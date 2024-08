Mejores móviles por 300 euros (2024): calidad y precio top

(*) Seleccionamos de forma independiente todos los productos y servicios. Si hace clic en los enlaces que proporcionamos, podemos ganar una comisión.

En un mundo donde los smartphones se han vuelto indispensables, encontrar un dispositivo que ofrezca un equilibrio perfecto entre rendimiento y precio puede ser un desafío, especialmente con un presupuesto ajustado. Por eso, hemos seleccionado cuidadosamente los mejores móviles que puedes comprar por 300 euros o menos en 2024.

En esta guía, valoramos las características clave de cada dispositivo, desde su potencia y autonomía hasta la calidad de sus cámaras y la experiencia de usuario que ofrecen. Analizaremos también las opiniones de expertos y usuarios para ofrecerte una visión completa y ayudarte a tomar la mejor decisión.

Nuestra selección top de los smartphones destacados por 300€

Google Pixel 6a

Cámara: 12 megapíxeles con Enfoque Facial y Borrador Mágico.

12 megapíxeles con Enfoque Facial y Borrador Mágico. Pantalla: 6,1 pulgadas con resolución de 1080 x 2340 píxeles.

6,1 pulgadas con resolución de 1080 x 2340 píxeles. Batería: Duración de más de 24 horas con carga rápida.

Duración de más de 24 horas con carga rápida. Procesador: Google Tensor, diseñado para rendimiento y seguridad.

Google Tensor, diseñado para rendimiento y seguridad. Resistencia: Certificación IP67 para resistencia al agua y polvo.

Diseño y pantalla

El Google Pixel 6a es minimalista y elegante. Disponible en colores sobrios como Carbón, Salvia y Tiza, su acabado mate y bordes redondeados lo hacen cómodo en la mano. La pantalla de 6,1 pulgadas ofrece una resolución de 1080 x 2340 píxeles, proporcionando imágenes nítidas y colores vibrantes. Aunque la tasa de refresco es de solo 60Hz, sigue siendo adecuada para la mayoría de los usuarios que buscan una experiencia visual fluida.

Rendimiento y batería

El corazón del Pixel 6a es el chip Google Tensor, diseñado específicamente por Google para sus dispositivos. Esto garantiza un rendimiento ágil, con aplicaciones que se inician rápidamente y una navegación fluida. Además, su batería inteligente promete más de 24 horas de uso, adaptándose a tu rutina diaria para ahorrar energía cuando más lo necesitas. Y si necesitas una recarga rápida, en pocos minutos de carga tendrás horas de uso adicional.

Cámara

Una de las características más destacadas del Pixel 6a es su cámara. Con 12 megapíxeles, incorpora funciones avanzadas como Enfoque Facial, que captura rostros con mayor claridad, y el Borrador Mágico, que elimina elementos no deseados de tus fotos. Estas características hacen que el Pixel 6a no solo sea excelente para fotografía casual, sino también para aquellos que desean capturar cada detalle con precisión.

Conectividad y seguridad

En términos de conectividad, el Pixel 6a es compatible con la tecnología 5G, asegurando velocidades rápidas de descarga y navegación. Además, incluye el chip de seguridad Titan M2, que junto con Google Tensor, proporciona una capa adicional de protección contra ataques y amenazas, manteniendo tus datos seguros en todo momento.

Pros:

Excelente rendimiento de la cámara: Perfecta para fotografía diaria.

Perfecta para fotografía diaria. Software limpio y actualizaciones a largo plazo: Siempre actualizado y seguro.

Siempre actualizado y seguro. Resistencia al agua y polvo (IP67): Ideal para situaciones imprevistas.

Contras:

Pantalla de 60Hz: Podría no ser ideal para usuarios que buscan la máxima fluidez.

Podría no ser ideal para usuarios que buscan la máxima fluidez. Sin carga inalámbrica: Una característica común en esta gama que falta aquí.

Una característica común en esta gama que falta aquí. Solo una opción de almacenamiento: 128 GB puede ser limitado para algunos usuarios.

Samsung Galaxy A54

Pantalla: AMOLED de 6,4 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de hasta 120Hz.

AMOLED de 6,4 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de hasta 120Hz. Cámara: Triple cámara trasera (50 MP + 12 MP + 5 MP) y cámara frontal de 32 MP.

Triple cámara trasera (50 MP + 12 MP + 5 MP) y cámara frontal de 32 MP. Batería: 5000 mAh con más de 2 días de autonomía y carga rápida.

5000 mAh con más de 2 días de autonomía y carga rápida. Almacenamiento: 128 GB internos, expandibles hasta 1 TB con tarjeta microSD.

128 GB internos, expandibles hasta 1 TB con tarjeta microSD. Procesador: Octa-core con velocidad de hasta 2,4 GHz, compatible con 5G.

