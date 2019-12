¿Tienen cura las migrañas?

Las migrañas son una de las cefaleas más comunes. Sus síntomas pasan por lo que muchos pacientes han descrito como un fuerte martillazo en uno de los lados de la cabeza. Las mujeres son más propensas a sufrir este tipo de cefaleas, algunas de las cuales llegan a un punto en que incapacita al paciente a realizar cualquier otra actividad.

A pesar de lo común que suelen ser estos fuertes dolores de cabeza, sorprende la poca claridad con la que se conocen. “La palabra migraña ha acabado por englobar muchas cosas que son distintas cefaleas”, ha explicado a Confidencial Digital el Dr. Lucio González, de la Unidad de dolor crónico del Hospital San Rafael.

En concreto, la migraña es tan solo uno de los doce tipos cefaleas primarias que ha clasificado el Hospital Clínic Universitari de Barcelona. El centro define sus características por contar con “episodios repetidos o recurrentes de dolor de cabeza”, de “intensidad variable”, que “se extiende a toda la cabeza”.

Sobre sus causas, tampoco hay una teoría clara, ya que cada paciente reacciona de distinta manera al dolor y su tratamiento depende de la persona que sufra esta condición. Así, las migrañas pueden ir “acompañadas de náuseas y vómitos, y un malestar que empeora con la luz (fotofobia), los ruidos (fonofobia) o los olores (osmofobia)”, según el Clínic.

Las mujeres, el paciente más común

Sin embargo, hay cierto consenso a la hora de definir un paciente tipo. En concreto, el paciente es, en su mayoría, una mujer de mediana edad, que tiene un historial familiar de migrañas. Entre las luces y olores fuertes, o una poca higiene del sueño, se ha apuntado a los cambios hormonales como una de las principales causas de este tipo de cefalea.

Según el Dr. González, esta causa puede ser la razón de que las migrañas sean más aquejadas por las mujeres, sobre todo, de mediana edad. “En las mujeres, se nota más en las etapas pre menstruales”, ha explicado. Aunque las migrañas están relacionadas con un problema alimentario y el consumo de alcohol y tabaco.

El Dr. González cifra en torno a los cincuenta años el límite por el que se puede hablar de “migrañas”. Según el especialista, una persona mayor a esa edad debería ir al hospital. “Hemos detectado tumores cerebrales en personas mayores y niños que han venido quejándose de una migraña”, ha declarado.

Sin tratamiento único

El amplio desconocimiento sobre el mundo de las migrañas implica que no haya un consenso sobre el tratamiento de este tipo de cefaleas. Precisamente por esto, El Dr. González no recomienda que los pacientes saquen conclusiones de que lo que sufren son migrañas, “porque podrían estar sufriendo otros tipos de cefaleas”.

Entre los tratamientos ‘caseros’ para las migrañas, se suele recomendar permanecer en un lugar oscuro. Según Lucio González, esto no implica que los móviles y la mayor exposición a las pantallas sea una causa principal para que una persona sufra migrañas. “La gente ya sufría cefaleas antes de que existieran los ordenadores”, ha declarado el Dr. González.

Con el tiempo, se recetaban analgésicos. En la actualidad han aparecido distintos fármacos que ayudan a neutralizar el dolor. Según el Dr. González, todavía no se ha encontrado una solución que erradica el problema. “Depende de las farmacéuticas”, ha contado a Confidencial Digital. “De momento, no hay un tratamiento 100% eficaz de las cefaleas”.

¿Tienen cura las migrañas? “La migraña típica de cefalea crónica, como tal, no tiene cura”, ha explicado el Dr. González. Aunque no haya una forma de erradicar el problema, sí hay una opción a reducir el dolor o aumentar el espacio entre episodios de migrañas, ha comentado el Dr. González. “se sigue investigando”, ha explicado a Confidencial Digital. “De momento, los tratamientos actuales son caros y no son 100% eficaces contra las cefaleas de este tipo”.