Precios de la energía disparados. Qué hacer para reducir los gastos en el hogar

En un momento de tanta incertidumbre y con los precios de la energía disparados, llegar a fin de mes y organizar los gastos del hogar cada vez se vuelve más complicado. Los expertos de Chollometro, plataforma líder de ofertas, aportan algunos trucos para ahorrar en los gastos de casa y poder exprimir las finanzas lo máximo posible.

-- Haz tu casa inteligente…¡y eficiente!: los enchufes inteligentes y los temporizadores pueden ser tus mejores aliados para optimizar el gasto en electricidad. Poner un termostato con temporizador o enchufes y regletas con interruptores para controlar el paso de corriente y desactivarlos en las horas sin uso (y evitar que se queden en stand by) te ahorrará un gasto de luz que puede oscilar desde el 10% hasta el 30% de tu factura.

-- Unifica tus proveedores: Móvil, WiFi y tele son los imprescindibles en todo hogar hoy en día y suponen un gasto importante del presupuesto anual. Comparar precios y buscar packs que nos puedan proporcionar todos estos servicios bajo una tarifa unificada es algo imprescindible para encontrar los mejores precios.

-- Tarifas de luz: Quizás no lo sepas, pero existen distintos formatos de tarifas de la luz. En los últimos meses nos hemos familiarizado con las “horas valle”, pero lo cierto es que también existe la Tarifa Fija, donde no tendremos que estar pendientes de estas franjas horarias. Aunque a priori esta tarifa puede parecer algo más cara, mantiene el precio de kWh a lo largo del año y no fluctúa en cada hora, como el formato de PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) que cuenta con 24 diferentes, uno para cada hora. Por lo que es importante verificar qué tipo de consumo realizamos y cuáles son nuestras necesidades para ajustarnos a lo que más encaje con nosotros.

-- Reduce los extras: ¿Necesitas realmente los datos ilimitados en tu smartphone? ¿y todas las plataformas de streaming? Párate a pensar realmente sacas partido a todos estos gastos. Revisa tus rutinas y haz seguimiento de tus tiempos. Quizá puedes planificar los estrenos que más te interesan y elegir una plataforma de streaming cada mes o prestar atención el mes de verano en qué no vamos a estar en casa y ahorrárnoslo. También los planes o tarifas familiares en algunas de estas plataformas son clave para ahorrarnos unos euros, al igual que revisar las webs de ofertas y promociones.

-- Utiliza el modo eco de tus electrodomésticos: Utilizar el modo eco en nuestros electrodomésticos puede suponer un gran ahorro sin perder eficacia. Por ejemplo, el modo eco de la lavadora podría ahorrarnos hasta el 33% de la factura, un 30% en el aire acondicionado y un 20% en el lavavajillas.

-- Gasta menos en la cocina: Llevar a cabo pequeños cambios en nuestras rutinas a la hora de preparar la comida también puede hacernos ahorrar en nuestras facturas. Por ejemplo, usar la olla exprés, además de ahorrarnos tiempo, también reducirá hasta un 70% de energía a la hora de cocinar. Otros tips como mantener las ollas convencionales siempre tapadas mientras se cocina o sustituir el horno por el microondas para cocinar algunos platos nos puede ayudar a ahorrar casi un 65% de energía.