Diseño y pantalla

El Galaxy A54 sigue la tradición de Samsung en cuanto a diseño atractivo y funcional. Su cuerpo de policarbonato, disponible en colores como Graphite, ofrece un acabado elegante y una construcción robusta. La pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas es una de las mejores en su clase, con colores vivos y negros profundos, lo que hace que todo lo que veas, desde vídeos hasta fotos, luzca impresionante. Además, la tasa de refresco de 120Hz asegura una experiencia visual fluida, ideal para juegos y navegación web.

Rendimiento y batería

Bajo el capó, el Galaxy A54 cuenta con un procesador octa-core que ofrece un rendimiento ágil y eficiente. Es compatible con redes 5G, lo que significa que puedes disfrutar de descargas ultrarrápidas y una conectividad sin interrupciones. La batería de 5000 mAh es otro punto fuerte, proporcionando más de 2 días de autonomía en un uso moderado. Aunque la carga rápida es decente, se podría mejorar en comparación con algunos competidores que ofrecen velocidades más rápidas.

Cámara

El sistema de triple cámara del Galaxy A54 es versátil y capaz de capturar imágenes de alta calidad en diversas condiciones. La cámara principal de 50 MP produce fotos nítidas y detalladas, mientras que la cámara ultra gran angular de 12 MP es perfecta para paisajes o tomas grupales. Además, la cámara macro de 5 MP te permite capturar detalles cercanos con sorprendente claridad. La cámara frontal de 32 MP asegura selfies brillantes y bien definidas, perfectas para redes sociales o videollamadas.

Conectividad y almacenamiento

El Galaxy A54 no solo es rápido, sino que también es flexible en términos de almacenamiento. Viene con 128 GB de memoria interna, lo que debería ser suficiente para la mayoría de los usuarios, pero si necesitas más espacio, puedes expandirlo hasta 1 TB con una tarjeta microSD. Esta opción es ideal para quienes almacenan grandes cantidades de fotos, vídeos o archivos de trabajo en su dispositivo. En términos de conectividad, el A54 está bien equipado con 5G, Wi-Fi y Bluetooth 5.0, asegurando una experiencia conectada y moderna.

Pros:

Pantalla AMOLED brillante y fluida: Ideal para multimedia y juegos.

Ideal para multimedia y juegos. Batería de larga duración: Más de 2 días de autonomía.

Más de 2 días de autonomía. Política de actualizaciones excelente: Samsung garantiza varios años de soporte.

Contras:

Carga rápida limitada: No es tan rápida como la de otros modelos en su rango de precio.

No es tan rápida como la de otros modelos en su rango de precio. Sin conector para auriculares: Puede ser un inconveniente para algunos usuarios.

Nothing Phone (2a)

Pantalla: AMOLED LTPO de 6,7 pulgadas con frecuencia de actualización adaptativa de 120Hz.

AMOLED LTPO de 6,7 pulgadas con frecuencia de actualización adaptativa de 120Hz. Cámara: Doble cámara trasera de 50 MP con OIS y EIS, cámara frontal de 32 MP.

Doble cámara trasera de 50 MP con OIS y EIS, cámara frontal de 32 MP. Batería: 5000 mAh con carga rápida de 45W y carga inalámbrica reversible.

5000 mAh con carga rápida de 45W y carga inalámbrica reversible. Procesador: Dimensity 7200 Pro personalizado, octa-core de hasta 2,8 GHz.

Dimensity 7200 Pro personalizado, octa-core de hasta 2,8 GHz. Sistema Operativo: Nothing OS 2.5 basado en Android 14.

Diseño y pantalla

El diseño del Nothing Phone (2a) es, sin duda, uno de sus aspectos más llamativos. Con su parte trasera transparente y su iluminación LED personalizable, este dispositivo destaca entre la multitud. La pantalla AMOLED LTPO de 6,7 pulgadas no solo es grande y vibrante, sino que también cuenta con una frecuencia de actualización adaptativa de 120Hz, lo que la hace ideal tanto para el uso diario como para gaming. Además, su brillo máximo de 1300 nits garantiza una excelente visibilidad incluso bajo la luz del sol.

Rendimiento y batería

Equipado con el procesador Dimensity 7200 Pro, el Nothing Phone (2a) ofrece un rendimiento ágil y eficiente, capaz de manejar múltiples tareas sin esfuerzo. Este chip, desarrollado en colaboración con Mediatek, está optimizado para un consumo de energía reducido, lo que se traduce en una mayor duración de la batería. Hablando de batería, los 5000 mAh de capacidad aseguran hasta dos días de uso moderado, y la carga rápida de 45W permite obtener suficiente energía para todo un día en solo 20 minutos. Además, la carga inalámbrica y la carga inalámbrica reversible añaden un plus de comodidad.

Cámara

La configuración de doble cámara del Nothing Phone (2a) está diseñada para satisfacer tanto a los fotógrafos casuales como a los más exigentes. Con una cámara principal de 50 MP equipada con OIS y EIS, las fotos salen nítidas y estables en cualquier situación. La cámara ultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de 114º es ideal para capturar paisajes y tomas grupales. La cámara frontal de 32 MP garantiza selfies claras y detalladas, perfectas para redes sociales. Además, con el motor TrueLens y el Ultra XDR, las imágenes capturan un rango dinámico impresionante, haciendo que cada foto parezca más realista.

