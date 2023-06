¿Qué hay que hacer si roban en tu casa?

La preocupación por la seguridad del hogar es una constante para muchos españoles, por ello lo primero que debemos hacer es tomar medidas preventivas:

-- Inventario de lo que tenemos en casa. Esta medida es poco conocida pero muy importante. Es recomendable hacer un inventario con los objetos de valor que tenemos en casa y documentarlo con fotos. Según fuentes de la Policía Nacional, en muchos casos los objetos robados se recuperan, pero a menos que haya una denuncia con foto del artículo robado, es muy difícil que se sepa de quién es cada objeto recuperado y devolvérselo a su dueño. Por ello, es muy importante que siempre se tenga un inventario con fotos en las que se vean inscripciones de las joyas, el número de serie o IMEI de ordenadores y móviles, u otros aspectos claves que sirvan para identificar los objetos susceptibles de ser robados. De este modo, en caso de intrusión y sustracción de los mismos, pueden ser devueltos a sus propietarios.

-- Reforzar la seguridad de la vivienda. La prevención es clave para evitar convertirnos en víctimas de un robo o una okupación. Es importante identificar los puntos débiles en la seguridad del hogar y reforzarlos. En caso de no contar con una alarma, debemos considerar proteger la vivienda con un sistema que avise a la Policía. Además, muchos de estos sistemas disponen de cámaras de videovigilancia que sirven para disuadir a los ladrones y okupas, además de ayudar a la hora de documentar y proporcionar imágenes del delito si llega a producirse.

Pero, ¿qué hay que hacer en caso de ser víctima de un robo en casa? Un 10% de los españoles asegura que no sabría cómo reaccionar, según un estudio elaborado por Movistar Prosegur Alarmas entre más de 2.000 españoles dentro de su campaña ‘La tranquilidad de sentirse seguro’. Por ello, los expertos de la empresa de seguridad detallan los pasos a seguir en este tipo de situaciones:

-- No entrar en la vivienda. Si al llegar a casa se observa que la puerta está abierta, hay indicios de que la cerradura ha sido forzada o bien hay una ventana rota, no se debe entrar. Más aún si, además, el propietario intuye que los ladrones permanecen todavía en la vivienda. Es importante no confrontarse con los ladrones.

-- Llamar a la Policía. A posteriori, hay que llamar a la Policía. Ellos serán los encargados de tomar las medidas necesarias para proteger las viviendas. Pero, mientras llegan, las víctimas del robo pueden tomar fotografías y vídeos, siempre desde un sitio seguro. Los expertos de Movistar Prosegur Alarmas recomiendan que, para hacer esto de un modo muy fácil, se puede recurrir a la aplicación AlertCops, la app de la Policía. Con ella, se notifica el delito, documenta el crimen con fotografías y vídeos e incluso se puede chatear con un profesional en tiempo real que guiará todo el proceso. Una vez lleguen, será necesario transmitirles toda la información necesaria, por insignificante que parezca.

-- No cambiar nada de sitio. En caso de entrar a la vivienda mientras se espera la llegada de la Policía, hay que evitar tocar o cambiar objetos de sitio, ya que se puede alterar el escenario. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado serán los encargados de examinar el lugar para encontrar huellas o cualquier otra pista que ayude a encontrar a los intrusos. Por ello es muy importante no tocar nada y, por supuesto, no limpiar nada, aunque esté desordenado y sucio.

-- Hacer una lista de todos los objetos robados. Una vez se pueda acceder a la vivienda con total seguridad, es fundamental examinar cada estancia de la casa y hacer una lista lo más completa posible de todo lo que se ha robado o dañado. Si tienes le inventario que hiciste previamente, se deben incluir las fotos y si existen, facturas o documentos que acrediten los objetos robados.

-- Formalizar una denuncia. Dentro de las 72 horas siguientes al robo hay que acudir a una comisaría para interponer un requerimiento formal. Una vez formalizada, es importante guardar el número de referencia para que la empresa aseguradora pueda procesar la reclamación.

-- Ponerse en contacto con la empresa aseguradora. Dependiendo de la cobertura ofrecida por el seguro del hogar, el asegurado tiene derecho a recibir una compensación total o parcial por los bienes robados y por los daños que los ladrones han ocasionado al inmueble. En estos casos, hay que tener en cuenta que los objetos considerados de alto valor, como joyas, cuadros o aparatos electrónicos de calidad, tienen que declararse de forma individual en el contrato de la póliza para ser cubiertos. De lo contrario, la compañía no se hará cargo de la indemnización en caso de robo. Eso sí, el importe que se puede recuperar será hasta el límite de lo establecido en la póliza contratada.

-- Instalar más medidas de seguridad. Tras la experiencia traumática, es importante considerar la posibilidad de contratar un sistema de alarma o instalar una puerta blindada y rejas en las ventanas. Todo ello, ayudará a que nuestro hogar esté más protegido.

"Ante la situación de ver que sus viviendas han sido robadas, todavía hay personas que no saben cómo actuar. Por ello, es importante recordar que hay que mantener la calma y facilitar las tareas de investigación a la Policía. Además, es recomendable instalar un sistema de seguridad que proteja nuestro hogar y poner en práctica medidas como la instalación de rejas o puertas blindadas, que hagan más complicado el trabajo a los delincuentes y también sirven como elementos disuasorios”, concluye Fernando Saldaña, director Comercial y de Marketing de Movistar Prosegur Alarmas.