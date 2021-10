¿Podemos sufrir un ciberataque en nuestras redes domésticas?

Con la expansión de la tecnología y las redes se abren nuevas brechas en la seguridad de las vidas de los ciudadanos. Al igual que en el mundo real, en el ciberespacio los delincuentes tratan de robar y extorsionar a los usuarios. Sin embargo, en este entorno relativamente nuevo hacen falta nuevas herramientas para protegerse del cibercrimen.

Jordi Serra, Profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, explica que el usuario medio dice "yo no soy nadie a mi no me van a atacar", sin embargo, "si miraras en tu router de casa los ataques externos, veras que son continuos".

"El riesgo depende de la exposición que se tenga en los hogares. No es lo mismo el que tiene sólo un móvil conectado a la red que el que tiene la televisión inteligente o domótica", señala el experto.

Si bien, hay dispositivos como los móviles que se actualizan, otros como los routers, no, "y se debe ser consciente que es la puerta digital a tu vida como usuario". Las actualizaciones son muy importantes desde el punto de vista de la seguridad.

"Si una empresa de un programa saca una actualización, los ciberdelincuentes saben dónde había en las versiones anteriores brechas de seguridad", reseña el profesor. Esto provoca que tener versiones antiguas sea dejar la puerta expedita al dispositivo.

Los nuevos dispositivos avisan de que hay actualizaciones, pero a la domótica aún le queda mucho por hacer. El aspirador que se conecta al móvil puede ser la puerta de entrada para que alguien entre y robe los datos. "Hay que ser consciente de todo lo que está conectado", sentencia Serra.

Hay dos tipos de ataques que pueden sufrir los ciudadanos y las empresas. Los primeros son los dirigidos, que se planifican para acceder específicamente en los dispositivos de un usuario o una compañía, y los indiscriminados que se lanzan aleatoriamente, mediante programas, contra terminales. Estos últimos son los más comunes que pueden sufrir los usuarios de la red.

Extorsión

"La finalidad es el dinero, los ciberataques mueven más que el narcotráfico a nivel mundial", explica el experto y señala que el "phishing para el robo y venta de datos, y el chantaje" es el principal método criminal.

Todo esto lleva a que mediante programas se acceda a contenido sensible . "Se estudian los datos, se venden a la competencia, y cuando tienen todo se cifran los ordenadores y se pide un rescate".

El profesor apunta que la manera de actuar cuando se es víctima de estos delitos es "mantener la calma", denunciar a la Policía y no pagar nunca el rescate que piden por los datos, nadie asegura que los vayan a liberar y que dejen de hacer chantaje.

Para minimizar el daño hay que" trabajar como si mañana no fuera arrancar el ordenador, haciendo copias en discos duros externos" que no se conecten al ordenador salvo para copiar y así evitar que también sean cifrados con las copias de seguridad, sentencia Serra.