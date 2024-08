Los 10 mejores móviles Xiaomi calidad precio de 2024

(*) Seleccionamos de forma independiente todos los productos y servicios. Si hace clic en los enlaces que proporcionamos, podemos ganar una comisión.

¡Descubre los mejores Xiaomi de 2024!

Si estás buscando el smartphone Xiaomi perfecto para ti, no busques más. Hemos analizado a fondo las últimas opciones de esta popular marca y seleccionamos los mejores modelos según diferentes necesidades. Desde opciones premium hasta alternativas económicas, aquí te presentamos nuestras recomendaciones destacadas:

Mejor opción premium: Xiaomi 14 Ultra

Un titán en rendimiento y diseño, ideal para quienes buscan lo mejor en tecnología móvil con una pantalla espectacular y cámaras Leica de primera.

Perfecto para quienes desean un equilibrio entre potencia, diseño moderno y precio accesible, sin renunciar a una experiencia visual asombrosa.

Una elección balanceada que ofrece características de gama alta, como una pantalla vibrante y gran almacenamiento, a un precio más competitivo.

Ideal para quienes buscan un smartphone funcional y económico, con un rendimiento adecuado y batería duradera para el día a día.

Estas selecciones están pensadas para ofrecerte la mejor opción según lo que estés buscando en un móvil Xiaomi. ¿Cuál se adapta mejor a tus necesidades? ¡Haz clic y descúbrelo!

Xiaomi 14 Ultra

Procesador Snapdragon 8 Gen 3 : Ofrece una velocidad y fluidez excepcionales gracias a sus 16GB de RAM.

: Ofrece una velocidad y fluidez excepcionales gracias a sus 16GB de RAM. Pantalla AMOLED de 6,73 pulgadas : Resolución WQHD+ con un brillo asombroso de 3000 nits.

: Resolución WQHD+ con un brillo asombroso de 3000 nits. Cámara Leica Summilux : Captura detalles impresionantes incluso en condiciones de poca luz.

: Captura detalles impresionantes incluso en condiciones de poca luz. Batería de 5000 mAh : Con tecnología HyperCharge de 90W para una carga completa en solo 31 minutos.

: Con tecnología HyperCharge de 90W para una carga completa en solo 31 minutos. Diseño elegante: Bisel ultrafino disponible en negro y blanco.

Rendimiento excepcional

Equipado con el procesador Snapdragon 8 Gen 3, el Xiaomi 14 Ultra no solo gestiona tus tareas diarias con facilidad, sino que las lleva al siguiente nivel. Sus 16GB de RAM garantizan una experiencia fluida, incluso al ejecutar aplicaciones exigentes o juegos con gráficos intensos. La capacidad de almacenamiento de 512GB te asegura espacio de sobra para todo tu contenido.

Experiencia visual inigualable

La pantalla AMOLED LTPO de 6,73 pulgadas es simplemente espectacular. Ofrece colores vibrantes y detalles nítidos con una resolución de 3200 x 1440 píxeles. La tecnología de frecuencia dinámica entre 1 y 120 Hz se adapta a tus necesidades, brindando la mejor experiencia visual posible, ya sea viendo videos o navegando por tus aplicaciones favoritas.

Fotografía de alta calidad

La colaboración con Leica ha dado lugar a una cámara que no decepciona. La lente Summilux captura imágenes con un detalle impresionante y un rango dinámico mejorado. Ya sea que estés tomando fotos en interiores con poca luz o retratando paisajes al aire libre, la calidad de imagen es sobresaliente.

¿Buscas otras marcas de smartphones? Mirate esta guía con los mejores móviles calidad precio.

Autonomía y carga rápida

La batería de 5000 mAh es lo suficientemente robusta para durar todo el día. Y cuando finalmente necesites recargar, la tecnología HyperCharge de 90W te permitirá volver a tener el dispositivo al 100% en apenas 31 minutos. Además, ofrece carga inalámbrica y carga inversa, ideal para quienes necesitan mantener múltiples dispositivos cargados.

Pros:

Potente rendimiento con 16GB de RAM.

Pantalla AMOLED de alta calidad y brillo.

Cámara Leica que ofrece fotografías impresionantes.

Contras:

Precio elevado en comparación con otros modelos del mercado.

Xiaomi 14 (Version ES)

Procesador Snapdragon 8 Gen 3 : Velocidad y fluidez sin igual con 12GB de RAM.

: Velocidad y fluidez sin igual con 12GB de RAM. Pantalla AMOLED de 6,36 pulgadas : Resolución 1.5K con tasa de refresco de hasta 120 Hz.

