¿Se puede obligar a vacunar contra la Covid?

La vacunación obligatoria ha sido un tema de debate recurrente durante la pandemia. ¿Se debería obligar a la vacunación para lograr atajar el Covid? Hay países donde los argumentos a favor toman cada vez más fuerza. Por ejemplo, en Estados Unidos el Gobierno Federal plantea obligar a los funcionarios a vacunarse.

Con todo, José Ramón Banegas, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología de la UAM, explica a El Confidencial Digital que "dado el nivel de vacunación que tenemos completado, más de un 80% con dos dosis, los colectivos sin vacunar son muy pequeños"; por lo que no sería recomendable pedir la vacunación obligatoria.

"Las vacunas pediátricas son obligatorias en países de nuestro entorno como Bélgica o Italia. España tiene un porcentaje de aceptación de vacunas muy elevado que hace que no sea necesaria la opción", argumenta José Antonio López Guerrero, Profesor Titular de Microbiología en la UAM, y añade que él no es partidario de la medida, ya que "hay muy pocos grupos reticentes".

Legislación

Ricardo de Lorenzo, co-director del Máster en Derecho Sanitario que imparte la universidad CEU San Pablo, reseña que legalmente las indicaciones vacunales son solo recomendaciones sanitarias". El jurista lo argumenta citando la ley 41/2002 de autonomía del paciente, que "reconoce de una forma inequívoca el principio de la autonomía" que "proclama el derecho a aceptar o rechazar terapias médicas". Estas normas tienen su reflejo en la ley 33/2011 general de salud pública.

Sin embargo, de Lorenzo sostiene que "no haría falta buscar instrumentos legales para que la vacunación fuera obligatoria para diversos colectivos", y explica que el artículo 43 de la Constitución, que habla de la "protección de la salud, tiene una doble dimensión (individual y colectiva)" que corresponde a los poderes públicos gestionar a través de medidas específicas.

El artículo constituye un título constitucional habilitante que es suficiente para imponer las obligaciones a los colectivos necesarios", apunta el docente, quien explica que los colectivos en los que la vacuna podría ser obligatoria son aquellos que tienen trato con personas vulnerables, como los sanitarios.

López cree que podría ser lícito vacunar obligatoriamente en aquellos lugares de trabajo que se está en contacto con pacientes de riesgo, sin embargo, a nivel de la población general española no lo ve útil, ya que "se está controlando la pandemia en los países que la cobertura vacunal ha pasado el 70%". Lo contrario pasa en Estados Unidos, donde el 50% de la población no quiere el fármaco por motivos políticos, y quizás deban recurrir a métodos más expeditivos como la obligatoriedad".

Para poder llevar a cabo esta obligación, el Estado y las autonomías requerirían de autorización judicial. No sería la primera vez que se lleva a cabo, reseña de Lorenzo, y lo ejemplifica en que "hubo un caso en Andalucía con una negativa de padres a vacunar a los hijos, con casos positivos, en un colegio y el tribunal impuso la obligatoriedad".

Concienciación

Para Banegas, la estrategia pasa no por la obligación, si no por "captar las bolsas de adultos no vacunados, y mediante la concienciación y la persuasión" lograr que se vacunen "para proteger a los demás". El catedrático se lamenta de que "la información de la que disponen (los reticentes a la vacuna) no es buena, y está sesgada".

Los pasaportes Covid son otro incentivo para la vacunación. López explica que en el colectivo de jóvenes menores de 30 años hay grandes bolsas de no vacunados, ya que sienten que no va con ellos la enfermedad y "se creen indestructibles". Pidiendo el certificado en ciertos eventos de ocio se puede animar a estos grupos, cree el experto.

"La herramienta para atajar la pandemia es la vacunación", sentencia López, y explica que aunque surjan tratamientos con antivirales que mejoren la supervivencia, la única manera de frenar la expansión es la vacuna.