen nada contra los virus.

Por su parte, el coronavirus causado por el virus SARS-CoV-2 presenta síntomas característicos también presentes en la gripe o el resfriado común, como fiebre, tos y fatiga. Sin embargo, se le añaden, en algunos casos, la extrema dificultad para respirar y la pérdida del gusto y olfato. Como sabemos, el COVID afecta de manera desproporcionada a grupos de riesgo como personas mayores, individuos con enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, o aquellos con un sistema inmunológico debilitado.

Al igual que con la gripe o el resfriado, no es necesario acudir al Centro Sanitario, y bastará también con hacer reposo y beber muchos líquidos. En el caso de tener sensación de falta de aire o fiebre mayor de 38º durante más de tres días hay que contactar con el centro sanitario de Atención Primaria y ellos nos dirán cómo proceder.

Para no llegar a contagiarnos y pasar unos días malos, es mejor prevenir estas enfermedades respiratorias. Para ello, desde Lanier Pharma ofrecen unos consejos:

-- Consume una dieta nutritiva. Verduras como el brócoli, la coliflor, los champiñones, así como las de hoja verde (espinaca, acelgas) son perfectas para elevar las defensas, ya que contienen antioxidantes, vitaminas y minerales. Acompañado de leguminosas y semillas como el frijol, cacao o lentejas permiten una adecuada digestión, aparte de un adecuado respaldo del sistema inmunitario.

-- Agrega Vitamina C y betaglucano a tu rutina. Muchos sabemos de la importancia que tiene la Vitamina C para nuestras defensas, sin embargo, no somos conscientes de cómo agregarla a nuestra rutina. Frutas como naranjas, limones o kiwis, ya sea al momento de desayunar o un pequeño aperitivo por la tarde, funcionan perfecto para implementarla.

Si queréis reforzar su efecto, la Vitamina C tiene una perfecta sinergia con el betaglucano, regulador inmunitario por excelencia que encontramos en los cereales u hongos. Numerosos estudios científicos han demostrado que los Betaglucanos con enlaces químicos (1,3) y (1,6) tienen capacidad para activar el sistema inmune, especialmente concentrado en suplementos alimenticios. En Lanier Pharma cuentan con Inmunizat, a base de betaglucanos, ácido tánico, zinc, selenio, vitamina C y D, el cual fortalece las defensas induciendo al cuerpo a una inmunidad entrenada frente a cualquier posible infección.

-- Higiene y prevención, ante todo. El lavado de manos recurrente y el uso de gel hidroalcohólico debe ser un hábito por considerar, no solo cuando aparezca una ola de contagios o tengas COVID, sino en todo momento. Y es que un virus puede sobrevivir de horas a días en diferentes tipos de superficies, ya sea, en el transporte público o en tu propio hogar. Asimismo, y acorde a las últimas normas sanitarias, es recomendable usar mascarilla en espacios públicos y cerrados, lo cual ayuda a no seguir propagando la transmisión de los virus.

-- Evita los cambios bruscos de temperatura. Debes utilizar capas adecuadas para regular la temperatura en los climas fríos, así como evitar la exposición brusca a cambios de temperatura.