¿Qué peligros esconde la decoración navideña en casa?

Decorar la casa para las fiestas marca el inicio de la época navideña. Tomemos algunas precauciones adicionales para que la paz y felicidad deseada en estas fiestas no se vea amargada con una tragedia en nuestra casa.

Iluminación navideña y electricidad

Los hogares se llenan de luces decorativas navideñas: en el árbol, el nacimiento, en los balcones, ventanas, etc… Esto, además de un mayor consumo de energía eléctrica, conlleva los riesgos asociados a la electricidad. La instalación eléctrica para los adornos navideños tiene la consideración de algo provisional ya que solo va a ser usada unos pocos días, por lo que no se le suele prestar demasiada atención. Precisamente esta precariedad la convierte en altamente peligrosa. Tengamos en cuenta estos consejos:

Procurar que la instalación eléctrica para los adornos navideños sea lo más fija posible. Hay que cuidar que los cables estén ordenados y las conexiones bien realizadas.

Evitar los alargadores caseros con empalmes con cinta aislante, con cables pelados, que estén tirados por el suelo o por debajo de muebles y alfombras. No debe haber cables aplastados o pisados por mobiliario.

Se han de utilizar alargadores múltiples (regletas) de los que hay en el mercado para poder alojar todos los enchufes necesarios. No se deben utilizar los ladrones que recargan los enchufes. No sobrecargar enchufes ni regletas.

La iluminación exterior ha de ser adecuada y específica para exteriores.

Las luces de navidad deben estar certificadas. Inspeccionar escrupulosamente el alumbrado que tenemos guardado de años anteriores comprobando que los cables y bombillas están en perfectas condiciones. Debemos desechar aquellos alumbrados que nos den fallos, que no funcionen adecuadamente, que tengan empalmes caseros, que se apaguen cuando no deben, o que dan calambre, etc.

La iluminación navideña deberá estar apagada por la noche y cuando no estamos en casa (se pueden utilizar programadores).

Prevención de caídas

Cuidado al colocar adornos y luces navideñas en alturas, así como cuando utilizamos escaleras.

No colgar adornos en la fachada de la casa que puedan ser un reclamo para los niños (por ejemplo, “papanoeles” colgantes).

No debe haber cables provisionales por el suelo.

Velas y chimeneas

Cada vez se utilizan más las velas en la decoración navideña: para alumbrar una cuna del niño Jesús; porque nos gusta ver arder velas con forma de un muñeco de nieve o de Papá Noel, o para decorar la mesa en las cenas familiares.

No hay que dejar nunca velas encendidas a las que pueda tener acceso un niño. No utilizar velas cuando hay niños.

Las velas no deben estar encendidas en habitaciones en las que no haya nadie. Solo deben estar encendidas cuando estemos presentes.

Si tienes chimenea: debe estar limpia y protegida con una barrera y siempre vigilada.

Coloca un detector de incendios en la habitación en la que esté colocado el árbol y la iluminación navideña.