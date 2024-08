Amazon Alexa vs Google Home: Duelo de asistentes inteligentes 2024

(*) Seleccionamos de forma independiente todos los productos y servicios. Si hace clic en los enlaces que proporcionamos, podemos ganar una comisión.

En 2024, la batalla entre Amazon Alexa y Google Home continúa siendo el centro de atención para quienes buscan la mejor experiencia en asistentes inteligentes. Si bien ambos dispositivos ofrecen una impresionante gama de funciones que pueden facilitarte la vida, la elección entre ellos no es sencilla.

Ya sea que desees controlar las luces de tu hogar, ajustar la temperatura, o simplemente pedir una receta, elegir el asistente adecuado es crucial para maximizar la compatibilidad con tus dispositivos y garantizar una integración perfecta en tu ecosistema doméstico. A continuación, te presentamos una comparación exhaustiva que te ayudará a decidir cuál es la mejor opción para ti: Alexa de Amazon o Google Home.

Alexa vs Google Home, cuál elegir para cada necesidad

Mejor para Control Completo del Hogar Inteligente: Google Nest Hub (2ª generación) - Este dispositivo ofrece un control total de tu hogar inteligente con su pantalla táctil y compatibilidad con una amplia gama de dispositivos.

Este dispositivo ofrece un control total de tu hogar inteligente con su pantalla táctil y compatibilidad con una amplia gama de dispositivos. Mejor para sonido potente en un diseño compacto: Amazon Echo Dot (5ª generación) - Perfecto para quienes desean un sonido envolvente y potente sin sacrificar espacio. Este dispositivo compacto encaja en cualquier habitación y ofrece la calidad de audio superior que caracteriza a la línea Echo.

Perfecto para quienes desean un sonido envolvente y potente sin sacrificar espacio. Este dispositivo compacto encaja en cualquier habitación y ofrece la calidad de audio superior que caracteriza a la línea Echo. Mejor para entretenimiento y streaming en 4K: Chromecast con Google TV (4K) - Si tu prioridad es disfrutar de contenido en 4K con una interfaz intuitiva y un control por voz eficaz, este es el dispositivo ideal. Combina calidad de imagen con la simplicidad de Google TV.

Si tu prioridad es disfrutar de contenido en 4K con una interfaz intuitiva y un control por voz eficaz, este es el dispositivo ideal. Combina calidad de imagen con la simplicidad de Google TV. Mejor para videollamadas y multimedia: Amazon Echo Show 8 (3ª generación) - Con una pantalla HD de 8 pulgadas y audio espacial envolvente, este dispositivo es perfecto para videollamadas y disfrutar de contenido multimedia en cualquier espacio de tu hogar.

¿Cual es el mejor asistente inteligente en general?

Amazon Echo Show 8 (3ª generación)

El Amazon Echo Show 8 (3ª generación) destaca como el mejor asistente inteligente en general para 2024. Este dispositivo combina una pantalla HD de 8 pulgadas con un sonido envolvente de alta calidad, lo que lo convierte en un centro de entretenimiento completo. Además, su compatibilidad con Alexa permite un control total del hogar inteligente, desde la gestión de luces y termostatos hasta la realización de videollamadas. La integración de Zigbee y Matter garantiza que es compatible con los estándares más recientes, asegurando que tu hogar esté siempre conectado. En resumen, ofrece el equilibrio perfecto entre funcionalidad, calidad de sonido, y conectividad, siendo la mejor opción para quienes buscan un asistente inteligente versátil y potente.

Comparativa entre modelos Alexa

Echo Dot (5.ª generación, modelo de 2022)

Sonido mejorado : Este Echo Dot ofrece un audio más potente y envolvente, con voces más nítidas y graves más profundos.

: Este Echo Dot ofrece un audio más potente y envolvente, con voces más nítidas y graves más profundos. Integración con Alexa : Controla tu hogar digital, reproduce música, y accede a una variedad de servicios con solo tu voz.

: Controla tu hogar digital, reproduce música, y accede a una variedad de servicios con solo tu voz. Diseño sostenible: Fabricado con un 95% de tela reciclada y un 55% de plásticos reciclados.

Diseño y calidad de construcción

El Echo Dot mantiene su diseño compacto y elegante, pero con mejoras notables. Disponible en varios colores, se integra fácilmente en cualquier habitación sin ocupar mucho espacio. A primera vista, puede parecer un dispositivo sencillo, pero su construcción sólida y sus materiales reciclados reflejan un compromiso con la sostenibilidad que se agradece.

Experiencia de uso y rendimiento

El rendimiento de este Echo Dot supera las expectativas. Con un altavoz frontal de 44 mm, el sonido es claro y potente, ideal para llenar una habitación con música o para escuchar tus podcasts favoritos. Además, la integración con Alexa facilita la vida cotidiana, desde controlar dispositivos domésticos inteligentes hasta responder preguntas triviales. La nueva funcionalidad de pausar la música o posponer la alarma con un toque es un añadido que mejora la experiencia de uso.

Conectividad y configuración

La configuración del Echo Dot es sencilla y rápida. Con solo conectarlo a la corriente y seguir unos simples pasos en la app de Alexa, estará listo para funcionar en minutos. Además, su compatibilidad con Wi-Fi de doble banda y Bluetooth permite una conectividad versátil, ideal para aquellos que buscan integrar múltiples dispositivos en su hogar digital.

Sostenibilidad y privacidad

Amazon ha dado un paso adelante al integrar la sostenibilidad en el diseño del Echo Dot. Desde el uso de materiales reciclados hasta la implementación de un modo de bajo consumo, este dispositivo no solo es inteligente, sino también consciente del medio ambiente. En cuanto a la privacidad, Amazon ha incluido múltiples capas de protección, como un botón para desactivar los micrófonos, lo que ofrece tranquilidad en su uso diario.

Pros:

Sonido potente : Calidad de audio mejorada con graves profundos.

