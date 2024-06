Los 10 mejores monitores gaming calidad precio de 2024

(*) Seleccionamos de forma independiente todos los productos y servicios. Si hace clic en los enlaces que proporcionamos, podemos ganar una comisión.

¡Bienvenido al mundo de los monitores de gaming! Hemos seleccionado los mejores monitores gaming calidad-precio que destacan por su rendimiento, calidad de imagen y características especiales. Ya sea que busques la mejor opción económica o un monitor premium de gran tamaño, aquí encontrarás la mejor opción para tus necesidades de juego.

Mejor opción barata: AOC Gaming 24G2SPAE

Alta frecuencia de actualización de 165 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms.

Excelente calidad de imagen con panel IPS y 99% sRGB.

Compatibilidad con FreeSync Premium y G-Sync.

Mejor opción premium de gran tamaño: Samsung LS49CG934SUXEN Odyssey OLED G93SC Curvo 49"

Alta frecuencia de actualización de 240 Hz y tiempo de respuesta de 0.03 ms.

Pantalla OLED con tecnología Quantum Dot para colores vibrantes y negros profundos.

Diseño curvo e inmersivo con perfil súper delgado.

Mejor opción calidad-precio: MSI Optix MAG274QRF-QD

Alta frecuencia de actualización de 165 Hz para juegos ultra suaves.

Excelente cobertura de color con 147% sRGB y 97% DCI-P3.

Diseño sin marco y soporte ajustable para mayor comodidad.

Mejor para juegos de alta velocidad: Alienware AW2524H 500Hz Gaming

Frecuencia de actualización ultra rápida de 500Hz.

Tecnología IPS para colores vivos y amplios ángulos de visión.

Diseño robusto y ajustable para mayor comodidad.

Mejor diseño curvo: Dell S3222DGM 31.5" QHD Gaming Curvo

Excelente calidad de imagen con colores vibrantes y alto contraste.

Frecuencia de actualización de 165Hz y tiempo de respuesta rápido.

Diseño ergonómico y ajustable para mayor comodidad.

Los 10 mejores monitores gaming calidad-precio, comparativa al detalle

Dell S3222DGM 31.5" QHD Gaming Curvo

Tamaño de pantalla : 31,5 pulgadas QHD (2560x1440)

: 31,5 pulgadas QHD (2560x1440) Curvatura : 1800R

: 1800R Frecuencia de actualización : 165Hz

: 165Hz Tiempo de respuesta : 2ms

: 2ms Tecnología : AMD FreeSync Premium

: AMD FreeSync Premium Cobertura de color : 99% sRGB

: 99% sRGB Conectividad: DisplayPort, 2x HDMI

Lo primero que llama la atención es su diseño curvo de 1800R, que proporciona una experiencia envolvente. Los bordes finos y la pantalla antirreflectante reducen la distracción visual, permitiendo una mayor inmersión. Además, el soporte ajustable en altura y la base angular no solo mejoran la ergonomía sino que también ahorran espacio en tu escritorio.

Experiencia de juego

La frecuencia de actualización de 165Hz y el tiempo de respuesta de 2ms garantizan que los juegos se vean fluidos y sin interrupciones. La tecnología AMD FreeSync Premium minimiza el tearing y el stuttering, asegurando una experiencia de juego más suave y agradable.

Calidad de Imagen

La resolución QHD y la cobertura del 99% de la gama de sRGB ofrecen colores vivos y precisos. El alto contraste de 3000:1 resalta los negros profundos y los blancos brillantes, mientras que el ángulo de visión de 178 grados permite disfrutar de una calidad de imagen consistente desde cualquier posición.

Comodidad y ajustes

Jugar durante largas sesiones es cómodo gracias al soporte ajustable y a la tecnología ComfortView, que reduce las emisiones de luz azul. Las rejillas de ventilación en la parte trasera del monitor mejoran la disipación del calor, permitiendo que el monitor se mantenga fresco incluso durante las maratones de juegos.

Pros:

Excelente calidad de imagen con colores vibrantes y alto contraste.

Frecuencia de actualización de 165Hz y tiempo de respuesta rápido.

Diseño ergonómico y ajustable para mayor comodidad.

Contras:

Podría ser voluminoso para escritorios más pequeños.

Alienware AW2524H 500Hz Gaming

Tamaño de pantalla : 24,5 pulgadas

: 24,5 pulgadas Resolución : 2560x1440

: 2560x1440 Relación de aspecto : 16:9

: 16:9 Tecnología de pantalla : IPS

: IPS Frecuencia de actualización : 500Hz

: 500Hz Conectividad : VGA, HDMI

: VGA, HDMI Peso: 5,6 kg

El Alienware AW2524H es elegante y moderno, característico de la marca Alienware. Con acabados brillantes y una base robusta, este monitor no solo es visualmente atractivo sino también funcional. La pantalla IPS ofrece amplios ángulos de visión de hasta 170 grados, lo que permite una visualización clara desde casi cualquier ángulo.