: Resolución 1.5K con tasa de refresco de hasta 120 Hz. Cámara Leica VARIO-SUMMILUX : Captura imágenes excepcionales con un rango focal versátil.

: Captura imágenes excepcionales con un rango focal versátil. Batería de 4610 mAh : Carga completa en solo 31 minutos gracias a HyperCharge de 90W.

: Carga completa en solo 31 minutos gracias a HyperCharge de 90W. Diseño Elegante: Bisel ultrafino en colores negro, blanco y verde.

Rendimiento de alta gama

El Xiaomi 14 está equipado con el Snapdragon 8 Gen 3, un procesador que impulsa el rendimiento del dispositivo a nuevas alturas. Con 12GB de RAM, las aplicaciones se ejecutan de manera fluida, incluso cuando se trata de multitarea o juegos con gráficos intensos. Su almacenamiento de 512GB asegura que siempre tengas espacio para tus aplicaciones, fotos y videos favoritos.

Experiencia visual inigualable

La pantalla AMOLED LTPO de 6,36 pulgadas ofrece una calidad visual impresionante. La resolución de 2670 x 1200 píxeles garantiza que cada imagen sea vibrante y nítida. Además, con una tasa de refresco de hasta 120 Hz y una respuesta táctil de 240 Hz, las interacciones son tan suaves como el terciopelo.

Fotografía que sorprende

Gracias a la asociación con Leica, el Xiaomi 14 ofrece una cámara de primera clase. La lente VARIO-SUMMILUX proporciona una apertura que varía entre f/1.6 y f/2.2, asegurando que cada fotografía, desde paisajes hasta retratos, tenga una calidad profesional. La profundidad y claridad de las imágenes te dejarán sin aliento.

Autonomía y carga eficiente

La batería de 4610 mAh es lo suficientemente potente para mantener el teléfono funcionando durante todo el día. Cuando necesites cargarlo, la tecnología HyperCharge de 90W te devolverá al 100% en apenas 31 minutos. También puedes disfrutar de carga inalámbrica y carga inversa, ideales para cargar tus accesorios.

Pros:

Rendimiento excepcional con 12GB de RAM.

Pantalla AMOLED de alta calidad y resolución.

Cámara versátil con lentes Leica de calidad superior.

Contras:

Precio elevado comparado con otros modelos en su categoría.

Xiaomi Poco M6 Pro

Procesador MediaTek Helio G99-Ultra : Ofrece un rendimiento óptimo con tecnología de 6 nm.

: Ofrece un rendimiento óptimo con tecnología de 6 nm. Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas : Con tasa de refresco de 120 Hz y brillo de hasta 1300 nits.

: Con tasa de refresco de 120 Hz y brillo de hasta 1300 nits. Cámara Triple de 64 MP : Incluye estabilización óptica de imagen para fotos más claras.

: Incluye estabilización óptica de imagen para fotos más claras. Batería de 5000 mAh : Carga rápida que lleva de 0 a 100 en solo 42 minutos.

: Carga rápida que lleva de 0 a 100 en solo 42 minutos. Diseño Elegante: Disponible en azul, morado y negro.

Rendimiento sólido y eficiencia

Equipado con el MediaTek Helio G99-Ultra, el Poco M6 Pro combina potencia y eficiencia de manera ejemplar. La tecnología de 6 nm permite que las aplicaciones se ejecuten sin problemas, ofreciendo una experiencia de usuario fluida incluso cuando se utilizan aplicaciones intensivas. Esto lo hace perfecto para gamers y usuarios multitarea.

Experiencia visual asombrosa

La pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas ofrece una calidad visual impresionante con colores vivos y detalles nítidos. La tasa de refresco de 120 Hz proporciona una experiencia fluida, ideal para ver vídeos o jugar. Además, su brillo máximo de 1300 nits asegura que la pantalla sea visible incluso bajo la luz solar directa.

Fotografía de alto nivel

El sistema de cámara triple, liderado por un sensor de 64 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), garantiza fotos nítidas y detalladas. Ya sea capturando paisajes o momentos en movimiento, el Poco M6 Pro está preparado para el desafío. Además, las lentes adicionales permiten gran angular y macrofotografía para mayor versatilidad.

Autonomía increíble

La batería de 5000 mAh es un pilar fundamental del Poco M6 Pro. Con su capacidad de carga rápida, puedes olvidarte de la ansiedad de la batería baja. Desde largas jornadas de trabajo hasta maratones de entretenimiento, este dispositivo te acompaña sin problemas.

Pros:

Excelente rendimiento gracias al procesador Helio G99-Ultra.

Pantalla AMOLED con alta tasa de refresco y brillo.

