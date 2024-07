10 mejores móviles por menos de 200 euros [Verano 2024]

(*) Seleccionamos de forma independiente todos los productos y servicios. Si hace clic en los enlaces que proporcionamos, podemos ganar una comisión.

¡El verano 2024 está aquí y es el momento perfecto para actualizar tu móvil sin gastar una fortuna! Después de revisar los mejores móviles por menos de 200 euros, estos cinco se destacaron por sus características impresionantes y gran relación calidad-precio. Aquí están nuestras mejores selecciones:

Mejor para Fotografía : HONOR 90 Lite Smartphone 5G - Destaca con su cámara principal de 100 MP y cámara frontal de 16 MP, perfecta para capturar cada detalle.

: - Destaca con su cámara principal de 100 MP y cámara frontal de 16 MP, perfecta para capturar cada detalle. Mejor Pantalla : SAMSUNG Galaxy A25 5G - Con su pantalla AMOLED de 6,44 pulgadas, ofrece una experiencia visual vibrante y detallada.

: - Con su pantalla AMOLED de 6,44 pulgadas, ofrece una experiencia visual vibrante y detallada. Mejor Rendimiento : OnePlus Nord CE 3 Lite 5G - Equipado con el chipset 5G Qualcomm Snapdragon 695 y carga rápida de 67W, ideal para juegos y tareas intensivas.

: - Equipado con el chipset 5G Qualcomm Snapdragon 695 y carga rápida de 67W, ideal para juegos y tareas intensivas. Mejor Batería : Realme C67 - Con una batería de 5000 mAh y carga rápida de 33W, asegura largas horas de uso continuo.

: - Con una batería de 5000 mAh y carga rápida de 33W, asegura largas horas de uso continuo. Mejor Almacenamiento: Xiaomi Redmi Note 13 - Ofrece 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM, perfecto para almacenar todas tus aplicaciones y archivos.

Los 10 mejores móviles por menos de 200€, comparativa y guía completa

HONOR 90 Lite Smartphone 5G

Cámara ultranítida de 100 MP : Captura hasta el más mínimo detalle con la cámara principal y disfruta de selfies cautivadores con la cámara frontal de 16 MP.

: Captura hasta el más mínimo detalle con la cámara principal y disfruta de selfies cautivadores con la cámara frontal de 16 MP. 8 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento : Suficiente espacio para fotos, canciones y vídeos, además de tecnología RAM Turbo que amplía la memoria para un rendimiento fluido.

: Suficiente espacio para fotos, canciones y vídeos, además de tecnología RAM Turbo que amplía la memoria para un rendimiento fluido. Pantalla FullView de 6,7" : Biseles ultrafinos y certificación de luz azul reducida para una experiencia visual cómoda y saludable.

: Biseles ultrafinos y certificación de luz azul reducida para una experiencia visual cómoda y saludable. Diseño Fino y Ligero : Solo 7,48 mm de grosor y 179 g de peso, fácil de llevar y cómodo de usar.

: Solo 7,48 mm de grosor y 179 g de peso, fácil de llevar y cómodo de usar. Batería de 4500 mAh : Hasta 15 horas de música, 14,4 horas de vídeo o 16 horas de redes sociales con una sola carga.

: Hasta 15 horas de música, 14,4 horas de vídeo o 16 horas de redes sociales con una sola carga. Servicios de Google para Móviles (GMS): Incluye todas las aplicaciones de Google y Play Store con Android 13.

Imagina tener un smartphone que no solo captura fotos increíbles, sino que también tiene suficiente espacio para toda tu vida digital. Con el HONOR 90 Lite, esto no es solo un sueño, es una realidad. Desde su impresionante cámara de 100 MP hasta su diseño ligero y elegante, este teléfono está diseñado para ofrecerte lo mejor de la tecnología móvil.

Diseño y pantalla

El HONOR 90 Lite cuenta con una pantalla FullView de 6,7 pulgadas que es perfecta tanto para trabajar como para disfrutar de contenido multimedia. Los biseles ultrafinos y la certificación de luz azul reducida de TÜV Rheinland aseguran que tus ojos se mantengan cómodos incluso después de largas horas de uso. Además, su diseño delgado y ligero hace que sea fácil de llevar a cualquier lugar.

Rendimiento y almacenamiento

Con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, este smartphone puede manejar todo, desde aplicaciones exigentes hasta almacenamiento masivo de fotos y vídeos. La tecnología HONOR RAM Turbo añade 5 GB adicionales de memoria RAM, garantizando que tus aplicaciones se ejecuten de manera rápida y eficiente.

Cámara

La cámara principal de 100 MP del HONOR 90 Lite te permite capturar imágenes con un nivel de detalle impresionante. Ya sea de día o de noche, con zoom o sin él, tus fotos siempre serán nítidas y vibrantes. La cámara frontal de 16 MP asegura que tus selfies sean igualmente impresionantes.