: Calidad de audio mejorada con graves profundos. Fácil configuración : Rápido de instalar y usar.

: Rápido de instalar y usar. Diseño sostenible: Materiales reciclados y modo de bajo consumo.

Contras:

Limitaciones de conectividad Bluetooth: No compatible con altavoces que requieren códigos PIN.

Echo Show 8 (2.ª generación, modelo de 2023)

Pantalla HD de 8 pulgadas : Ideal para disfrutar de contenido multimedia con colores vivos y detalles nítidos.

: Ideal para disfrutar de contenido multimedia con colores vivos y detalles nítidos. Audio espacial envolvente : Un sonido que se adapta al espacio para una experiencia auditiva inmersiva.

: Un sonido que se adapta al espacio para una experiencia auditiva inmersiva. Cámara de 13 MP con encuadre automático: Mejora la calidad de las videollamadas, permitiéndote estar siempre en el centro de la acción.

Diseño y calidad de construcción

El Echo Show 8 combina elegancia y funcionalidad en un diseño que se adapta a cualquier espacio del hogar. La pantalla táctil de alta definición de 8 pulgadas es lo suficientemente grande para disfrutar de tus series y películas favoritas, pero lo suficientemente compacta para no resultar invasiva en la encimera de la cocina o en la mesilla de noche. Además, los materiales reciclados en su construcción demuestran el compromiso de Amazon con la sostenibilidad.

Experiencia de uso y rendimiento

La experiencia de uso del Echo Show 8 es tan intuitiva como eficaz. Desde el momento en que lo conectas, la configuración es sencilla y rápida. Alexa se convierte en tu asistente personal, permitiéndote gestionar desde recordatorios hasta videollamadas con tan solo un comando de voz. El audio espacial realmente transforma la manera en que escuchas música o ves películas, adaptándose automáticamente a la acústica de la habitación para ofrecer un sonido de calidad superior.

Conectividad y funcionalidades

Este dispositivo no se queda corto en cuanto a conectividad. Compatible con Zigbee, Matter y Thread, el Echo Show 8 se convierte en el controlador de tu hogar digital, permitiéndote manejar luces, cámaras, y otros dispositivos inteligentes sin necesidad de un hub adicional. Además, su capacidad de integrarse con servicios como Amazon Music, Spotify, y Prime Video lo convierte en un centro de entretenimiento completo.

Privacidad y sostenibilidad

La privacidad es un aspecto crucial en los dispositivos inteligentes, y el Echo Show 8 lo aborda con múltiples capas de protección. Desde un botón para desactivar los micrófonos hasta una cubierta integrada para la cámara, Amazon ha diseñado este dispositivo para ofrecer tranquilidad. Además, con un 29% de materiales reciclados en su construcción y un modo de bajo consumo, también es una opción responsable para aquellos que buscan reducir su impacto medioambiental.

Pros:

Excelente calidad de imagen y sonido : Pantalla HD y audio espacial que transforman la experiencia multimedia.

: Pantalla HD y audio espacial que transforman la experiencia multimedia. Integración completa del hogar digital : Compatible con los estándares más recientes como Matter y Zigbee.

: Compatible con los estándares más recientes como Matter y Zigbee. Compromiso con la sostenibilidad: Construido con materiales reciclados y funciones de bajo consumo.

Contras:

Precio elevado: Aunque justificado por sus características, puede no ser accesible para todos los bolsillos.

Echo (4.ª generación)

Sonido Dolby de alta calidad : Graves profundos, agudos nítidos y medios dinámicos que se adaptan a cualquier habitación.

: Graves profundos, agudos nítidos y medios dinámicos que se adaptan a cualquier habitación. Control de hogar digital integrado : Compatible con dispositivos Zigbee, Matter y Thread, permitiendo un control fácil de luces, cerraduras y más.

: Compatible con dispositivos Zigbee, Matter y Thread, permitiendo un control fácil de luces, cerraduras y más. Privacidad asegurada: Incluye varias capas de protección de la privacidad, con un botón que desconecta los micrófonos electrónicamente.

Diseño y calidad de construcción

El Echo de cuarta generación destaca por su diseño esférico que no solo es estéticamente agradable, sino también funcional. Este diseño permite una dispersión uniforme del sonido, llenando la habitación con audio envolvente. Además, está disponible en varios colores para que se adapte fácilmente a cualquier decoración. La construcción es robusta, y Amazon ha incorporado materiales reciclados en su fabricación, subrayando su compromiso con la sostenibilidad.

Experiencia de uso y rendimiento

La calidad de sonido del Echo 4ª generación es impresionante para su tamaño. Gracias a la tecnología Dolby, ofrece un sonido equilibrado con graves potentes que no distorsionan, incluso a volúmenes altos. Además, Alexa responde de manera rápida y precisa, facilitando desde la gestión de tareas diarias hasta el control de dispositivos inteligentes. La función de música multiestancia es particularmente útil para quienes desean disfrutar de una experiencia auditiva cohesiva en toda la casa.

Conectividad y funcionalidades

Este dispositivo no solo es un altavoz, es el centro de tu hogar digital. Con un controlador Zigbee, Matter y Thread integrados, configurar y gestionar dispositivos inteligentes es muy sencillo. Solo necesitas decir "Alexa, detecta mis dispositivos", y en pocos minutos tendrás todo configurado. Además, su capacidad para conectarse a servicios de música como Amazon Music, Spotify y Apple Music lo convierte en un excelente centro de entretenimiento.

Privacidad y sostenibilidad

Amazon ha puesto un gran énfasis en la privacidad con el Echo 4ª generación. Incluye un botón que desactiva los micrófonos, asegurando que no se grabe nada sin tu consentimiento. Además, el dispositivo está fabricado con un 50% de plásticos reciclados y el 100% de la tela y aluminio también son reciclados, lo que demuestra un compromiso serio con el medio ambiente.