Sistema de cámara versátil con OIS.

Contras:

Diseño voluminoso comparado con otros modelos más delgados.

Xiaomi Poco F6

Procesador Snapdragon 8s Gen 3 : Desempeño de alta gama con tecnología de 4 nm.

: Desempeño de alta gama con tecnología de 4 nm. Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas : Con tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 2400 nits.

: Con tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 2400 nits. Cámara Dual de 50 MP con OIS : Imágenes nítidas y vibrantes con estabilización óptica.

: Imágenes nítidas y vibrantes con estabilización óptica. Batería de 5000 mAh : Carga turbo de 90W para mayor duración.

: Carga turbo de 90W para mayor duración. Diseño Minimalista: Acabado en titanio con gestos aéreos.

Rendimiento de alta gama

Equipado con el Snapdragon 8s Gen 3, el Poco F6 ofrece un rendimiento excepcional que satisface las demandas de los usuarios más exigentes. La tecnología de 4 nm asegura una eficiencia energética óptima y un poder de procesamiento que deja atrás a la competencia. Con WildBoost Optimization 3.0, el rendimiento en juegos es suave y preciso, ofreciendo una experiencia visual de alta calidad.

Experiencia visual premium

La pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas proporciona una claridad excepcional con una relación pantalla/cuerpo del 94,27%, creando una experiencia inmersiva para cualquier contenido, ya sea juegos, películas o navegación. La tecnología CrystalRes garantiza una nitidez impresionante mientras que el brillo de 2400 nits asegura visibilidad en cualquier condición de luz.

Cámara que captura la realidad

La cámara dual de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS) y el sensor Sony IMX882 mejoran significativamente la calidad de las fotos, incluso en condiciones de poca luz. La combinación de OIS y EIS asegura que las imágenes y videos sean estables y fluidos. Además, la cámara frontal de 20 MP garantiza selfies perfectos cada vez.

Autonomía y eficiencia de carga

La batería de 5000 mAh ofrece suficiente energía para todo el día, y la carga turbo de 90W te asegura que nunca estarás desconectado por mucho tiempo. El diseño de alta densidad de la batería permite un cuerpo delgado y liviano, complementando el diseño minimalista del Poco F6.

Pros:

Potente rendimiento gracias al Snapdragon 8s Gen 3.

Pantalla AMOLED de alta calidad con excelente brillo.

Cámara avanzada con estabilización óptica.

Contras:

Precio más elevado que otros modelos de la serie Poco.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Cámara Principal de 200 MP : Captura imágenes con detalles impresionantes.

: Captura imágenes con detalles impresionantes. Batería de 5100 mAh : Energía suficiente para todo el día con carga rápida.

: Energía suficiente para todo el día con carga rápida. Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas : Brillo excepcional y colores vibrantes.

: Brillo excepcional y colores vibrantes. Procesador Snapdragon 8 Gen 3 : Desempeño potente y eficiente.

: Desempeño potente y eficiente. Conectividad 5G: Mantente conectado con la última tecnología de red.

Fotografía que cautiva

La cámara principal de 200 MP es una de las características más destacadas del Redmi Note 13 Pro 5G. Esta cámara no solo captura imágenes con un nivel de detalle sorprendente, sino que también ofrece una excelente calidad en condiciones de poca luz. El sistema de cámara triple permite una versatilidad inigualable, permitiendo capturar desde paisajes amplios hasta primeros planos con facilidad.

Rendimiento y eficiencia energética

Con un procesador Snapdragon 8 Gen 3, este smartphone ofrece un rendimiento fluido que maneja sin esfuerzo tanto aplicaciones exigentes como juegos intensivos. La tecnología de 8 núcleos asegura que el dispositivo funcione de manera eficiente, mientras que la batería de 5100 mAh proporciona energía suficiente para durar todo el día. Además, la carga rápida garantiza que estarás listo para continuar en poco tiempo.

Pantalla que impresiona

La pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas proporciona una experiencia visual envolvente. Con una resolución de 2712 x 1220 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz, cada imagen es clara y vibrante. Ya sea que estés viendo videos, jugando o navegando por tus aplicaciones favoritas, la pantalla ofrece un rendimiento visual impresionante.

Conectividad y diseño

El soporte para 5G asegura que puedas disfrutar de velocidades de red rápidas y confiables, manteniéndote siempre conectado. El diseño delgado y elegante, junto con el acabado en aurora púrpura, le da al Redmi Note 13 Pro un aspecto moderno y atractivo que seguramente llamará la atención.

Pros:

Cámara de 200 MP para fotografías excepcionales.