Experiencia de juego

La frecuencia de actualización de 500Hz es la estrella del show aquí. Este nivel de rendimiento permite una experiencia de juego ultra fluida, prácticamente eliminando el motion blur. Esto es particularmente beneficioso en juegos de ritmo rápido donde cada milisegundo cuenta. La tecnología IPS garantiza colores precisos y consistentes, mejorando la calidad visual general.

Calidad de imagen

Aunque la resolución es de 2560x1440, que es bastante estándar, lo que realmente destaca es la fidelidad de color y el tiempo de respuesta ultra rápido. Esto proporciona una ventaja competitiva en juegos donde la precisión y la velocidad son cruciales.

Comodidad y ajustes

El monitor es ajustable en altura, lo que permite una personalización ergonómica adecuada. Esto es esencial para largas sesiones de juego, ya que ayuda a reducir la fatiga ocular y el malestar físico.

Pros:

Frecuencia de actualización ultra rápida de 500Hz.

Tecnología IPS para colores vivos y amplios ángulos de visión.

Diseño robusto y ajustable para mayor comodidad.

Contras:

Puede ser considerado caro para algunos usuarios.

Alienware AW2723DF 27" QHD

Tamaño de pantalla : 27 pulgadas

: 27 pulgadas Resolución : QHD Wide 1440p (2560 x 1440 píxeles)

: QHD Wide 1440p (2560 x 1440 píxeles) Frecuencia de actualización : Hasta 280 Hz (OC)

: Hasta 280 Hz (OC) Tiempo de respuesta : 1 ms

: 1 ms Compatibilidad : AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC

: AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Cobertura de color : 95% DCI-P3

: 95% DCI-P3 Certificación HDR : VESA DisplayHDR 600

: VESA DisplayHDR 600 Conectividad : 2x HDMI, DisplayPort, 5x USB

: 2x HDMI, DisplayPort, 5x USB Garantía: 3 años

Desde el primer vistazo, el Alienware AW2723DF impresiona con su diseño elegante y futurista. La pantalla InfinityEdge ofrece un diseño sin bordes que maximiza el área de visualización. Su acabado en color Lunar Light no solo es atractivo, sino que también complementa cualquier configuración de juego. Además, la base robusta y ajustable garantiza que puedas encontrar la posición de visualización perfecta para largas sesiones de juego.

Rendimiento y experiencia de juego

La verdadera magia de este monitor se revela al encenderlo. Con una frecuencia de actualización de 280 Hz en modo overclocked y un tiempo de respuesta de 1 ms, los juegos se sienten increíblemente fluidos y responsivos. Este nivel de rendimiento es crucial para juegos de alta velocidad donde cada milisegundo cuenta.

La tecnología Fast IPS asegura que no solo obtienes tiempos de respuesta rápidos, sino también una precisión de color excepcional. La cobertura del 95% de DCI-P3 y la certificación VESA DisplayHDR 600 garantizan colores vivos y contrastes profundos, haciendo que cada escena del juego sea más inmersiva.

Conectividad y funcionalidades adicionales

La versatilidad del Alienware AW2723DF se extiende a su impresionante gama de opciones de conectividad. Con dos puertos HDMI, un DisplayPort y cinco puertos USB, conectar múltiples dispositivos es sencillo y conveniente. Además, la inclusión de tecnologías como AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-SYNC asegura que experimentes juegos sin desgarros y con baja latencia, independientemente de la tarjeta gráfica que utilices.

Pros:

Frecuencia de actualización ultra rápida de 280 Hz.

Excelente precisión de color con 95% DCI-P3.

Diseño elegante y sin bordes.

Contras:

Precio elevado.

Consumo de energía de 105 vatios.

Alienware AW3423DWF 34" WQHD

Tamaño de pantalla : 34,18 pulgadas

: 34,18 pulgadas Resolución : QHD Ultra Wide 1440p (3440 x 1440 píxeles)

: QHD Ultra Wide 1440p (3440 x 1440 píxeles) Relación de aspecto : 21:9

: 21:9 Frecuencia de actualización : 165 Hz

: 165 Hz Tiempo de respuesta : 0.1 ms

: 0.1 ms Compatibilidad : AMD FreeSync Premium Pro

: AMD FreeSync Premium Pro Cobertura de color : 99.3% DCI-P3

: 99.3% DCI-P3 Certificación HDR : HDR400

: HDR400 Conectividad : 2x DisplayPort, 1x HDMI, 5x USB

: 2x DisplayPort, 1x HDMI, 5x USB Garantía: 3 años

El Alienware AW3423DWF destaca por su diseño curvo, envolvente y futurista. La curvatura 1800R de la pantalla no solo proporciona una experiencia de visualización más inmersiva, sino que también reduce la fatiga ocular al mantener una distancia constante desde los ojos hasta cualquier punto de la pantalla. Su acabado en color Dark Side of the Moon añade un toque sofisticado y moderno a cualquier setup de juego. La calidad de construcción es sólida y robusta, garantizando durabilidad y estabilidad.

Rendimiento y experiencia de juego

La tecnología QD-OLED del Alienware AW3423DWF redefine los estándares de calidad de imagen, ofreciendo colores más vivos y negros más profundos. Con una frecuencia de actualización de 165 Hz y un tiempo de respuesta ultra rápido de 0.1 ms, cada movimiento en el juego es suave y preciso, eliminando prácticamente cualquier desenfoque de movimiento. Esta combinación es ideal para juegos de ritmo rápido y competitivo.