Pros:

Sonido excepcional : Calidad de sonido superior con tecnología Dolby.

: Calidad de sonido superior con tecnología Dolby. Control de hogar digital : Fácil configuración y gestión de dispositivos inteligentes.

: Fácil configuración y gestión de dispositivos inteligentes. Compromiso con la sostenibilidad: Fabricado con materiales reciclados.

Contras:

Limitaciones de Bluetooth: No compatible con altavoces que requieran códigos PIN.

Fire TV Stick con mando por voz Alexa

Reproducción en streaming Full HD : Ofrece una experiencia de streaming rápida y fluida con calidad Full HD.

: Ofrece una experiencia de streaming rápida y fluida con calidad Full HD. Mando por voz alexa : Incluye botones de control del TV, volumen y encendido, permitiendo manejar todo con un solo mando.

: Incluye botones de control del TV, volumen y encendido, permitiendo manejar todo con un solo mando. Sonido envolvente Dolby Atmos: Compatible con sistemas de sonido que soportan Dolby Atmos para una experiencia de audio inmersiva.

Diseño y calidad de construcción

El Fire TV Stick mantiene su diseño compacto y discreto, que se conecta directamente al puerto HDMI del televisor, quedando oculto detrás del mismo. Su portabilidad es un punto a destacar, ya que permite llevarlo fácilmente de un televisor a otro o incluso fuera de casa. El mando por voz Alexa es ergonómico, fácil de usar y ahora incluye botones específicos para el control del televisor, lo que reduce el desorden de tener múltiples mandos.

Experiencia de uso y rendimiento

Con un aumento del 50% en potencia respecto al modelo anterior, este Fire TV Stick garantiza una ejecución rápida de aplicaciones y una navegación fluida. La configuración es sencilla: en solo unos minutos estás listo para disfrutar de tus series y películas favoritas. La integración del mando por voz Alexa es sin duda uno de los puntos fuertes, permitiendo buscar contenido, ajustar el volumen y encender o apagar el televisor con simples comandos de voz. La calidad de imagen en Full HD es nítida, y el soporte para Dolby Atmos mejora significativamente la experiencia auditiva.

Conectividad y funcionalidades

Este dispositivo no solo destaca por su capacidad de streaming, sino también por su versatilidad. Es compatible con una amplia gama de aplicaciones y servicios de streaming como Netflix, Prime Video, Disney+, y más. Además, permite acceder a contenido en directo y a televisión gratuita a través de aplicaciones como Atresplayer y RTVE A la carta. La conectividad Bluetooth 5.0 añade la posibilidad de vincular auriculares o altavoces, lo que amplía las opciones de uso en diferentes entornos.

Privacidad y sostenibilidad

Amazon ha diseñado el Fire TV Stick con un enfoque claro en la sostenibilidad. Un 50% de los plásticos utilizados provienen de material reciclado postconsumo, y el embalaje es mayoritariamente reciclable. En cuanto a la privacidad, el mando por voz Alexa incluye controles por infrarrojos que limitan el acceso a dispositivos no autorizados, y Amazon garantiza actualizaciones de seguridad por al menos cuatro años.

Pros:

Potente rendimiento : Un 50% más de potencia que el modelo anterior para una experiencia de streaming fluida.

: Un 50% más de potencia que el modelo anterior para una experiencia de streaming fluida. Integración del mando por voz Alexa : Control total del televisor con un solo mando.

: Control total del televisor con un solo mando. Compatibilidad con Dolby Atmos: Mejora la calidad del sonido para una experiencia más envolvente.

Contras:

Resolución limitada a Full HD: No es compatible con 4K, lo que puede ser un inconveniente para usuarios con televisores de alta gama.

Recomendado: Los mejores Tv Box

Echo Pop

Sonido potente en un formato compacto : Altavoz frontal de 49,5 mm diseñado para ofrecer audio de alta definición en espacios pequeños.

: Altavoz frontal de 49,5 mm diseñado para ofrecer audio de alta definición en espacios pequeños. Integración con Alexa : Controla música, dispositivos de Hogar digital y accede a una amplia variedad de Skills solo con tu voz.

: Controla música, dispositivos de Hogar digital y accede a una amplia variedad de Skills solo con tu voz. Diseño enfocado en la privacidad: Múltiples capas de protección, incluido un botón para desactivar los micrófonos.

Diseño y calidad de construcción

El Echo Pop destaca por su diseño compacto y moderno que se adapta perfectamente a cualquier rincón de tu casa. Con dimensiones de 99 x 83 x 91 mm y un peso de solo 196 g, es lo suficientemente pequeño para no llamar la atención pero lo suficientemente elegante para complementar la decoración de cualquier habitación. El altavoz está fabricado con materiales de alta calidad, garantizando durabilidad sin sacrificar estilo.

Experiencia de uso y rendimiento

A pesar de su tamaño reducido, el Echo Pop sorprende con un sonido potente y claro. Su altavoz frontal de 49,5 mm ofrece un audio de alta definición que llena fácilmente espacios pequeños como habitaciones o oficinas. Alexa responde con rapidez a los comandos de voz, facilitando desde la reproducción de música hasta la gestión de dispositivos de Hogar digital. La barra de luz, que se ilumina cuando Alexa está activa, es un detalle útil que añade un toque visual a la experiencia de uso.

Conectividad y funcionalidades

El Echo Pop no solo es un altavoz inteligente, sino también un hub para tu hogar digital. Con conectividad Wifi de doble banda y Bluetooth, puedes conectar tu smartphone para reproducir música o controlar dispositivos compatibles con Alexa. Además, soporta protocolos de Hogar digital como Bluetooth Low Energy y Matter, lo que lo convierte en una herramienta versátil para controlar luces, enchufes y otros dispositivos inteligentes.