Pantalla AMOLED con alta resolución y tasa de refresco.

Rendimiento sólido con Snapdragon 8 Gen 3.

Contras:

Puede resultar voluminoso para algunos usuarios.

Xiaomi 13T Pro

Memoria RAM de 12 GB y Almacenamiento de 512 GB : Espacio y velocidad para todas tus necesidades.

: Espacio y velocidad para todas tus necesidades. Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas : Colores vivos y nitidez inigualable.

: Colores vivos y nitidez inigualable. Conectividad 5G : Velocidades de red ultrarrápidas.

: Velocidades de red ultrarrápidas. Procesador Qualcomm : Desempeño fluido y eficiente.

: Desempeño fluido y eficiente. Batería de 5000 mAh: Energía duradera para un uso prolongado.

Rendimiento que sorprende

Equipado con un potente procesador Qualcomm, el Xiaomi 13T Pro ofrece un rendimiento excepcional que satisface las demandas de los usuarios más exigentes. La memoria RAM de 12 GB permite la multitarea sin esfuerzo, mientras que el almacenamiento de 512 GB asegura que nunca te falte espacio para tus aplicaciones, fotos y videos.

Experiencia visual inigualable

La pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas ofrece una experiencia visual inmersiva con una resolución de 2560 x 1600 píxeles. Ya sea que estés viendo películas, jugando o navegando por la web, la claridad y el brillo de la pantalla son impresionantes, proporcionando una calidad de imagen que hace justicia a cualquier contenido.

Conectividad de última generación

Con tecnología 5G, este smartphone garantiza que estés siempre conectado a la red más rápida disponible, permitiéndote descargar archivos grandes, transmitir videos en alta definición y jugar en línea sin interrupciones. Esta conectividad avanzada se complementa con la interfaz USB-C, que ofrece velocidades de transferencia de datos rápidas y eficientes.

Batería para todo el día

La batería de 5000 mAh es otro punto fuerte del Xiaomi 13T Pro, ofreciendo suficiente energía para un día completo de uso intensivo. Ya sea que estés trabajando, viendo videos o navegando por redes sociales, la batería de larga duración te acompaña sin problemas.

Pros:

Pantalla AMOLED de alta resolución.

Gran capacidad de almacenamiento y RAM.

Conectividad 5G para velocidades rápidas.

Contras:

Tamaño del dispositivo puede no ser cómodo para todos los usuarios.

Xiaomi Redmi Note 13

Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas : Experiencia visual impresionante con resolución FHD+.

: Experiencia visual impresionante con resolución FHD+. Cámara principal de 108 MP : Captura detalles increíbles con zoom sin pérdida de calidad.

: Captura detalles increíbles con zoom sin pérdida de calidad. Procesador Snapdragon 685 : Desempeño eficiente y potente.

: Desempeño eficiente y potente. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 33W : Energía para todo el día.

: Energía para todo el día. Diseño elegante con biseles delgados: Estilo sofisticado y moderno.

Calidad de pantalla inigualable

El Redmi Note 13 cuenta con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que ofrece una calidad de imagen impresionante. Con una resolución FHD+ y una frecuencia de actualización de 120 Hz, el contenido se ve más nítido y fluido, ideal para ver vídeos y jugar a juegos.

Desempeño y eficiencia

El procesador Snapdragon 685 es el cerebro detrás de este dispositivo, garantizando un rendimiento sin contratiempos. Gracias a su arquitectura de 6 nm, este procesador proporciona eficiencia energética y potencia suficiente para ejecutar aplicaciones exigentes y juegos sin problemas.

Fotografía de alto nivel

La cámara principal de 108 MP es un verdadero placer para los amantes de la fotografía. Permite capturar imágenes con detalles nítidos y colores vibrantes, incluso desde la distancia, gracias a su capacidad de zoom avanzado. Las fotos se mantienen claras y detalladas sin comprometer la calidad.

Duración de la batería y carga rápida

La batería de 5000 mAh asegura que el teléfono funcione todo el día con una sola carga. Además, la capacidad de carga rápida de 33W significa que puedes recargar completamente el dispositivo en poco tiempo, lo que es ideal para quienes están siempre en movimiento.

Pros:

Pantalla AMOLED de alta calidad con 120 Hz.

Potente cámara de 108 MP para fotos impresionantes.

Batería de larga duración con carga rápida.

Contras:

El tamaño puede no ser adecuado para quienes prefieren dispositivos más compactos.

Xiaomi 14 (Version EU)

Procesador Octa Core de alto rendimiento : Ideal para multitarea eficiente.

: Ideal para multitarea eficiente. 12 GB de RAM : Garantiza un funcionamiento fluido.