El AMD FreeSync Premium Pro asegura una experiencia de juego fluida y sin desgarros, mientras que la cobertura del 99.3% de DCI-P3 garantiza una reproducción de color precisa y vibrante, perfecta para juegos y contenido multimedia.

Conectividad y funcionalidades adicionales

La versatilidad del Alienware AW3423DWF se refleja en su amplia gama de opciones de conectividad. Con dos puertos DisplayPort, un puerto HDMI, y cinco puertos USB 3.0, este monitor ofrece flexibilidad para conectar múltiples dispositivos y accesorios. Además, su certificación HDR400 proporciona una experiencia visual más rica y detallada, ideal para juegos y películas que soportan contenido HDR.

Pros:

Calidad de imagen superior con tecnología QD-OLED.

Frecuencia de actualización de 165 Hz y tiempo de respuesta de 0.1 ms.

Diseño curvo e inmersivo.

Contras:

Precio elevado.

Solo un puerto HDMI.

MSI G272CQP 27"

Tamaño de pantalla : 27 pulgadas

: 27 pulgadas Resolución : WQHD (2560 x 1440 píxeles)

: WQHD (2560 x 1440 píxeles) Relación de aspecto : 16:9

: 16:9 Frecuencia de actualización : 170 Hz

: 170 Hz Tiempo de respuesta : 1 ms

: 1 ms Compatibilidad : FreeSync Premium

: FreeSync Premium Brillo : 300 nits

: 300 nits Cobertura de color : 113.8% sRGB, 90.4% DCI-P3

: 113.8% sRGB, 90.4% DCI-P3 Certificación HDR : HDR Ready

: HDR Ready Conectividad: 2x HDMI, DisplayPort, Stand ajustable

El MSI G272CQP tiene un diseño curvo con una curvatura de 1000R, que proporciona una experiencia visual envolvente. Esta curvatura es perfecta para juegos inmersivos, ya que mantiene una distancia uniforme desde los ojos hasta cualquier punto de la pantalla. El monitor tiene un acabado en color negro elegante y moderno, lo que lo hace ideal para cualquier setup de juego. Además, el soporte ajustable en altura e inclinación asegura una comodidad óptima durante largas sesiones de juego.

Rendimiento y experiencia de juego

La experiencia de juego con el MSI G272CQP es excepcional gracias a su frecuencia de actualización de 170 Hz y su tiempo de respuesta de 1 ms. Esto garantiza una jugabilidad fluida y sin desenfoques, esencial para juegos de ritmo rápido y competitivo. La tecnología FreeSync Premium elimina el desgarro de la pantalla, proporcionando una experiencia de juego sin interrupciones.

La resolución WQHD y la amplia gama de colores sRGB 113.8% y DCI-P3 90.4% aseguran que los juegos se vean vibrantes y detallados. La certificación HDR Ready mejora aún más los contrastes, mostrando detalles superiores en las zonas más oscuras.

Conectividad y funcionalidades adicionales

El MSI G272CQP viene equipado con dos puertos HDMI y un DisplayPort, facilitando la conexión de múltiples dispositivos. La tecnología Less Blue Light y Anti-Flicker reduce la fatiga ocular, permitiendo sesiones de juego más largas sin molestias. Además, su soporte ajustable permite modificar la inclinación y la altura para adaptarse a tus necesidades específicas de visualización.

Pros:

Alta frecuencia de actualización de 170 Hz.

Excelente cobertura de color con 113.8% sRGB.

Diseño curvo e inmersivo con soporte ajustable.

Contras:

Brillo de 300 nits podría ser limitado para algunos usuarios.

Solo 2 puertos HDMI.

HyperX Armada 25

Tamaño de pantalla : 24,5 pulgadas

: 24,5 pulgadas Resolución : FHD 1080p (1920 x 1080 píxeles)

: FHD 1080p (1920 x 1080 píxeles) Relación de aspecto : 16:9

: 16:9 Frecuencia de actualización : 240 Hz

: 240 Hz Tiempo de respuesta : 1 ms

: 1 ms Compatibilidad : NVIDIA G-Sync

: NVIDIA G-Sync Superficie de la pantalla : Mate

: Mate Ajustes : Pivote, altura, inclinación

: Pivote, altura, inclinación Conectividad: Puerto HDMI

El HyperX Armada 25 con una pantalla de 24.5 pulgadas, es lo suficientemente compacto para escritorios pequeños, pero grande para proporcionar una experiencia de juego inmersiva. Su acabado en negro mate y los ajustes de pivote, altura e inclinación aseguran que puedas personalizar tu ángulo de visión para máxima comodidad. Además, el soporte para escritorio incluido es robusto y fácil de instalar, garantizando estabilidad durante intensas sesiones de juego.