Conectividad y sistema operativo

El Nothing Phone (2a) no se queda corto en términos de conectividad, ofreciendo soporte para 5G, Bluetooth, NFC y Wi-Fi. Su sistema operativo, Nothing OS 2.5, basado en Android 14, proporciona una experiencia fluida y personalizable, con widgets únicos y animaciones que aportan una interacción más rica y directa desde la pantalla de inicio. Este sistema operativo ha sido desarrollado en conjunto con Google, asegurando una integración perfecta y actualizaciones constantes.

Pros:

Diseño único: Un smartphone que realmente se destaca en términos de estética.

Un smartphone que realmente se destaca en términos de estética. Excelente batería: Hasta dos días de uso y carga rápida de 45W.

Hasta dos días de uso y carga rápida de 45W. Pantalla OLED LTPO de 120Hz: Visuales vibrantes y suaves.

Contras:

Cámara promedio: A pesar de sus características avanzadas, la calidad de la cámara podría no impresionar a todos.

A pesar de sus características avanzadas, la calidad de la cámara podría no impresionar a todos. Solo certificación IP54: Ofrece protección limitada contra el agua y el polvo.

Motorola Edge 40

Pantalla: pOLED de 6,55 pulgadas con frecuencia de actualización de 144Hz.

pOLED de 6,55 pulgadas con frecuencia de actualización de 144Hz. Cámara: Cámara principal de 50 MP con OIS y Ultra Pixel.

Cámara principal de 50 MP con OIS y Ultra Pixel. Batería: 5000 mAh con carga rápida TurboPower de 68W.

5000 mAh con carga rápida TurboPower de 68W. Diseño: Resistente al agua con certificación IP68, cuerpo ultrafino y ligero.

Resistente al agua con certificación IP68, cuerpo ultrafino y ligero. Sistema Operativo: Android 13 con interfaz limpia y fluida.

Diseño y pantalla

El diseño del Motorola Edge 40 Neo es una de sus mayores fortalezas. Con un cuerpo ultrafino y ligero, disponible en acabados como cuero vegano y colores seleccionados por Pantone, este dispositivo es tanto una declaración de estilo como una herramienta funcional. La pantalla pOLED de 6,55 pulgadas ofrece colores vibrantes y negros profundos, ideales para disfrutar de contenido multimedia. Su frecuencia de actualización de 144Hz asegura una experiencia visual fluida, perfecta para juegos y vídeos.

Rendimiento y batería

El Edge 40 Neo está impulsado por un procesador Snapdragon, que aunque no sea el más potente del mercado, ofrece un rendimiento más que suficiente para la mayoría de los usuarios. La multitarea y las aplicaciones exigentes funcionan sin problemas, lo que hace que este dispositivo sea una opción confiable para el uso diario. La batería de 5000 mAh asegura una autonomía sólida, y la carga rápida de 68W TurboPower permite recargar el teléfono en cuestión de minutos, proporcionándote energía para todo el día en solo 15 minutos de carga.

Cámara

La cámara principal de 50 MP del Motorola Edge 40 Neo es capaz de capturar fotos detalladas y vivas, incluso en condiciones de poca luz gracias a su tecnología Ultra Pixel. El estabilizador óptico de imagen (OIS) garantiza que tus fotos y vídeos salgan nítidos, sin importar las circunstancias. Aunque el teléfono no cuenta con una configuración de cámara múltiple de gama alta, las fotos nocturnas y los retratos salen muy bien gracias a las optimizaciones de software.

Conectividad y resistencia

El Motorola Edge 40 Neo no solo es bonito, también es resistente. Con una certificación IP68, este teléfono está protegido contra el agua y el polvo, lo que lo hace ideal para aquellos que llevan un estilo de vida activo. En cuanto a la conectividad, es compatible con redes 5G, asegurando velocidades rápidas de internet y una conectividad fluida en todo momento.

Pros:

Diseño premium y resistente: Ultrafino, ligero y con certificación IP68.

Ultrafino, ligero y con certificación IP68. Pantalla rápida y envolvente: 144Hz para una experiencia visual fluida.

144Hz para una experiencia visual fluida. Carga rápida eficiente: TurboPower de 68W.

Contras:

Política de actualizaciones limitada: No garantiza tantas actualizaciones como otros competidores.

No garantiza tantas actualizaciones como otros competidores. Sin soporte para microSD: El almacenamiento no se puede expandir.

El almacenamiento no se puede expandir. Sin conector para auriculares: Puede ser una limitación para algunos usuarios.

HUAWEI P30 Lite New Edition

Pantalla: 6,15 pulgadas con resolución FHD+.

6,15 pulgadas con resolución FHD+. Cámara: Cámara principal de 48 MP, ideal para fotografía en condiciones de luz moderada.