: Garantiza un funcionamiento fluido. Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas : Calidad de imagen impresionante.

: Calidad de imagen impresionante. Almacenamiento interno de 256 GB : Espacio suficiente para todas tus aplicaciones y archivos.

: Espacio suficiente para todas tus aplicaciones y archivos. Compatibilidad 5G: Conexión a internet ultrarrápida.

Un diseño que enamora

El Xiaomi 14 presenta un diseño elegante y moderno en color negro que no solo es atractivo a la vista, sino que también se siente bien en la mano. Los biseles delgados proporcionan una experiencia visual inmersiva, haciendo que cada interacción sea un placer.

Pantalla AMOLED de vanguardia

Con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, este dispositivo ofrece colores vibrantes y negros profundos, haciendo que el contenido cobre vida. Ya sea que estés viendo tu serie favorita o jugando a un juego, la calidad de la imagen es insuperable.

Potencia en cada tarea

Equipado con un procesador Octa Core, el Xiaomi 14 maneja con facilidad aplicaciones exigentes y multitarea. Con 12 GB de RAM, la transición entre aplicaciones es rápida y sin problemas, ofreciendo una experiencia de usuario excepcional.

Energía para todo el día

La batería de 4610 mAh asegura que el teléfono te acompañe durante toda la jornada sin necesidad de preocuparte por quedarte sin energía. Además, su carga rápida te permitirá recargar el dispositivo en poco tiempo, manteniéndote siempre conectado.

Captura momentos inolvidables

El Xiaomi 14 está equipado con una cámara de alta calidad que te permite capturar imágenes impresionantes. Los sensores avanzados aseguran que cada foto sea nítida y llena de detalles, incluso en condiciones de poca luz.

Conectividad de última generación

La compatibilidad con 5G asegura una navegación por internet ultrarrápida, permitiéndote disfrutar de contenido en streaming sin interrupciones. Además, cuenta con NFC y HDR, expandiendo sus funcionalidades y mejorando la experiencia del usuario.

Pros:

Rendimiento fluido con 12 GB de RAM.

Pantalla AMOLED vibrante.

Batería de larga duración.

Contras:

Peso un poco elevado para algunos usuarios.

Xiaomi Redmi 13C

Pantalla LCD de 6,74 pulgadas : Resolución FHD+ y frecuencia de actualización de 90 Hz.

: Resolución FHD+ y frecuencia de actualización de 90 Hz. Procesador MediaTek Helio G85 : Rendimiento sólido para tareas diarias y entretenimiento.

: Rendimiento sólido para tareas diarias y entretenimiento. 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento : Espacio más que suficiente para aplicaciones, fotos y vídeos.

: Espacio más que suficiente para aplicaciones, fotos y vídeos. Cámara triple de 50 MP : Captura imágenes detalladas en diversas condiciones de luz.

: Captura imágenes detalladas en diversas condiciones de luz. Batería de 5000 mAh: Energía para todo el día con carga rápida de 18 W.

Diseño elegante y funcional

El Xiaomi Redmi 13C ofrece un diseño moderno en un elegante color azul marino, que no solo es visualmente atractivo sino también cómodo de sostener. Con biseles delgados, el dispositivo maximiza la experiencia visual sin añadir volumen innecesario.

Pantalla que enamora

La pantalla de 6,74 pulgadas ofrece una experiencia de visualización clara y fluida gracias a su tasa de refresco de 90 Hz. Esto hace que cada deslizamiento, toque y reproducción de vídeo se sienta más natural y envolvente.

Rendimiento sin compromisos

Con un procesador MediaTek Helio G85, el Redmi 13C maneja sin esfuerzo tareas diarias, juegos casuales y streaming de vídeo. La combinación de 8 GB de RAM asegura que las aplicaciones se ejecuten sin problemas, ofreciendo una experiencia de usuario fluida y ágil.

Duración de batería impresionante

La batería de 5000 mAh es un punto fuerte, garantizando que el teléfono funcione todo el día con una sola carga. Y cuando necesitas recargar, la carga rápida de 18 W te lleva de vuelta al 100% en poco tiempo.

Captura el momento con claridad

Equipado con una cámara triple de 50 MP, el Xiaomi Redmi 13C está diseñado para capturar imágenes nítidas y vibrantes, incluso en condiciones de poca luz. La inteligencia artificial integrada mejora automáticamente tus fotos para obtener resultados sorprendentes.

Conectividad versátil

Este dispositivo soporta 4G, asegurando conexiones rápidas y fiables. Además, la funcionalidad NFC está presente, aunque su disponibilidad puede variar según el mercado. Esto facilita los pagos móviles y otras interacciones sin contacto.