Rendimiento y experiencia de juego

La verdadera joya del HyperX Armada 25 es su frecuencia de actualización de 240 Hz y su tiempo de respuesta de 1 ms. Estas características aseguran que cada cuadro se renderice de manera rápida y precisa, eliminando el desenfoque de movimiento y proporcionando una ventaja en juegos competitivos. La compatibilidad con NVIDIA G-Sync sincroniza la tasa de actualización del monitor con la GPU, eliminando el tearing y stuttering para una experiencia de juego ultra suave.

La resolución FHD 1080p proporciona imágenes nítidas y claras, lo cual es perfecto para la mayoría de los juegos y aplicaciones multimedia. La superficie de la pantalla mate reduce los reflejos, permitiendo una visión clara incluso en entornos bien iluminados.

Conectividad y funcionalidades adicionales

El HyperX Armada 25 viene con un puerto HDMI que facilita la conexión con tu PC o consola de juegos. Sus capacidades de ajuste, incluyendo pivote, altura e inclinación, aseguran que puedas encontrar la posición de visualización perfecta para reducir la fatiga ocular durante largas sesiones de juego.

Pros:

Frecuencia de actualización de 240 Hz para juegos ultra suaves.

Tiempo de respuesta de 1 ms que reduce el desenfoque de movimiento.

Compatibilidad con NVIDIA G-Sync para una experiencia de juego sin interrupciones.

Contras:

Resolución limitada a 1080p.

Solo un puerto HDMI.

MSI Optix MAG274QRF-QD 27"

Tamaño de pantalla : 27 pulgadas

: 27 pulgadas Resolución : WQHD (2560 x 1440 píxeles)

: WQHD (2560 x 1440 píxeles) Relación de aspecto : 16:9

: 16:9 Frecuencia de actualización : 165 Hz

: 165 Hz Tiempo de respuesta : 1 ms (GtG)

: 1 ms (GtG) Compatibilidad : NVIDIA G-SYNC

: NVIDIA G-SYNC Cobertura de color : 147% sRGB, 97% DCI-P3

: 147% sRGB, 97% DCI-P3 Certificación HDR : HDR Ready

: HDR Ready Conectividad : 2x HDMI, DisplayPort, USB Tipo-C

: 2x HDMI, DisplayPort, USB Tipo-C Funciones adicionales: Mystic Light RGB, Night Vision, Gaming OSD App

El MSI Optix MAG274QRF-QD combina estilo y funcionalidad en su diseño. Su acabado en negro y su diseño sin marco proporcionan una experiencia visual moderna y minimalista. El soporte ajustable permite modificar la altura y la inclinación, asegurando una comodidad óptima durante largas sesiones de juego. Además, la pantalla plana de 27 pulgadas ofrece una amplia área de visualización sin distracciones, perfecta para juegos inmersivos y aplicaciones multitarea.

Rendimiento y experiencia de juego

La verdadera fuerza del MSI Optix MAG274QRF-QD reside en su frecuencia de actualización de 165 Hz y su tiempo de respuesta de 1 ms (GtG). Estas características aseguran una jugabilidad fluida y sin interrupciones, eliminando el desenfoque de movimiento y proporcionando una ventaja competitiva en juegos de ritmo rápido. La tecnología NVIDIA G-SYNC sincroniza la tasa de actualización del monitor con la GPU, eliminando el tearing y stuttering para una experiencia de juego más suave.

La resolución WQHD y la tecnología Quantum Dot proporcionan colores vivos y precisos, con una impresionante cobertura del 147% sRGB y 97% DCI-P3. La certificación HDR Ready mejora aún más el contraste y la nitidez de la imagen, haciendo que cada escena del juego sea más realista y detallada.

Conectividad y funcionalidades adicionales

El MSI Optix MAG274QRF-QD viene equipado con dos puertos HDMI, un DisplayPort y un USB Tipo-C, ofreciendo una versatilidad de conexión para múltiples dispositivos. La tecnología Mystic Light RGB permite personalizar la iluminación del monitor para sincronizarla con el resto de tu setup gaming. La Gaming OSD App facilita el ajuste de configuraciones del monitor con perfiles preconfigurados, accesibles mediante atajos.

Pros:

Alta frecuencia de actualización de 165 Hz para juegos ultra suaves.

Excelente cobertura de color con 147% sRGB y 97% DCI-P3.

Diseño sin marco y soporte ajustable para mayor comodidad.

Contras:

Brillo de 300 nits podría ser insuficiente para algunos usuarios.

Solo dos puertos HDMI.

Dell S2422HG 23.6"

Tamaño de pantalla : 23.6 pulgadas

: 23.6 pulgadas Resolución : FHD 1080p (1920 x 1080 píxeles)

: FHD 1080p (1920 x 1080 píxeles) Relación de aspecto : 16:9

: 16:9 Frecuencia de actualización : 165 Hz

: 165 Hz Tiempo de respuesta : 1 ms (MPRT), 4 ms (GtG)

: 1 ms (MPRT), 4 ms (GtG) Cobertura de color : 99% sRGB

: 99% sRGB Curvatura : 1500R

: 1500R Conectividad : 2x HDMI, DisplayPort

: 2x HDMI, DisplayPort Funciones adicionales: FreeSync Premium, altura ajustable, inclinación ajustable, sin parpadeo, ComfortView

El Dell S2422HG con diseño curvado de 1500R que proporciona una experiencia visual envolvente. La pantalla de 23.6 pulgadas es ideal para escritorios más pequeños, sin comprometer la calidad visual. Su acabado en negro mate y su estructura robusta añaden un toque moderno y elegante a cualquier setup de juego. Además, el monitor incluye un soporte ajustable en altura e inclinación para mayor comodidad durante largas sesiones de juego.