Privacidad y sostenibilidad

La privacidad es una de las prioridades de Amazon, y el Echo Pop no es una excepción. El dispositivo está equipado con un botón para desactivar los micrófonos, asegurando que no se grabe nada sin tu consentimiento. Además, el Echo Pop está diseñado con la sostenibilidad en mente, utilizando materiales reciclados y asegurando que el impacto ambiental sea mínimo.

Pros:

Diseño compacto y elegante : Perfecto para cualquier espacio sin comprometer la calidad del sonido.

: Perfecto para cualquier espacio sin comprometer la calidad del sonido. Integración completa con Alexa : Controla fácilmente tu música y dispositivos de Hogar digital.

: Controla fácilmente tu música y dispositivos de Hogar digital. Enfoque en la privacidad: Múltiples capas de protección y control de la privacidad.

Contras:

Optimización limitada para idiomas: Algunas funciones y servicios solo están disponibles en inglés, lo que puede limitar su uso en otros idiomas.

Hey Google, estos son los mejores dispositivos inteligentes de Google home

Google TV Chromecast con (4K)

Streaming en 4K con HDR : Ofrece una calidad de imagen excepcional con colores vivos y detalles nítidos.

: Ofrece una calidad de imagen excepcional con colores vivos y detalles nítidos. Control por voz con asistente de Google : Navega y controla tu contenido solo con la voz, facilitando el acceso a tus series y películas favoritas.

: Navega y controla tu contenido solo con la voz, facilitando el acceso a tus series y películas favoritas. Interfaz de Google TV: Reúne todo tu contenido en un solo lugar, eliminando la necesidad de saltar entre aplicaciones.

Diseño y calidad de construcción

El Chromecast con Google TV mantiene el diseño minimalista y funcional que caracteriza a los productos de Google. Con su tamaño compacto y peso ligero (55 g), se conecta discretamente al puerto HDMI de tu televisor, sin ocupar espacio ni desentonar con la estética del salón. Disponible en varios colores, su acabado mate y líneas suaves le otorgan un aspecto moderno y elegante. El mando por voz, por otro lado, es ergonómico y fácil de usar, con botones bien distribuidos que permiten un control intuitivo.

Experiencia de uso y rendimiento

La configuración del Chromecast con Google TV es tan sencilla que cualquiera puede hacerlo en pocos minutos. Una vez conectado al televisor y configurado a la red Wi-Fi, la interfaz de Google TV toma el control, ofreciendo recomendaciones personalizadas basadas en tu historial de visualización y suscripciones. El streaming en 4K con HDR se ejecuta sin interrupciones, proporcionando una calidad de imagen impresionante. Además, la integración del Asistente de Google permite navegar por contenido, ajustar el volumen o incluso controlar otros dispositivos inteligentes en casa, todo con comandos de voz.

Conectividad y funcionalidades

Este dispositivo es una verdadera central de entretenimiento. Compatible con una amplia gama de aplicaciones de streaming como Netflix, Disney+, YouTube y más, el Chromecast con Google TV asegura que siempre tendrás algo que ver. Además, el mando por voz no solo controla el contenido, sino que también puede encender el televisor, ajustar el volumen o cambiar la entrada. Para quienes buscan aún más comodidad, es posible controlar el Chromecast usando otros dispositivos de Google en casa, como altavoces inteligentes, lo que añade una capa extra de versatilidad.

Privacidad y sostenibilidad

Google ha prestado especial atención a la privacidad en el diseño de este dispositivo. El mando incluye un botón dedicado para activar o desactivar el micrófono, lo que garantiza que solo se escuchen tus comandos cuando lo desees. En cuanto a sostenibilidad, Google sigue su línea de compromiso con el medio ambiente, utilizando materiales reciclados en la construcción del Chromecast y garantizando actualizaciones de seguridad por al menos cinco años.

Pros:

Streaming en 4K con HDR : Ofrece una calidad de imagen superior con colores brillantes y detalles nítidos.

: Ofrece una calidad de imagen superior con colores brillantes y detalles nítidos. Control por voz intuitivo : Navegación fácil y control total con el Asistente de Google.

: Navegación fácil y control total con el Asistente de Google. Interfaz unificada: Reúne todas tus aplicaciones en un solo lugar para una experiencia más fluida.

Contras:

Requiere una buena conexión a internet: Para disfrutar de contenido en 4K, se necesita una conexión estable de alta velocidad.

Nest Mini

Sonido mejorado : Transductor de 40 mm que ofrece un sonido más potente y nítido en comparación con su predecesor.

: Transductor de 40 mm que ofrece un sonido más potente y nítido en comparación con su predecesor. Asistente de Google integrado : Control por voz para música, noticias, temporizadores y más, compatible con dispositivos inteligentes del hogar.

: Control por voz para música, noticias, temporizadores y más, compatible con dispositivos inteligentes del hogar. Diseño compacto y sostenible: Fabricado con materiales reciclados y disponible en varios colores para adaptarse a cualquier decoración.

Diseño y calidad de construcción

El Nest Mini mantiene el diseño compacto que lo hace ideal para cualquier habitación. Con un diámetro de 98 mm y una altura de 42 mm, este pequeño altavoz se integra perfectamente en cualquier espacio sin ser intrusivo. Está disponible en varios colores, como Tiza y Carbón, lo que facilita su integración en diferentes estilos de decoración. Además, Google ha apostado por la sostenibilidad en su construcción, utilizando plástico reciclado en la carcasa y una tela superior fabricada completamente con botellas de plástico recicladas.

Experiencia de uso y rendimiento

A pesar de su tamaño, el Nest Mini sorprende con un sonido que llena la habitación. El transductor de 40 mm mejora considerablemente la calidad de audio, especialmente en los bajos, en comparación con el modelo anterior. El Asistente de Google responde rápidamente a los comandos de voz, ya sea para poner música, consultar el clima o controlar otros dispositivos inteligentes en el hogar. La sensibilidad de los micrófonos ha mejorado, permitiendo que el dispositivo capte tu voz incluso en ambientes ruidosos.

