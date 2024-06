Smartwatch con NFC: Los 9 mejores relojes para pagar 2024

(*) Seleccionamos de forma independiente todos los productos y servicios. Si hace clic en los enlaces que proporcionamos, podemos ganar una comisión.

¿Qué es un smartwatch con NFC?

Un smartwatch con NFC es un reloj inteligente que incorpora la tecnología NFC (Near Field Communication) para realizar pagos sin contacto. Esta tecnología permite la comunicación entre dispositivos a corta distancia, facilitando transacciones rápidas y seguras.

Es la misma tecnología que encontramos en las tarjetas de crédito contactless y en algunos smartphones.

Ya sea que busques monitorizar tu salud, realizar pagos sin contacto o simplemente llevar un accesorio moderno en tu muñeca, aquí encontrarás el reloj perfecto para ti.

Los mejores smartwatch con NFC para pagar

Mejor para la monitorización de la salud: Samsung Galaxy Watch6 4G LTE, 44 mm

Pantalla ampliada y monitorización avanzada del sueño y la composición corporal.

Ideal para deportistas con seguimiento automático de más de 90 ejercicios.

Interacción fluida con el ecosistema Galaxy para una mayor productividad.

Mejor diseño y personalización: Google Pixel Watch BK

Diseño elegante con pantalla AMOLED y cristal Corning Gorilla Glass.

Compatible con Google Pay para pagos rápidos y seguros.

Funciones avanzadas de salud como ECG y monitor de frecuencia cardíaca.

Mejor duración de batería: Ticwatch Pro 5

Duración de la batería de hasta 80 horas gracias a la tecnología de pantalla de doble capa.

Equipado con Wear OS de Google y plataforma Snapdragon W5+ Gen 1.

Funcionalidad de pagos NFC y seguimiento avanzado de salud.

Mejor para deportes y actividades al aire libre: OnePlus Watch 2 Black Steel

Diseño robusto con acabado en acero negro y pantalla AMOLED de 1,4 pulgadas.

GPS integrado y resistencia al agua, perfecto para actividades al aire libre.

Pagos sin contacto mediante NFC para mayor conveniencia.

Mejor para usuarios de Apple: Apple Watch Ultra 2

Caja de titanio de calidad aeroespacial y pantalla Retina OLED LTPO siempre activa.

Sensores avanzados de salud, incluyendo ECG y monitoreo de temperatura del agua y aire.

Autonomía de hasta 36 horas y Apple Pay integrado para pagos sin contacto.

Samsung Galaxy Watch6 4G LTE, 44 mm

Pantalla ampliada: Un 20% más de pantalla y un bisel un 30% más fino, proporcionando una visualización óptima.

Un 20% más de pantalla y un bisel un 30% más fino, proporcionando una visualización óptima. Monitorización del sueño: Análisis avanzado del sueño para hábitos de descanso saludables.

Análisis avanzado del sueño para hábitos de descanso saludables. Composición corporal: Sensor BioActive de Samsung para medir y monitorizar la composición corporal.

Sensor BioActive de Samsung para medir y monitorizar la composición corporal. Monitorización cardiaca: Seguimiento continuo del ritmo cardíaco con notificaciones sobre irregularidades.

Seguimiento continuo del ritmo cardíaco con notificaciones sobre irregularidades. Seguimiento deportivo: Mide movimientos en más de 90 ejercicios y reconoce automáticamente algunos de ellos.

Mide movimientos en más de 90 ejercicios y reconoce automáticamente algunos de ellos. Ecosistema Galaxy: Interacción fluida con otros productos Samsung Galaxy para aumentar la productividad.

Lo primero que destaca del Galaxy Watch6 es su pantalla, un 20% más grande comparado con modelos anteriores, con un bisel significativamente más fino. Esto no solo mejora la visualización, sino que también permite una mayor personalización con esferas únicas y paneles adaptados a tus preferencias.

El Galaxy Watch6 se convierte en un aliado perfecto para tu salud. Su monitorización del sueño ofrece un análisis detallado de las fases de sueño y te brinda consejos personalizados para mejorar tu descanso. Además, el sensor BioActive permite medir tu composición corporal, ayudándote a establecer objetivos de forma física más precisos.

En cuanto al ritmo cardíaco, este smartwatch monitoriza continuamente tu frecuencia y ritmo cardiaco, notificándote si detecta alguna irregularidad y sugiriendo realizar un ECG para un examen más detallado.