Rendimiento y experiencia de juego

La combinación de una frecuencia de actualización de 165 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms (MPRT) asegura una jugabilidad fluida y sin interrupciones. Esta velocidad elimina el desenfoque de movimiento y proporciona una ventaja en juegos de ritmo rápido. La tecnología AMD FreeSync Premium sincroniza la tasa de actualización del monitor con la GPU, eliminando el tearing y stuttering para una experiencia de juego más suave.

La resolución FHD 1080p proporciona imágenes claras y nítidas, perfectas para la mayoría de los juegos y aplicaciones multimedia. Además, el panel VA ofrece una excelente precisión de color con una cobertura del 99% sRGB, garantizando colores vivos y reales.

Conectividad y funcionalidades adicionales

El Dell S2422HG viene equipado con dos puertos HDMI y un DisplayPort, facilitando la conexión con múltiples dispositivos. La tecnología ComfortView y sin parpadeo reduce la fatiga ocular, permitiendo sesiones de juego más largas y cómodas. Además, las rejillas de ventilación en la parte trasera del monitor mejoran la distribución del calor, manteniendo el monitor fresco durante largas sesiones de uso.

Pros:

Alta frecuencia de actualización de 165 Hz para juegos fluidos.

Excelente precisión de color con 99% sRGB.

Diseño curvo e inmersivo con soporte ajustable.

Contras:

Brillo de 350 nits podría ser insuficiente en ambientes muy iluminados.

Tiempo de respuesta de 4 ms (GtG) puede ser mejorado.

Samsung LS49CG934SUXEN Odyssey OLED G93SC Curvo 49"

Tamaño de pantalla : 49 pulgadas

: 49 pulgadas Resolución : 5K QHD 1440p (5120 x 1440 píxeles)

: 5K QHD 1440p (5120 x 1440 píxeles) Relación de aspecto : 32:9

: 32:9 Frecuencia de actualización : 240 Hz

: 240 Hz Tiempo de respuesta : 0.03 ms

: 0.03 ms Contraste : 1,000,000:1

: 1,000,000:1 Certificación HDR : VESA DisplayHDR True Black 400

: VESA DisplayHDR True Black 400 Conectividad : HDMI 2.1, DisplayPort, USB

: HDMI 2.1, DisplayPort, USB Funciones especiales: Curvada, ajuste de inclinación, FreeSync Premium Pro

El Samsung LS49CG934SUXEN impresiona desde el primer vistazo con su diseño curvo ultra ancho y su acabado metálico. La curvatura de la pantalla proporciona una experiencia visual envolvente, creando un campo de visión más natural y cómodo para el usuario. Además, su perfil súper delgado y la iluminación trasera sincronizada con el juego añaden un toque moderno y futurista a cualquier setup de gaming.

Rendimiento y experiencia de juego

La combinación de una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta increíblemente bajo de 0.03 ms garantiza una jugabilidad suave y sin retrasos, eliminando el desenfoque de movimiento y proporcionando una ventaja competitiva en juegos de ritmo rápido. La tecnología AMD FreeSync Premium Pro asegura una experiencia de juego sin interrupciones, sincronizando la tasa de actualización del monitor con la GPU para eliminar el tearing y el stuttering.

La resolución 5K QHD y la tecnología OLED powered by Quantum dot proporcionan imágenes ultra nítidas con colores vibrantes y negros profundos, gracias a los 5 millones de píxeles que mejoran el contraste. La certificación VESA DisplayHDR True Black 400 asegura un rango dinámico alto, mostrando detalles increíbles en las escenas más oscuras.

Conectividad y funcionalidades adicionales

El Samsung LS49CG934SUXEN viene con una amplia gama de opciones de conectividad, incluyendo puertos HDMI 2.1, DisplayPort, y un USB Hub para conectar múltiples dispositivos. Los altavoces integrados permiten disfrutar de un sonido de alta calidad sin necesidad de dispositivos externos, manteniendo el escritorio despejado de cables. Además, la función Picture by Picture permite usar la pantalla como si fueran dos monitores, ideal para multitarea y aprovechar al máximo el espacio de la pantalla.

Pros:

Alta frecuencia de actualización de 240 Hz y tiempo de respuesta de 0.03 ms.

Pantalla OLED con tecnología Quantum Dot para colores vibrantes y negros profundos.

Diseño curvo e inmersivo con perfil súper delgado.

Contras:

Precio elevado.

Solo un puerto HDMI.