Conectividad y funcionalidades

El Nest Mini no solo se limita a reproducir música, sino que también se convierte en un centro de control para el hogar inteligente. Compatible con dispositivos como luces, termostatos y cámaras, permite gestionar todo tu ecosistema de hogar digital con simples comandos de voz. Además, la conectividad Wifi y Bluetooth asegura que puedas transmitir música desde cualquier dispositivo compatible. La configuración es sencilla a través de la app Google Home, disponible tanto para Android como para iOS.

Privacidad y sostenibilidad

Google ha hecho un esfuerzo notable para garantizar la privacidad de los usuarios con el Nest Mini. El dispositivo incluye un interruptor físico para apagar los micrófonos, lo que proporciona un control total sobre cuándo el asistente está escuchando. En cuanto a la sostenibilidad, el compromiso de Google es evidente: el Nest Mini está fabricado en gran parte con materiales reciclados, lo que reduce su impacto ambiental sin comprometer la calidad.

Pros:

Sonido mejorado : A pesar de su tamaño, ofrece un audio potente y claro.

: A pesar de su tamaño, ofrece un audio potente y claro. Integración con Google assistant : Fácil control de dispositivos inteligentes y acceso a una amplia gama de funcionalidades.

: Fácil control de dispositivos inteligentes y acceso a una amplia gama de funcionalidades. Diseño sostenible: Fabricado con materiales reciclados, respetuoso con el medio ambiente.

Contras:

Sin conector de audio: A diferencia de otros dispositivos, no permite conectar auriculares o altavoces externos directamente.

Nest Audio

Sonido envolvente : Equipado con un altavoz de graves de 75 mm y un tweeter de 19 mm, ofrece un sonido potente y nítido.

: Equipado con un altavoz de graves de 75 mm y un tweeter de 19 mm, ofrece un sonido potente y nítido. Asistente de Google integrado : Control de voz para música, noticias, y gestión de dispositivos del hogar inteligente.

: Control de voz para música, noticias, y gestión de dispositivos del hogar inteligente. Diseño sostenible: Fabricado con un 70% de plástico reciclado, refleja el compromiso de Google con la sostenibilidad.

Diseño y calidad de construcción

El Nest Audio destaca por su diseño sobrio y moderno, disponible en colores Tiza y Carbón, que se adapta a cualquier decoración. Su carcasa está fabricada en un 70% con plástico reciclado, una apuesta por la sostenibilidad que no compromete la estética ni la durabilidad del dispositivo. Con una altura de 175 mm y un diseño vertical, se integra fácilmente en cualquier habitación sin ocupar demasiado espacio, a la vez que proporciona un toque elegante y moderno.

Experiencia de uso y rendimiento

El Google Nest Audio sorprende por la calidad de su sonido, que es notablemente superior al de sus predecesores. El altavoz de graves de 75 mm combinado con el tweeter de 19 mm ofrece un sonido equilibrado, con bajos profundos y agudos claros, ideales para todo tipo de música. La experiencia se enriquece aún más al emparejar dos dispositivos para obtener sonido estéreo, logrando así un ambiente sonoro envolvente en toda la habitación.

El Asistente de Google sigue siendo el centro neurálgico del dispositivo, respondiendo de manera rápida y precisa a los comandos de voz, ya sea para reproducir música, obtener información del tiempo o controlar dispositivos del hogar. Además, la sensibilidad de sus micrófonos permite que el dispositivo capte tu voz incluso a distancia o en un ambiente ruidoso.

Conectividad y funcionalidades

La conectividad del Nest Audio es otro de sus puntos fuertes. Es compatible con redes Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz, lo que garantiza una conexión estable y rápida. También cuenta con Bluetooth, lo que permite transmitir música desde cualquier dispositivo móvil. Una característica destacada es la capacidad de transferir la reproducción de música de una habitación a otra con un simple comando de voz, ideal para aquellos que quieren disfrutar de su música sin interrupciones mientras se mueven por la casa.

El Nest Audio no solo es un altavoz; es también un centro de control para el hogar inteligente. Con la integración del Asistente de Google, puedes controlar luces, termostatos, cámaras y más, todo con comandos de voz. Este altavoz se convierte en el cerebro de tu hogar, facilitando la automatización y gestión de los dispositivos conectados.

Privacidad y sostenibilidad

Google ha diseñado el Nest Audio con un enfoque claro en la privacidad. Un interruptor físico en la parte posterior del dispositivo permite desactivar los micrófonos, garantizando que solo se escuche cuando tú lo decidas. Además, puedes eliminar el historial de comandos con un simple "Hey Google, elimina lo que acabo de decir", lo que añade una capa adicional de control sobre tu información personal.

En cuanto a la sostenibilidad, Google ha hecho un gran esfuerzo por reducir el impacto ambiental de este dispositivo. El Nest Audio está construido en gran parte con materiales reciclados, una iniciativa que no solo apoya al medio ambiente sino que también establece un estándar para futuros dispositivos en esta categoría.

Pros:

Calidad de sonido superior : Graves profundos y agudos claros que llenan la habitación.

: Graves profundos y agudos claros que llenan la habitación. Control de hogar inteligente : Gestión fácil y eficiente de dispositivos conectados.

: Gestión fácil y eficiente de dispositivos conectados. Diseño sostenible: Fabricado con materiales reciclados, respetuoso con el medio ambiente.

Contras:

Falta de puerto auxiliar: No permite conexión directa a dispositivos externos a través de cable.

Nest Hub (2ª generación)

Pantalla táctil de 7 pulgadas : Interfaz intuitiva para controlar dispositivos, ver videos, y más.

: Interfaz intuitiva para controlar dispositivos, ver videos, y más. Sensor de sueño : Analiza tus patrones de sueño sin necesidad de llevar un dispositivo.