Si eres un entusiasta del deporte, el Galaxy Watch6 no te decepcionará. Con la capacidad de monitorizar más de 90 ejercicios, incluidos natación y yoga, este reloj se adapta a cualquier rutina. Además, reconoce automáticamente actividades como correr, caminar y ciclismo, garantizando un registro completo de tu progreso.

El Galaxy Watch6 incluye la opción de pagos inalámbricos mediante NFC, ofreciendo una forma rápida y segura de realizar transacciones sin necesidad de llevar tu cartera. Esta funcionalidad es especialmente útil en situaciones donde la practicidad y rapidez son esenciales, como al hacer ejercicio o en salidas rápidas.

Una de las grandes ventajas de este smartwatch es su integración con el ecosistema Galaxy. Esto significa una interacción fluida con otros dispositivos Samsung, mejorando tu productividad y haciendo tu día a día más eficiente.

Pros:

Pantalla amplia y clara.

Monitoreo de salud avanzado.

Gran variedad de ejercicios reconocidos automáticamente.

Contras:

Precio elevado en comparación con otros smartwatches.

Duración de batería puede ser mejorada.

Google Pixel Watch BK Pixel Watch Matte Black/Obsidian

Diseño elegante: Disponible en varios colores y estilos.

Disponible en varios colores y estilos. Pantalla AMOLED: De 1,2 pulgadas con tecnología OLED.

De 1,2 pulgadas con tecnología OLED. Wear OS: Sistema operativo optimizado para la esfera redondeada del reloj.

Sistema operativo optimizado para la esfera redondeada del reloj. Resistencia al agua: Hasta 5 bares (50 metros) y cristal Corning Gorilla Glass.

Hasta 5 bares (50 metros) y cristal Corning Gorilla Glass. Pagos sin contacto: Compatibilidad con Google Pay para pagos rápidos y seguros.

Compatibilidad con Google Pay para pagos rápidos y seguros. Funciones de salud: Monitor de frecuencia cardíaca, ECG y rastreador de actividad.

El Google Pixel Watch tiene un diseño elegante y sofisticado. Disponible en varios colores y estilos, permite una personalización completa para adaptarse a cualquier ocasión. La pantalla AMOLED de 1,2 pulgadas ofrece una visualización clara y vibrante, protegida por cristal Corning Gorilla Glass que garantiza resistencia a arañazos y salpicaduras.

Equipado con Wear OS, el Pixel Watch proporciona una experiencia de usuario fluida y optimizada para su esfera redondeada. Esta versión de Wear OS mejora la interacción con el reloj, permitiendo un acceso rápido a notificaciones, aplicaciones y más.

El Pixel Watch es compatible con Google Pay, lo que facilita realizar pagos sin contacto de manera rápida y segura. Esta función es especialmente práctica para quienes buscan una mayor conveniencia en sus transacciones diarias, eliminando la necesidad de llevar efectivo o tarjetas.

El reloj incluye un monitor de frecuencia cardíaca y ECG, ofreciendo un seguimiento detallado de tu salud cardiovascular. Además, el rastreador de actividad registra tus movimientos y te ayuda a mantener un estilo de vida activo.

Con una resistencia al agua de hasta 5 bares (50 metros), el Pixel Watch es adecuado para actividades acuáticas. Su construcción robusta, complementada con cristal Corning Gorilla Glass, asegura que el reloj puede soportar el uso diario sin problemas.

Pros:

Diseño atractivo y personalizable.

Funciones avanzadas de salud.

Pagos sin contacto con Google Pay.

Contras:

La duración de la batería puede no ser suficiente para usuarios intensivos.

Puede ser costoso en comparación con otros modelos similares.

Ticwatch E3

Duración de la batería: Hasta dos días de uso con una sola carga.

Hasta dos días de uso con una sola carga. Pantalla: HD de 1.3 pulgadas con vidrio curvo 2.5D.

HD de 1.3 pulgadas con vidrio curvo 2.5D. Pagos NFC: Google Pay integrado para pagos sin contacto.

Google Pay integrado para pagos sin contacto. Monitorización de salud: Frecuencia cardíaca, sueño, estrés y saturación de oxígeno en sangre.

Frecuencia cardíaca, sueño, estrés y saturación de oxígeno en sangre. GPS: Integrado con soporte para GPS, GLONASS y Beidou.

Integrado con soporte para GPS, GLONASS y Beidou. Procesador: Qualcomm Snapdragon Wear 4100 para un rendimiento fluido.