Batería

La batería de 4500 mAh del HONOR 90 Lite asegura que puedas disfrutar de tu teléfono durante todo el día sin preocuparte por quedarte sin energía. Ya sea que estés transmitiendo música, viendo vídeos o navegando por las redes sociales, este teléfono te mantiene conectado y entretenido.

Pros:

Cámara de 100 MP que captura detalles excepcionales.

Gran almacenamiento y rendimiento fluido con RAM Turbo.

Pantalla FullView de 6,7 pulgadas con certificación de luz azul reducida.

Contras:

La interfaz Magic UI 7.1 puede no ser del gusto de todos.

No incluye adaptador de carga en la caja.

SAMSUNG Galaxy A25 5G

Pantalla AMOLED de 6,44 pulgadas : Ofrece una experiencia visual vibrante y detallada.

: Ofrece una experiencia visual vibrante y detallada. 128 GB de almacenamiento : Espacio suficiente para tus aplicaciones, fotos y vídeos.

: Espacio suficiente para tus aplicaciones, fotos y vídeos. Conectividad 5G : Navega y descarga a velocidades ultrarrápidas.

: Navega y descarga a velocidades ultrarrápidas. Batería de larga duración : Ideal para un uso intensivo sin preocupaciones.

: Ideal para un uso intensivo sin preocupaciones. Sistema operativo Android: Acceso a la última versión de Android con todas sus funciones y actualizaciones.

¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas "Samsung Galaxy"? Probablemente, un dispositivo confiable y lleno de innovaciones. El Samsung Galaxy A25 5G no es la excepción. Con una pantalla AMOLED impresionante y conectividad 5G, este smartphone promete una experiencia fluida y moderna.

Diseño y pantalla

El Samsung Galaxy A25 5G viene con una pantalla AMOLED de 6,44 pulgadas, ofreciendo colores vivos y negros profundos que hacen que cada imagen y vídeo se vean increíbles. Es perfecto tanto para ver series como para navegar en tus redes sociales favoritas. Además, su diseño elegante y moderno es un plus que no pasa desapercibido.

Rendimiento y almacenamiento

Equipado con 128 GB de almacenamiento interno, este dispositivo te asegura que tendrás espacio de sobra para todas tus aplicaciones, fotos y vídeos. El rendimiento del Galaxy A25 5G es robusto gracias a su procesador eficiente, lo que significa menos tiempo de espera y más tiempo disfrutando de tus actividades favoritas.

Conectividad y batería

La conectividad 5G es uno de los puntos fuertes del Galaxy A25. Podrás descargar archivos, transmitir contenido y navegar por internet a velocidades asombrosas. En cuanto a la batería, su capacidad garantiza que puedas usar el teléfono intensivamente a lo largo del día sin preocuparte por quedarte sin energía.

Cámara

Aunque este modelo no se centra tanto en la fotografía, la cámara del Galaxy A25 5G no decepciona. Con funciones básicas pero efectivas, podrás capturar momentos importantes con buena calidad.

Pros:

Pantalla AMOLED de alta calidad.

Amplio almacenamiento de 128 GB.

Conectividad 5G rápida y fiable.

Contras:

La cámara podría mejorar en comparación con otros modelos de la misma gama.

Peso ligeramente superior a otros smartphones similares.

¿Buscas más opciones de la marca Samsung? Los 7 mejores móviles Samsung de 2024

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Chipset 5G Qualcomm Snapdragon 695 : Potencia y eficiencia para juegos, streaming y tareas diarias.

: Potencia y eficiencia para juegos, streaming y tareas diarias. Carga rápida de 67W SUPERVOOC : Batería de 5000 mAh que se carga del 0% al 80% en solo 30 minutos.

: Batería de 5000 mAh que se carga del 0% al 80% en solo 30 minutos. Sistema de cámara de 108MP : Fotos brillantes, claras y naturales con estabilización de imagen electrónica.

: Fotos brillantes, claras y naturales con estabilización de imagen electrónica. Pantalla AMOLED de 6,72 pulgadas : Experiencia visual fluida con una tasa de actualización de 120 Hz.

: Experiencia visual fluida con una tasa de actualización de 120 Hz. Versión de juego de OxygenOS 13.1: Optimización para juegos con arranque rápido y modo de enfoque del juego.

¿Qué pasa cuando combinas una pantalla enorme, una cámara de alta resolución y un rendimiento de carga ultrarrápido? Obtienes el OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Este dispositivo promete llevar tu experiencia móvil al siguiente nivel con sus características avanzadas y diseño intuitivo.

Diseño y pantalla

El OnePlus Nord CE 3 Lite 5G impresiona con su pantalla AMOLED de 6,72 pulgadas que ofrece colores vibrantes y detalles nítidos. La tasa de actualización de 120 Hz asegura una experiencia visual extremadamente fluida, ideal para juegos y videos. Su diseño elegante y moderno en color Gris Cromático es perfecto para quienes buscan estilo y funcionalidad en un solo paquete.

