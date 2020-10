¿Qué mascarillas están homologadas y cumplen con la normativa tras la nueva Ley?

Desde hace meses, las mascarillas forman parte ya del día a día de la población. Ante la ola creciente de contagios, el Gobierno continúa aplicando medidas que buscan regular los sistemas de protección. La última Ley publicada recientemente en el BOE recoge información sobre el marcado CE que deben cumplir las mascarillas. Una normativa que afecta principalmente a los tipos FFP2 y FFP3.

La Resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del 23 de abril de 2020 establecía en su artículo primero el límite del 30 de septiembre para la comercialización de Equipos de Protección Individual con especificaciones técnicas distintas a las normas armonizadas, entre otros mascarillas N95 americanas o KN95 chinas, dando tiempo al ajuste en la fabricación de mascarillas acordes a la legislación europea, las FFP2 y FFP3 con eficacias de filtración iguales o superiores al 94% y 99%, respectivamente.

Hasta la fecha ha sido habitual encontrar en el mercado todos estos tipos de certificaciones, pero desde el pasado 30 de septiembre sólo quedan en el mercado español los citados productos con calificación europea. Conviene indicar que aunque ya no esté autorizada su comercialización, las KN95 podrán seguirse utilizando por los usuarios que las hayan adquirido, empresas y particulares.

Pero desde ahora solo podrán distribuirse comercialmente en España mascarillas FFP2 y FFP3. Los principales fabricantes mundiales ya han preparado su catálogo, incluyendo tallas y diferentes sistemas de sujeción.

Claves para entender la nueva Ley

Ante esta situación, Mifarma, empresa líder en venta online de productos de farmacia y parafarmacia, ha recopilado algunas claves de esta nueva Ley, así como los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir y comprar mascarillas tras la regulación.

“Desde Mifarma hacemos un seguimiento diario de las medidas aplicadas por el Gobierno de cara a continuar ofreciendo los productos más adecuados para nuestros clientes. Por ello, tras esta última ley, hemos actualizado nuestro catálogo y seguimos contando con un rango amplio de mascarillas homologadas y que cumplen con la normativa”, establece Reme Navarro, CEO de Mifarma.

Se trata de una Ley que afecta a las mascarillas autofiltrantes, es decir, a lo que dentro de Europa se conoce como mascarillas FFP2 y FFP3, que forman parte de lo que se conoce como Equipos de Protección Individual (EPIs).

Ante la necesidad urgente de mascarillas que tuvo lugar el pasado mes de abril, el Ministerio de Industria dictó una resolución que permitiera otorgar autorizaciones temporales para la comercialización de EPIs (Equipos de Protección Individual) importados de países como China o EE.UU. que no hubieran seguido todos los trámites de homologación en España o en Europa. El único requisito necesario era aportar la documentación necesaria para demostrar que eran mascarillas seguras.

Durante este tiempo, y con motivo de esta resolución, se han podido encontrar en el mercado productos que se identifican como FFP2 y FFP3 (N95 y KN95 en su nomenclatura americana y china respectivamente). El plazo de esta resolución expiró el pasado 30 de septiembre, por lo que todas aquellas mascarillas que no cumplan con la autorización y no cuenten con el CE, no podrán entrar al mercado.

Cómo elegir y comprar una mascarilla

Ante esta situación, Mifarma ha recopilado algunas de las claves a tener en cuenta a la hora de elegir y comprar una mascarilla y evitar así una compra fraudulenta:

-- Es fundamental que las mascarillas cuenten con Certificado Europeo CE por Organismo Notificado y las siglas FFP2 (China encontramos la nomenclatura KN95, y en América la nomenclatura N95).

-- Esta información debe ir marcada de forma clara y duradera en el embalaje de la mascarilla.

-- Se recomienda comprar en sitios de confianza. donde todo el catálogo de mascarillas está homologado.

Se trata de una normativa que no afecta al uso individual de las mascarillas ni a la compra de las que hasta la fecha ya están dentro del mercado europeo. Esos EPIs cumplieron todos los requisitos en el momento de su puesta en el mercado y, en consecuencia, son totalmente seguros para el usuario y cumplen la normativa para ser considerados equipos de protección individual.

Esta nueva normativa aplica únicamente a la introducción/acceso de las mascarillas en el mercado europeo, es decir, afecta directamente a fabricantes y distribuidores de las mismas, pero no al usuario que las utiliza.