: Analiza tus patrones de sueño sin necesidad de llevar un dispositivo. Integración con el hogar inteligente : Controla luces, cámaras, y otros dispositivos conectados desde un solo lugar.

: Controla luces, cámaras, y otros dispositivos conectados desde un solo lugar. Gestos rápidos: Controla funciones básicas con solo mover la mano.

Diseño y calidad de construcción

El Nest Hub (2ª generación) sigue la línea de diseño minimalista de Google, con acabados en colores Tiza y Carbón que se adaptan fácilmente a cualquier habitación. Su pantalla de 7 pulgadas ofrece una excelente visibilidad sin ser demasiado invasiva, y su carcasa está fabricada con un 54% de plástico reciclado, lo que refuerza el compromiso de Google con la sostenibilidad.

El dispositivo es compacto y robusto, con unas dimensiones que permiten colocarlo en cualquier espacio, ya sea en la cocina, la sala de estar o el dormitorio. Además, el brillo de la pantalla se ajusta automáticamente a la luz ambiental, evitando deslumbramientos y adaptándose perfectamente a las condiciones de cada momento del día.

Experiencia de uso y rendimiento

El Nest Hub destaca por su capacidad para integrarse sin esfuerzo en el día a día. La pantalla táctil facilita la navegación entre aplicaciones y el control de dispositivos conectados, mientras que la calidad de su altavoz, que ofrece un 50% más de graves que su predecesor, proporciona una experiencia auditiva inmersiva. Ya sea que estés reproduciendo música en Spotify o viendo videos en YouTube, el sonido es claro y potente.

Una de las características más innovadoras es el Sensor de Sueño, que utiliza tecnología de detección de movimiento y sonido para analizar la calidad de tu descanso. No necesitas llevar un dispositivo en la muñeca; el Nest Hub lo hace todo desde la mesita de noche, brindándote un informe detallado de tu sueño cada mañana.

Los Gestos Rápidos, otra función destacada, permiten controlar algunas acciones básicas como posponer una alarma o pausar una canción sin tocar la pantalla, simplemente moviendo la mano frente al dispositivo. Esta función es especialmente útil cuando estás cocinando o tienes las manos ocupadas.

Conectividad y funcionalidades

El Nest Hub está diseñado para ser el cerebro de tu hogar inteligente. Con compatibilidad con Wi-Fi, Bluetooth y Thread, puedes conectar y controlar una amplia gama de dispositivos inteligentes desde un solo lugar. Esto incluye luces, termostatos, cámaras de seguridad, y más, todo con comandos de voz a través del Asistente de Google o toques en la pantalla.

La integración con servicios como YouTube, Netflix, y Google Fotos convierte al Nest Hub en un centro de entretenimiento. Puedes ver tus series favoritas, seguir recetas paso a paso o disfrutar de tus fotos más recientes, todo desde la pantalla del dispositivo.

Además, con la función de "Broadcast", puedes enviar mensajes a todos los dispositivos Nest en tu hogar, perfecto para avisar a la familia de que la cena está lista o que es hora de salir de casa.

Privacidad y sostenibilidad

Google ha puesto un énfasis particular en la privacidad con el Nest Hub. El dispositivo incluye un interruptor físico para desactivar el micrófono en cualquier momento, garantizando que solo te escuche cuando lo desees. Además, puedes borrar fácilmente el historial de comandos de voz para mantener tu información privada bajo control.

En cuanto a la sostenibilidad, el Nest Hub no solo es eficiente en cuanto al consumo de energía, sino que también está fabricado con materiales reciclados. Su carcasa incluye un 54% de plástico reciclado, alineándose con los esfuerzos de Google por reducir su impacto ambiental.

Pros:

Integración completa del hogar inteligente : Controla múltiples dispositivos desde un solo lugar.

: Controla múltiples dispositivos desde un solo lugar. Calidad de sonido mejorada : Altavoz con graves potentes y claros.

: Altavoz con graves potentes y claros. Sensor de sueño: Análisis detallado de tus patrones de descanso sin necesidad de dispositivos adicionales.

Contras:

Ausencia de cámara: A diferencia de otros dispositivos similares, no cuenta con cámara para videollamadas.

Características clave, comparativa entre Alexa y Google home

Características Amazon Alexa Google Home Modelos Incluidos Echo Dot (5ª gen.) Echo Show 8 (3ª gen.) Echo (4ª gen.) Fire TV Stick con Alexa Echo Pop Nest Mini Nest Audio Nest Hub (2ª gen.) Chromecast con Google TV (4K) Pantalla Echo Show 8: Pantalla HD de 8 pulgadas Nest Hub: Pantalla táctil de 7 pulgadas Chromecast con Google TV: No tiene pantalla integrada, pero ofrece interfaz de Google TV en tu televisor Calidad de Audio Echo Dot y Echo: Sonido Dolby con graves profundos Echo Show 8: Audio espacial envolvente Nest Mini: Sonido mejorado con transductor de 40 mm Nest Audio: Sonido envolvente con altavoz de graves de 75 mm y tweeter de 19 mm Control por Voz Alexa integrada en todos los dispositivos, permitiendo control total del hogar inteligente, reproducción de música, respuestas a preguntas, y más Asistente de Google en todos los dispositivos, ofreciendo control por voz para música, dispositivos inteligentes y acceso a información Conectividad y Compatibilidad Compatibilidad con Wi-Fi, Bluetooth, y estándares de hogar inteligente como Zigbee, Matter y Thread. El Fire TV Stick añade compatibilidad con una amplia gama de apps de streaming, y el Echo Show 8 es compatible con videollamadas y contenido multimedia Nest Mini y Nest Audio son compatibles con Wi-Fi y Bluetooth. Nest Hub añade compatibilidad con Thread para un hogar más conectado. Chromecast con Google TV es compatible con múltiples apps de streaming y controles de voz del televisor. Diseño y Sostenibilidad Dispositivos diseñados con materiales reciclados: 95% de tela reciclada en Echo Dot, y un 50% de plásticos reciclados en el Fire TV Stick. Diseño compacto y funcional en todos los modelos Google destaca por su enfoque en la sostenibilidad, utilizando un 70% de plástico reciclado en Nest Audio y un 54% en Nest Hub. Los diseños son modernos y minimalistas, con opciones de color para adaptarse a cualquier decoración. Funciones Clave Echo Show 8: Videollamadas, streaming multimedia, Alexa para control total del hogar. Fire TV Stick: Streaming en Full HD con Dolby Atmos y control por voz. Echo Pop: Compacto, ideal para espacios pequeños con sonido potente Nest Hub: Control completo del hogar inteligente, Sensor de Sueño, y gestos rápidos. Chromecast con Google TV: Streaming en 4K HDR con interfaz unificada y control por voz con el Asistente de Google. Privacidad Amazon ofrece botones físicos para desactivar micrófonos en todos los dispositivos, además de múltiples capas de protección de datos Google también incluye botones físicos para desactivar micrófonos y la capacidad de eliminar el historial de voz con comandos simples, asegurando un control total sobre la privacidad del usuario Conclusión Amazon Alexa ofrece una gama de dispositivos que se destacan por su sonido de alta calidad, integración con Alexa y diseño sostenible. Ideal para quienes buscan un control versátil del hogar inteligente con opciones de entretenimiento integradas. Google Home se centra en la integración fluida del hogar inteligente y el control total mediante el Asistente de Google, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y el diseño moderno. Ideal para quienes buscan un ecosistema conectado y eficiente.