Rendimiento y almacenamiento

Equipado con el chipset Qualcomm Snapdragon 695, este smartphone garantiza un rendimiento eficiente y potente. Ya sea para jugar, transmitir contenido o realizar tareas diarias, el Nord CE 3 Lite 5G no te decepcionará. Además, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, tienes suficiente espacio para todas tus aplicaciones y archivos.

Carga y batería

La carga rápida de 67W SUPERVOOC es una de las características más destacadas de este modelo. La batería de 5000 mAh puede cargarse del 0% al 80% en solo 30 minutos, lo que significa menos tiempo enchufado y más tiempo usándolo. Esta batería te permitirá disfrutar de tus actividades favoritas durante todo el día sin preocupaciones.

Cámara

El sistema de cámara de 108MP del OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ofrece fotos claras, brillantes y naturales. La estabilización de imagen electrónica (EIS) mejora la claridad y el detalle de tus capturas, incluso en condiciones de poca luz. Con el zoom sin pérdidas de tres veces, puedes acercarte a tus sujetos favoritos sin sacrificar la calidad.

Pros:

Pantalla AMOLED con tasa de actualización de 120 Hz.

Carga rápida de 67W para una batería de larga duración.

Cámara principal de 108MP con excelente calidad de imagen.

Contras:

Peso ligeramente superior a otros modelos de la misma gama.

La interfaz OxygenOS puede requerir un tiempo de adaptación para nuevos usuarios.

Realme C67

Cámara de 108 MP con Zoom 3X en el Sensor : Captura fotos nítidas y detalladas con una cámara de alta resolución.

: Captura fotos nítidas y detalladas con una cámara de alta resolución. Chip Snapdragon 685 de 6 nm : Potencia y eficiencia para juegos y multitarea.

: Potencia y eficiencia para juegos y multitarea. Carga rápida de 33W SUPERVOOC : Batería de 5000 mAh que se carga rápidamente, ideal para uso prolongado.

: Batería de 5000 mAh que se carga rápidamente, ideal para uso prolongado. Pantalla de 6,72 pulgadas a 90 Hz : Experiencia visual fluida y envolvente.

: Experiencia visual fluida y envolvente. Altavoces estéreo duales: Sonido mejorado para una experiencia inmersiva.

Imagínate tener un dispositivo que no solo es potente, sino también asequible. El Realme C67 combina tecnología avanzada y diseño elegante, convirtiéndolo en una opción destacada en el mercado de smartphones. Con una impresionante cámara de 108 MP y un chipset eficiente, este teléfono está diseñado para satisfacer todas tus necesidades diarias y más.

Diseño y pantalla

El Realme C67 cuenta con una pantalla de 6,72 pulgadas que proporciona una experiencia visual amplia y detallada. La tasa de actualización de 90 Hz asegura que todo se vea fluido, desde la navegación en redes sociales hasta los juegos. Además, su diseño delgado y moderno en color Sunny Oasis no solo es atractivo a la vista, sino también cómodo en la mano.

Rendimiento y almacenamiento

Equipado con el chip Snapdragon 685 de 6 nm, este dispositivo ofrece un rendimiento sólido y eficiente. Ya sea que estés jugando, transmitiendo contenido o realizando múltiples tareas a la vez, el Realme C67 puede manejarlo todo sin problemas. Con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, tendrás espacio suficiente para todas tus aplicaciones y archivos importantes.

Carga y batería

La carga rápida de 33W SUPERVOOC es un verdadero punto fuerte. Con una batería de 5000 mAh, puedes cargar el teléfono rápidamente y disfrutar de largas horas de uso continuo. Olvídate de estar siempre buscando un enchufe, ya que este teléfono te mantendrá conectado durante todo el día.

Cámara

La cámara de 108 MP con Zoom 3X es perfecta para aquellos que aman la fotografía. Captura cada detalle con claridad y precisión, y gracias al zoom 3X, puedes acercarte sin perder calidad. Además, la estabilización de imagen electrónica (EIS) asegura que tus fotos y vídeos sean nítidos incluso en movimiento.

Pros:

Cámara de 108 MP con excelente calidad de imagen.

Carga rápida de 33W para una batería de larga duración.

Pantalla grande y fluida de 90 Hz.

Contras:

La interfaz puede requerir un tiempo de adaptación para nuevos usuarios.

Peso ligeramente superior a otros modelos de la misma gama.

Xiaomi Redmi Note 13

Pantalla AMOLED de 6,65 pulgadas : Frecuencia de actualización de 120 Hz para una experiencia visual fluida.

: Frecuencia de actualización de 120 Hz para una experiencia visual fluida. Cámara principal de 108 MP : Calidad de imagen superior con zoom 3x.

: Calidad de imagen superior con zoom 3x. Procesador Snapdragon 685 : Rendimiento potente y eficiente.

: Rendimiento potente y eficiente. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 33 W : Energía duradera para todo el día.

: Energía duradera para todo el día. Diseño elegante: Biseles delgados y acabado premium.

¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si combinaras tecnología de punta con un diseño elegante y un precio accesible? El Xiaomi Redmi Note 13 podría ser la respuesta. Este smartphone promete una experiencia completa con su pantalla AMOLED de alta frecuencia de actualización, una cámara de 108 MP y una batería que dura todo el día. Vamos a explorar por qué este dispositivo se ha convertido en uno de los favoritos en el mercado.

Diseño y pantalla

El Redmi Note 13 destaca por su pantalla AMOLED de 6,65 pulgadas que ofrece colores vivos y negros profundos. La frecuencia de actualización de 120 Hz asegura que cada deslizamiento y toque sea suave como la seda, ideal para juegos y streaming. Su diseño elegante con biseles delgados lo hace no solo funcional, sino también atractivo a la vista. Es como tener una joya tecnológica en la palma de tu mano.

Rendimiento y almacenamiento

Equipado con el procesador Snapdragon 685 de 6 nm, este smartphone proporciona un rendimiento robusto y eficiente. Ya sea que estés ejecutando aplicaciones exigentes o multitarea, el Redmi Note 13 maneja todo con facilidad. Con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, nunca te quedarás sin espacio para tus aplicaciones, fotos y vídeos.

Cámara

La cámara principal de 108 MP es una de las características más impresionantes del Redmi Note 13. Con esta cámara, cada foto será nítida y clara, incluso al hacer zoom 3x sin pérdida significativa de calidad. Desde paisajes hasta retratos, este dispositivo te permite capturar cada detalle con precisión.

Batería

La batería de 5000 mAh asegura que tengas suficiente energía para todo el día, incluso con un uso intensivo. Y cuando necesites cargarlo, la carga rápida de 33 W te permitirá volver a la acción en poco tiempo. Este equilibrio entre duración de la batería y velocidad de carga es perfecto para los usuarios que están siempre en movimiento.

Pros:

Pantalla AMOLED con 120 Hz para una experiencia visual excepcional.

Cámara de 108 MP que ofrece fotos de alta calidad.

Batería duradera con carga rápida.

Contras:

La interfaz de usuario MIUI puede no ser del gusto de todos.

Peso ligeramente superior a otros modelos en su categoría.

Vivo Y36

Pantalla Dotch de 6,64 pulgadas : Frecuencia de actualización de 90 Hz para una experiencia visual fluida.

: Frecuencia de actualización de 90 Hz para una experiencia visual fluida. Cámara principal de 50 MP : Fotos nítidas y claras con efectos de iluminación y bokeh.

: Fotos nítidas y claras con efectos de iluminación y bokeh. Procesador Snapdragon : Rendimiento eficiente para multitarea y juegos.

: Rendimiento eficiente para multitarea y juegos. Batería de 5000 mAh con FlashCharge de 44 W : Carga rápida y duración prolongada.

: Carga rápida y duración prolongada. Almacenamiento de 256 GB y RAM de 8 GB: Amplio espacio y rendimiento sin interrupciones.

¿Alguna vez te has encontrado con un smartphone que parece tenerlo todo? El Vivo Y36 es uno de esos dispositivos que promete y cumple con su rendimiento robusto, diseño elegante y una impresionante cámara. Con su pantalla Dotch de alta frecuencia de actualización y una batería de larga duración, este teléfono está diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes.

Diseño y pantalla

El Vivo Y36 cuenta con una pantalla Dotch de 6,64 pulgadas que ofrece una experiencia visual vibrante y fluida gracias a su frecuencia de actualización de 90 Hz. Esta característica asegura que todo, desde la navegación en redes sociales hasta los juegos, se vea y se sienta más suave. Además, su diseño en color Vibrant Gold con superficie de cristal brillante y bordes curvos le da un aspecto sofisticado y moderno.

Rendimiento y almacenamiento

Con el procesador Snapdragon y 8 GB de RAM, el Vivo Y36 ofrece un rendimiento eficiente y sin interrupciones. Ya sea que estés realizando múltiples tareas o jugando, este dispositivo puede manejarlo todo con facilidad. Además, con 256 GB de almacenamiento interno, tendrás espacio de sobra para todas tus aplicaciones, fotos y vídeos, eliminando la preocupación de quedarte sin espacio.

Cámara

La cámara principal de 50 MP es ideal para capturar fotos nítidas y detalladas. Con funciones como el efecto de iluminación de retrato y el bokeh, tus fotos se verán profesionales y artísticas. La doble exposición y otras capacidades avanzadas permiten a los usuarios experimentar y capturar imágenes únicas y sorprendentes.

Batería

La batería de 5000 mAh asegura que puedas usar el teléfono durante todo el día sin preocuparte por la carga. Y cuando necesites cargarlo, la tecnología FlashCharge de 44 W te permitirá hacerlo rápidamente. Esta combinación de capacidad y velocidad de carga es perfecta para usuarios que están siempre en movimiento.

Pros:

Pantalla Dotch de alta calidad con 90 Hz.

Cámara de 50 MP con funciones avanzadas de fotografía.

Batería duradera con carga rápida.

Contras:

Peso ligeramente superior a otros modelos en su categoría.

