¿Por qué los españoles viajan más a Puerto Rico y Venecia?

Comienza la ‘segunda etapa’ de las vacaciones de verano: empieza el mes de agosto y con él, muchos españoles terminan su jornada laboral e inician así el descanso esperado. Hay muchos destinos para viajar. Tantos, que es difícil definir cuáles destinos son los preferidos.

La aerolínea Iberia, por ejemplo, viaja a más de 130 destinos entre España, Europa, América Latina, Estados Unidos y Asia. De entre tantos posibles lugares a visitar, diferencia entre los destinos a largo ratio (América y Asia) y medio ratio (Europa).

Destaca así, San Juan de Puerto Rico como el destino que está recibiendo más demanda en viajes de larga distancia. A media distancia, Venecia. Dos destinos completamente diferentes.

Otros viajes que son muy demandados son México, Colombia, Nueva York y Miami. Y a medio ratio, otras opciones elegidas por los españoles son Múnich, Florencia y Portugal.

Puerto Rico y el boom turístico

Viajar a San Juan de Puerto Rico tiene un coste de 790 euros ida y vuelta, según datos aportados por la aerolínea Iberia. Advierten que “hasta ahora era estacional pero en este 2019 la mantendremos durante todo el año por primera vez”.

Según datos de Compañía de Turismo de Puerto Rico, informan que durante la Semana Santa de este 2019, hubo una venta absoluta en hospederías y hotelerías. La Isla contó con más del 95% de la ocupación, y muchos locales estuvieron completos.

Las 40 hospederías que pertenecen a la Compañía de Turismo en Porta del Sol reportaron un 98% de ocupación de jueves a domingo. Los 40 locales suman un total de 1.908 habitaciones.

Según datos de esta compañía, el impacto económico producto del gasto promedio por pasajero durante su visita en la Isla, fue de $5.819.624.

Pero... ¿Qué hay en Puerto Rico?

Según Discover Puerto Rico, una de las razones para visitar este país es la belleza natural que posee. Puerto Rico es el hogar de “uno de los bosques secos más grandes del mundo”. Además, se pueden visitar multitudes de cascadas, cavernas y otros recursos naturales.

Una de las actividades únicas a realizar en este país es montar en kayak en una de las cinco bahías bioluminiscentes del mundo. Una experiencia que en España no se podría disfrutar, ya que hay apenas 10 playas de este tipo en todo el mundo y ninguna en nuestro país.

Las playas bioluminiscentes son aquellas en las que el agua brilla en azul cobalto creando un efecto único por los organismos vivos que viven en ella. Una curiosa alternativa para bañarse en el mar de noche con el mar completamente iluminado.

Otra experiencia, pero solo para los amantes de la adrenalina, es montar en el Toro Verde. El Zipline más largo de las Américas. Mide 2.5 kilómetros.

Entre las atracciones turísticas que posee el país, Discover Puerto Rico señala: los recorridos del Viejo San Juan, el Castillo San Felipe del Morro del siglo XVI, el Castillo de San Cristóbal del siglo XVII y la Cueva Ventana. Desde esta cueva, situada en una montaña de piedra caliza, se puede ver todo el valle del Río Grande de Arecibo.

¿Y en Venecia?

Venecia es uno de los destinos preferidos de los españoles desde décadas. Pasear en góndola por los canales de la Venecia es el principal atractivo de la ciudad.

Hay tantas calles como canales, y muchas de ellas desembocan en jardines, plazas y pequeños palacios.

¿Qué no se pierde el español cuando va a Venecia? Surcar el Gran Canal. Sobre Italia recomienda hacerlo en vaporetti ya que “las góndolas son mucho más caras” a pesar de que “el paseo es más romántico y bonito por los canales pequeños y entre callejas”.

Una de las mayores atracciones de esta pequeña ciudad sumergida es el carnaval. Destaca por su elegancia y su ambiente. Las máscaras de los venecianos son auténticas joyas y objetos de colección. Una festividad diferente de la celebrada en Cádiz y en Tenerife, entre otras.

Los amantes del arte y la pintura visitan la Galería de la Academia. Con más de 800 cuadros de valor, el turista español podrá ver obras de Veronés, Canaletto, Tintoretto, Tiziano y Bellini. Es un destino con buen precio para el bolsillo español ya que cuesta 7 euros. Sobre Italia invitar a reservar las entradas por internet para evitar largas colas.

Lo bueno de viajar a Venecia es que hay cerca otros destinos que se pueden visitar: Verona, a 125 kilómetros al oeste y por el camino se puede parar en Pádova y Vicenza. Dos horas dirección al sur está la histórica Ravena y al este, a hora y media en coche Triestre.

¿Es cara Venecia?

Sobre Italia reconocen que Venecia “tiene fama de ser un lugar bastante caro y no es del todo mentira”. Comer en la Plaza de San Marcos confiesa que “sin duda nos resultará caro”.

“Cuanto más lejos del centro nos encontremos, más barata nos resultará la comida y, además, recibiremos un trato más personalizado y auténtico”, indica Sobre Italia.

Según Civitatis, una cena en un restaurante puede costar 30 euros por persona. Una tarjeta Chorus Pass (es el pase para aquellas personas que buscan el ahorro de dinero visitando muchos templos), válida para 18 iglesias, son doce euros. Una habitación doble en un hotel en centro puede conseguir desde 60 euros.

Viajar a Venecia puede costar más de lo pensado en un primer momento. Es por eso, que hay muchísimas páginas y blogs de españoles que han visitado esta ciudad en internet donde se pueden encontrar consejos y trucos para ahorrar lo máximo posible.

Un ejemplo es reservar con mucho tiempo de antelación. En muchos portales aseguran que la diferencia de precio entre reservar tres o seis meses antes son más de 200 euros.

¿No quieres pagar ocho euros por montarte en una góndola? En las zonas del Gran Canal donde no hay puentes, se pueden utilizar los traghettos. Son botes, muy parecidos a las góndolas, que transportan pasajeros de un lado a otro del Gran Canal.

Visitar lugares gratuitos como la Basílica de San Marcos, la Basílica de Santa María de la Salute, la Basílica de San Giovani y el barrio judío es otra opción muy recomendada.

¿Comer bien y barato? El truco es pedir ciccheti. Se asemeja a la tapa española. Su precio ronda entre uno y dos euros.

Puerto Rico y Venecia son dos destinos completamente diferentes en los que se pueden hacer planes muy disparejos. Como siempre, el ciudadano español buscará hacer los mejores planes al mejor precio. Y es por ello, que un destino caro como Venecia, no impide al turista ir a este destino. Por otro lado, Puerto Rico es un viaje que cada vez está cogiendo más fuerza, y no solo en España, si no a nivel internacional.