Guía de Compra: Cómo elegir el asistente inteligente perfecto en 2024

Compatibilidad con tus dispositivos existentes

Cuando estás a punto de dar el salto al mundo de los asistentes inteligentes, lo primero que debes tener en cuenta es la compatibilidad con los dispositivos que ya posees. No hay nada más frustrante que adquirir un nuevo asistente y descubrir que no se comunica bien con tu sistema actual. Asegúrate de que el asistente que elijas funcione sin problemas con tus luces, cámaras, termostatos y cualquier otro dispositivo que ya tengas en casa. Recuerda, en mi experiencia, un hogar inteligente solo es tan eficiente como la comunicación entre sus dispositivos.

Funcionalidades específicas que necesitas

No todos los asistentes inteligentes están diseñados para cubrir las mismas necesidades. ¿Buscas un dispositivo que te permita hacer videollamadas con facilidad? ¿O tal vez uno que se convierta en el epicentro de tu entretenimiento en casa? Aquí es donde debes ser específico con tus expectativas. Identifica qué funcionalidades son imprescindibles para ti, ya sea la calidad del sonido para la música, la capacidad de controlar varios dispositivos del hogar, o la integración con plataformas de streaming. En mi opinión, es esencial que el asistente elegido no solo cumpla con las funciones básicas, sino que también se ajuste a tus actividades diarias.

Presupuesto y relación calidad-precio

Finalmente, una consideración crucial es el presupuesto. No es necesario gastar una fortuna para obtener un asistente inteligente de calidad. Mi consejo es encontrar un equilibrio entre precio y funcionalidad, asegurando que el dispositivo ofrezca un buen rendimiento sin que te deje un agujero en el bolsillo. Evalúa qué funciones realmente necesitas y compara modelos dentro de tu rango de precio. A veces, la opción más cara no siempre es la mejor para tu situación particular.

App de Amazon Alexa

App de Google Home

https://www.youtube.com/watch?v=ayii1GWfx8g

¿Cuál es la diferencia principal entre Alexa y Google Assistant?

La diferencia fundamental entre Alexa y Google Assistant radica en sus capacidades y la manera en que se integran en tu vida cotidiana. Alexa, de Amazon, destaca por su amplio ecosistema de Skills y su capacidad de controlar una gran variedad de dispositivos inteligentes. Por otro lado, Google Assistant brilla en términos de búsqueda y acceso a información, gracias a la integración directa con los servicios de Google. Si tu prioridad es obtener respuestas precisas y rápidas, Google Assistant podría ser tu mejor opción; pero si buscas un control del hogar más flexible, Alexa tiene una ligera ventaja.

¿Son seguros estos dispositivos?

La seguridad es una preocupación legítima cuando se trata de asistentes inteligentes. Tanto Amazon como Google han implementado múltiples capas de seguridad para proteger tu privacidad. Alexa incluye botones físicos para desactivar los micrófonos y permite borrar tus grabaciones de voz a través de la aplicación. Por su parte, Google Assistant ofrece controles similares, con la opción adicional de revisar y eliminar tu historial de comandos. Ambos sistemas son seguros siempre que tomes las precauciones adecuadas y configures las opciones de privacidad según tus necesidades.

¿Puedo usar Alexa y Google Home en el mismo hogar?

Sí, es posible utilizar Alexa y Google Home en el mismo hogar, y de hecho, puede ser beneficioso. Cada asistente tiene fortalezas únicas, y al combinarlos, puedes aprovechar lo mejor de ambos mundos. Por ejemplo, podrías utilizar Alexa para controlar tus dispositivos inteligentes y Google Assistant para obtener respuestas rápidas y precisas. Es importante asegurarse de que no haya conflictos entre los dispositivos y que cada asistente esté configurado correctamente para evitar confusiones. En resumen, con una buena organización, estos dos gigantes pueden coexistir armoniosamente bajo el mismo techo.

¿Qué cosas se pueden conectar a Google Home?

Google Home es una plataforma muy versátil que permite conectar una amplia gama de dispositivos inteligentes. Puedes vincular desde luces y termostatos hasta cámaras de seguridad y cerraduras inteligentes, haciendo que tu hogar sea más inteligente y fácil de manejar. Aquí te dejamos una lista de algunos de los dispositivos y servicios que puedes conectar a Google Home:

Altavoces y pantallas : Altavoces inteligentes y pantallas como Google Nest Hub y Nest Audio.