Cámara principal de 48 MP, ideal para fotografía en condiciones de luz moderada. Almacenamiento: 256 GB de almacenamiento interno, expandible mediante tarjeta microSD.

256 GB de almacenamiento interno, expandible mediante tarjeta microSD. Batería: 3340 mAh, suficiente para un día completo de uso moderado.

3340 mAh, suficiente para un día completo de uso moderado. Sistema operativo: Android 9.0, con posibilidad de actualización a versiones posteriores.

Diseño y pantalla

El HUAWEI P30 Lite New Edition se presenta con un diseño estilizado y ligero, lo que lo hace cómodo para el uso con una sola mano. Su pantalla de 6,15 pulgadas es ideal para disfrutar de contenido multimedia, con una resolución FHD+ que proporciona imágenes nítidas y colores vibrantes. Aunque no cuenta con las características más avanzadas del mercado, su calidad es más que suficiente para usuarios que buscan un buen equilibrio entre precio y rendimiento.

Rendimiento y batería

Este dispositivo viene equipado con un procesador de 2,2 GHz, combinado con 6 GB de RAM, lo que le permite manejar la mayoría de las aplicaciones y tareas cotidianas sin esfuerzo. Ya sea navegando por internet, utilizando redes sociales o realizando multitarea ligera, el P30 Lite New Edition se mantiene fluido. Su batería de 3340 mAh ofrece una autonomía decente, permitiendo un día completo de uso moderado. Sin embargo, no cuenta con carga inalámbrica, lo que podría ser un inconveniente para algunos usuarios.

Cámara

La cámara principal de 48 MP es uno de los puntos fuertes del HUAWEI P30 Lite New Edition. Con esta cámara, es posible capturar fotos con buen detalle en condiciones de luz diurna. No obstante, en situaciones de poca luz, el rendimiento puede no ser el mejor, aunque sigue siendo aceptable para la mayoría de los usuarios. La cámara frontal también ofrece resultados satisfactorios, perfecta para selfies y videollamadas.

Almacenamiento y conectividad

Con 256 GB de almacenamiento interno, el P30 Lite New Edition ofrece espacio más que suficiente para guardar fotos, vídeos y aplicaciones. Además, si necesitas más espacio, puedes expandirlo mediante una tarjeta microSD, lo que le da un punto a favor en términos de versatilidad. En cuanto a la conectividad, el dispositivo incluye las opciones básicas como USB, Wi-Fi y un conector de audio de 3.5 mm, manteniendo opciones tradicionales que muchos usuarios aún valoran.

Pros:

Amplio almacenamiento: 256 GB expandibles con microSD.

256 GB expandibles con microSD. Pantalla grande y clara: Ideal para ver vídeos y navegar.

Ideal para ver vídeos y navegar. Diseño ligero y cómodo: Fácil de usar con una mano.

Contras:

Cámara mediocre en baja luz: No sobresale en fotografía nocturna.

No sobresale en fotografía nocturna. Sin carga inalámbrica: Ausencia de una característica común en otros modelos.

Ausencia de una característica común en otros modelos. Solo certificación IP52: Protección limitada contra el agua y el polvo.

OnePlus Nord CE 4

Pantalla: AMOLED de 6,67 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz.

AMOLED de 6,67 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz. Cámara: Cámara principal de 50 MP y cámara frontal de 16 MP.

Cámara principal de 50 MP y cámara frontal de 16 MP. Batería: 5.110 mAh con carga rápida de 80W SUPERVOOC.

5.110 mAh con carga rápida de 80W SUPERVOOC. Procesador: Snapdragon 695 con 8 GB de RAM y 8 GB de RAM virtual.

Snapdragon 695 con 8 GB de RAM y 8 GB de RAM virtual. Sistema Operativo: OxygenOS 14 basado en Android, con una experiencia de usuario fluida.

Diseño y pantalla

El OnePlus Nord CE 4 Lite mantiene un diseño sencillo pero efectivo, con acabados en colores llamativos como el Mega Blue y Super Silver. Su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas es un punto fuerte, proporcionando una experiencia visual inmersiva con colores vivos y una frecuencia de actualización de 120 Hz que garantiza una navegación fluida. Sin embargo, algunos usuarios han señalado que la calidad de la pantalla puede presentar problemas menores, como variaciones en el brillo o en la precisión del color.

Rendimiento y batería

Equipado con el procesador Snapdragon 695, el Nord CE 4 Lite ofrece un rendimiento adecuado para el uso diario y tareas multitarea ligeras. Los 8 GB de RAM, junto con la opción de expandir la memoria virtual, permiten que las aplicaciones se ejecuten sin problemas, aunque este no es un dispositivo pensado para usuarios intensivos o juegos exigentes. La batería de 5.110 mAh es generosa y, con la carga rápida de 80W SUPERVOOC, podrás recargar completamente tu teléfono en menos de una hora, lo que es ideal para aquellos que necesitan energía constante durante el día.