Qualcomm Snapdragon Wear 4100 para un rendimiento fluido. Resistencia al agua: Certificación IP68.

El Ticwatch E3 tiene carcasa de policarbonato, combinada con el vidrio curvo 2.5D, ofrece una apariencia moderna y robusta. Su pantalla de 1.3 pulgadas es clara y brillante, lo que facilita la lectura en diversas condiciones de luz. Aunque no cuenta con tecnología AMOLED, la calidad de la pantalla es impresionante para su rango de precio.

Este smartwatch proporciona un monitoreo completo de salud con funciones avanzadas como la medición de la frecuencia cardíaca las 24 horas, seguimiento del sueño y monitoreo del estrés. Además, el sensor de saturación de oxígeno en sangre permite obtener una visión detallada del bienestar general del usuario. La integración con aplicaciones como TicExercise y TicHealth amplía sus capacidades, ofreciendo más de 100 modos de entrenamiento.

El Ticwatch E3 es ideal para los amantes del deporte gracias a sus múltiples modos de entrenamiento y su resistencia al agua IP68, lo que permite usarlo incluso en natación. Su GPS integrado asegura un seguimiento preciso de las rutas, y los más de 100 modos de entrenamiento cubren desde alpinismo hasta entrenamiento a intervalos de alta intensidad (HIIT).

La función de pagos NFC a través de Google Pay es una de las características destacadas del Ticwatch E3. Esta función permite realizar pagos sin contacto de manera rápida y segura, lo que añade un nivel de conveniencia significativo para el usuario.

Equipado con Wear OS de Google, el Ticwatch E3 ofrece una experiencia de usuario fluida y versátil. La capacidad de conectarse a aplicaciones diarias y utilizarlas directamente desde la muñeca, junto con la compatibilidad con Bluetooth 5.0 y WiFi, asegura que el usuario esté siempre conectado.

Pros:

Excelente rendimiento gracias al procesador Qualcomm Snapdragon Wear 4100.

Amplias capacidades de monitoreo de salud y entrenamiento.

Funcionalidad de pagos sin contacto con Google Pay.

Contras:

La pantalla LCD, aunque de buena calidad, podría beneficiarse de la tecnología AMOLED.

La duración de la batería es moderada, requiriendo recargas más frecuentes en comparación con otros modelos.

OnePlus Watch 2 Black Steel

Diseño robusto: Acabado en acero negro que aporta durabilidad y estilo.

Acabado en acero negro que aporta durabilidad y estilo. Pantalla AMOLED: De 1,4 pulgadas para una visualización clara y vibrante.

De 1,4 pulgadas para una visualización clara y vibrante. GPS integrado: Ideal para actividades al aire libre y seguimiento preciso.

Ideal para actividades al aire libre y seguimiento preciso. Wear OS de Google: Ofrece una experiencia de usuario fluida y personalizada.

Ofrece una experiencia de usuario fluida y personalizada. Resistencia al agua: Adecuado para actividades acuáticas con una alta durabilidad.

Adecuado para actividades acuáticas con una alta durabilidad. Pagos sin contacto: Compatibilidad con NFC para transacciones rápidas y seguras.

El OnePlus Watch 2 con un acabado en acero negro no solo le da un aspecto premium, sino que también asegura una gran durabilidad. La pantalla AMOLED de 1,4 pulgadas ofrece una visualización nítida y colores vibrantes, perfectos para cualquier condición de luz.

Equipado con Wear OS de Google, este reloj proporciona un seguimiento detallado de tu salud. Incluye un monitor de frecuencia cardíaca y rastreo de actividades físicas, ayudándote a mantener un estilo de vida saludable. Además, su resistencia al agua te permite usarlo en actividades acuáticas sin preocupaciones.

El GPS integrado es una característica destacada del OnePlus Watch 2, ideal para quienes disfrutan de actividades al aire libre como correr o ciclismo. Proporciona un seguimiento preciso de tus rutas y actividades, permitiéndote analizar tu rendimiento con mayor detalle.

Una de las funciones más prácticas es la capacidad de realizar pagos sin contacto mediante NFC. Esto te permite realizar transacciones rápidas y seguras directamente desde tu reloj, eliminando la necesidad de llevar efectivo o tarjetas contigo.

Pros:

Diseño robusto y elegante.

Pantalla AMOLED clara y vibrante.

Funciones avanzadas de seguimiento de salud y GPS.

Contras:

La duración de la batería puede variar según el uso intensivo.