La interfaz de usuario puede requerir un tiempo de adaptación.

Huawei Mate 20 Lite

Pantalla Full HD+ de 6,3 pulgadas : Resolución de 2340 x 1080 píxeles para una experiencia visual nítida.

: Resolución de 2340 x 1080 píxeles para una experiencia visual nítida. Cámara IA de 24 MP + 2 MP (frontal) y 20 MP + 2 MP (trasera) : Fotografía avanzada con inteligencia artificial.

: Fotografía avanzada con inteligencia artificial. Procesador Kirin 710 : Rendimiento eficiente y juego inmersivo.

: Rendimiento eficiente y juego inmersivo. Batería de 3750 mAh : Duración prolongada con carga rápida.

: Duración prolongada con carga rápida. Almacenamiento de 64 GB y RAM de 4 GB: Espacio suficiente para aplicaciones y multitarea.

¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tener un smartphone que combina potencia, diseño y tecnología avanzada a un precio accesible? El Huawei Mate 20 Lite podría ser la respuesta. Este dispositivo, con su impresionante pantalla y cámaras potentes, promete una experiencia de usuario superior sin romper el banco. Vamos a profundizar en lo que hace que este teléfono sea tan especial.

Diseño y pantalla

El Huawei Mate 20 Lite presenta una pantalla Full HD+ de 6,3 pulgadas que ofrece una resolución de 2340 x 1080 píxeles. Esta pantalla proporciona una calidad visual excelente, ideal para ver vídeos, jugar o simplemente navegar por internet. Su diseño elegante y delgado no solo es atractivo, sino también cómodo de usar. Este teléfono, disponible en color negro, emana sofisticación y estilo.

Rendimiento y almacenamiento

Bajo el capó, el Mate 20 Lite está equipado con el procesador Kirin 710, que garantiza un rendimiento eficiente y una experiencia de juego inmersiva. Con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, tienes suficiente espacio para tus aplicaciones, fotos y vídeos, y la capacidad de expansión hasta 256 GB mediante microSD asegura que nunca te quedarás sin espacio.

Cámara

La cámara frontal de 24 MP + 2 MP y la cámara trasera de 20 MP + 2 MP, ambas potenciadas por IA, llevan tus habilidades fotográficas al siguiente nivel. La cámara trasera ofrece un bokeh óptico que añade un toque creativo a tus fotos, mientras que la IA optimiza automáticamente las imágenes basándose en el reconocimiento de objetos y escenas. Ya sea que estés tomando selfies o capturando paisajes, las fotos siempre serán impresionantes y profesionales.

Batería

La batería de 3750 mAh asegura que tu teléfono esté listo para un uso prolongado, permitiéndote pasar todo el día con una sola carga. Además, la tecnología de carga rápida de Huawei te permite recargar la batería rápidamente, asegurando que nunca te quedes sin energía cuando más lo necesitas.

Pros:

Pantalla Full HD+ de alta calidad.

Cámaras avanzadas con IA para fotos impresionantes.

Batería de larga duración con carga rápida.

Contras:

Interfaz de usuario puede requerir tiempo de adaptación.

Almacenamiento interno de 64 GB podría ser insuficiente para algunos usuarios sin la expansión microSD.

Nokia G21

Pantalla HD+ de 6,5 pulgadas : Frecuencia de actualización de 90 Hz para una experiencia visual fluida.

: Frecuencia de actualización de 90 Hz para una experiencia visual fluida. Triple cámara de 50 MP con IA : Fotos nítidas y claras con tecnología de inteligencia artificial.

: Fotos nítidas y claras con tecnología de inteligencia artificial. Batería de 5050 mAh : Hasta 3 días de duración con carga rápida de 18 W.

: Hasta 3 días de duración con carga rápida de 18 W. 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno : Espacio y rendimiento suficientes para la mayoría de los usuarios.

: Espacio y rendimiento suficientes para la mayoría de los usuarios. Actualizaciones del sistema operativo durante 2 años: Seguridad y funcionalidades mejoradas.

¿Alguna vez has deseado un teléfono que pueda acompañarte todo el fin de semana sin necesidad de cargarlo? El Nokia G21 podría ser tu compañero perfecto. Con su batería de larga duración, cámara avanzada y una pantalla suave, este dispositivo promete ofrecer una experiencia sólida y confiable. Acompáñanos mientras exploramos sus características más destacadas.

Diseño y pantalla

El Nokia G21 presenta una pantalla HD+ de 6,5 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90 Hz, lo que garantiza una visualización suave y fluida. Ideal para ver vídeos, jugar o simplemente navegar, esta pantalla ofrece una experiencia visual cómoda y envolvente. Además, su diseño en color Nordic Blue le da un toque elegante y moderno.

Rendimiento y almacenamiento

Equipado con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, el Nokia G21 proporciona el espacio y el rendimiento necesarios para las tareas diarias y el entretenimiento. La combinación de almacenamiento amplio y capacidad de expansión mediante microSD asegura que nunca te quedes sin espacio para tus aplicaciones, fotos y vídeos.