Cámara

La cámara principal de 50 MP es adecuada para capturar fotos decentes en condiciones de buena iluminación. Aunque no sobresale en fotografía nocturna o en escenarios de baja luz, ofrece un rendimiento satisfactorio para el uso diario. La cámara frontal de 16 MP es suficiente para selfies y videollamadas, aunque no esperes resultados profesionales. En general, la configuración de la cámara es competente, pero no destacable, lo que refleja el enfoque de OnePlus en ofrecer un buen equilibrio entre calidad y costo.

Software y conectividad

El OnePlus Nord CE 4 Lite viene con OxygenOS 14 preinstalado, ofreciendo una experiencia de usuario limpia y personalizable, característica de los dispositivos OnePlus. El software está inspirado en la naturaleza, con herramientas útiles que optimizan el uso diario. En cuanto a la conectividad, este modelo es compatible con 5G, asegurando que estés preparado para las redes de próxima generación. También incluye opciones tradicionales como el conector de audio de 3.5 mm, algo que muchos usuarios aún valoran.

Pros:

Pantalla AMOLED de 120 Hz: Excelente para una experiencia visual fluida.

Excelente para una experiencia visual fluida. Carga rápida eficiente: 80W SUPERVOOC recarga el dispositivo en poco tiempo.

80W SUPERVOOC recarga el dispositivo en poco tiempo. Buen rendimiento para el precio: Adecuado para tareas diarias y multitarea ligera.

Contras:

Problemas potenciales con la calidad de la pantalla: Variaciones en el brillo y color.

Variaciones en el brillo y color. Sin carga inalámbrica: Ausencia de una característica que se encuentra en otros modelos de gama media.

Ausencia de una característica que se encuentra en otros modelos de gama media. Calidad de construcción promedio: No destaca en materiales o durabilidad.

Poco F5

Pantalla: AMOLED de 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz.

AMOLED de 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. Cámara: Cámara principal de 64 MP con OIS y cámara frontal de 16 MP.

Cámara principal de 64 MP con OIS y cámara frontal de 16 MP. Batería: 5000 mAh con carga rápida de 67W.

5000 mAh con carga rápida de 67W. Procesador: Snapdragon 7+ Gen 2 con 12 GB de RAM.

Snapdragon 7+ Gen 2 con 12 GB de RAM. Sistema Operativo: MIUI 14 para POCO basado en Android 13.

Diseño y pantalla

El diseño del POCO F5 es sencillo pero efectivo, con una construcción ligera que se siente cómoda en la mano. La pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas ofrece una experiencia visual impresionante, gracias a su resolución FHD+ y su tasa de refresco de 120 Hz. Esto lo convierte en un dispositivo ideal para disfrutar de contenido multimedia, juegos y navegación fluida. Sin embargo, aunque la pantalla es nítida y vibrante, algunos usuarios han mencionado la posibilidad de encontrar bloatware en el software, lo que puede afectar la experiencia de usuario.

Rendimiento y batería

Equipado con el procesador Snapdragon 7+ Gen 2 y 12 GB de RAM, el POCO F5 está diseñado para manejar tareas intensivas sin problemas. Desde juegos exigentes hasta aplicaciones de productividad, este dispositivo se mantiene fluido y rápido. La batería de 5000 mAh es otro de sus puntos fuertes, ofreciendo una autonomía que fácilmente dura un día completo. Además, la carga rápida de 67W te permite recargar el dispositivo en poco tiempo, lo que es ideal para quienes están siempre en movimiento.

Cámara

La cámara principal de 64 MP con estabilización óptica de imagen (OIS) es capaz de capturar fotos de alta calidad, especialmente en condiciones de buena iluminación. Si bien no es la mejor cámara en su categoría, cumple con creces para un uso diario. La cámara frontal de 16 MP es adecuada para selfies y videollamadas, ofreciendo resultados claros y detallados. En general, las capacidades fotográficas del POCO F5 son suficientes para la mayoría de los usuarios, aunque puede no satisfacer a los más exigentes en fotografía.

Software y conectividad

El POCO F5 corre MIUI 14 para POCO, basado en Android 13, ofreciendo una interfaz personalizable y llena de funciones. Sin embargo, algunos usuarios han señalado la presencia de aplicaciones preinstaladas que pueden no ser necesarias. En términos de conectividad, el dispositivo es compatible con 5G, asegurando una navegación rápida y estable. Además, cuenta con altavoces duales, un conector de audio de 3,5 mm, y certificación Dolby Atmos, lo que lo convierte en una excelente opción para el consumo de multimedia.

Pros:

Excelente rendimiento: Procesador Snapdragon 7+ Gen 2 y 12 GB de RAM.

Procesador Snapdragon 7+ Gen 2 y 12 GB de RAM. Pantalla AMOLED de 120 Hz: Visuales vibrantes y navegación fluida.

Visuales vibrantes y navegación fluida. Batería de larga duración con carga rápida: 5000 mAh y 67W de carga rápida.

Contras:

Rendimiento de la cámara podría mejorar: No es la mejor en su categoría.