Algunas funciones pueden requerir familiarización inicial.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic R960 47mm

Pantalla de 47 mm: Gran tamaño para una mejor visualización.

Gran tamaño para una mejor visualización. Tecnología NFC: Permite pagos inalámbricos rápidos y seguros.

Permite pagos inalámbricos rápidos y seguros. GPS integrado: Ideal para actividades al aire libre.

Ideal para actividades al aire libre. Reproductor de música: Disfruta de tu música favorita directamente desde el reloj.

Disfruta de tu música favorita directamente desde el reloj. Wear OS: Sistema operativo optimizado para una experiencia fluida.

Sistema operativo optimizado para una experiencia fluida. Bluetooth 5.3: Conexión estable y de alta calidad.

El Galaxy Watch 6 Classic R960 tiene una gran pantalla de 47 mm, que ofrece una excelente calidad de visualización. Este gran tamaño permite ver notificaciones, aplicaciones y widgets con mayor claridad. Además, el diseño en color plateado le aporta un toque de elegancia que se adapta tanto a ocasiones formales como informales.

Este reloj es un aliado perfecto para cuidar tu salud. Con su monitor de frecuencia cardíaca, puedes realizar un seguimiento constante de tu ritmo cardíaco y recibir alertas si se detectan irregularidades. Además, incluye funciones de seguimiento del sueño y actividad física, permitiéndote llevar un control detallado de tu bienestar general.

El Galaxy Watch 6 Classic R960 está diseñado para los amantes del deporte. Con su GPS integrado, puedes rastrear tus rutas al correr, andar en bicicleta o realizar cualquier actividad al aire libre. Esto te permite analizar tu rendimiento y mejorar tus entrenamientos con datos precisos.

Una de las características más prácticas del Galaxy Watch 6 Classic R960 es su capacidad para realizar pagos inalámbricos mediante NFC. Esta función te permite hacer transacciones rápidas y seguras directamente desde tu muñeca, sin necesidad de llevar tarjetas o efectivo. Simplemente acerca tu reloj al terminal de pago y listo, una comodidad que se agradece en el día a día.

Equipado con Wear OS y Bluetooth 5.3, este smartwatch garantiza una experiencia de usuario fluida y una conexión estable. Puedes recibir notificaciones, controlar tu música, y acceder a aplicaciones directamente desde el reloj. Además, su integración con el ecosistema de Samsung permite una sincronización perfecta con otros dispositivos Galaxy.

Pros:

Pantalla grande y de alta calidad.

Funcionalidades avanzadas de salud y bienestar.

Pagos inalámbricos mediante NFC.

Contras:

Precio elevado en comparación con otros modelos.

La duración de la batería puede no ser suficiente para usuarios intensivos.

Fitbit Sense 2

Duración de la batería: Hasta 6 días de uso continuo.

Hasta 6 días de uso continuo. Resistencia al agua: Sumergible hasta 50 metros.

Sumergible hasta 50 metros. Funciones de salud avanzadas: Monitorización del estrés, frecuencia cardíaca, ECG y SpO2.

Monitorización del estrés, frecuencia cardíaca, ECG y SpO2. GPS integrado: Para un seguimiento preciso de tus actividades al aire libre.

Para un seguimiento preciso de tus actividades al aire libre. Compatibilidad: Compatible con Android e iOS.

Compatible con Android e iOS. Llamadas y notificaciones Bluetooth: Recibe llamadas y notificaciones directamente en tu muñeca.

El Fitbit Sense 2 es elegante y cómodo. Disponible en varios colores, su construcción en aluminio le da un aspecto premium. La pantalla cuadrada de 1,34 pulgadas ofrece una visualización clara y nítida, perfecta para revisar tus estadísticas y notificaciones.

Este smartwatch es un verdadero centro de bienestar. Con la detección continua del estrés (cEDA) y puntuación de gestión del estrés, puedes mantener un control constante sobre tu bienestar emocional. Además, su capacidad para evaluar la frecuencia cardíaca y detectar fibrilación auricular mediante ECG añade una capa extra de seguridad. También incluye un monitor de oxígeno en sangre (SpO2) y seguimiento del ciclo menstrual, convirtiéndose en un aliado completo para tu salud.

El GPS integrado es una de las características más destacadas del Fitbit Sense 2, permitiendo un seguimiento preciso de tus rutas al correr, andar en bicicleta o realizar cualquier otra actividad al aire libre. Además, ofrece más de 40 modos de ejercicio y minutos en zona activa para ayudarte a maximizar tus entrenamientos.