Cámara

La triple cámara de 50 MP con tecnología de inteligencia artificial te permite capturar fotos nítidas y detalladas en cualquier situación. Ya sea que estés tomando fotos en interiores con poca luz o al aire libre en pleno día, la IA ajusta automáticamente los parámetros para obtener la mejor calidad de imagen posible. Además, las funciones avanzadas como el bokeh y el modo nocturno garantizan resultados impresionantes.

Batería

La batería de 5050 mAh es una de las características más destacadas del Nokia G21, ofreciendo hasta 3 días de duración con una sola carga. Esto significa que puedes pasar el fin de semana sin preocuparte por recargar el teléfono. Y cuando necesites cargarlo, la tecnología de carga rápida de 18 W te asegurará que vuelvas a estar en marcha en poco tiempo.

Pros:

Pantalla HD+ de 90 Hz para una experiencia visual suave.

Cámara de 50 MP con funciones avanzadas de IA.

Batería de larga duración de hasta 3 días.

Contras:

Rendimiento medio debido a los 4 GB de RAM.

Resolución de pantalla relativamente baja en comparación con otros modelos de gama similar.

Motorola Moto G73 5G

Pantalla Full HD de 6,5 pulgadas con 120 Hz : Experiencia visual fluida y detallada.

: Experiencia visual fluida y detallada. Cámara de 50 MP con tecnología Ultra Pixel : Fotos más nítidas y brillantes gracias a los píxeles de mayor tamaño.

: Fotos más nítidas y brillantes gracias a los píxeles de mayor tamaño. Procesador MediaTek Dimensity 930 : Rendimiento un 30% más rápido con soporte 5G.

: Rendimiento un 30% más rápido con soporte 5G. Batería de 5000 mAh con carga TurboPower 30 : Duración prolongada y carga rápida.

: Duración prolongada y carga rápida. Altavoces estéreo Dolby Atmos : Sonido envolvente para multimedia.

: Sonido envolvente para multimedia. Android 13: Sistema operativo moderno, personal y privado.

¿Te imaginas un teléfono que no solo sea rápido y eficiente, sino que también tenga una cámara que te permita capturar los momentos más brillantes de tu vida? El Motorola Moto G73 5G está diseñado para ofrecer una experiencia integral, desde su pantalla de alta frecuencia de actualización hasta su potente batería y su avanzado sistema de cámaras. Descubramos juntos por qué este smartphone podría ser tu próximo gran aliado.

Diseño y pantalla

El Moto G73 5G cuenta con una pantalla Full HD de 6,5 pulgadas que ofrece una frecuencia de actualización de 120 Hz. Esta combinación asegura que cada desplazamiento, juego y vídeo se vean suaves y sin interrupciones. Además, su diseño en color Midnight Blue le da un aspecto elegante y moderno que seguramente atraerá miradas.

Rendimiento y almacenamiento

Equipado con el procesador MediaTek Dimensity 930, este dispositivo garantiza un rendimiento superior, un 30% más rápido que su generación anterior. Con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, tendrás espacio de sobra para todas tus aplicaciones, fotos y vídeos, y podrás realizar múltiples tareas sin problemas.

Cámara

La cámara de 50 MP con tecnología Ultra Pixel es una de las joyas del Moto G73 5G. Los píxeles 1.5 veces más grandes permiten que entre más luz, lo que resulta en fotos más nítidas y brillantes. Ya sea que estés capturando paisajes o momentos nocturnos, esta cámara te ayudará a obtener resultados espectaculares.

Batería

La batería de 5000 mAh es ideal para quienes necesitan un teléfono que dure todo el día. Y cuando necesites cargarlo, la tecnología TurboPower 30 te proporcionará horas de energía en solo unos minutos, permitiéndote volver a la acción rápidamente.

Pros:

Pantalla de 120 Hz para una experiencia visual superior.

Cámara de 50 MP con excelente rendimiento en condiciones de poca luz.

Batería de larga duración con carga rápida.

Contras:

Peso ligeramente elevado debido a la batería grande.

Resolución de pantalla que podría ser mejor en comparación con otros dispositivos de gama alta.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas : Resolución de 1080 x 2400 píxeles para una visualización nítida y vibrante.

: Resolución de 1080 x 2400 píxeles para una visualización nítida y vibrante. Procesador Qualcomm Snapdragon 732G : Rendimiento fluido y eficiente para multitarea y juegos.

: Rendimiento fluido y eficiente para multitarea y juegos. Cámara principal de 108 MP : Captura imágenes detalladas y claras incluso en condiciones de poca luz.

: Captura imágenes detalladas y claras incluso en condiciones de poca luz. Batería de 5000 mAh : Duración prolongada con soporte para carga rápida de 67 W.

: Duración prolongada con soporte para carga rápida de 67 W. 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento : Espacio amplio para todas tus aplicaciones y archivos.

: Espacio amplio para todas tus aplicaciones y archivos. Frecuencia de actualización de 120 Hz: Experiencia de desplazamiento y juego más suave.

