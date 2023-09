¿Qué es la amnistía, la condición que pone Puigdemont para apoyar a Sánchez?

Una de las demandas que ha pedido Carles Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez es que se realice la amnistía con la que extinguir todos sus antecedentes penales por el referéndum ilegal de 2017, lo que supondría el perdón del delito. Con ello, se libraría de las penas de la ley y podría retornar al territorio español.

¿Qué es una amnistía?

La amnistía es un acto otorgado por una autoridad, generalmente un gobierno, que implica el perdón y la renuncia de castigo a personas que han cometido ciertos delitos. No obstante, actualmente la amnistía no está contemplada en la Constitución, por lo que su posición no está clara.

Por un lado, se encuentran juristas a favor de que ésta sería constitucional, mientras que en el otro extremo argumentan que equivale a un indulto general, que está prohibido en la Carta Magna.

Si se echa un vistazo a la historia española hay que destacar se han producido cuatro amnistías. Una de ellas creó la Ley de Amnistía de 1977 y las tres restantes equivalen a amnistías fiscales. La ley afecta a todos los presos con delitos y faltas cometidas antes de su promulgación. Está considerada de las primeras leyes de la Transición y solo tuvo el voto en contra de Alianza Popular y Euzkadiko Ezkerra.

¿En qué se diferencia de un indulto? Según especifica la RAE, una amnistía se trata de una “forma de ejercicio del derecho de gracia que corresponde a los poderes públicos”. A diferencia del indulto, que se basa en razones de equidad y se concede individualmente, la amnistía tiene naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario como el término de una guerra civil o un período de excepció Distintos juristas consideran que un indulto supone el perdón de una pena pero no del delito, por lo que si las personas indultadas volviesen a cometer el mismo delito se convertirían en reincidentes. El indulto se trata de una medida de gracia regulada en la Ley del 18 de junio de 1870, que permite la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme, que otorga el Rey, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. Por ejemplo, en 2021 el Consejo de Ministros aprobó la concesión de indultos a los nueve condenados a penas de prisión en el juicio del 'procès'. En España se han producido más de 10.000 indultos desde el año 1996. En el caso de una amnistía, supondría no sólo el perdón de la pena sino también del delito, por lo que significaría el olvido legal, incluso para personas que no hayan sido juzgadas. ¿Qué dice la Constitución Española? Pese a que la Constitución española no menciona de forma expresa las amnistías, sí lo hace con los indultos generales en su artículo 62 .i), en el que expresa que “corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. En este sentido, no hay consenso entre los juristas sobre si la Carta Magna prohíbe las amnistías y, de momento, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado al respecto.

La Ley de Amnistía de 1977

En Derecho Constitucional, la amnistía es una forma de ejercicio del derecho de gracia que corresponde a los poderes públicos por razones de orden político de carácter extraordinario. Así ocurrió en España en octubre de 1977, cuando el Gobierno promulgó una ley de Amnistía que afectó a todos los presos con delitos y faltas cometidos con anterioridad a la promulgación de la ley. Aquella Ley de Amnistía fue aprobada en las Cortes con el voto favorable de todos los diputados, excepto los de Alianza Popular y Euskadiko Ezkerra.

Si bien la Ley de Amnistía de 1977 se aprobó como parte fundamental de la transición del franquismo a la democracia y con un espíritu de concordia, las asociaciones de memoria histórica llevan años denunciando que aquella medida ha impedido hasta ahora juzgar delitos con intencionalidad política cometidos antes de diciembre de 1977.

La situación actual

En la actualidad, no obstante, la Amnistía no está contemplada en la Constitución, por lo que su encaje ahora mismo no está claro; hay juristas que se han declarado a favor y otros en contra de la constitucionalidad de la medida. Los defensores esgrimen su postura en que la amnistía sería constitucional porque la Carta Magna no la prohíbe expresamente. En el otro extremo, los contrarios a la medida argumentan que la ésta equivale a un indulto general, algo que prohíbe la Constitución en su artículo 62.

Por ahora, parece que se buscan fórmulas alternativas para conseguir que Junts permita gobernar a Pedro Sánchez. PSOE y ERC trabajan ya sobre un texto que eliminaría la responsabilidad penal de cuantos tomaron parte en lo acontecido en octubre de 2017 en Cataluña, pero evitando llamarlo amnistía. La vía más rápida para conseguirlo sería el registro de una proposición de ley y una tramitación de urgencia por parte de la Mesa.