¿Cuáles son las novedades del Mobile World Congress 2023?

Alrededor de 80.000 visitantes, 2.000 expositores y un impacto económico de 350 millones de euros. Son las cifras que originará el Mobile World Congress (MWC) de este año, que se celebra en Barcelona entre el 27 de febrero y el 2 de marzo.

En este encuentro, donde se dan cita desde 2006 los máximos representantes de la innovación tecnológica, se anticipan las líneas del escenario digital que nos aguarda en el futuro, y en él aparecen como protagonistas la tecnología 5G y la 6G, las tendencias en el metaverso, los desafíos de la industria 4.0 o innovaciones en el transporte como la cápsula Hyperloop para el transporte de viajeros.

Además, como cada año desde que hace ya más de década y media naciera este encuentro de la vanguardia tecnológica, el MWC 2023 acogerá las últimas tendencias en móviles para la próxima temporada.

Estas son algunas de las novedades que nos esperan en la nueva edición, bautizada con el lema "Velocity":

Los desafíos del 6G. Aún tardará en ser una realidad, pero el MWC será uno de los escenarios principales en los que se debatirán los estándares de la conectividad 6G. Para el usuario significará mayor ancho de banda, que se puedan conectar más dispositivos con menor latencia, y que en un futuro incluso sea plausible olvidarse de tener fibra en casa porque el 6G ofrecerá conectividad más que suficiente, explica César Córcoles, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC y miembro del grupo de investigación Technology-Enhanced Knowledge and Interaction Group (TEKING).

Pero para que realmente cumpla su función, el 6G deberá venir acompañado de un cambio en la tarifa que ofrecen los operadores, que debería ser ilimitada, tal como ya comienza a ofrecerse en algunos casos. "Si tienes una tarifa limitada de 25 gigas, incluso con el 5G los puedes agotar en un día, con lo cual te quedas sin conectividad rápidamente. Y si ocurre eso, no hemos ganado mucho, por lo que ni el 5G ni el 6G son realmente eficaces si no van de la mano de esos cambios necesarios en las tarifas de los operadores", advierte el profesor de la UOC.

Es uno de los retos que plantea esta tecnología, pero no el único. El MWC también servirá de lugar de encuentro real entre los grandes grupos que se encargan de definir los estándares del 6G, y se espera que uno de los debates se centre en cómo lograr que este sistema de conectividad sea respetuoso con el medioambiente.

"Se van a realizar avances para que cada comunicación consuma menos energía de la que requiere el 5G. Pero, aunque consumamos la mitad con cada operación, si hacemos el triple de operaciones, la suma total es negativa para el medioambiente, y revertir esa situación es uno de los retos. Además, hay que contar con el coste ambiental del despliegue del 6G. Dar solución a esa realidad será uno de los puntos de discusión previsibles", señala César Córcoles.

Del metaverso al matterverse. En el futuro inmediato, la industria que rodea al metaverso centrará sus esfuerzos en un público objetivo que pasa del consumidor particular al tejido empresarial, lo que ha traído consigo una nueva palabra clave que la industria quiere que escuchemos con más frecuencia: matterverse.

Como explica el investigador del grupo TEKING, la palabra se refiere también a realidad virtual o aumentada, pero ligada a lo físico y a las empresas. Pone como ejemplo el mercado de la construcción, donde se han incrementado las ventas en realidad virtual. "Si se ha diseñado un edificio con herramientas digitales, es posible ir al lugar donde se está construyendo y ver el interior de la pared con las canalizaciones y demás gracias a unas gafas de realidad virtual.

Y si eso se vende bien, invertir 2.000 euros en unas gafas para tener esa posibilidad puede ser bastante viable", indica aclarando que, aunque en la actualidad el metaverso tenga usos muy interesantes para el usuario particular, la industria está buscando nichos de mercado nuevos. "Ya pasó con los ordenadores: el gran mérito del IBM PC fue vendérselo a empresas y no a particulares. Algo parecido está ocurriendo ahora con la realidad virtual. A todos nos gusta, pero para la economía de una persona de a pie, gastarse 2.000 euros en un dispositivo puede no ser rentable si no vamos a invertir más que unas pocas horas a la semana en usarlo, mientras que para una empresa sí puede serlo, explica.

Lo nuevo en móviles. Aunque en esta ocasión la mitad de los congresistas vendrá de empresas que no están directamente relacionadas con los móviles, sino que se dedican a la logística, las finanzas, los videojuegos o el metaverso, las novedades en dispositivos móviles seguirán siendo protagonistas del congreso. Y entre ellas, estas tendencias son las principales:

Móviles plegables. No es el primer año que se verán móviles plegables en el MWC, pero las tendencias actuales se alejan por fin de los prototipos para convertirse en una realidad al alcance de un mayor público. "Los nuevos móviles plegables son más razonables y consistentes. Veremos algunos formatos que perdimos cuando LG salió del mercado porque el resto de la industria está recuperando lo que esa empresa presentó hace dos años. Por ejemplo, móviles no solo plegables, sino que además se extienden. La pantalla se abre y pasa a ser del tamaño de un iPad mini", avanza el profesor de la UOC.

Mejoras en la calidad de imagen e implementación del zoom. Además de zooms físicos que tienen cada vez mayor calidad, las mejoras en la calidad de las imágenes serán, dentro de poco, una realidad. En la próxima temporada seremos testigos de ello. "Prácticamente, todos los fabricantes utilizan los mismos sensores. Sin embargo, al público suele gustarle más la foto que se hace con una cámara Apple que con una Sony a pesar de que tienen exactamente el mismo sensor, y la razón es el software que hay detrás. Es ahí donde seguiremos viendo mejoras en todos los fabricantes".

En la actualidad, aunque el usuario no sea consciente de ello, al hacer una foto con su móvil "ya está aplicando retoque fotográfico como si se estuviese usando una aplicación como Photoshop. Hay un procesado, solo que lo hace el móvil sin decírnoslo ni darnos apenas control sobre ello. Por eso, el móvil que tiene los mejores algoritmos de fotografía es el que acaba siendo el mejor para el usuario". Esas funciones del software son las que veremos mejoradas, en general, en todos los dispositivos móviles.

Cargas más rápidas. Tan solo harán falta unos minutos, incluso menos de diez, para que algunos móviles pasen de 0 al 100 % de batería. Son los dispositivos que cargan con una potencia máxima de 240 vatios. Hasta la fecha, las cargas más rápidas eran a 150 vatios, que ya lograban pasar del 1 al 100 % en 16 minutos, y del 50 % a la carga completa en cinco minutos.

Industria 4.0 más sostenible. La red 5G nos permitirá seguir avanzando hacia edificios y ciudades más inteligentes, y también hacia fábricas y almacenes inteligentes que utilicen la energía sin desaprovecharla, economizando al máximo y respetando el medioambiente. Como avanzaba la web del MWC, "nuestros recursos son finitos y todos necesitamos hacer más con menos". La digitalización, el internet de las cosas o IdC y la fusión de los mundos real y digital en la práctica del día a día suponen afrontar un nuevo escenario en el que la industria 4.0 debe garantizar la sostenibilidad. Cómo lograrlo de la forma más eficaz posible es uno de los temas acerca de los que debatirán los expertos reunidos en el MWC.