El Xiaomi Redmi Note 12 Pro es el último contendiente en la serie Note de Xiaomi, una línea conocida por ofrecer características de gama alta a precios asequibles. Con una pantalla AMOLED de alta resolución, un potente procesador y una impresionante cámara principal de 108 MP, este dispositivo promete satisfacer las necesidades tanto de usuarios casuales como de entusiastas de la tecnología.

Diseño y pantalla

La pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas del Redmi Note 12 Pro destaca por su brillantez y claridad. Con una resolución de 1080 x 2400 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz, disfrutarás de una experiencia visual inmersiva, ideal para ver vídeos, jugar o simplemente navegar por internet. El diseño en color Graphite Gray le da un toque elegante y moderno, complementado por un marco delgado y bordes curvos que facilitan su manejo.

Rendimiento y almacenamiento

Equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 732G, este smartphone ofrece un rendimiento excelente, especialmente en multitarea y juegos. Los 8 GB de RAM aseguran que puedas cambiar entre aplicaciones sin retrasos, mientras que los 256 GB de almacenamiento interno proporcionan espacio de sobra para tus fotos, vídeos, aplicaciones y más.

Cámara

La cámara principal de 108 MP es, sin duda, una de las características más destacadas del Redmi Note 12 Pro. Captura fotos detalladas y claras, incluso en condiciones de poca luz. Además, cuenta con múltiples funciones como HDR10+ y estabilización de imagen para mejorar la calidad de tus fotos y vídeos.

Batería

La batería de 5000 mAh asegura que el teléfono dure todo el día con un uso intensivo. Y cuando necesites recargar, la carga rápida de 67 W te permitirá obtener horas de uso en solo unos minutos. Este aspecto es especialmente útil para usuarios que están constantemente en movimiento y no tienen tiempo para esperar a que su dispositivo se cargue completamente.

Pros:

Pantalla AMOLED de alta calidad con 120 Hz para una experiencia visual superior.

Cámara principal de 108 MP que captura fotos detalladas y vibrantes.

Batería de larga duración con carga rápida de 67 W.

Contras:

Peso ligeramente elevado debido a la batería grande.

Sistema operativo basado en Android 5.0, que puede no estar a la par con las últimas versiones de software.

Comparativa de los mejores moviles por 200€

Producto Pantalla Cámara Principal Cámara Frontal Procesador RAM / Almacenamiento Batería Conectividad HONOR 90 Lite Smartphone 5G FullView de 6,7" 100 MP 16 MP Mediatek Dimensity 6020 8 GB / 256 GB 4500 mAh 5G SAMSUNG Galaxy A25 5G AMOLED de 6,44" 108 mp 13 MP Exynos 1280 128 GB 5000 mAh 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G AMOLED de 6,72" 108 MP 16 MP Qualcomm Snapdragon 695 8 GB / 128 GB 5000 mAh 5G Realme C67 6,72" a 90 Hz 108 MP 8 MP Snapdragon 685 6 GB / 128 GB 5000 mAh 4G Xiaomi Redmi Note 13 AMOLED de 6,65" 108 MP 16 MP Snapdragon 685 8 GB / 256 GB 5000 mAh 4G Vivo Y36 Dotch de 6,64" a 90 Hz 50 MP 16 MP Snapdragon 8 GB / 256 GB 5000 mAh 4G Huawei Mate 20 Lite Full HD+ de 6,3" 20 MP + 2 MP 24 MP + 2 MP Kirin 710 4 GB / 64 GB 3750 mAh 4G Nokia G21 HD+ de 6,5" a 90 Hz 50 MP 8 MP Unisoc T606 4 GB / 128 GB 5050 mAh 4G Motorola Moto G73 5G Full HD de 6,5" a 120 Hz 50 MP 16 MP MediaTek Dimensity 930 8 GB / 256 GB 5000 mAh 5G Xiaomi Redmi Note 12 Pro AMOLED de 6,67" a 120 Hz 108 MP 16 MP Qualcomm Snapdragon 732G 8 GB / 256 GB 5000 mAh 5G

¿Qué smartphone comprar por 200€? Los más recomendados son:

Mejor en General: OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

El OnePlus Nord CE 3 Lite 5G es una opción destacada en la gama media gracias a su combinación de cámara de alta resolución, potente batería y rendimiento sólido. Aunque la pantalla no es AMOLED, su tasa de refresco de 120Hz y resolución Full HD+ compensan esta falta, ofreciendo una excelente experiencia visual. Si buscas un dispositivo equilibrado y confiable a un precio accesible, el Nord CE 3 Lite 5G es una elección acertada.

Mejor Cámara: HONOR 90 Lite Smartphone 5G

Si buscas un teléfono que capture cada detalle con una claridad asombrosa, el HONOR 90 Lite es una opción a considerar. Este dispositivo no solo destaca por su impresionante cámara de 100 MP, sino que también ofrece un rendimiento sólido y un diseño elegante a un precio competitivo.