El Fitbit Sense 2 facilita tus compras diarias con su funcionalidad de pagos sin contacto mediante NFC. Esta característica te permite realizar transacciones rápidas y seguras directamente desde tu muñeca, eliminando la necesidad de llevar tarjetas o efectivo. Simplemente acerca tu reloj al terminal de pago y listo, una comodidad que se agradece en el día a día.

Compatible con dispositivos Android e iOS, el Fitbit Sense 2 garantiza una sincronización perfecta con tu smartphone. Puedes recibir llamadas, mensajes y notificaciones directamente en tu reloj, lo que te permite estar siempre conectado sin tener que sacar tu teléfono del bolsillo. La duración de la batería de hasta 6 días asegura que no tendrás que preocuparte por cargarlo constantemente.

Pros:

Extensa duración de la batería.

Funcionalidades avanzadas de salud.

Pagos sin contacto mediante NFC.

Contras:

La aplicación puede ser confusa y poco intuitiva.

Algunas funciones requieren una suscripción premium.

Ticwatch Pro 5

Duración de la batería: Hasta 80 horas gracias a la tecnología de pantalla de doble capa.

Hasta 80 horas gracias a la tecnología de pantalla de doble capa. Pagos NFC: Compatibilidad con Google Pay y Google Wallet.

Compatibilidad con Google Pay y Google Wallet. Chipset: Plataforma Snapdragon W5+ Gen 1 para un rendimiento mejorado.

Plataforma Snapdragon W5+ Gen 1 para un rendimiento mejorado. Pantalla: OLED de 1,43 pulgadas con pantalla de ultra bajo consumo.

OLED de 1,43 pulgadas con pantalla de ultra bajo consumo. Monitorización de salud: Seguimiento de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, control del estrés y más.

Seguimiento de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, control del estrés y más. Resistencia al agua: Clasificación de 5ATM para natación en aguas abiertas.

Clasificación de 5ATM para natación en aguas abiertas. Conectividad: NFC, GPS integrado, Bluetooth.

El Ticwatch Pro 5 con una pantalla OLED de 1,43 pulgadas ofrece una visualización clara y brillante, mientras que la pantalla de ultra bajo consumo permite acceder a información crítica sin gastar mucha batería. Este diseño no solo es elegante, sino también práctico para el uso diario y actividades al aire libre.

Este reloj inteligente ofrece un seguimiento avanzado de la salud. Con un sensor preciso para la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre, el Ticwatch Pro 5 te mantiene informado sobre tu estado físico en tiempo real. Además, cuenta con más de 100 modos deportivos profesionales mejorados y una clasificación de resistencia al agua de 5ATM, lo que lo hace ideal para nadar y otras actividades acuáticas.

El Ticwatch Pro 5 es un compañero perfecto para los entusiastas del deporte. El GPS integrado y los modos deportivos permiten un seguimiento preciso de tus rutas y actividades, ya sea que estés corriendo, andando en bicicleta o nadando. La función de medición en un toque facilita la monitorización rápida de tus constantes de salud durante el ejercicio.

Una de las características más destacadas del Ticwatch Pro 5 es su capacidad para realizar pagos inalámbricos mediante NFC. Esta funcionalidad, compatible con Google Pay y Google Wallet, permite realizar transacciones rápidas y seguras directamente desde tu muñeca, ofreciendo una comodidad insuperable en tu vida diaria.

El Ticwatch Pro 5 funciona con Wear OS de Google y está equipado con la plataforma Snapdragon W5+ Gen 1, proporcionando un rendimiento rápido y una experiencia de usuario fluida. La conectividad NFC, GPS integrado y Bluetooth aseguran que siempre estés conectado y puedas aprovechar al máximo las funcionalidades del smartwatch.

Pros:

Impresionante duración de la batería de hasta 80 horas.

Funcionalidad de pagos NFC para mayor comodidad.

Seguimiento avanzado de salud y múltiples modos deportivos.

Contras:

El tamaño del reloj puede ser grande para algunas muñecas.

La interfaz de usuario puede requerir tiempo de adaptación para nuevos usuarios.

Amazfit Balance

Duración de la batería: Hasta 14 días de uso con una sola carga.

Hasta 14 días de uso con una sola carga. Pantalla: AMOLED de 1,5 pulgadas con una resolución de 480x480 píxeles y un brillo máximo de 1.500 nits.