No es la mejor en su categoría. Posible bloatware en el software: Presencia de aplicaciones preinstaladas que pueden no ser útiles.

Samsung Galaxy S20 FE

Pantalla: Super AMOLED de 6,5 pulgadas con resolución FHD+.

Super AMOLED de 6,5 pulgadas con resolución FHD+. Cámara: Configuración de triple cámara con lente principal de 12 MP y teleobjetivo con zoom óptico 3x.

Configuración de triple cámara con lente principal de 12 MP y teleobjetivo con zoom óptico 3x. Procesador: Qualcomm Snapdragon 865 con 6 GB de RAM.

Qualcomm Snapdragon 865 con 6 GB de RAM. Batería: 4500 mAh con carga rápida y carga inalámbrica.

4500 mAh con carga rápida y carga inalámbrica. Conectividad: Compatible con 5G y Wi-Fi 6.

Diseño y pantalla

El Galaxy S20 FE mantiene el elegante diseño de la serie S20, con una pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas que ofrece colores vibrantes y negros profundos. La experiencia visual es inmersiva gracias a los bordes reducidos y una tasa de refresco de 120 Hz que hace que el desplazamiento y la interacción sean suaves como la seda. Aunque es un modelo lanzado hace unos años, su construcción sigue siendo sólida y resistente, cumpliendo con las expectativas de un dispositivo de gama alta.

Rendimiento y batería

A pesar de ser un modelo más antiguo, el Galaxy S20 FE no decepciona en términos de rendimiento. Equipado con un procesador Snapdragon 865, este smartphone puede manejar aplicaciones y juegos exigentes sin problemas. La batería de 4500 mAh ofrece una duración respetable que fácilmente cubre un día completo de uso intensivo. Además, la carga rápida y la carga inalámbrica añaden conveniencia, permitiendo que estés siempre listo para seguir adelante.

Cámara

El Galaxy S20 FE cuenta con una configuración de triple cámara que incluye un sensor principal de 12 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo con zoom óptico 3x. Esta combinación permite capturar imágenes claras y detalladas en una variedad de escenarios. El modo noche también es impresionante, mejorando significativamente las fotos en condiciones de poca luz. Sin embargo, al ser un modelo más antiguo, puede que no cuente con las últimas innovaciones en fotografía, pero sigue siendo más que capaz para el uso diario.

Software y conectividad

El S20 FE viene con Android 10 de fábrica, pero es compatible con actualizaciones hasta Android 13, asegurando que no te quedes atrás en cuanto a funciones y seguridad. La conectividad 5G y Wi-Fi 6 garantiza velocidades de internet rápidas y estables, haciendo que la navegación, el streaming y las videollamadas sean una experiencia sin interrupciones.

Pros:

Características de gama alta a precio reducido: Mantiene muchas de las funcionalidades de los dispositivos más nuevos.

Mantiene muchas de las funcionalidades de los dispositivos más nuevos. Cámara versátil: Buen rendimiento en diversas condiciones de luz.

Buen rendimiento en diversas condiciones de luz. Conectividad 5G: Asegura una experiencia de internet rápida y sin interrupciones.

Contras:

Modelo más antiguo: Puede que no reciba actualizaciones de software durante mucho más tiempo.

Puede que no reciba actualizaciones de software durante mucho más tiempo. Estado usado o reacondicionado: Aunque funcional, podría mostrar signos de desgaste.

Comparativa de los mejores móviles por 300 euros

Producto Pantalla Procesador Cámara Principal Batería Google Pixel 6a 6,1" OLED, 1080 x 2340 px, 60 Hz Google Tensor 12 MP (con Enfoque Facial y Borrador Mágico) 24 horas, carga rápida Samsung Galaxy A54 6,4" AMOLED, FHD+, 120 Hz Octa-core hasta 2,4 GHz Triple (50 MP + 12 MP + 5 MP) 5000 mAh, carga rápida Nothing Phone (2a) 6,7" AMOLED LTPO, 120 Hz Dimensity 7200 Pro, 2,8 GHz Dual 50 MP con OIS y EIS 5000 mAh, carga rápida 45W Motorola Edge 40 6,55" pOLED, 144 Hz Snapdragon (modelo no especificado) 50 MP con OIS 5000 mAh, TurboPower 68W HUAWEI P30 Lite 6,15" FHD+ 2,2 GHz (modelo no especificado) 48 MP 3340 mAh OnePlus Nord CE 4 6,67" AMOLED, 120 Hz Snapdragon 695, 8 GB RAM + 8 GB virtual 50 MP 5110 mAh, carga rápida 80W Poco F5 6,67" AMOLED, 120 Hz Snapdragon 7+ Gen 2, 12 GB RAM 64 MP con OIS 5000 mAh, carga rápida 67W Samsung Galaxy S20 FE 6,5" Super AMOLED, FHD+ Snapdragon 865, 6 GB RAM Triple (12 MP principal, zoom óptico 3x) 4500 mAh, carga rápida e inalámbrica

Factores clave a considerar antes de comprar un móvil por 300 euros

Cuando estás en la búsqueda de un móvil en el rango de los 300 euros, es esencial tener en cuenta varios factores que pueden marcar la diferencia en tu experiencia de uso. No todos los móviles ofrecen lo mismo, y aunque el precio pueda ser un limitante, eso no significa que debas comprometer la calidad. A continuación, vamos a desglosar los aspectos más importantes que deberías considerar antes de tomar una decisión.