AOC Gaming 24G2SPAE

Tamaño de pantalla : 24 pulgadas

: 24 pulgadas Resolución : FHD 1080p (1920 x 1080 píxeles)

: FHD 1080p (1920 x 1080 píxeles) Relación de aspecto : 16:9

: 16:9 Frecuencia de actualización : 165 Hz

: 165 Hz Tiempo de respuesta : 1 ms (MPRT)

: 1 ms (MPRT) Tecnología de sincronización : FreeSync Premium, compatible con G-Sync

: FreeSync Premium, compatible con G-Sync Conectividad : VGA, HDMI, DisplayPort

: VGA, HDMI, DisplayPort Funciones especiales: Filtro de luz azul, Sin parpadeo, Altavoces integrados

El AOC Gaming 24G2SPAE es moderno y elegante con un acabado en negro y rojo. La pantalla mate de 24 pulgadas reduce los reflejos y garantiza una visualización cómoda incluso en habitaciones bien iluminadas. Además, el soporte es robusto y estable, aunque la versión revisada no incluye ajuste de altura. El bisel delgado permite una configuración de múltiples monitores sin interrupciones visuales, lo que es ideal para jugadores que buscan una inmersión completa.

Rendimiento y experiencia de juego

El verdadero punto fuerte del AOC 24G2SPAE es su rendimiento en juegos. Con una frecuencia de actualización de 165 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms (MPRT), este monitor proporciona una experiencia de juego fluida y sin desenfoques, esencial para títulos de ritmo rápido. La tecnología FreeSync Premium elimina el tearing y el stuttering, asegurando una sincronización perfecta entre el monitor y la GPU, mientras que su compatibilidad con G-Sync amplía aún más su versatilidad.

El panel IPS ofrece colores vivos y ángulos de visión amplios, lo que garantiza que la calidad de imagen se mantenga excelente desde cualquier ángulo. Con una cobertura de 99% sRGB, los colores son precisos y consistentes, lo que es ideal no solo para juegos sino también para tareas de edición de imágenes y videos.

Conectividad y funcionalidades adicionales

El AOC 24G2SPAE viene equipado con varias opciones de conectividad, incluyendo VGA, HDMI y DisplayPort, lo que facilita la conexión de múltiples dispositivos. Los altavoces integrados de 2W proporcionan una solución de audio decente para aquellos que no quieren utilizar auriculares todo el tiempo. Además, las tecnologías Flicker-Free y Low Blue Light reducen la fatiga ocular, permitiendo sesiones de juego más largas y cómodas.

Pros:

Alta frecuencia de actualización de 165 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms.

Excelente calidad de imagen con panel IPS y 99% sRGB.

Compatibilidad con FreeSync Premium y G-Sync.

Contras:

El soporte no es ajustable en altura.

Los altavoces integrados pueden no ser suficientes para audiófilos.

Comparativa de los mejores monitores gaming calidad precio

Producto Tamaño de Pantalla Resolución Frecuencia de Actualización Tiempo de Respuesta Tecnología Sync Certificación HDR Conectividad Dell S3222DGM 31.5" QHD Curvo 31,5 pulgadas QHD (2560x1440) 165 Hz 2 ms AMD FreeSync Premium No DisplayPort, 2x HDMI Alienware AW2524H 500Hz 24,5 pulgadas 2560x1440 500 Hz No especificado No especificado No especificado VGA, HDMI Alienware AW2723DF 27" QHD 27 pulgadas QHD Wide 1440p Hasta 280 Hz (OC) 1 ms AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC VESA DisplayHDR 600 2x HDMI, DisplayPort, 5x USB Alienware AW3423DWF 34" WQHD 34,18 pulgadas QHD Ultra Wide 1440p 165 Hz 0.1 ms AMD FreeSync Premium Pro HDR400 2x DisplayPort, 1x HDMI, 5x USB MSI G272CQP 27" 27 pulgadas WQHD (2560x1440) 170 Hz 1 ms FreeSync Premium HDR Ready 2x HDMI, DisplayPort HyperX Armada 25 24,5 pulgadas FHD 1080p (1920x1080) 240 Hz 1 ms NVIDIA G-Sync No HDMI MSI Optix MAG274QRF-QD 27" 27 pulgadas WQHD (2560x1440) 165 Hz 1 ms (GtG) NVIDIA G-SYNC HDR Ready 2x HDMI, DisplayPort, USB Tipo-C Dell S2422HG 23.6" 23.6 pulgadas FHD 1080p (1920x1080) 165 Hz 1 ms (MPRT), 4 ms (GtG) FreeSync Premium No 2x HDMI, DisplayPort Samsung LS49CG934SUXEN Odyssey OLED G93SC Curvo 49" 49 pulgadas 5K QHD 1440p (5120x1440) 240 Hz 0.03 ms FreeSync Premium Pro VESA DisplayHDR True Black 400 HDMI 2.1, DisplayPort, USB AOC Gaming 24G2SPAE 24 pulgadas FHD 1080p (1920x1080) 165 Hz 1 ms (MPRT) FreeSync Premium, compatible con G-Sync No VGA, HDMI, DisplayPort

Nuestras recomendaciones, elige el monitor gaming ideal para ti

Mejor barato monitor gaming barato: AOC Gaming 24G2SPAE

El AOC Gaming 24G2SPAE es una opción excelente para gamers que buscan un monitor asequible sin sacrificar el rendimiento. Con su alta frecuencia de actualización, rápido tiempo de respuesta y compatibilidad con tecnologías de sincronización, este monitor ofrece una experiencia de juego superior a un precio competitivo. Si estás buscando mejorar tu setup sin gastar una fortuna, el AOC Gaming 24G2SPAE podría ser tu mejor apuesta.