AMOLED de 1,5 pulgadas con una resolución de 480x480 píxeles y un brillo máximo de 1.500 nits. Pagos NFC: Zepp Pay compatible con hasta ocho tarjetas bancarias.

Zepp Pay compatible con hasta ocho tarjetas bancarias. Monitorización de salud: Medición de la composición corporal, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, nivel de estrés y sueño.

Medición de la composición corporal, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, nivel de estrés y sueño. GPS: Antena de doble banda con precisión líder en la industria.

Antena de doble banda con precisión líder en la industria. Asistente de voz: Amazon Alexa integrado.

Amazon Alexa integrado. Conectividad: Bluetooth, GPS, NFC.

El Amazfit Balance tiene un diseño clásico, inspirado en los ángulos de los coches de lujo y la elegancia de los relojes tradicionales. Su pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas es excepcionalmente brillante y clara, lo que permite una fácil lectura incluso bajo luz solar directa. Además, el bisel de cristal antirreflejos mejora la experiencia visual y añade un toque de sofisticación.

Este smartwatch no solo monitorea los datos básicos de salud, como la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre, sino que también ofrece medición de la composición corporal. Desde la grasa corporal hasta el músculo esquelético, el Amazfit Balance proporciona una visión integral de tu estado físico. La guía del sueño y las herramientas de relajación de Zepp Aura son complementos perfectos para mejorar tu bienestar diario.

Con más de 150 modos deportivos y un GPS de doble banda, el Amazfit Balance es ideal para los entusiastas del deporte. La precisión del GPS asegura un seguimiento exacto de tus rutas y actividades, incluso en entornos desafiantes. Además, la conectividad con aplicaciones de fitness como Strava y Adidas Running amplía aún más sus capacidades.

El Amazfit Balance destaca por su funcionalidad de pagos sin contacto Zepp Pay. Gracias a la colaboración con Mastercard, puedes vincular hasta ocho tarjetas bancarias y realizar pagos de forma segura directamente desde tu muñeca. Para aquellos cuyos bancos no son compatibles, la integración con Curve ofrece una solución adicional para realizar pagos sin contacto.

Equipado con Zepp OS 3.0, el Amazfit Balance ofrece una interfaz de usuario fluida y eficiente. La conectividad Bluetooth asegura una sincronización rápida y estable con otros dispositivos, mientras que el NFC permite realizar pagos y conectarse a otros dispositivos de manera sencilla y segura.

Pros:

Impresionante duración de la batería de hasta 14 días.

Funcionalidad avanzada de monitorización de salud y composición corporal.

Amplia compatibilidad de pagos NFC con Zepp Pay y Curve.

Contras:

El proceso de configuración de Zepp Pay puede ser complicado para algunos usuarios.

Algunas funciones están limitadas al uso con dispositivos Android.

Apple Watch Ultra 2

Dimensiones: Alto de 49 mm, ancho de 44 mm, grosor de 14,4 mm.

Alto de 49 mm, ancho de 44 mm, grosor de 14,4 mm. Material: Caja de titanio de calidad aeroespacial.

Caja de titanio de calidad aeroespacial. Pantalla: Retina OLED LTPO siempre activa, con brillo máximo de 3.000 nits.

Retina OLED LTPO siempre activa, con brillo máximo de 3.000 nits. Conectividad: Bluetooth 5.3, LTE, UMTS, Wi-Fi 4 (802.11n), GNSS de doble frecuencia.

Bluetooth 5.3, LTE, UMTS, Wi-Fi 4 (802.11n), GNSS de doble frecuencia. Sensores: Sensor eléctrico de frecuencia cardiaca, app ECG, sensor de temperatura del agua y del aire, altímetro siempre activo, brújula.

Sensor eléctrico de frecuencia cardiaca, app ECG, sensor de temperatura del agua y del aire, altímetro siempre activo, brújula. Resistencia: Al agua hasta 100 metros, al polvo (IP6X), y sometido a pruebas MIL-STD 810H.

Al agua hasta 100 metros, al polvo (IP6X), y sometido a pruebas MIL-STD 810H. Autonomía: Hasta 36 horas, y 72 horas en modo de bajo consumo.

Hasta 36 horas, y 72 horas en modo de bajo consumo. Pagos NFC: Apple Pay integrado.

Apple Pay integrado. Peso: 61,4 g (caja).

