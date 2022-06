¿Van a huir los patrocinadores de Mbappé por rechazar al Real Madrid?

El asunto de Mbappé y su posible llegada al Real Madrid provocó un terremoto en el mundo del fútbol, con epicentro en las oficinas del Real Madrid y del Paris Saint-Germain, equipo al que pertenece el futbolista francés.

Se especuló durante años sobre su llegada al club blanco, pero finalmente renovó por el club francés hasta el año 2025. Esto provocó un duro varapalo para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y para sus aficionados, se quedaban sin el galáctico que ansiaban desde su paso por el Mónaco.

El terremoto terminó el pasado 21 de mayo, cuando el futbolista acompañado por el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, confirmaron a través de un acto antes del último partido de liga que Mbappé había renovado para los próximos tres años.

Las consecuencias en la capital de España se dejaron de notar cuando el Real Madrid consiguió su decimocuarta Champions tras ganar al Liverpool por un gol a cero. Los aficionados merengues no olvidaron ese acto de Mbappé y le insultaron en numerosas ocasiones cuando el equipo celebraba el campeonato en Cibeles.

La compañía Samy Alliance, dedicada de servicios integrales de marketing y comunicación, ha realizado un estudio de la conversación sobre el futbolista francés en las redes sociales. La conclusión a la que se ha llegado es que el sentimiento negativo en torno a Mbappé se ha duplicado en España durante la última semana. Además, afirman que realizar una campaña de publicidad con Mbappé podría repercutir sobre la imagen de la marca

Un papel importante lo han tenido las redes sociales, ya que las menciones sobre el futbolista del PSG se incrementaron en un 217% entre el 21 y 25 de mayo. Las conversaciones positivas se centran mayormente en la mala gestión de los medios sobre la noticia.

La compañía recomienda que se realice una acción publicitaria son Mbappé en España, con el objetivo de mejorar su imagen. El futbolista tiene 71,2 millones de seguidores en las redes sociales y un engagement del 4,22%.

Francisco Javier Zamora, docente del Máster Universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación de la Universidad Internacional de Valencia y experto en la marca, cree que “a nivel internacional la imagen de Mbappé no se va a deteriorar, pero en España sí”.

En España se tiene la concepción de que Mbappé ha traicionado a España y al Real Madrid, pero lo único que ha hecho ha sido renovar con su equipo, en el que ha habido una serie de asuntos que ha hecho decantarse por quedarse en París como el proyecto o el dinero.

Zamora piensa que “ningún patrocinador se le va a caer, porque los que están se van a mantener seguro”. El futbolista sabe que es un activo muy importante en el mundo del fútbol y, por tanto, “no creo que fichar por el Real Madrid le haya devaluado su marca personal”.

Mbappé ha perdido la oportunidad de fichar por el club más laureado a nivel europeo, e incluso Mundial. “Obviamente el Real Madrid no puede competir con los clubes estado, pero hubiera jugado en un país diferente y lo hubiese hecho por la puerta grande”.

En Madrid se palpa esa frustración de que el club merengue no haya conseguido fichar a la estrella francesa, “por ello, los medios de comunicación están intentado devaluar su marca tildándole de interesado, vendido o traidor”.

Hay que entender que la decisión del futbolista no era sencilla, había una gran cantidad de presiones que intentaban de todas las maneras alejarle de España, “El presidente del PSG, Qatar, los Juegos Olímpicos de París, el Mundial de este año y la prensa tuvieron un papel fundamental”.

“A nivel de patrocinios, no tendrá menos impacto que el futbolista haya tomado esta decisión”. Mbappé no ha tomado de querer dañar la imagen del Madrid, sino que “ha confirmado que quiere seguir en París, y no descarto para nada que esta oferta le vuelva a llegar en unos años”.

Hay que recordar que el futbolista Erling Haaland también estuvo en la órbita del Real Madrid. Finalmente, Manchester City se ha hecho con él por un precio entre los 60 y los 7 millones de euros.

Según Zamora, este caso es diferente al de Mbappé porque el F.C Barcelona también estaba muy interesado en el noruego, y sus posibilidades de que hubiera venido a España eran mínimas porque “los clubes-estado tienen mucho poder en el mundo del fútbol”.

“Los medios han tenido una parte importante en el enfado de los ciudadanos del Real Madrid”. El experto lo justifica con las imágenes que sacaron de él la primera vez que estuvo en el Santiago Bernabéu o cuando se produjo su visita a Madrid hace unas pocas semanas.

Por tanto, la imagen de Mbappé en el exterior sigue siendo igual, un futbolista estelar que ha renovado en su club, pero en nuestro país, más a los aficionados del Real Madrid, que le ven como un traidor y un mentiroso. En la compañía Samy Alliance creen que es necesario una acción publicitaria en España para mejorar la imagen del futbolista. Además, piensan que los patrocinadores van a seguir apostando por el futbolista del PSG porque es un valor de futuro y acciones como la de su renovación no van a impedir que diferentes compañías paguen porque el francés patrocine su producto.