Mejor opción premium de gran tamaño: Samsung LS49CG934SUXEN Odyssey OLED G93SC Curvo 49"

El Samsung LS49CG934SUXEN Odyssey OLED G93SC es, sin duda, una inversión significativa, pero ofrece un rendimiento y una calidad de imagen que justifican su precio. Con su impresionante frecuencia de actualización, tiempo de respuesta ultrarrápido y tecnología OLED, es una opción ideal para gamers que buscan lo mejor de lo mejor.

Mejor opción calidad-precio: MSI Optix MAG274QRF-QD

El MSI Optix MAG274QRF-QD es una opción formidable para gamers que buscan un monitor de alta calidad sin gastar una fortuna. Su impresionante frecuencia de actualización, precisión de color y tecnologías avanzadas como G-SYNC y HDR Ready lo convierten en una opción sobresaliente en su rango de precio.

Guía de compra, cómo elegir el mejor monitor gaming calidad precio

Monitores económicos

Si tienes un presupuesto limitado, aún puedes encontrar monitores de buena calidad que no rompan el banco. En esta categoría, es posible que sacrifiques algunas características avanzadas, pero puedes obtener una excelente relación calidad-precio. Monitores como los de 1080p con tasas de refresco de 60Hz son opciones viables para quienes buscan algo funcional y asequible.

Gama media

La gama media ofrece un equilibrio perfecto entre precio y rendimiento. Aquí encontrarás monitores con mejores resoluciones como 1440p y tasas de refresco de 120Hz o incluso 144Hz. Estos monitores suelen tener tiempos de respuesta más bajos y mejores tecnologías de panel como IPS o VA, proporcionando una experiencia de juego mucho más rica.

Gama alta

Para los gamers que buscan lo mejor de lo mejor, la gama alta es la respuesta. Monitores con resoluciones 4K, tasas de refresco superiores a 144Hz y tecnologías avanzadas como G-Sync y HDR están disponibles en esta categoría. Aunque más costosos, estos monitores ofrecen una calidad de imagen y rendimiento excepcionales que justifican su precio.

Tipo de juegos

FPS (First-Person Shooter)

Para los juegos FPS, es crucial contar con un monitor de alta tasa de refresco y bajo tiempo de respuesta. Monitores con 144Hz o más y un tiempo de respuesta de 1ms te darán una ventaja competitiva significativa. En mi experiencia, estos monitores hacen una gran diferencia en la rapidez con la que puedes reaccionar en el juego.

RPG (Role-Playing Games)

Los juegos de rol suelen beneficiarse de monitores con excelentes colores y resoluciones más altas. Un panel IPS con una buena reproducción del color y resolución 1440p o 4K puede hacer que los mundos de los juegos RPG se vean impresionantes. No necesitas necesariamente la tasa de refresco más alta, pero una imagen de calidad es clave.

Estrategia y otros géneros

Para juegos de estrategia y otros géneros, un buen equilibrio entre calidad de imagen y tasa de refresco es ideal. Monitores con resoluciones de 1440p y tasas de refresco de 120Hz funcionan muy bien. Además, características como grandes ángulos de visión y buena ergonomía son importantes para largas sesiones de juego.

Configuración y espacio

Tamaño del monitor

El tamaño del monitor depende de tu espacio y preferencias personales. Los monitores de 24 a 27 pulgadas son populares por su versatilidad y buen equilibrio entre tamaño y detalle. Para configuraciones más inmersivas, los monitores ultrawide de 34 pulgadas o más pueden ser una excelente opción, siempre y cuando tengas suficiente espacio en tu escritorio.

Ergonomía y ajustes

La ergonomía es fundamental para una experiencia de juego cómoda. Busca monitores con soportes ajustables en altura, inclinación y rotación para adaptarse a tu postura ideal. Además, algunos monitores ofrecen modos de luz azul baja y tecnologías antiparpadeo para reducir la fatiga ocular durante largas sesiones de juego.

¿Por qué elegir un buen monitor gaming?

Importancia de la calidad de imagen

La calidad de imagen es fundamental para una experiencia de juego inmersiva. Un monitor con una alta resolución y buen manejo de colores puede hacer que cada detalle del juego cobre vida. En mi opinión, invertir en un monitor con excelente calidad de imagen es una de las mejores decisiones que puedes tomar para mejorar tu experiencia de juego.

Beneficios de una alta tasa de refresco

Una alta tasa de refresco significa que el monitor puede actualizar la imagen más veces por segundo. Esto resulta en una experiencia de juego mucho más fluida, especialmente en juegos de acción rápida. No es solo cuestión de ver más cuadros por segundo, sino de sentir que el juego responde mejor a tus movimientos.

Experiencia inmersiva y ventajas competitivas

Contar con un buen monitor puede darte una ventaja competitiva en juegos multijugador. La combinación de alta calidad de imagen y una rápida tasa de refresco te permite reaccionar más rápido a lo que ocurre en el juego. Además, una buena pantalla te sumerge en el mundo virtual, haciendo que cada sesión de juego sea más placentera.