El Apple Watch Ultra 2 no solo impresiona por su robustez sino también por su elegancia. La caja de titanio de 49 mm es resistente a la corrosión, asegurando durabilidad en cualquier entorno. El diseño incluye una pantalla de cristal de zafiro plano que no solo es resistente a los arañazos, sino que también proporciona una claridad excepcional incluso bajo la luz solar directa. La combinación de estos materiales hace que el reloj no solo sea fuerte, sino también ligero y cómodo para el uso diario.

El Apple Watch Ultra 2 está equipado con una gama completa de sensores de salud. El sensor eléctrico de frecuencia cardiaca y la app ECG permiten un monitoreo preciso de la salud cardiovascular. Además, el reloj incluye sensores de temperatura, tanto del agua como del aire, lo que es ideal para los deportes acuáticos. La detección de caídas y accidentes, junto con el altímetro siempre activo y la brújula, lo convierten en un compañero perfecto para actividades al aire libre y deportes extremos.

Este reloj está diseñado para los deportistas más exigentes. Ofrece vistas y métricas avanzadas en la app Entreno, incluyendo zonas de frecuencia cardiaca y rutinas personalizadas. El GPS de doble frecuencia y alta precisión permite calcular distancias, ritmo y rutas con exactitud, lo que es fundamental para los entrenamientos de resistencia. La correa Loop Trail es ligera, fina y flexible, adaptándose perfectamente a cualquier tipo de entrenamiento.

El Apple Watch Ultra 2 viene con Apple Pay integrado, permitiendo realizar pagos sin contacto de manera rápida y segura. Esto no solo añade comodidad a tu vida diaria, sino que también asegura que puedas dejar tu cartera en casa y aun así hacer tus compras con facilidad. Lo que sí hay que tener en cuenta es que solo funcionará con dispositivos Apple.

Este modelo ofrece una conectividad excepcional con Bluetooth 5.3, LTE, UMTS, Wi-Fi 4 y GNSS de doble frecuencia, asegurando que siempre estés conectado. La batería recargable de iones de litio proporciona hasta 36 horas de autonomía con un uso regular y hasta 72 horas en modo de bajo consumo. Además, la carga rápida magnética a USB-C asegura que el reloj esté listo para usarse en poco tiempo.

Pros:

Materiales de alta calidad y durabilidad.

Excelente visibilidad con la pantalla más brillante de Apple.

Amplia gama de funciones de salud y bienestar.

Contras:

Precio elevado en comparación con otros modelos.

Algunas funciones avanzadas solo disponibles con dispositivos iPhone.

Comparativa de los mejores smartwatch para pagar

Reloj Monitorización de Salud GPS Pagos NFC Resistencia al Agua Samsung Galaxy Watch6 4G LTE, 44 mm Sueño, Composición corporal, Cardiaca Sí Sí Sí, incluye ejercicios de natación Google Pixel Watch BK Cardiaca, ECG, Actividad Sí Sí 5 bares (50 metros) Ticwatch E3 Cardiaca, Sueño, Estrés, SpO2 Sí Sí IP68 OnePlus Watch 2 Black Steel Cardiaca, Actividad Sí Sí Sí Samsung Galaxy Watch 6 Classic R960 Cardiaca, Sueño, Actividad Sí Sí Sí Fitbit Sense 2 Estrés, Cardiaca, ECG, SpO2 Sí Sí Sumergible hasta 50 metros Ticwatch Pro 5 Cardiaca, SpO2, Estrés Sí Sí 5ATM Amazfit Balance Composición corporal, Cardiaca, SpO2, Estrés Sí Sí (Zepp Pay y Curve) Sí Apple Watch Ultra 2 Cardiaca, ECG, Temperatura, Altímetro, Brújula Sí Sí 100 metros, IP6X, MIL-STD 810H

Cómo configurar y usar un smartwatch con NFC para pagar

Vinculación con el smartphone

Para empezar a usar tu smartwatch con NFC, lo primero que necesitas hacer es vincularlo con tu smartphone. Sigue estos pasos:

Enciende tu smartwatch y asegúrate de que esté cerca de tu teléfono. Abre la aplicación de smartwatch en tu teléfono (como la app de Apple Watch o Google Wear OS). Sigue las instrucciones en pantalla para emparejar ambos dispositivos. Normalmente, esto implica escanear un código QR o ingresar un código de emparejamiento.