Pros:

Excelente relación calidad-precio.

Pantalla grande y fluida.

Batería de larga duración.

Contras:

La carga rápida podría ser más veloz.

La disponibilidad de NFC varía por región.

Xiaomi Poco X6

Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas : Resolución de 1,5K y tasa de refresco de 120 Hz para una experiencia visual inmersiva.

: Resolución de 1,5K y tasa de refresco de 120 Hz para una experiencia visual inmersiva. Procesador Snapdragon 7s Gen 2 : Desempeño eficiente y potente.

: Desempeño eficiente y potente. 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento : Espacio y rapidez para manejar cualquier tarea.

: Espacio y rapidez para manejar cualquier tarea. Cámara triple de 64 MP : Captura imágenes impresionantes con detalles nítidos.

: Captura imágenes impresionantes con detalles nítidos. Batería de 5000 mAh: Larga duración con carga rápida que completa en 42 minutos.

Elegancia en cada detalle

El Poco X6 se presenta en un elegante color negro, con un diseño moderno que llama la atención. Sus bordes delgados y acabados pulidos lo convierten en un dispositivo que no solo es funcional, sino también un placer tener en la mano.

Una pantalla que enamora

La pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas ofrece una claridad impresionante con su resolución de 1,5K. La tasa de refresco de 120 Hz asegura una navegación fluida, mientras que su brillo de hasta 1800 nits permite una visibilidad excepcional incluso bajo la luz directa del sol.

Potencia que no defrauda

Equipado con el Snapdragon 7s Gen 2, el Poco X6 maneja aplicaciones exigentes y multitarea con facilidad. Ya sea que estés jugando o realizando tareas diarias, este dispositivo ofrece un rendimiento confiable sin comprometer la eficiencia energética.

Batería para todo el día

La batería de 5000 mAh del Poco X6 no solo promete durar todo el día, sino que su carga rápida te lleva del 0 al 100% en apenas 42 minutos. Olvídate de las preocupaciones de batería baja durante el día.

Captura cada momento con precisión

La cámara triple de 64 MP es ideal para quienes aman la fotografía. Desde paisajes amplios hasta detalles cercanos, este dispositivo convierte cada foto en una obra de arte. Las lentes adicionales para ultra gran angular y macro amplían tus posibilidades creativas.

Conexiones que importan

Este smartphone soporta 5G, asegurando que siempre estés conectado a la máxima velocidad. Con opciones de memoria que incluyen 256 GB de almacenamiento, el Poco X6 se adapta a tus necesidades, ya sea que busques espacio para tus archivos o velocidad en el procesamiento de datos.

Pros:

Rendimiento excelente gracias al Snapdragon 7s Gen 2.

Pantalla de alta calidad con colores vibrantes.

Carga rápida que reduce tiempos de espera.

Contras:

Puede resultar voluminoso para algunos usuarios.

La experiencia de cámara nocturna podría mejorarse.

Comparativa de los mejores móviles Xiaomi calidad precio

Smartphone Procesador Pantalla RAM Almacenamiento Cámara Principal Batería Carga Rápida Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 AMOLED 6,73" WQHD+ (3200x1440) 16 GB 512 GB Leica Summilux 5000 mAh 90W Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3 AMOLED 6,36" 1.5K (2670x1200) 12 GB 512 GB Leica VARIO-SUMMILUX 4610 mAh 90W Xiaomi Poco M6 Pro MediaTek Helio G99-Ultra AMOLED 6,67" (120 Hz, 1300 nits) 8 GB 256 GB Triple 64 MP 5000 mAh 42 min (0-100%) Xiaomi Poco F6 Snapdragon 8s Gen 3 AMOLED 6,67" (120 Hz, 2400 nits) 8 GB 256 GB Dual 50 MP (Sony IMX882) 5000 mAh 90W Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Snapdragon 8 Gen 3 AMOLED 6,67" (120 Hz, 2712x1220) 8 GB 256 GB 200 MP 5100 mAh Sí Xiaomi 13T Pro Qualcomm AMOLED 6,67" (2560x1600) 12 GB 512 GB 108 MP 5000 mAh Sí Xiaomi Redmi Note 13 Snapdragon 685 AMOLED 6,67" FHD+ (120 Hz) 8 GB 256 GB 108 MP 5000 mAh 33W Xiaomi 14 Octa Core AMOLED 6,67" 12 GB 256 GB No especificado 4610 mAh Sí Xiaomi Redmi 13C MediaTek Helio G85 LCD 6,74" FHD+ (90 Hz) 8 GB 256 GB Triple 50 MP 5000 mAh 18W Xiaomi Poco X6 Snapdragon 7s Gen 2 AMOLED 6,67" 1.5K (120 Hz, 1800 nits) 12 GB 256 GB Triple 64 MP 5000 mAh 42 min (0-100%)

¿Aún tienes dudas? Estos son los smartphones Xiaomi recomendados:

Si buscas otras marcas de móviles baratos, pasate por esta comparativa con los mejores móviles baratos.