Criterios para seleccionar un monitor gaming

Resolución

La resolución determina cuántos píxeles puede mostrar tu monitor, influyendo directamente en la nitidez de la imagen.

1080p (Full HD)

El estándar para muchos gamers, 1080p ofrece una buena calidad de imagen sin requerir hardware demasiado potente. Es una excelente opción para quienes buscan una experiencia de juego decente sin gastar demasiado.

1440p (QHD)

Conocida como Quad HD, esta resolución ofrece una notable mejora en la claridad y detalle de la imagen en comparación con 1080p. Es ideal para gamers que buscan un equilibrio entre calidad de imagen y rendimiento.

2160p (4K)

Para aquellos que desean lo mejor de lo mejor, 4K proporciona una resolución impresionante que hace que cada detalle resalte. Sin embargo, necesitarás un equipo potente para aprovechar al máximo esta resolución.

Tasa de refresco

La tasa de refresco se mide en Hertz (Hz) y determina cuántas veces por segundo se actualiza la imagen en tu pantalla.

60Hz

Aunque 60Hz es la tasa de refresco mínima aceptable, es suficiente para juegos casuales y no competitivos. Si tu presupuesto es ajustado, un monitor de 60Hz puede ser una opción viable.

120Hz

Subir a 120Hz ofrece una experiencia mucho más fluida y es especialmente beneficioso en juegos de acción rápida. Este aumento en la tasa de refresco puede mejorar significativamente tu rendimiento en juegos competitivos.

144Hz y más

Para los gamers más exigentes, una tasa de refresco de 144Hz o más puede marcar la diferencia. Este tipo de monitores te proporcionan la máxima fluidez y respuesta, cruciales en entornos competitivos.

Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta es el tiempo que tarda un píxel en cambiar de un color a otro. Un menor tiempo de respuesta significa menos desenfoque de movimiento.

1ms

Un tiempo de respuesta de 1ms es ideal para juegos rápidos donde cada milisegundo cuenta. Este tipo de monitores minimizan el desenfoque de movimiento, proporcionando imágenes nítidas incluso en las escenas más rápidas.

5ms

Aunque no tan rápido como 1ms, un tiempo de respuesta de 5ms es suficiente para muchos juegos y usuarios. Es una opción adecuada si buscas un monitor más asequible sin comprometer demasiado la calidad.

Diferencias en juegos rápidos

La diferencia entre 1ms y 5ms puede ser notable en juegos de disparos en primera persona y otros géneros de ritmo rápido. En mi experiencia, los jugadores competitivos deberían optar por monitores con tiempos de respuesta más bajos para obtener la mejor ventaja posible.

Tecnología del panel

La tecnología del panel afecta la calidad de imagen, el tiempo de respuesta y los ángulos de visión de tu monitor.

IPS

Los paneles IPS ofrecen los mejores colores y ángulos de visión. Son perfectos para jugadores que también valoran la calidad visual y la precisión del color.

TN

Los paneles TN tienen los tiempos de respuesta más rápidos, lo que los hace ideales para juegos competitivos. Sin embargo, sus colores y ángulos de visión no son tan buenos como los de IPS.

VA

Los paneles VA ofrecen un buen equilibrio entre colores, tiempo de respuesta y contraste. Son una opción versátil para jugadores que buscan lo mejor de ambos mundos.

Características adicionales

Existen características adicionales que pueden mejorar tu experiencia de juego.

FreeSync y G-Sync

Estas tecnologías sincronizan la tasa de refresco del monitor con la tarjeta gráfica, eliminando el desgarro de la pantalla y proporcionando una experiencia de juego más fluida. Dependiendo de tu tarjeta gráfica, opta por FreeSync (AMD) o G-Sync (NVIDIA).

HDR

La tecnología HDR mejora el rango dinámico de tu monitor, ofreciendo colores más vivos y mejor contraste. Es una característica excelente para juegos que hacen un uso intensivo del color y la luz.

Conectividad y puertos

Asegúrate de que tu monitor tenga suficientes puertos para todos tus dispositivos. Las opciones comunes incluyen HDMI, DisplayPort y puertos USB. En mi opinión, tener múltiples opciones de conectividad puede facilitar mucho la vida a cualquier gamer.

En resumen, la elección del monitor gaming perfecto depende de tus necesidades específicas y presupuesto. Desde opciones económicas que ofrecen lo esencial, pasando por la gama media que equilibra rendimiento y costo, hasta la gama alta que proporciona la máxima calidad y rendimiento, hay un monitor ideal para cada gamer.

Para juegos FPS, recomiendo monitores de alta tasa de refresco y bajo tiempo de respuesta. Para RPG, un buen panel IPS con alta resolución hará maravillas. Y para estrategia y otros géneros, un equilibrio entre calidad de imagen y ergonomía es clave.

Esperamos que esta guía te haya proporcionado una visión clara para tomar la mejor decisión. ¡Buena suerte en tu búsqueda del monitor perfecto y que disfrutes de tus sesiones de juego al máximo!

