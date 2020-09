2020: un año de lanzamientos para los casinos online

El mundo de los casinos online es un entorno muy competitivo y las compañías de software están en constante innovación. Y no es de esperar menos, ya que de acuerdo a datos recabados por el Consejo Empresario de Juego (CEJUEGO), los casinos online presentaron transacciones en 2019 por un monto cercano a los 2.580 millones de euros, un número que podría superarse este año debido al aumento en consumo de este tipo de entretenimiento, como consecuencias de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno, que regularon tanto el tránsito de las personas en lugares públicos como los horarios de atención al cliente permitidos a los locales especializados.

Es por esto, que muchas compañías han apostado al lanzamiento de nuevos títulos en el 2020, los cuales están disponibles en operadoras de casinos online autorizadas.

En la siguiente lista podrás ver algunos de los estrenos más destacados del primer semestre de año

Evloution Gaming: el creador y distribuidor de software sueco planea lanzar en este año 12 nuevos juegos que se unirán a su variada cartera de títulos de casino clásico y Game Shows. Con estos lanzamientos el estudio se marca la meta atraer a un público más amplio, al honrar los clásicos de casino a la par que los jugadores disfrutan las nuevas mecánicas introducidas. Entre los títulos destacan Power Blackjack, Speed Blackjack, Baccarat, Dragon Tiger y Football Studio. Power Blackjack y Speed Blackjack se caracterizan por añadir un nuevo giro al tradicional juego de cartas: mientras que en Power ahora se podrá hasta cuadriplicar la apuesta en cualquiera de las dos cartas iniciales, Speed disminuirá los tiempos de jugadas al eliminar la necesidad de esperar a otros jugadores. Por otra parte, Dragon Tiger, Football Studio y Baccarat, (todos juegos de primera persona) incorporan nuevas animaciones en 3D y un botón “Go Live” que le permitirá al jugador entrar en una versión en vivo del juego sin apenas notar la transición.

Spearhead Studios: este fabricante de juegos de casino de rápido crecimiento, lanzó dos nuevos títulos en el mes de Julio como parte de su campaña “SuperJulio”: Giant Panda y Blackjack. Giant Panda es un slot de 4 líneas y 5 carretes el cual nos introduce en un ambiente relajante con música suave y hermosos paisajes inspirados en Oriente; los desarrolladores aseguran que su gran cantidad de símbolos proporciona 1024 formas distintas de ganar tanto en su modo base como en la nueva funcionalidad de tiradas gratis. A su vez, Blackjack es una versión de este famoso juego con una interfaz muy intuitiva, diseñado específicamente para funcionar gráficamente en distintos tipos de dispositivos.

Microgaming, 2 By 2 y Swintt: El mes de mayo vio el lanzamiento de tres nuevos slots, cada uno producido por estas compañías, con funcionalidades y características graficas únicas. Wizard of the Woods (2 By 2) te llevara a una aventura en un bosque encantado de la mano de un poderoso mago, el cual te brindara de sus poderes cada cierto tiempo para ayudarte a obtener símbolos especiales que te ayudaran en tus jugadas. Siguiendo con la temática de bosques encantados Microgaming lanzó su Absolootly Mad: Mega Moolah inspirado en el clásico de Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas. Con su estructura clásica de 5 carretes y 3 filas, el juego te ofrece 243 maneras distintas para ganar, con eventos especiales que multiplican las ganancias obtenidas. Finalmente, Swintt te traslada a un mundo oriental clásico con Royal Golden Dragon. Construido en HTML5, el principal foco del juego es permitirte jugar en tus dispositivos móviles, a través de su disposición tradicional (5 carretes por 3 filas); ofreciéndote además múltiples eventos de bono que se activaran con ciertas combinaciones de símbolos.

Por lo que se ha visto hasta ahora, el mundo de los casinos online nos traerá más innovaciones, que nos permitirán disfrutar de nuestros favoritos de nuevas maneras.