Mejor Batería: realme C67

Imagina tener un teléfono móvil que no solo tiene una batería que parece interminable, sino que también cuenta con una cámara impresionante y un rendimiento excepcional. El realme C67 es ese dispositivo que cumple con estas expectativas, ofreciendo una experiencia completa a un precio asequible.

Guía de compra de móviles por menos de 200 euros

Factores clave a considerar

Al buscar un móvil económico, es esencial tener en cuenta varios factores que determinarán su utilidad y rendimiento. Aquí te dejo una lista de los aspectos más importantes:

Procesador y rendimiento

El procesador es el cerebro del móvil, y aunque estamos hablando de dispositivos económicos, no significa que debas conformarte con un rendimiento pobre. En mi experiencia, procesadores como el Snapdragon 450 o el MediaTek Helio G35 ofrecen un rendimiento adecuado para tareas cotidianas como navegar por internet, usar redes sociales y aplicaciones básicas.

Duración de la batería

La duración de la batería es un aspecto fundamental. Nadie quiere estar buscando un enchufe cada pocas horas. Móviles con baterías de 4000 mAh o más suelen proporcionar una autonomía que te permite usar el dispositivo durante todo el día sin problemas.

Calidad de la cámara

Aunque estos móviles no cuentan con cámaras de alta gama, muchas marcas han mejorado significativamente la calidad de la cámara en sus modelos económicos. Es posible encontrar móviles con cámaras de 100 MP o más, que permiten capturar momentos con buena calidad, especialmente en condiciones de buena iluminación

¿Buscas los móviles con la mejor cámara de fotos? Clic aquí para ver los 7 mejores móviles para sacar fotos.

Almacenamiento y RAM

El almacenamiento es crucial, ya que determina cuánto contenido podrás guardar en tu móvil. Opta por modelos que ofrezcan al menos 32 GB de almacenamiento interno y, si es posible, que permitan expandirlo mediante una tarjeta microSD. En cuanto a la RAM, 3 GB son recomendables para un desempeño fluido en el uso diario.

Pantalla y resolución

La pantalla es el elemento con el que interactúas constantemente, así que busca una con buena resolución. Pantallas HD+ (720p) son comunes en esta gama de precios y ofrecen una experiencia visual aceptable para videos y navegación.

Conectividad y 5G

Aunque el 5G está revolucionando la conectividad, no todos los móviles económicos incluyen esta característica. Sin embargo, muchos modelos ofrecen 4G LTE, que es más que suficiente para la mayoría de las actividades online diarias. Si encuentras un modelo con 5G dentro de tu presupuesto, es un plus, pero no es indispensable.

Sistema operativo y actualizaciones

Un aspecto que a veces pasamos por alto es el sistema operativo y las actualizaciones. Los móviles económicos suelen tener Android, pero asegúrate de que vengan con una versión reciente y que la marca ofrezca actualizaciones periódicas para mantener tu dispositivo seguro y al día.

Ventajas de elegir móviles económicos

Optar por un móvil económico tiene múltiples beneficios que van más allá del simple ahorro de dinero.

Relación calidad-precio

En mi opinión, los móviles económicos de hoy en día ofrecen una relación calidad-precio impresionante. Muchas marcas han logrado equilibrar costo y rendimiento, proporcionando dispositivos que satisfacen las necesidades básicas sin sacrificar demasiado en términos de calidad.

¿Buscas el mejor móvil calidad precio? Mirate esta comparativa y guía de compra de los 10 mejores móviles en calidad precio.

¿Buscas algo aún más económico? Recomiendo que veas los 10 mejores móviles baratos y buenos de 2024

Funcionalidades adecuadas para el uso diario

Estos móviles cuentan con funcionalidades adecuadas para el uso diario, como cámaras decentes, baterías duraderas y suficiente almacenamiento. Ideal para quienes buscan un dispositivo funcional sin invertir una gran cantidad de dinero.

¿Puedo obtener un buen rendimiento con un móvil de menos de 200 euros?

Sí, es posible obtener un buen rendimiento con un móvil de menos de 200 euros. En mi experiencia, los modelos recientes han mejorado considerablemente, ofreciendo procesadores decentes, suficiente RAM y almacenamiento para un uso cotidiano fluido.

¿Qué marcas ofrecen las mejores opciones económicas?

Marcas como Xiaomi, Realme, y Samsung son conocidas por ofrecer algunos de los mejores móviles económicos del mercado. Han logrado equilibrar precio y calidad, proporcionando opciones sólidas para quienes buscan dispositivos asequibles.

¿Es necesario tener 5G en un móvil económico?

No necesariamente. Aunque el 5G es una tecnología en crecimiento, no es imprescindible en un móvil económico. La mayoría de las actividades diarias se pueden realizar perfectamente con 4G LTE, que sigue siendo rápido y confiable.

Espero que esta guía te haya sido útil. Si tienes alguna otra duda, no dudes en dejar un comentario. ¡Buena suerte con tu compra!

En calidad de Afiliado de Amazon, podemos obtener ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables