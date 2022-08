Los 4 festivales de música más esperados en España este verano 2022

Como es tradición, con la llegada de las vacaciones de verano se empiezan a sentir en el ambiente unas ganas irreprimibles de disfrutar de los festivales de música que se organizan por toda la geografía española. Más aún si tenemos en cuenta que la pandemia provocada por el COVID-19 ha pasado factura a las últimas ediciones de varios de ellos.

Pero si nada lo impide, la normalidad, nueva o vieja, será una de las notas predominantes en el verano de 2022 y hay quienes ya planean el desembarco en una de las fiestas más icónicas del territorio nacional. Eso es al menos lo que se desprende de un estudio realizado por Vacaciones que ha elaborado una clasificación con los más deseados por los españoles.

Así, hemos recopilado 4 fiestas que se celebran en nuestro país, especialmente en fechas de verano, y se ha tenido en cuenta el volumen de búsquedas de Google en España para encontrar las fiestas más buscadas durante los últimos 6 meses.

Mad Cool 2022 – Madrid | 33.100 búsquedas mensuales

Mad Cool Festival volverá a Madrid este próximo verano (del 6 al 10 de julio de 2022), después de no tener la oportunidad de celebrar sus ediciones de 2020 y 2021. Y es que hay muchas ganas de disfrutar de uno de los festivales más populares de Europa para los amantes del rock, el indie, el pop y la música electrónica. En esta ocasión el festival se ha alargado a 5 días, para disfrutar como nunca de un cartel que traerá un buen número de superestrellas internacionales, como Pearl Jam, Depeche mode, Queens of the Stone Age o Jack White.

Sonido Arenal – Burriana | 22.200 búsquedas mensuales

El festival Arenal Sound (del 2 al 7 de agosto de 2022) es ya uno de esos festivales consolidados que todo amante de la música electrónica conoce y este año promete una nueva edición apasionante con artistas de la talla de Myke Towers, Bizarrap, C. Tangana o Afrojack. La Playa del Arenal de Burriana (Castellón) se ha convertido desde hace más de diez años en el punto de encuentro de miles de personas de dentro y fuera de nuestras fronteras.

Starlite – Marbella | 18.000 búsquedas mensuales

En Marbella encontramos el festival boutique más grande de Europa, y es que el Starlite Festival (del 3 de junio al 3 de septiembre de 2022) tras nueve ediciones se ha consolidado como el festival más longevo de Europa con más de 50 días de conciertos. Con artistas de talla mundial como Enrique Iglesias, Elton John, Andrea Bocelli o Alejandro Sanz, se ha convertido en una cita ineludible si quieres vivir conciertos inolvidables. Pero Starlite no es solo música, también es cultura y gastronomía.

Fiesta de la Resurrección – Viveiro | 14.800 búsquedas mensuales

El Resurrection Fest (del 29 de junio al 3 de julio de 2022) está a la vuelta de la esquina y este 2022 vuelve con más fuerza que nunca para celebrar sus 15 años de historia. El festival de hardcore, metal y punk por excelencia que se celebra en España está listo para volver a Viveiro (Galicia) y hacer disfrutar a los amantes de la música a lo grande. subterráneo Serán 5 días con la mejor cartelera que uno pueda imaginar, con actuaciones únicas y exclusivas en nuestro país de Judas Priest, Sabaton, Korn y Deftones, entre muchos otros.

Entonces… ¿los visitarías?