Procesador y rendimiento

El corazón de cualquier smartphone es su procesador. Podríamos pensar que, por 300 euros, las opciones son limitadas, pero la realidad es que hay procesadores que ofrecen un rendimiento bastante sólido en este rango de precios.

Tipos de procesadores comunes en este rango de precios

Al hablar de procesadores, nos encontramos con marcas como Qualcomm, MediaTek y, en algunos casos, Exynos. En mi experiencia, los procesadores de la serie Snapdragon de Qualcomm, como el Snapdragon 6xx o 7xx, tienden a ser la opción más equilibrada entre rendimiento y eficiencia energética. Por otro lado, MediaTek ha mejorado mucho en los últimos años, ofreciendo procesadores que, aunque puedan no ser tan conocidos, proporcionan una experiencia de usuario fluida para tareas cotidianas y algunos juegos.

Importancia de la RAM y el almacenamiento

El procesador, por sí solo, no es suficiente. La cantidad de RAM y almacenamiento también juega un papel crucial en el rendimiento general del móvil. Aquí es donde a veces las marcas intentan recortar costos, ofreciendo modelos con 3GB o 4GB de RAM. Sin embargo, es recomendable buscar opciones con al menos 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento para garantizar que el dispositivo pueda manejar aplicaciones múltiples sin ralentizarse.

Calidad de la cámara

Para muchos, la cámara es uno de los aspectos más importantes en un smartphone. Incluso con un presupuesto limitado, es posible encontrar móviles que ofrezcan una calidad de imagen sorprendente.

Comparación de sensores y megapíxeles

Una cámara con más megapíxeles no siempre garantiza mejores fotos. En este rango de precios, encontramos sensores que van desde los 12MP hasta los 48MP. Lo importante es el equilibrio entre la resolución y la calidad del sensor. He notado que algunos de los mejores resultados se obtienen con sensores Sony o Samsung, que, aunque no tengan la mayor cantidad de megapíxeles, capturan más luz y detalle, especialmente en condiciones de poca luz.

Funciones adicionales: Modo noche, IA, y más

Hoy en día, los móviles vienen cargados de funciones adicionales que mejoran la experiencia fotográfica. El modo noche es una característica que ha pasado de ser exclusiva de los móviles de gama alta a estar presente en modelos más económicos. Del mismo modo, la integración de inteligencia artificial (IA) ayuda a optimizar las fotos automáticamente, ajustando la exposición, el balance de blancos y otros parámetros, aunque, en mi opinión, los resultados pueden variar dependiendo del fabricante.

Duración de la batería y opciones de carga

La autonomía es un factor decisivo, especialmente si eres de los que pasa mucho tiempo fuera de casa. Una buena batería puede ser la diferencia entre un día productivo o estar buscando un enchufe constantemente.

Capacidad de la batería en mAh

En este rango de precios, lo más común es encontrar baterías con capacidades que oscilan entre los 4000 y 5000 mAh. Una batería de 5000 mAh, por ejemplo, debería ofrecerte un día completo de uso sin problemas, incluso con un uso moderado a intenso. Es importante fijarse en este aspecto para evitar sorpresas desagradables.

Tecnología de carga rápida y carga inalámbrica

La carga rápida es una característica cada vez más común, incluso en móviles de gama media. Aunque la carga inalámbrica es menos frecuente en este rango de precios, algunos modelos sorprenden al incluirla. En mi opinión, si eres de los que siempre tiene prisa, un móvil con carga rápida puede ser tu mejor aliado, reduciendo el tiempo que necesitas para recargar la batería significativamente.

Pantalla

La pantalla es uno de los componentes más visibles y, por lo tanto, una parte crucial en la experiencia de usuario. Una buena pantalla puede transformar la manera en que interactúas con tu dispositivo, ya sea para ver videos, jugar o simplemente navegar por la web.

Tipos de pantalla: AMOLED vs. LCD

Aunque el presupuesto puede ser limitado, aún es posible encontrar móviles con pantallas AMOLED en este rango de precios. Las pantallas AMOLED ofrecen colores más vivos y negros más profundos en comparación con las LCD. Si eres de los que disfruta del contenido multimedia, una pantalla AMOLED puede marcar la diferencia. Sin embargo, las LCD, cuando son de buena calidad, también proporcionan una experiencia visual agradable y son más comunes en este rango de precios.

Resolución y tasa de refresco

En cuanto a la resolución, lo estándar en este rango de precios es el Full HD+ (1080p), que proporciona una buena nitidez para la mayoría de los usos. Algunos modelos incluso ofrecen tasas de refresco de 90Hz o 120Hz, lo que hace que la experiencia de desplazamiento y juego sea mucho más fluida. En mi experiencia, una tasa de refresco más alta es especialmente apreciable si pasas mucho tiempo jugando o navegando.

Diseño y calidad de construcción

Aunque no lo creas, el diseño y la calidad de construcción no son aspectos que deban pasarse por alto, incluso en un móvil de 300 euros. Un buen diseño no solo es estéticamente agradable, sino que también mejora la durabilidad del dispositivo.

Materiales comunes en el rango de los 300 euros

En este rango de precios, es común encontrar móviles con acabados en plástico. Sin embargo, algunas marcas optan por incluir detalles en metal o cristal en modelos específicos, lo que les da un aspecto más premium. Un buen diseño también debe ser ergonómico, asegurando que el móvil sea cómodo de usar durante largos periodos.

Resistencia al agua y al polvo (certificaciones IP)

Aunque las certificaciones IP para resistencia al agua y al polvo no son muy comunes en móviles de este rango, algunos modelos ofrecen cierto nivel de protección. Es algo a considerar si eres de los que tienden a usar el móvil en condiciones adversas, como en la playa o bajo la lluvia.

Actualizaciones de software y seguridad

Finalmente, no podemos olvidarnos del software. Un móvil que se mantiene actualizado no solo recibe nuevas funciones, sino que también se protege contra vulnerabilidades de seguridad.

Frecuencia de actualizaciones de Android

En este rango de precios, las actualizaciones pueden ser menos frecuentes. Algunas marcas ofrecen una o dos actualizaciones mayores de Android durante la vida útil del dispositivo. Es importante investigar el historial de actualizaciones del fabricante antes de comprar.

Soporte de seguridad

El soporte de seguridad es crucial para mantener tu móvil protegido. Algunas marcas garantizan parches de seguridad mensuales o trimestrales, lo que ayuda a proteger el dispositivo contra amenazas. En mi opinión, este es un factor que no se debe pasar por alto, ya que la seguridad digital es más importante que nunca.

Guía de compra: Cómo elegir el mejor móvil por 300 euros

Elegir un móvil en el rango de los 300 euros puede parecer una tarea sencilla, pero con tantas opciones disponibles, es fácil sentirse abrumado. Lo primero que debemos hacer es identificar nuestras necesidades y luego, basándonos en ellas, tomar decisiones informadas sobre qué dispositivo se adapta mejor a nuestro estilo de vida. En esta guía, desglosaremos los aspectos más importantes que debes considerar para que puedas hacer la mejor elección posible.

Identifica tus necesidades

Antes de sumergirte en el mundo de las especificaciones y características, es crucial tener claro para qué vas a utilizar el móvil principalmente. Esto determinará qué aspectos son más relevantes para ti y qué puedes dejar de lado.

Uso principal: Fotografía, juegos, o uso diario

Si tu prioridad es la fotografía, deberás enfocarte en un móvil que tenga una buena cámara, con múltiples lentes y funciones como modo noche e inteligencia artificial para mejorar tus fotos. En cambio, si los juegos son lo tuyo, es fundamental que el móvil cuente con un procesador potente y suficiente RAM para ejecutar juegos sin problemas. Por otro lado, si lo que buscas es un dispositivo para uso diario, como redes sociales, mensajería y llamadas, quizás prefieras un móvil con buena autonomía y una pantalla que sea agradable a la vista durante largas sesiones de uso.

Importancia de la duración de la batería según el uso

No todos usamos el móvil de la misma manera. Si eres de los que pasa muchas horas lejos de un enchufe, la duración de la batería será uno de los factores más importantes para ti. Un móvil con una batería de alta capacidad, digamos 5000 mAh, te proporcionará la tranquilidad de saber que no te quedarás sin energía a mitad del día. En mi opinión, vale la pena sacrificar un poco en otras áreas si la autonomía es algo crítico para ti.

Lee reseñas y comparativas

Una vez que has identificado tus necesidades, el siguiente paso es investigar qué móviles se ajustan a ellas. Leer reseñas y comparativas te dará una visión más clara de cómo se comportan los dispositivos en situaciones reales y no solo en términos de especificaciones técnicas.

¿Cuándo es el momento adecuado para comprar (rebajas, promociones, etc.)?

Comprar en el momento adecuado puede ahorrarte una buena cantidad de dinero. Las promociones durante eventos como el Black Friday, Prime Day o incluso las rebajas de verano son excelentes oportunidades para obtener un mejor precio. Si no tienes prisa, esperar a estas fechas puede permitirte acceder a un móvil de gama superior al que podrías comprar normalmente dentro de tu presupuesto. A veces, la paciencia es la clave para conseguir la mejor oferta.

¿Cuáles son las mejores marcas de móviles de gama media?

Google (Pixel)

(Pixel) Samsung (Galaxy)

(Galaxy) Nothing

Motorola

HUAWEI

OnePlus

Poco

Xiaomi

Realme

Oppo

