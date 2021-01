¿Puedo negarme a recibir la vacuna contra el covid?

El proceso de vacunación a nivel global ha reabierto las dudas sobre un debate que parecía zanjado por las numerosas evidencias científicas acumuladas durante el siglo XX: la potencial eficacia de las vacunas y sus posibles efectos secundarios.

Un movimiento negacionista minoritario, contrario a esta biotecnología, ha alcanzado los altavoces mediáticos en muchos países occidentales. Todo pese a los numerosos chequeos que deben pasar antes y después de probarse en seres humanos, el posterior seguimiento farmacológico que reciben -como ocurre con cualquier tipo de medicamento- así como la enorme inversión pública que han recibido las primeras candidatas que se están distribuyendo en la Unión Europea en estos momentos: Pfizer BioNTech, Moderna y Astra Zeneca.

A pesar de todo, los estados garantizan en todo momento la libertad individual de aquellos que opten por no vacunarse. No hay legislación que obligue a toda una población o sector a tomar esta precaución sanitaria. Por supuesto, hay que tener en cuenta algunas consideraciones éticas que desglosamos a continuación:

¿Pueden las empresas obligar a sus trabajadores a estar vacunados de la covid-19?

Respuesta corta: no. "Las empresas tienen un deber de proteger y garantizar la seguridad de los empleados", explica Pere Vidal, profesor de Derecho Laboral en la UOC, "pero siempre que esto no choque con sus derechos fundamentales, como la libertad ideológica". Las empresas sí pueden incurrir en acciones divulgativas, e incluso ofrecer la vacunación en el lugar de trabajo si las siguientes fases del proceso de vacunación lo permitiesen. "En ningún caso", añade el experto, "pueden exigirlo o preguntar si se van a vacunar". La legislación laboral también ampara al trabajador en los supuestos más extremos: nadie puede ser sancionado o despedido por negarse a realizar una prueba médica, incluso una tan importante como esta.

Fabiola Leyton, especialista en Bioética en la misma universidad, explica que las sociedades actuales se balancean en un equilibrio entre los derechos individuales y el bienestar colectivo. "La libertad individual tiene ciertas restricciones cuando hablamos de la pandemia; no solo lo vemos con la vacuna, sino también con las restricciones de movilidad", reflexiona. "No podemos obligar a vacunarse a nadie, pero podemos crear un sistema que lo incentive. Esto se logra con paciencia y tiempo: hay muchas personas que se muestran cautelosas por la falta de información", afirma.

En el caso de los sanitarios, ¿tienen derecho a negarse a vacunarse al trabajar en un entorno de riesgo?

Hasta un colectivo tan expuesto al virus como los médicos o el resto de trabajadores del sector sociosanitario conserva libertad para decidir si se vacuna o no. "Hay alguna sentencia que analiza supuestos donde se obligó en su día a vacunarse a personal sanitario contra el ébola", explica Pere Vidal, "pero con carácter muy restrictivo". Es decir, no se puede establecer una legislación generalizada para todo el sector que obligue a la vacunación de todos.

En el campo ético la balanza se inclina hacia otro lado. "Es una cuestión de sentido común", argumenta Fabiola Leyton. "Si estas de cara al público y a colectivos vulnerables debes vacunarte, tanto por responsabilidad individual como colectiva".

¿Tienen derecho los ciudadanos a elegir qué tipo de vacuna se les está suministrando?

En este punto, la profesora Leyton es pragmática. "Existe un número determinado de vacunas, que depende de las compras efectuadas. En la mayoría de países no se puede escoger: es la que hay en el centro sanitario. Y dado que no podemos elegir, tenemos que ponderar qué es mejor: ponérsela o no ponérsela", concluye.