Guía de compra: Cómo elegir el mejor móvil Xiaomi en 2024

Comprar un móvil Xiaomi en 2024 puede ser una tarea emocionante, pero también desafiante dada la amplia gama de opciones disponibles. Para ayudarte a tomar la mejor decisión, hemos creado esta guía de compra donde desglosamos los factores más importantes que debes considerar al elegir tu próximo dispositivo. Ya sea que busques un rendimiento superior, una batería duradera o la mejor cámara, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber.

Rendimiento del procesador

Un procesador potente es el corazón de cualquier smartphone moderno. Es lo que define la rapidez con la que puedes abrir aplicaciones, realizar multitareas, y disfrutar de juegos o contenidos multimedia sin interrupciones. En mi experiencia, un buen procesador es esencial no solo para el rendimiento general, sino también para la longevidad del dispositivo. Si planeas usar tu móvil durante varios años, invertir en un modelo con un procesador robusto podría ahorrarte frustraciones a largo plazo.

Comparativa entre Snapdragon y MediaTek

Cuando hablamos de procesadores en los móviles Xiaomi, los nombres Snapdragon y MediaTek son los más comunes. Snapdragon, fabricado por Qualcomm, es conocido por ofrecer un rendimiento equilibrado con un enfoque en la eficiencia energética. Por otro lado, MediaTek ha hecho avances significativos en los últimos años, ofreciendo procesadores que son potentes y competitivos en precio. ¿Cuál elegir? Si priorizas el rendimiento en juegos y la estabilidad general, Snapdragon suele ser la opción preferida. Sin embargo, MediaTek ofrece una excelente relación calidad-precio, especialmente en modelos de gama media.

Capacidad de la batería

La duración de la batería es uno de los aspectos más críticos a considerar. Dependiendo de cómo uses tu móvil, necesitarás una batería que pueda seguirte el ritmo. Si eres de los que pasa el día entre videollamadas, redes sociales y streaming, un dispositivo con una batería de gran capacidad es esencial. En mi opinión, no hay nada más frustrante que un móvil que no aguanta una jornada completa. Así que, al evaluar las opciones, piensa en tu rutina diaria y en cómo tu móvil puede adaptarse a ella.

Tecnología de carga rápida: ¿Realmente importa?

La carga rápida es una característica que se ha vuelto casi indispensable en los smartphones modernos. Permite recargar tu móvil en un tiempo récord, lo cual es un salvavidas en días ajetreados. Pero, ¿realmente importa? En mi experiencia, la carga rápida es un plus increíble si llevas una vida dinámica y necesitas que tu dispositivo esté listo en minutos. Sin embargo, si pasas la mayor parte del día en un entorno donde puedes cargar tu móvil con regularidad, quizás no sea un factor decisivo.

Calidad de la pantalla

AMOLED vs. LCD: ¿Cuál elegir?

La calidad de la pantalla es crucial, especialmente si consumes mucho contenido visual en tu móvil. La elección entre AMOLED y LCD puede parecer complicada, pero depende de tus preferencias personales. AMOLED ofrece colores más vivos, negros profundos, y un mejor contraste, lo que lo hace ideal para ver películas o jugar. Por otro lado, las pantallas LCD suelen ser más brillantes y más visibles bajo la luz directa del sol. En mi opinión, si valoras la experiencia visual inmersiva, AMOLED es el camino a seguir, pero si necesitas algo más práctico y económico, LCD no te defraudará.

Tasa de refresco: ¿Es relevante?

La tasa de refresco se ha convertido en un término popular en los últimos años, especialmente con la llegada de pantallas de 90Hz, 120Hz, y hasta 144Hz. ¿Pero es realmente importante? Para quienes disfrutan de juegos móviles o del scrolling fluido en aplicaciones como redes sociales, una tasa de refresco alta marca una gran diferencia. Sin embargo, si tu uso es más convencional, como navegar por internet o enviar mensajes, podrías no notar un gran cambio. Aun así, una mayor tasa de refresco ofrece una experiencia más suave y, para algunos, eso puede justificar el costo adicional.

