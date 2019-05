¿Hasta dónde puede llegar Vox?

Ha sido el partido revelación de este curso 2018/2019. Vox dio una auténtica sorpresa en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, cuando, contra todo pronóstico y contra todas las encuestas, obtuvo 380.000 votos y 12 escaños en el Parlamento autonómico.

Los de Santiago Abascal aprovecharon la absoluta desprevención de la izquierda y difundieron su mensaje en el electorado sin que ningún medio de comunicación u otros partidos les replicaran, ya que para ellos estaban fuera de escena. Entre el acto de Vistalegre del 7 de octubre y el 2-D, Vox tuvo vía libre para hacer campaña sin sombra de contra ataque.

Algo que no volverá a ocurrir. Una vez recuperados de la sorpresa, tanto los medios como el resto de partidos han tomado nota y han empezado a tratar a Vox como un rival político más. No hay día en que sus líderes no aparezcan en alguna tertulia o en boca de sus adversarios.