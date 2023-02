¿Qué hay que hacer para estar seguros en Internet?

El comienzo de año es el momento perfecto para empezar a poner en marcha hábitos digitales saludables. Los analistas de Kaspersky han preparado una lista de sencillos hábitos que pueden reforzar la seguridad de los datos personales:

1. Año Nuevo, password nuevo

Arranca el nuevo año revisando las contraseñas. Es tiempo de chequear y cambiar los passwords de las cuentas. Recuerda la regla más importante: ¡No usar la misma contraseña para varias cuentas!

Si como otra mucha gente se usan varios servicios, un gestor de contraseñas es de gran ayuda. Los gestores más sofisticados ofrecen posibilidades que facilitan la relación diaria con las contraseñas. Por ejemplo, se puede utilizar el rellenado automático en diferentes navegadores y plataformas. Otra opción que se agradece es la integración de generadores automáticos de contraseñas. Un gestor de claves ayuda a generar un password único y seguro para cada cuenta. Solo hay que recordar la contraseña maestra para acceder a todas ellas.

2. Suscribirse a notificaciones sobre fugas de datos

Las fugas de datos, además de las contraseñas débiles, son otra de las amenazas para las cuentas personales y corporativas. Desafortunadamente, las brechas de datos suceden a menudo y resulta complicado estar al corriente de cuándo se producen. Si los datos de las cuentas han sido filtrados, los estafadores pueden usarlas para tomar el control de las mismas. Es posible adelantarse a sus intenciones si se usan servicios que informan acerca de las últimas brechas de datos y que además son capaces de revelar si la información ha sido filtrada. Los gestores de contraseña avanzados incluyen esta opción, notificando al usuario si alguna de sus passwords y logins se encuentran entre las últimas brechas detectadas.

3. Si se necesita más privacidad ¡Hacer una VPN!

Las VPNs son un producto ya extendido entre la comunidad geek y los usuarios empresariales. Ahora son también imprescindibles para quienes desean estar seguros y mantener la privacidad en internet.

Los escenarios en los que se usa una VPN se han ampliado mucho. Permiten comprar online de forma segura, utilizar servicios de transmisión desde cualquier lugar del mundo y acceder en remoto a contenido local. Los nuevos servicios VPN también ofrecen altas velocidades de transferencia y permiten a los usuarios ver contenidos, incluso, en calidad 4K sin demoras ni pérdida de calidad.

Además, ocultan la dirección IP a las páginas web y anunciantes, lo que aporta más privacidad. El seguimiento web a menudo tiene consecuencias indeseadas. Los anuncios segmentados pueden desvelar, por ejemplo, regalos que se han comprado para dar una sorpresa a familiares o amigos. ¡No dejes que la publicidad arruine tus celebraciones!

4. Transferir documentos a un lugar seguro

El desarrollo de servicios online supone que copias digitales de documentos físicos se utilizan tanto como sus versiones originales en papel. ¿Cómo almacenar las versiones digitales de forma segura para que no acaben en manos no deseadas? Es posible crear una carpeta en el ordenador o subirla a una nube protegida mediante contraseñas, pero ambas opciones son potencialmente inseguras y pueden provocar la pérdida de datos personales.

Una alternativa segura es almacenar los documentos en una aplicación de gestión de claves. Los administradores más recientes pueden almacenar mucho más que contraseñas y datos bancarios. Hablamos del almacenamiento encriptado de documentos escaneados, archivos en formato PDF y otros ficheros importantes que se quiera proteger. Esto incluye registros médicos, números de teléfono o cualquier información o archivo corporativo.

Este tipo de servicios son en muchas ocasiones más seguros que los ofrecidos en formatos de almacenamiento tradicionales porque están debidamente encriptados. Solo se desencriptarán con la contraseña maestra, que únicamente sabe el usuario.

5. Aprender más sobre los hobbies de los más pequeños en internet

Hoy en día los niños usan dispositivos conectados desde muy pequeños -en torno a los cinco años-. Para que el niño sienta interés por el mundo digital y camine a través de él con confianza es importante enseñarles reglas de seguridad online desde pequeños. Para que este aprendizaje sea más atractivo es importante utilizar juegos y otros formatos de entretenimiento.

Un consejo adicional para este nuevo año es ahondar en los intereses online de los más pequeños. Los padres pueden preguntar a los hijos cuáles son sus series favoritas o escuchar música juntos y aprender durante esa experiencia prácticas seguras al navegar por internet. Existe también software específico que ayuda a los padres a conocer más acerca de los hobbies de sus hijos, al tiempo que les ayudan a adquirir hábitos digitales seguros a una edad temprana.

“La privacidad y la seguridad no son un resultado, son un proceso. Una persona no se pone en forma o se convierte en alguien que come sano de la noche a la mañana. Proteger nuestras cuentas y nuestra huella digital requiere dedicación. Pequeñas acciones como crear contraseñas únicas para diferentes cuentas y utilizar herramientas avanzadas como administradores de contraseñas puede mejorar en gran medida la privacidad y hacer que su gestión sea mucho más sencilla. No hay mejor momento para comenzar una vida digital nueva y más segura que al arrancar un nuevo año”, asegura Vladislav Tushkanov, Lead Data Scientist de Kaspersky.