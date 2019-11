¿Puede Íñigo Errejón llegar a presidente del Gobierno?

El 25 de septiembre, apenas dos meses antes de las generales del 10 de novienbre, y una vez confirmada la repetición electoral, Íñigo Errejón, el ex número dos de Podemos y actual diputado autonómico en la Asamblea por Más Madrid, presentaba, en la sede de UGT, su candidatura nacional: Más País.

Errejón dejó Unidas Podemos y renunció a su escaño en el Congreso en enero de este año. Tras dejar su acta de diputado por discrepancias con su partido, se unió al proyecto de Manuela Carmena, en aquel momento, alcaldesa de Madrid.

Se presentó como candidato a las elecciones autonómicas de mayo convirtiéndose en rival del partido que fundó. Obtuvo un resultado muy positivo, consiguiendo 20 escaños en la Asamblea frente a los 7 de Podemos.

¿Cómo se gestó Más País?

Desde el anuncio de la repetición electoral, se empezó a rumorear la posibilidad de una candidatura liderada por Carmena y Errejón. Tenían muy poco tiempo para organizarse, apenas un mes.

Finalmente, Manuela Carmena se desmarcó del proyecto y fue Íñigo Errejón el que presentó su candidatura a las elecciones generales, bajo el nombre de Más País. Su objetivo, dijo en la presentación, era buscar alianzas que “sumen al bloque de la izquierda” y poder desbloquear la situación política que habían llevado al país a las cuartas elecciones generales en menos de cuatro años.

Antídoto para la abstención

En unas elecciones en las que se augura un gran porcentaje de abstención, Íñigo Errejón se auto proclama como el antídoto para aquellos votantes que estuvieran pensando en no ir a las urnas por el “hartazgo político” existente.

Promete ser la llave para formar una coalición de izquierdas, en la que tendrá que pactar, de dar los resultados, con su antiguo socio, Pablo iglesias y con Pedro Sánchez. Además, se muestra como la alternativa que “pondrá el interés de la gente por delante de las siglas del partido”.

Concurre solo en 18 provincias

Íñigo Errejón decidió no concurrir en todas las circunscripciones. En aquellas que consideró que no iba a poder sacar escaño, Más País no aparecería en las papeletas con el objetivo de no restar al bloque de la izquierda.

Finalmente, presentó candidatura en 18 provincias. Formó coaliciones con Equo en 12 de ellas, en Zaragoza formó alianza con Chunta aragonesista y en las provincias de la Comunidad Valenciana con Compromis.

De esta forma, Errejón se presenta en las provincias que reparten más escaños, un total de 210. Esto representa el 60% de los diputados. Además, esta selección atiende a cuestiones estratégicas, ya que en los comicios del 28-A fue en estas provincias grandes donde el bloque de la izquierda se impuso a las tres derechas.

Es inviable que llegue a presidente

Confidencial digital se ha puesto en contacto con el politólogo Pablo Simón para saber más sobre la fuerza que puede llegar a ganar el partido de Errejón a nivel nacional. El politólogo estima que el partido de Errejón se mueve en una horquilla de 5 a 15 escaños. Es decir: según las provincias a las que se presenta, Más País optará a alcanzar hasta 15 escaños como máximo.

No obstante, las ultimas encuestas le dan entre 3 y 4. Por tanto, y como cabía esperar, Íñigo Errejón, por el momento, no podrá llegar a la presidencia.

ECD ha preguntado a Simón por el futuro de este proyecto político y, en este sentido, no ha podido augurar ninguna ruta clara. Afirma que el crecimiento de Más País “depende en gran parte de quién forme gobierno tras el 10-N”.

Sí opta a un ministerio

No obstante, el politólogo aclara que si sus escaños llegan a ser clave para formar una mayoría junto a Unidas Podemos, PSOE y PNV, a lo que sí que puede aspirar el líder de Más País, es a un ministerio. Pablo Simón estima que la cartera a la que optaría sería la de transición energética.

Miedo a disgregar el bloque de la izquierda

Por otro lado, el miedo a que fracture el bloque de izquierda, explica Pablo Simón “dependerá de si saca escaño o no donde se presente”.

Es decir, si en alguna provincia de las que se ha presentado no consigue obtener los votos suficientes para llegar al escaño, serán votos perdidos para el bloque de la izquierda. No obstante, esta posibilidad ya la ha estudiado Errejón y de ahí que seleccionara muy bien las circunscripciones a las que se iba a presentar.

Sin embargo, admite el experto, el partido de Íñigo Errejón puede ser esa alternativa para la gente que había pensado abstenerse en estos comicios y en ese caso favorecería al bloque progresista.

En definitiva, la precipitada candidatura de Íñigo Errejón, por el momento no podrá llegar a la Moncloa. El futuro del partido no lo pueden augurar ni los más expertos, en un tablero político en continuo cambio y en el que la inestabilidad impera desde hace años. “Todo dependerá de la futura formación de gobierno” insiste Pablo Simón.

Por tanto, Errejón puede ser la clave para que el bloque de la izquierda acuda a las urnas en estas elecciones y a la vez también puede ser el elemento disruptivo que dé la victoria a la derecha por la dispersión del voto progresista.