: Altavoces inteligentes y pantallas como Google Nest Hub y Nest Audio. Nest Thermostat : Controla la temperatura de tu hogar con comandos de voz.

: Controla la temperatura de tu hogar con comandos de voz. Cámaras y timbres : Cámaras de seguridad y timbres inteligentes para monitorear tu hogar.

: Cámaras de seguridad y timbres inteligentes para monitorear tu hogar. Cerraduras y sistemas de alarma : Cerraduras inteligentes y sistemas de alarma que se integran fácilmente.

: Cerraduras inteligentes y sistemas de alarma que se integran fácilmente. Detectores de humo : Detectores de humo conectados que te alertan a través de Google Home.

: Detectores de humo conectados que te alertan a través de Google Home. Wi-Fi : Routers y sistemas de malla que optimizan la conectividad en tu hogar.

: Routers y sistemas de malla que optimizan la conectividad en tu hogar. Suscripciones y servicios : Servicios de streaming como Spotify, YouTube Music y Netflix.

: Servicios de streaming como Spotify, YouTube Music y Netflix. Preocupaciones comunes sobre Nest: Soluciones comunes y consejos para problemas con dispositivos Nest.

La verdadera magia de Google Home radica en su capacidad para unificar todos estos dispositivos bajo un solo control, haciendo que la vida en un hogar inteligente sea mucho más fluida y conveniente.

¿Qué trucos se pueden hacer con Alexa?

Alexa, la asistente virtual de Amazon, está repleta de trucos y funcionalidades que pueden hacer tu vida más fácil y entretenida. Algunos de los trucos más útiles incluyen la capacidad de crear rutinas personalizadas, donde un solo comando de voz puede desencadenar una serie de acciones, como apagar las luces, ajustar el termostato y reproducir música relajante al decir "Alexa, buenas noches". También puedes usar Alexa para establecer recordatorios, temporizadores y alarmas con facilidad, lo que es especialmente útil en la cocina o durante tareas diarias. Además, Alexa puede contar chistes, jugar juegos interactivos como Jeopardy, y hasta ofrecer resúmenes de noticias personalizados. En mi opinión, lo que hace a Alexa realmente especial es su capacidad de aprender y adaptarse a tus preferencias con el tiempo, haciendo que sea cada vez más eficiente a medida que la usas.

¿Es Amazon Alexa gratis con Prime?

No necesitas una suscripción a Amazon Prime para usar un dispositivo Echo con Alexa. Todo lo que necesitas es una cuenta de Amazon, la cual es gratuita y cualquiera puede registrarse para obtener una. Sin embargo, tener una membresía de Amazon Prime te ofrece beneficios adicionales que los titulares de cuentas regulares de Amazon no obtienen al usar su Echo. Por ejemplo, con Amazon Prime, puedes acceder a una biblioteca más amplia de música y obtener acceso a funciones exclusivas como Prime Music y Prime Video, que puedes controlar directamente con Alexa. En resumen, aunque Alexa es completamente funcional sin Amazon Prime, la suscripción a Prime puede enriquecer tu experiencia al brindarte más contenido y opciones para disfrutar con tu dispositivo Echo.

¿Qué otros asistentes inteligentes hay en el mercado?

Además de Amazon Alexa y Google Home, el mercado de asistentes inteligentes ha crecido considerablemente en los últimos años, ofreciendo una variedad de opciones que se adaptan a diferentes necesidades y preferencias. Aquí te presento algunos de los principales asistentes inteligentes que puedes considerar:

Apple Siri : Integrado en todos los dispositivos Apple, Siri ofrece un control por voz fluido para tareas cotidianas, como enviar mensajes, configurar alarmas y controlar dispositivos compatibles con HomeKit.

: Integrado en todos los dispositivos Apple, Siri ofrece un control por voz fluido para tareas cotidianas, como enviar mensajes, configurar alarmas y controlar dispositivos compatibles con HomeKit. Microsoft Cortana : Originalmente diseñado para competir con otros asistentes de voz, Cortana está más orientado hacia la productividad, integrándose principalmente con aplicaciones y servicios de Microsoft.

: Originalmente diseñado para competir con otros asistentes de voz, Cortana está más orientado hacia la productividad, integrándose principalmente con aplicaciones y servicios de Microsoft. Samsung Bixby : Bixby es el asistente de voz de Samsung, disponible en dispositivos Galaxy. Está diseñado para ofrecer un control total sobre el ecosistema de Samsung, incluyendo electrodomésticos inteligentes y dispositivos móviles.

: Bixby es el asistente de voz de Samsung, disponible en dispositivos Galaxy. Está diseñado para ofrecer un control total sobre el ecosistema de Samsung, incluyendo electrodomésticos inteligentes y dispositivos móviles. Amazon Alexa : Además de los dispositivos Echo, Alexa se encuentra integrada en una gran variedad de productos de terceros, desde auriculares hasta automóviles, lo que la convierte en una opción extremadamente versátil.

: Además de los dispositivos Echo, Alexa se encuentra integrada en una gran variedad de productos de terceros, desde auriculares hasta automóviles, lo que la convierte en una opción extremadamente versátil. Google Assistant: Aunque lo mencionamos anteriormente, es importante destacar que Google Assistant también está disponible en una amplia gama de dispositivos Android y otros productos de terceros, lo que lo hace accesible para un gran número de usuarios.

Estos asistentes no solo controlan dispositivos, sino que también ofrecen servicios como la gestión de calendarios, recordatorios, búsqueda por voz y más. En definitiva, la elección del asistente inteligente ideal dependerá de tu ecosistema de dispositivos y de las funcionalidades que valoras más en tu día a día.

En calidad de Afiliado de Amazon, podemos obtener ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.