Este año ha sido uno de los más atípicos que hemos vivido de todos los tiempos. El coronavirus se ha llevado la vida de más de 28.000 personas en nuestro país. Hemos pasado meses confinados en casa sin opción a poder salir salvo en casos estrictamente necesarios.

Con la llegada del Covid-19 parece que otras enfermedades y virus hayan perdido importancia. Sin embargo no es así. Existen miles de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, etc que afectan cada día a miles de personas y no nos podemos olvidar de ellas.

Entre los años 2017-2018, cerca de 800.000 personas padecieron la gripe y de ellas 52.000 fueron ingresadas y cerca de 15.000 fallecieron en España según los datos del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp) y del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Estos datos nos revelan que la gripe también es capaz de acabar con la vida de muchas personas y es importante controlarla y evitar el contagio. Por lo tanto, hay que vacunarse de la gripe en septiembre para evitar que coincida con el Covid-19?

Ha aumentado la compra de vacunas contra la gripe

Las autonomías disponían de ocho millones de dosis habituales para hacer frente a la gripe, sin embargo, por primera vez, Sanidad ha participado en la compra de vacunas. Se han sumado 5,4 millones de vacunas para tener más de 13 millones en total.

Con esta compra, el Ministerio de Sanidad pretende no hacer frente a una doble pandemia, la de la gripe y la del Covid. El objetivo es conseguir una cobertura del 75%, es decir, llegar a una tasa de vacunación del 75% entre las personas mayores y los grupos de riesgo dentro la población española.

Los médicos españoles están pendientes de países del hemisferio sur como Australia o Argentina donde ya están padeciendo casos de gripe, y están observando cómo está yendo la evolución allí, para que en otoño y con el pico de la gripe a finales de año y en enero, puedan tener una referencia clara de una posible estrategia y tener así la situación más controlada.

Adelantar la campaña de vacunación

Tanto los médicos de centros de salud como el Ministerio de Sanidad y Consejerías, buscan adelantar las campañas de vacunación para evitar una coincidencia con el Covid. “Lo que se persigue adelantando la campaña vacunal, es que la gente tenga anticuerpos contra la gripe y poder descartarla en caso de que la persona llegue con síntomas, ya que se pueden confundir con el coronavirus,” afirma Amalia Velázquez, médico del Centro de Salud Nuñez Morgado

Las campañas de vacunación normalmente tienen lugar a mediados de octubre y noviembre. Pero este año, los expertos recomiendan la vacunación en septiembre para tener mayor protección contra la gripe en relación con la COVID tal y como afirma el secretario general de la Confederación Estatal del Sindicato de Médicos de la Comunidad de Madrid, Gabriel del Pozo.

Adelantando las campanas, se pretende además llegar a un mayor porcentaje de población de mayores de 60 años y grupos de riesgo. Además de estos dos grupos, Sanidad insiste en que quiere vacunas contra la gripe para los sanitarios y socio-sanitarios ya que son los que se encuentran en primera línea.

Según declaran los expertos, las coberturas de vacunación en España no son muy amplias. Por ello, quieren realizar una captación activa e informativa a través de consejerías de Sanidad, instituciones sanitarias y el Ministerio de Sanidad.

Medidas de seguridad en hospitales y centros de salud para evitar la doble pandemia

“Tendremos que hacer cortes de ingreso diferente en los pacientes que ingresen por gripe,” asegura Juan González Armengol, Jefe de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos.

Tanto los hospitales como los centros de atención primaria y centros de salud dividieron sus plantas para pacientes con Covid y pacientes sin Covid. Según González, en caso de pacientes con gripe, se necesitará realizar otra división más ya que “ un paciente con gripe no podrá estar con un paciente de Covid.”

La gripe puede disminuir las defensas y aumentar el riesgo de otras infecciones

Según los expertos, una gripe debilita el estado general de una persona. “Coger la gripe como cualquier otro proceso vírico, puede disminuir defensas, con lo cual aumentas el riesgo de otras infecciones en esos momentos. En condiciones normales, es un riesgo muy relativo,” afirma del Pozo.

Sin embargo, aunque los expertos recomiendan vacunarse contra la gripe, señalan que no porque una persona se vacune no vaya a contagiarse del coronavirus. Pero si que puede descartar la gripe y saber que es otro tipo de infección según los síntomas que presente.

Los síntomas del Covid y la gripe son muy difíciles de diferenciar

“No se puede diferenciar, ese es el gran reto,” afirma Velázquez. Según los expertos los dos son virus respiratorios. “Un paciente que venga con sintomatología de sospecha de gripe va a ser difícil distinguirlo de un paciente que venga con Covid”, afirma González.

Los síntomas son muy similares y prácticamente indiferenciables. De hecho tal y como señala del Pozo “en el inicio de la pandemia en febrero- marzo se confundieron los primeros casos de COVID con casos de gripe.”

Por ello, los expertos recomiendan vacunarse de la gripe en septiembre para descartar la gripe, evitar una coincidencia con el Covid-19 y una doble pandemia.