Relacionado: Estos son los 7 smartwatch vas vendidos para mujeres

Configuración de la aplicación de pago

Una vez vinculado el smartwatch, el siguiente paso es configurar la aplicación de pago. Aquí te explicamos cómo:

Abre la aplicación de pago compatible en tu smartwatch, como Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay o Curve. Añade tu tarjeta de crédito o débito siguiendo las instrucciones en pantalla. Puede que necesites verificar tu tarjeta mediante un código enviado por tu banco. Una vez configurada, tu tarjeta estará lista para ser utilizada desde tu reloj.

Cómo realizar un pago

Pasos para pagar con el smartwatch

Realizar un pago con tu smartwatch es sencillo y rápido. Aquí te explicamos cómo:

Acerca tu muñeca al terminal de pago contactless. Activa la función de pago en tu smartwatch. Dependiendo del modelo, esto puede implicar presionar un botón específico o tocar la pantalla. Espera a la confirmación del terminal de pago, que generalmente se indica con un pitido o una luz verde.

Consejos para una transacción exitosa

Para asegurar que tu transacción sea exitosa, ten en cuenta estos consejos:

Mantén tu reloj cargado. Un smartwatch sin batería no podrá realizar pagos.

Un smartwatch sin batería no podrá realizar pagos. Asegúrate de que el terminal de pago acepte pagos con NFC.

acepte pagos con NFC. Verifica la configuración de tu tarjeta regularmente para asegurarte de que esté actualizada y activa.

¿Es seguro pagar con un smartwatch?

La seguridad es una preocupación común cuando se trata de pagos móviles. Vamos a desglosar las medidas de seguridad y compararlas con otros métodos.

Medidas de seguridad implementadas

Los pagos con smartwatch incluyen varias medidas de seguridad:

Autenticación biométrica o PIN para autorizar pagos.

o PIN para autorizar pagos. Tokenización de la tarjeta, que reemplaza tu número de tarjeta real con un número virtual durante la transacción.

de la tarjeta, que reemplaza tu número de tarjeta real con un número virtual durante la transacción. Notificaciones instantáneas de cada transacción en tu smartphone.

Comparación con otros métodos de pago

Pagar con un smartwatch es generalmente más seguro que usar tarjetas de crédito tradicionales. Los datos de tu tarjeta nunca se comparten con el comerciante y las capas adicionales de seguridad (como la autenticación biométrica) hacen que sea más difícil para los delincuentes robar tu información.

¿Qué hacer si pierdo mi smartwatch?

Perder tu smartwatch puede ser estresante, pero hay pasos que puedes seguir para proteger tu información.

Procedimientos de bloqueo y rastreo

Usa la aplicación de tu smartwatch en tu smartphone para intentar rastrearlo. La mayoría de los smartwatches tienen funciones de rastreo integradas. Si no puedes recuperarlo, bloquea tu smartwatch remotamente para evitar el acceso no autorizado. Contacta a tu banco para desactivar las tarjetas vinculadas a tu smartwatch.

Medidas preventivas a tomar

Para evitar problemas en caso de pérdida, considera estas medidas preventivas:

Activa la función de bloqueo automático de tu smartwatch.

de tu smartwatch. Usa un PIN o una contraseña fuerte.

o una contraseña fuerte. Registra tu dispositivo con el fabricante para facilitar el rastreo y la recuperación en caso de pérdida.

En resumen, configurar y usar un smartwatch con NFC para pagar puede ser una experiencia fluida y segura, siempre y cuando sigas los pasos adecuados y tomes las medidas preventivas necesarias.

Ventajas de usar un smartwatch con NFC

Usar un smartwatch con NFC para pagar ofrece numerosas ventajas que hacen que este dispositivo sea cada vez más popular. Aquí resumimos las principales:

Comodidad: No necesitas llevar tu billetera o teléfono; con solo un movimiento de muñeca, puedes realizar pagos rápidamente.

No necesitas llevar tu billetera o teléfono; con solo un movimiento de muñeca, puedes realizar pagos rápidamente. Seguridad: Las transacciones son seguras gracias a la autenticación biométrica y la tokenización, que protege tus datos.

Las transacciones son seguras gracias a la autenticación biométrica y la tokenización, que protege tus datos. Versatilidad: Además de pagar, puedes usar tu smartwatch para acceder al transporte público, abrir puertas electrónicas y compartir información.

Además de pagar, puedes usar tu smartwatch para acceder al transporte público, abrir puertas electrónicas y compartir información. Innovación: Estar a la vanguardia de la tecnología con un dispositivo que integra múltiples funciones en un solo accesorio.

