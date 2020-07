El turismo ha sido sin duda uno de los sectores más afectados por la pandemia. Después de que el país entero estuviese en confinamiento sin opción a salir salvo excepción por necesidad de fuerza mayor, el sector quedó gravemente tocado. Los viajes al extranjero se han cancelado y las vacaciones de muchos españoles se han visto comprometidas.

El hecho de haber estado encerrados, según declaran los expertos, ha hecho que los españoles tengamos más que nunca, una necesidad de descansar y tomar unas vacaciones. El verano es ese momento para aprovechar y salir de la rutina diaria que llevamos, y este año sin duda, esa rutina es necesaria cambiarla aunque sea unos días.

Después de uno de los años más atípicos y duros de todos los tiempos, las vacaciones de este verano se van a realizar de forma singular ya que a parte de las medidas condicionadas por el virus, muchos han tenido que aplazar sus viajes al extranjero y buscar otras alternativas dentro del país. Por lo tanto, ¿se puede hablar de unas vacaciones de verdad si no se sale de España?

Vacaciones: “Tiempo libre fuera del trabajo”

Según los psicólogos, lo más importante dentro de unas vacaciones, sean donde sean, es “cambiar de aires.” La idea de las vacaciones es poder cambiar de lugar de rutina y realizar otras actividades diferentes a las acostumbradas por el trabajo.

“La realidad es que la gente está tan deseosa de poder tener vacaciones que creo, tal y como veo en mis pacientes, que les da lo mismo donde,” asegura Andrés Quinteros del Centro de Psicología CEPSIM.

Los psicólogos hacen hincapié en que no es necesario irse fuera del país para hablar de unas vacaciones de verdad. Las vacaciones están vinculadas al tiempo de ocio, disfrute y relajación, y para ello no es necesario irse lejos, ya que según indican los expertos, lo importante es realizar otras actividades a las de la rutina diaria. “Todo el mundo quiere tener vacaciones, aunque sea a 100km fuera de su casa,” indica Quinteros.

Haber estado confinados, con estrictas medidas de seguridad y sanidad, tanto en los lugares de trabajo como en los domicilios, ha supuesto que las vacaciones de este verano sean todavía más necesarias de lo habitual en otros años.

Según los expertos, el estrés y la ansiedad que hayamos podido sufrir durante los meses de trabajo, y especialmente desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado marzo en nuestro país, son necesarios dejarlos atrás y tener tiempo libre para nosotros.

“España no tiene nada que envidiar”

“Unas vacaciones dentro de España son tantas vacaciones como fuera de España.” asegura Javier Ortiz, experto en turismo.

Según Ortiz, España es un gran país para tener un merecido descanso ya que ofrece muchas actividades y destinos que se pueden adaptar a las expectativas y necesidades de cada persona.

Ortiz señala, además, que España lleva un par de décadas diversificando los destinos y las opciones que puede ofrecer. Es decir, puedes elegir destinos de sol y playa moviéndote también a un turismo de interior más sofisticado. Además según indica, se ha integrado un segmento de turismo más gastronómico y urbano.

Aunque el sector urbano pueda tener más dificultad por el verano atípico que estamos viviendo, ya que ha habido eventos han sido cancelados y algunos museos continúan cerrados. Pero en los segmentos de sol y playa, asegura que sí se van a poder disfrutar ya que disponen de mucha capacidad.

Otro aspecto muy importante es la sensación de seguridad y la sanidad. Esto es algo que según Ortiz, España ofrece muy por encima de sus competidores en turismo.

Tolerancia a la frustración

Aunque los expertos declaren que sí se puede hablar de unas vacaciones de verdad permaneciendo dentro del país, hay algunos aspectos en los que la situación en la que estamos viviendo nos ha obligado a vivir con ellos.

Dos de estos aspectos son la frustración y la incertidumbre. No estamos acostumbrados a vivir con incertidumbre y los cambios en nuestros planes nos afectan de manera directa. “Tenemos que tener esa cosa tan importante que es la tolerancia a la frustración, saber que hay veces que hagas lo que hagas y luches lo que luches no vas a conseguir lo que quieres. Hay que tener eso en cuenta, saber que no siempre, incluso cuando crees que lo tienes todo controlado, las cosas no salen, pero aun así hay que salir adelante,” afirma el psicólogo Miguel Ángel Rizaldos.

La nueva normalidad nos ha obligado a adaptarnos a las circunstancias que se han impuesto. Hemos tenido que hacer frente a la incertidumbre y a los cambios de planes repentinos, pero como dicen los expertos: “hay que poder asumir la nueva realidad. Convivimos con un virus y hasta que se descubra una vacuna, tenemos que organizar nuestra vida en relación a esta variable,” asegura Quinteros.

Los jóvenes pueden estar más afectados

Muchos jóvenes se han visto con cambios de planes repentinos cambiando por completo las vacaciones que tenían planeadas este verano. Como dicen los expertos ellos se encuentran en momento de viajar y vivir experiencias.

“Los jóvenes creen que adquieren autoridad o que tienen una experiencia más redonda o más placentera si tienen esa colección de viajes a lugares recónditos como hacen también sus personas de referencia como futbolistas, cantantes y demás,” afirma Ortiz. Por ello, pueden verse más afectados por no realizar viajes en el extranjero.

Sin embargo, tal y como dicen los expertos, el principal objetivo de las vacaciones es cambiar de aires y pasar tiempo libre fuera de tu lugar de lugar de rutina, por ello, aseguran que si se pueden pasar unas vacaciones en España.