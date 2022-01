2022: El año del dinero digital

El pasado 2021 ha estado marcado económicamente por el impacto de la pandemia a nivel global y por la expansión del mundo de las criptomonedas y las transacciones con activos digitales.

Todo apunta a que en 2022 las criptomonedas tomen aún más importancia en la economía mundial y comiencen a ser un método de pago habitual entre empresas y consumidores.

El boom de los activos digitales

En el pasado año ha aumentado considerablemente el número de inversores y de consumidores que se han apuntado a la tendencia del dinero digital y han decidido comprar bitcoin.

Sin embargo, no solo Bitcoin, la criptomoneda más famosa, ha visto ver crecer sus cifras en los últimos años (llegando incluso a superar la barrera de los 60.000 dólares de cotización). Existen otros muchos activos disponibles en las distintas plataformas y con incontables posibilidades de beneficios.

La revolución de las criptomonedas no ha hecho nada más que empezar y las previsiones para los próximos años indican que se consolidará el dinero digital y el pago con criptomonedas como algo habitual, lo que presumiblemente revalorizará estos activos.

En la actualidad Bitcoin y Ethereum son las dos criptomonedas con mayor cotización y las preferidas por la mayoría de usuarios para sus transacciones, aunque existen muchas otras alternativas y se espera que aumente la cifra.

Consejos para nuevos inversores en criptomonedas

Son muchos los usuarios que adquirieron criptomonedas hace años y con el paso del tiempo han visto crecer su valor y aumentar sus ganancias, lo que ha propiciado que aumente el número de inversores.

Sin embargo, aunque existen organismos que plantean ya regular las criptomonedas, hoy día son activos descentralizados lo que resulta uno de sus grandes atractivos. Esto hace que no estén controladas por organismos como el FMI, el BCE o la Reserva Federal, y aunque para la mayoría supone una ventaja puede conllevar ciertos riesgos.

Y es que, las criptomonedas son activos complejos en cuanto a su funcionamiento y su cotización lo que puede suponer una desventaja para nuevos inversores. Actualmente no preocupa la caída del precio de Bitcoin o Ethereum en el último mes ya que no es la primera vez que sucede y la tendencia siempre ha sido al alza en estos activos, por lo que a largo plazo no se han visto perjudicados los inversores.

Existen una serie de consejos para nuevos inversores que ayudan a evitar sorpresas:

1. Informarse previamente antes de realizar una gran inversión y contar con la ayuda de expertos en la materia es la mejor manera de evitar riesgos e imprevistos con nuestra cartera de criptomonedas.

2. Controlar el precio de cotización y estar al tanto de las noticias económicas nos ayuda a prever variaciones en los precios y mantenernos al tanto de la evolución de su cotización.

3. Diversificar es una gran forma de reducir el riesgo ya que si cae el precio de un activo el resto no tiene por qué verse afectado, lo que hará que se resienta menos nuestra inversión.

4. Estar al tanto de la normativa fiscal aplicable, ya que los beneficios deben tributar a partir de ciertas cantidades, lo que evitará inspecciones por los beneficios que obtengamos.

En definitiva, el 2022 se presenta como el año del gran salto de las criptomonedas en el día a día de muchas personas, por lo que adentrarse cuanto antes en este mundo hará que nos familiaricemos con su uso, obtengamos grandes beneficios y nos situemos en la vanguardia de la economía digital que es el futuro y parte del presente.