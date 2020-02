¿Tengo que hacer algo para evitar el coronavirus?

Hace unas semana saltaban todas las alarmas por la aparición de un brote de coronavirus que al principio pareció circunscribirse a China, y que, sin embargo, pronto empezaron a aparecer nuevos casos en otros países asiáticos como Japón, Corea o Vietnam, e incluso alguno fuera del continente, concretamente, en Estados Unidos y después en Alemania.

Este brote del virus ha tenido su origen en la ciudad china de Wuhan, una población de unos 11 millones de habitantes situada en el centro del país, que ahora está en cuarentena.

Los datos cifras sobre la propagación y las consecuencias de la enfermedad son realmente escalofriantes. Desde que se diera a conocer el primer muerto a principios de enero, la cantidad de contagiados y fallecidos ha ido creciendo a ritmo vertiginoso.

32.000 casos

La cifra de infectados ronda ya los 32.000 casos en todo el mundo, si bien es cierto que la inmensa mayoría de ellos se encuentra en China, donde se han reconocido oficialmente 636 muertes.

A éstas hay que sumar una más fuera de la China continental, en Hong Kong, y otra en Filipinas. Además, se calcula que en el resto del mundo son ya 268 las personas diagnosticadas en 28 países distintos, entre los que se encuentra España.

Aparte de China, los países más afectados por el coronavirus son Japón (86 casos), Singapur (33), Tailandia (25) y Corea del Sur (24).

Filipinas

Especial mención merece el caso de Filipinas, donde, aunque solo hay 3 casos certificados, uno de ellos resultó mortal. En Europa las cifras son mucho más bajas. El país con más casos es Alemania con 13, le siguen Francia (6) y Reino Unido (3).

Respecto a Estados Unidos, donde se han localizado 12 casos de coronavirus, la administración del presidente Donald Trump ha decidido declarar una emergencia de salud pública y limitar la cantidad de extranjeros que entran al país que hayan visitado recientemente China. Y cerrar las fronteras a los chinos.

En La Gomera

El caso descubierto en España se localiza en la isla canaria de La Gomera. Se trata de un ciudadano alemán, que había viajado al archipiélago junto a otros cinco compañeros. Todos ellos estuvieron en observación por haber estado en contacto directo con otro bávaro que había resultado ser portador del virus, tras haberse encontrado con una colega china.

Tras la aparición de este caso, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, realizó unas declaraciones quitando hierro al asunto y recalcando la solvencia del sistema sanitario ante este tipo de sucesos.

"Los sistemas de detección y alerta están dando resultado. Ya habíamos avisado de que era posible que se detectase algún caso en España", aseguró tras una reunión entre responsables sanitarios.

¿Hay riesgo?

Pero, a pesar de estos datos, ¿hay riesgo real de contraer el coronavirus para un ciudadano que reside en España?

ECD se ha puesto en contacto con el microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra, Gabriel Reina, para conocer más a fondo esta cuestión. Este experto asegura que la posibilidad de contraer el coronavirus es prácticamente nula, pues el virus no está circulando, ya que solo se ha declarado un caso en nuestro país y se encuentra en aislamiento.

Reconoce que existe ‘cierto alarmismo’, que resulta comprensible, al igual que sucedió en el año 2009 con el caso de la gripe pandémica, que también generó un estado de alarma en la población.

“Es cierto que, al tratarse de una enfermedad nueva contra la que todavía no existe una vacuna o un medicamento antiviral, es más comprensible que el miedo sea mayor”.

Estudiando el virus

Considera que no hay motivo para preocuparse, ya que la situación de aislamiento del único afectado es una medida que, además de para evitar un posible contagio, sirve también para tratar de encontrar posibles curas a la enfermedad.

Se están realizando pruebas a las personas afectadas para estudiar el virus y tratar de desarrollar un remedio que consiga paliar la infección. Hasta el momento, ni en España ni en China, que es donde se están dando la mayoría de los casos, se ha logrado encontrar una cura.

Los síntomas de una gripe

Los síntomas de este virus son, a priori, como los de una gripe corriente: fiebre, tos, estornudos y dificultades para respirar.

De entrada, el padecer repentinamente cualquiera de ellos, o todos al mismo tiempo, no debe preocupar, pues tal y como relata el doctor Reina, si no has entrando en contacto con alguien que la padezca o has viajado a esa zona de China, lo más probable es que se trate de un episodio gripal común o un simple resfriado.

Precauciones

En cuanto a las precauciones que habría que tomar para, en su caso, evitar un contagio de coronavirus, Gabriel Reina recomienda medidas muy sencillas: ser estrictos con las medidas de higiene, como lavarse frecuentemente las manos y taparse con el brazo la boca al estornudar, en lugar de hacerlo solo con la mano.

El uso de mascarillas, como las que han proliferado en China y también en otros países, podría resultar beneficioso para evitar un posible contagio, pero, dada la situación actual en España, en este momento resultaría algo excesivo.