Calidad de la cámara

La resolución de la cámara es un factor clave cuando eliges un móvil, especialmente si disfrutas de la fotografía móvil. Sin embargo, más megapíxeles no siempre se traducen en mejores fotos. En mi experiencia, lo que realmente importa es el equilibrio entre la resolución y la calidad del sensor. Si eres un aficionado a la fotografía, una cámara de alta resolución podría ser lo que necesitas. Pero si solo tomas fotos ocasionales para redes sociales, puede que no necesites ir por la opción con más megapíxeles.

¿Buscas los smartphones con mejor cámara? Mirate esta comparativa con los móviles con mejor cámara.

Estabilización óptica vs. electrónica

La estabilización es vital para evitar fotos y videos borrosos, pero ¿cuál es mejor, la estabilización óptica o electrónica? La estabilización óptica (OIS) corrige físicamente el movimiento de la cámara, lo que resulta en imágenes más nítidas, especialmente en condiciones de poca luz. Por otro lado, la estabilización electrónica (EIS) utiliza software para minimizar el temblor, lo que puede ser suficiente para la mayoría de los usuarios. En mi opinión, si te tomas en serio la captura de video o las fotos en movimiento, la OIS es la mejor opción. Pero si solo necesitas una mejora ligera para tus fotos diarias, la EIS cumplirá con tus expectativas.

Esta guía está diseñada para ayudarte a tomar una decisión informada al comprar tu próximo móvil Xiaomi. Esperamos que estos factores clave te orienten hacia la opción que mejor se adapte a tus necesidades y estilo de vida. ¡Buena suerte en tu elección!

Almacenamiento y memoria RAM

Cuando se trata de almacenamiento, la pregunta clave es: ¿Cuánto espacio realmente necesitas? En 2024, con aplicaciones cada vez más pesadas y cámaras que capturan fotos y videos de alta resolución, tener suficiente almacenamiento es esencial. Si eres de los que descarga muchas aplicaciones, juegos, y guarda una gran cantidad de fotos o videos, te recomendaría optar por al menos 128 GB. Sin embargo, si usas tu móvil principalmente para llamadas, mensajería y redes sociales, 64 GB pueden ser suficientes. En mi opinión, es mejor prevenir y optar por más espacio, especialmente si tu dispositivo no permite expandir la memoria con una tarjeta microSD.

La importancia de la RAM en el rendimiento diario

La memoria RAM juega un papel crucial en cómo funciona tu móvil día a día. Es lo que permite que las aplicaciones se ejecuten sin problemas y que puedas alternar entre ellas sin retrasos. En mi experiencia, 8 GB de RAM es el punto dulce para la mayoría de los usuarios, ofreciendo un rendimiento fluido incluso con múltiples aplicaciones abiertas. Si eres un usuario intensivo o un gamer, 12 GB o más te proporcionarán una experiencia aún más ágil. Optar por un dispositivo con suficiente RAM es una inversión en un rendimiento sin frustraciones.

¿Para quién es cada tipo de móvil?

Usuarios básicos

Modelos recomendados para quienes buscan lo esencial:

Si solo necesitas lo básico, como llamadas, mensajes y un poco de navegación en internet, hay opciones Xiaomi que son perfectas para ti. Los modelos de la serie Redmi suelen ser ideales para usuarios básicos. Ofrecen lo esencial a un precio accesible, sin sacrificar la calidad. En mi opinión, el Redmi 12 o el Redmi Note 12 pueden ser opciones que te proporcionan un rendimiento decente sin gastar de más.

Usuarios avanzados

Modelos con características premium a precios accesibles:

Para usuarios que buscan más que lo básico pero no quieren pagar precios premium, Xiaomi tiene modelos que combinan características avanzadas con un coste razonable. Los dispositivos de la serie Mi, como el Mi 13 Lite, ofrecen un excelente equilibrio entre rendimiento, calidad de cámara, y un diseño atractivo. Estos modelos son perfectos para aquellos que necesitan un poco más de poder para multitareas, fotografía, y consumo multimedia sin romper el banco.

Gamers y creadores de contenido

Modelos con alto rendimiento gráfico y cámaras superiores:

Si eres un gamer o creador de contenido, necesitas un móvil que ofrezca un rendimiento gráfico superior y cámaras de alta calidad. Xiaomi no decepciona en este ámbito, con modelos como el Xiaomi 13 Pro o el Xiaomi Black Shark que están diseñados para ofrecer una experiencia de juego inmersiva y capacidades fotográficas avanzadas. Estos dispositivos están equipados con procesadores potentes y pantallas de alta tasa de refresco, lo que los convierte en la mejor opción para usuarios exigentes.

